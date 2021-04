Les passeports vaccinaux étaient le plan secret derrière les verrouillages totalitaires depuis le début

CNN a révélé le sinistre complot derrière les politiques de verrouillage continu du gouvernement. L’intention tyrannique et dominante derrière les verrouillages gouvernementaux a été révélée à tous dans une émission récente mettant en vedette le présentateur en disgrâce, Chris Cuomo, et l’ancien président de Planned Parenthood, le Dr Leana Wen.

«Nous devons leur faire comprendre (aux Américains) que le vaccin est le moyen de revenir à la vie pré-pandémique», a déclaré Wen. «Et la fenêtre pour y parvenir se rétrécit vraiment. Vous parliez de la réouverture de tous ces États. Ils rouvrent à 100%.»

«Nous avons une fenêtre très étroite pour lier la politique de réouverture au statut vaccinal», a-t-elle poursuivi. «Parce que sinon, si tout est rouvert, alors qu’est-ce que la carotte va être? Comment allons-nous inciter les gens à se faire vacciner?» Les passeports de vaccins ont toujours été le plan secret.

Les verrouillages gouvernementaux sont utilisés pour inaugurer l’esclavage total, la ségrégation et la discrimination via les passeports de vaccins

Les verrouillages gouvernementaux font partie d’un plan visant à terroriser et contraindre les gens à renoncer à leur autonomie corporelle et à leur esprit critique, afin que l’industrie des vaccins et de la technologie puisse imposer des exigences corporelles à toutes les personnes et mettre en place un système de surveillance numérique comme condition préalable à la «liberté.» Ces systèmes de surveillance numérique asserviront le monde aux scans d’autorisation des vaccins, à la surveillance ADN et aux mandats médicaux, tout en séparant et en isolant toute personne qui ne suit pas. La tyrannie continue des lock-out et des décrets médicaux est simplement un programme de formation comportementale qui contraint les gens à demander l’autorisation pour leur liberté et à vivre dans la peur des fausses autorités.

Ces passeports de vaccins entraînent chacun à renoncer à ses libertés inhérentes, forçant les gens à demander la permission de fausses autorités afin de se rassembler, de voyager, d’acheter, de vendre et de participer à la démocratie. La liberté sera complètement oubliée si ce système est mis en place. Les fascistes médicaux et les planificateurs centraux complotent pour contrôler la vie des gens depuis des années, et ils unissent leurs forces avec les grandes technologies, les entreprises et les grands décideurs du gouvernement pour atteindre leurs objectifs.

En décembre 2020, ces systèmes de passeport vaccinal étaient déjà à un stade avancé de développement au Royaume-Uni. Le London Guardian Today a documenté plusieurs comptes en 2020 dans lesquels des ministres de la Santé ont menti au public sur l’existence de passeports de vaccins. Le ministre du Cabinet, Michael Gove, a déclaré au public qu’il n’était pas prévu de délivrer des «passeports de vaccination» qui obligeraient les gens à vacciner pour entrer dans les bars, restaurants et autres lieux. Maintenant, le ministre britannique de la Vaccination, Nadhim Zahawi, est clair sur l’application «track and trace» du NHS, qui enregistre les informations sur l’état des vaccins et les applique à la politique de verrouillage du gouvernement. L’infrastructure du passeport des vaccins du Royaume-Uni comprend des scans de reconnaissance faciale qui relient la biométrie et le statut vaccinal pour restreindre et contrôler les personnes dans toute la société.

Les passeports de vaccins, autrefois considérés comme une théorie du complot, sont en développement depuis plus d’un an

Un cabinet de conseil basé en Suisse, Zühlke Engineering, s’est impliqué dans l’application de suivi et de traçage du NHS le 17 décembre 2020. The Guardian a divulgué le plan, qui «détaille les recherches sur les attitudes possibles du public à l’égard d’un certificat Covid, parfois appelé passeport Covid national.» Ce système de passeport «utiliserait le statut vaccinal, un test Covid négatif récent ou une preuve d’anticorps contre le coronavirus pour permettre aux gens de se rendre dans des endroits potentiellement bondés lorsque le pays s’ouvre.»

Les exigences de test Covid-19 ont été l’une des premières étapes vers la mise en œuvre de ces passeports totalitaires. Ces mandats de prélèvement d’ADN entraînent lentement les individus à renoncer à leurs droits, les lavant de cerveau pour qu’ils croient qu’ils sont des sujets coupables qui doivent prouver leur innocence pour voyager. Le prélèvement abusif de personnes en bonne santé est maintenant remplacé par des exigences en matière de vaccins.

Les certificats Covid basés sur l’application incluent des codes QR connectés à l’application NHS. Ces codes QR sont utilisés pour accorder aux personnes conformes aux vaccins un accès exclusif à certains sites. Le pass officiel Covid est une carte d’identité numérique qui crée essentiellement une société à deux niveaux qui discrimine et sépare les personnes innocentes, les dépouillant de la procédure régulière, les accusant de propager des maladies qu’elles n’ont pas et les excluant du reste de la société. Dans les pays régis par la primauté du droit, ce passeport de vaccin devrait être mort à l’arrivée car il viole la vie privée médicale des individus et transforme les personnes en propriété, sous réserve des exigences corporelles. Les passeports de vaccins, autrefois considérés comme une théorie du complot, sont maintenant imposés aux gens comme une marque du système de la bête.

Le gouvernement britannique a passé un contrat avec plusieurs entreprises l’année dernière pour développer des «passeports liberté» Covid. Lorsque le Premier ministre Boris Johnson a suggéré que les pubs pourraient utiliser les laissez-passer pour vaccins à leur discrétion, une réaction s’est rapidement produite. Boris a semblé généreux