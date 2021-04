Les États-Unis commencent une étude sur les réactions allergiques des vaccins à ARNm contre le coronavirus, prouvant que les études de sécurité à long terme du vaccin Covid n’ont jamais été menées

Comment alors faire une expérimentation avec 6 milliards de personnes? – MIRASTNEWS

Les États-Unis commenceront une étude axée sur les réactions allergiques déclenchées par les vaccins à ARNm contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19). L’essai, mené par l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), examinera si les personnes ayant des antécédents d’allergies ont un risque plus élevé de réactions au-delà du site d’injection. Il examinera également le mécanisme biologique derrière les réactions allergiques que les vaccins sont censés déclencher.

Le NIAID a annoncé l’étude le 7 avril, soulignant que les vaccins à ARNm de Pfizer / BioNTech et Moderna seront son objectif. Le directeur de l’institut, le Dr Anthony Fauci, a déclaré que les informations obtenues au cours de l’étude « aideront les médecins à informer les personnes hautement allergiques ou atteintes d’un trouble des mastocytes sur les risques et les avantages de recevoir ces deux vaccins. »

«Le public est naturellement préoccupé par les rapports de réactions allergiques rares et graves aux vaccins Moderna et Pfizer / BioNTech COVID-19», a fait remarquer l’expert en maladies infectieuses. Mais il a réitéré que «pour la plupart des gens, les avantages de la vaccination contre la COVID-19 l’emportent de loin sur les risques».

La Food and Drug Administration (FDA) a approuvé le vaccin à ARNm fabriqué par Pfizer et son partenaire allemand BioNTech pour une utilisation d’urgence en décembre 2020. Une semaine plus tard, elle a approuvé le candidat vaccin COVID-19 de la société pharmaceutique Moderna basée au Massachusetts. Plus de 168 millions de doses de vaccin ont été injectées dans les bras des Américains au 6 avril, une grande majorité provenant de Pfizer / BioNTech ou de Moderna.

L’essai du NIAID recrutera 3 400 participants adultes âgés de 18 à 69 ans. Environ 60 pour cent des volontaires doivent avoir des antécédents de réactions allergiques graves ou être diagnostiqués avec un trouble des mastocytes. Les 40% restants ne doivent en avoir aucun. En outre, environ les deux tiers des participants à l’essai seront des femmes, car la majorité des réactions anaphylactiques après la vaccination se sont produites chez les femmes.

Les participants seront assignés au hasard pour recevoir soit un vaccin, soit un placebo suivi d’un véritable vaccin. Chaque volontaire recevra finalement deux doses d’un vaccin. Si des réactions allergiques surviennent chez les participants au cours de l’étude, les chercheurs examineront alors si elles sont plus fréquentes chez les participants ayant des antécédents de ces réactions vis-à-vis d’autres volontaires. Ils examineront également le mécanisme biologique derrière ces réactions allergiques et tous les facteurs possibles qui prédisent les personnes les plus à risque de ces réactions – tels que les modèles génétiques.

L’institut fédéral de la santé a ajouté que les résultats de l’étude sont attendus à la fin de l’été de cette année.

Compte tenu du nombre de personnes qui ont souffert de réactions allergiques aux piqûres, la réponse du NIAID semble tardive

Fauci et d’autres experts de la santé n’ont pas mentionné le prochain essai clinique lors d’une conférence de presse virtuelle du 7 avril. Les journalistes présents n’ont pas non plus soulevé la question. En outre, le NIAID n’a pas immédiatement répondu à une enquête sur les raisons pour lesquelles un examen approfondi des réactions allergiques post-vaccination ne sera effectué que maintenant. (Connexes: les vaccins Moderna et Pfizer partagent le même problème: ils ne sont pas sûrs pour les personnes allergiques.)

Pendant ce temps, la FDA et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont tous deux fait remarquer que les cas d’anaphylaxie après avoir reçu le vaccin COVID-19 étaient «rares». Néanmoins, les directives publiées par le CDC indiquent que les établissements administrant des vaccins contre la COVID-19 devraient disposer d’au moins trois doses d’épinéphrine à tout moment. L’agence de santé publique a ajouté que les personnes vaccinées devraient être observées pendant au moins 15 minutes, tandis que celles ayant des antécédents d’anaphylaxie ou de réactions allergiques aux vaccins devraient être observées pendant 30 minutes.

Certains cas d’effets indésirables déclenchés par le vaccin Pfizer / BioNTech ou Moderna ont été publiés. Il s’agissait principalement de travailleurs de la santé, qui étaient les premiers à recevoir les coups. En décembre 2020, deux agents de santé du National Health Service du Royaume-Uni ont eu une réaction allergique après avoir reçu le vaccin Pfizer / BioNTech. Les deux travailleurs de la santé qui ont souffert d’anaphylaxie portaient des stylos auto-injecteurs pour leurs allergies. (Connexes: le régulateur britannique avertit le public d’éviter les injections de COVID-19 s’il souffre déjà d’allergies.)

Pendant ce temps, un médecin américain qui a reçu le vaccin Moderna a subi une anaphylaxie potentiellement mortelle quelques minutes après son inoculation. Le Dr Hossen Sadrzadeh du Boston Medical Center a eu besoin d’une intervention médicale après avoir reçu le vaccin COVID-19 Moderna. Il souffrait d’une augmentation du rythme cardiaque, d’un engourdissement de la langue et de la gorge et d’une baisse soudaine de la pression artérielle. Malgré le fait d’avoir un stylo auto-injecteur pour ses allergies, cela était insuffisant pour arrêter la réaction allergique.

Sadrzadeh a été admis aux urgences la veille de Noël, où les médecins ont immédiatement administré Benadryl et des stéroïdes. Son état s’est amélioré le jour de Noël et il a ensuite été renvoyé. Néanmoins, Sadrzadeh a recommandé aux personnes allergiques de se faire vacciner en milieu hospitalier – malgré sa réaction allergique potentiellement mortelle.

Visitez VaccineInjuryNews.com pour en savoir plus sur les réactions allergiques causées par les vaccins COVID-19 à ARNm.

Des scientifiques et des chercheurs internationaux appellent à une enquête plus rigoureuse sur les origines du coronavirus

Le 7 avril, un groupe de scientifiques et de chercheurs internationaux a appelé à une enquête plus rigoureuse sur les origines du coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Deasease (maladie) 2019 (COVID-19)]. Cela est venu après que la Chine et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont publié un rapport la semaine dernière concluant que le virus provenait très probablement de la faune plutôt que d’un laboratoire.

L’étude conjointe de la Chine et de l’OMS a déclaré que la voie de transmission la plus probable du SRAS-CoV-2, le virus responsable de la COVID-19, impliquait des chauves-souris et d’autres animaux sauvages. Cela a pratiquement exclu la possibilité qu’il ait fui d’un laboratoire.

Dans une lettre ouverte, 24 scientifiques et chercheurs d’Europe, des États-Unis, d’Australie et du Japon ont suggéré des étapes pour mener à bien une enquête plus complète.

«L’appel à une enquête complète sur les origines de la pandémie par les meilleurs moyens disponibles ne vise pas à pointer du doigt un pays en particulier. Son objectif est de ne rien négliger pour chercher à comprendre comment cette catastrophe a commencé, afin que nous puissions prioriser les efforts pour remédier à nos plus grandes lacunes au profit de tous les peuples et de toutes les nations», a déclaré le groupe dans la lettre.

Le groupe a affirmé que les conclusions de l’étude étaient basées sur des recherches chinoises non publiées, tandis que les enregistrements et les échantillons biologiques essentiels à l’enquête «restent inaccessibles». Le groupe a également demandé une enquête impliquant des experts en biosécurité et en biosécurité pour étudier les origines de la COVID-19, qui a été signalé pour la première fois à Wuhan, en Chine, en 2019.

Jamie Metzl, chercheur principal à l’Atlantic Council et signataire de la lettre, a déclaré que les appels renouvelés à une enquête plus approfondie reflétaient la nécessité d’une surveillance accrue et de restrictions sur les virus pouvant être étudiés dans les laboratoires du monde entier. « Il ne s’agit pas de se liguer contre la Chine », a-t-il déclaré.

Metzl pense que l’étude conjointe a été entachée de politique dès le départ. « Leur point de départ était, ayons autant de compromis que nécessaire pour obtenir une coopération minimale de la Chine », a déclaré Metzl.

Répondant à la lettre du jeudi 8 avril, le directeur adjoint du département de l’information du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que son «objectif était évident» et que des pays comme les États-Unis, et non la Chine, étaient coupables d’avoir politisé l’enquête sur les origines de la COVID-19.

«Ils insistent pour politiser la question de la traçabilité, endommager et interrompre la coopération de la Chine avec l’OMS, discréditer la Chine et contester publiquement l’indépendance et les conclusions scientifiques des scientifiques», a-t-il déclaré.

Étude Chine-OMS: «Extrêmement improbable» que le virus se soit échappé d’un laboratoire

Wuhan abrite plusieurs laboratoires de haute sécurité, y compris le premier centre de recherche sur les zoonoses en Chine – l’Institut de virologie de Wuhan. Des rumeurs selon lesquelles le virus s’en est échappé ont circulé depuis le début de la pandémie.

Mais l’étude Chine-OMS a conclu qu’il était très probable que le Sars-CoV-2 soit passé des chauves-souris via un «hôte animal intermédiaire» aux humains, avant de déclencher une «épidémie explosive» à Wuhan. Il a déclaré que, bien que possible, il est «extrêmement improbable» que le virus se soit échappé d’un laboratoire. (Connexes: l’ancien chef du CDC pense que le coronavirus s’est «échappé» du laboratoire de Wuhan.)

L’équipe d’enquête de 34 scientifiques chinois et internationaux a également déclaré qu’il restait «possible» que le virus soit entré à Wuhan via des aliments surgelés, importés d’une autre région de Chine ou même d’outre-mer.

Le chef de l’OMS critique la Chine pour avoir dissimulé des informations

Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, a critiqué la Chine pour avoir dissimulé des informations sur les origines de la pandémie et a averti que l’enquête sur une fuite potentielle de laboratoire n’était «pas assez approfondie».

Dans une déclaration aux États membres, Ghebreyesus a déclaré que les enquêteurs avaient signalé des difficultés pour «accéder aux données brutes» et «bénéficieraient d’un accès complet aux données, y compris les échantillons biologiques, à partir d’au moins septembre 2019». Il a ajouté que toutes les hypothèses sur la façon dont le virus est apparu «restent sur la table».

Selon Ghebreyesus, le rapport est un «début très important».

«Nous n’avons pas encore trouvé la source du virus et nous devons continuer à suivre la science et à ne rien négliger comme nous le faisons», a-t-il déclaré. «Trouver l’origine d’un virus prend du temps et nous devons au monde entier de trouver la source afin que nous puissions collectivement prendre des mesures pour réduire le risque que cela se reproduise. Aucun voyage de recherche ne peut fournir toutes les réponses.»

Ghebreyesus a également appelé à plus d’études pour comprendre les premiers cas humains retracés sur le marché de Huanan à Wuhan.

« L’équipe a confirmé qu’il y avait une contamination généralisée avec le Sars-CoV-2 sur le marché de Huanan à Wuhan, mais n’a pas pu déterminer la source de cette contamination », a-t-il déclaré.

Le chef de la mission de l’OMS déclare que la Chine a retenu des données en raison des lois sur la protection de la vie privée

Le Dr Peter Ben-Embarek, chef de l’équipe d’experts de l’OMS qui s’est rendue en Chine, a déclaré que les conclusions tirées «ne devraient pas être considérées comme un produit statique» car elles pourraient changer à mesure que davantage de données seraient disponibles.

Il a ajouté que bien que certaines données brutes aient été retenues par la Chine en raison des lois sur la protection de la vie privée et des contraintes de temps, le pays avait quand même fourni une «quantité incroyable de données».

Ben-Embarek a également insisté sur le fait que l’équipe internationale n’a «jamais subi de pression pour supprimer les éléments critiques de notre rapport», qui a été rédigé en collaboration avec les experts chinois. (En relation: «L’enquête» de l’OMS sur le laboratoire de Wuhan a été menée en partie par une conseillère du PCC, Marion Koopmans.)

«Bien sûr, il y avait des pressions politiques de toutes parts, également en dehors de la Chine. Mais je pense que nous avons pu créer un espace pour la science, un espace pour que les deux groupes de scientifiques travaillent ensemble», a-t-il déclaré.

États-Unis, 13 autres pays s’inquiètent du fait que les scientifiques internationaux n’ont pas accès à des données complètes

Le même jour, l’OMS a publié son rapport, les États-Unis et 13 autres pays ont publié une déclaration commune exprimant leurs inquiétudes quant au retard du rapport et au manque d’accès des scientifiques internationaux à des données complètes.

«Il est également essentiel que nous exprimions nos préoccupations communes selon lesquelles l’étude d’experts internationaux sur la source du virus Sars-CoV-2 a été considérablement retardée et n’a pas accès à des données et des échantillons complets et originaux», ont-ils déclaré.

La déclaration a été signée par les gouvernements de l’Australie, du Canada, de la Tchéquie, du Danemark, de l’Estonie, d’Israël, du Japon, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Norvège, de la République de Corée, de la Slovénie, du Royaume-Uni et des États-Unis.

Pendant ce temps, l’Union européenne a déclaré que, bien qu’elle considère le rapport comme une «première étape utile», elle regrette les retards et la «disponibilité limitée des premiers échantillons et des données connexes».

Suivez Pandemic.news pour plus de nouvelles et d’informations liées à la pandémie de coronavirus.

Le malveillant Facebook refuse d’informer les utilisateurs que leurs données personnelles ont été divulguées dans le cadre d’une violation massive de la vie privée

Un porte-parole de Facebook a révélé que le géant de la technologie n’avait pas informé les plus de 500 millions d’utilisateurs dont les données personnelles avaient été volées et distribuées en ligne. Le porte-parole a également déclaré que le géant de la technologie ne prévoyait actuellement pas de les informer de la violation de la vie privée.

La société de médias sociaux a choisi de ne pas notifier les utilisateurs concernés car elle doutait de pouvoir identifier les utilisateurs qui devaient être notifiés, a déclaré le porte-parole. L’entreprise de technologie a également pris en compte le fait que les utilisateurs ne pouvaient pas résoudre le problème et que leurs données étaient déjà exposées.

Business Insider a rapporté la semaine dernière que les numéros de téléphone et autres informations personnelles de plus de 533 millions d’utilisateurs de Facebook ont ​​été publiés sur une base de données publique. Les utilisateurs venaient de 106 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Inde.

Dans un article de blog du mardi 6 avril, Facebook a déclaré que des acteurs malveillants avaient «gratté» les données en 2019 à l’aide d’une vulnérabilité dans l’outil de synchronisation des contacts de la plate-forme. La société basée en Californie a ajouté qu’elle avait éliminé la faiblesse la même année après avoir identifié le problème. (Connexes: les données personnelles de plus de 500 millions d’utilisateurs ont été compromises lors d’une violation de la confidentialité de Facebook.)

Facebook minimise la violation de données même si elle expose les utilisateurs au piratage

En plus de refuser d’informer les utilisateurs concernés, Facebook a également minimisé la violation de données en disant qu’elle s’était produite il y a des années et qu’elle avait depuis été sécurisée. Mais le fait que la violation remonte à 2019 devrait alerter les régulateurs: en vertu de certaines réglementations sur la protection de la vie privée, y compris le règlement général sur la protection des données de l’Union européenne, l’entreprise technologique aurait dû informer les victimes du grattage de données.

Le règlement de 2019 de Facebook avec la Federal Trade Commission, qui a été conclu après que le géant de la technologie a été accusé d’avoir abusé des données des utilisateurs, exigeait également que la société rapporte les détails d’une violation impliquant au moins 500 utilisateurs dans les 30 jours suivant la confirmation de l’incident.

La Commission irlandaise de protection des données, le principal organisme de réglementation de l’UE pour Facebook, a annoncé le mardi 6 avril qu’elle enquêtait sur la fuite de données pour voir si le géant des médias sociaux enfreignait les règles. La commission n’a initialement reçu «aucune communication proactive» de la société, mais est maintenant en contact avec eux, a rapporté Reuters.

Les experts ont également déclaré que le problème est toujours grave quel que soit le moment où il s’est produit, en grande partie en raison de la nature des informations volées. Les données divulguées comprenaient des numéros de téléphone, des identifiants Facebook, des noms complets, des lieux, des dates de naissance, des biographies et, dans certains cas, des adresses e-mail. Il n’incluait pas les mots de passe, les dossiers financiers et les informations sur la santé.

Rob Shavell, PDG de DeleteMe, un outil de protection des données personnelles, a déclaré au Guardian que même si les mots de passe et autres informations sensibles n’étaient pas exposés, les données grattées étaient toujours importantes car elles incluaient des signifiants, tels que les numéros de téléphone et les dates de naissance, qui sont rarement modifiés.

«Même si les données sont anciennes, elles ne l’ont jamais vraiment, car elles seront toujours utiles pour les courtiers en données», a expliqué Shavell. «Cela les aide à corréler les informations connexes qui sont nouvelles et à les transférer dans ces profils, qu’ils vendent en ligne pour aussi peu que 99 cents.

Les informations exposées peuvent également être utilisées en combinaison avec les données utilisateur existantes en ligne pour pirater des comptes, notamment des comptes bancaires et autres qui nécessitent une authentification à deux facteurs. L’authentification à deux facteurs consiste à envoyer un code de confirmation à un numéro de téléphone pour vérifier l’identité d’une personne.

La fuite de numéros de téléphone peut également être problématique au milieu de la récente montée des appels automatisés – un appel téléphonique automatisé qui délivre un message enregistré, généralement à des fins de télémarketing et d’escroqueries.

« Oubliez le piratage, c’est juste ennuyeux de recevoir constamment des appels de spam », a déclaré Shavell. « La violation de données, qu’elle soit ancienne ou non, est une autre façon pour les spammeurs d’obtenir ces informations. »

Les utilisateurs peuvent vérifier si leurs données personnelles sont incluses dans la fuite en utilisant des sites Web légitimes tels que Have I Been Pwned?.

En savoir plus sur les problèmes liés à la manière dont Facebook traite les informations privées des utilisateurs sur FacebookCollapse.com.

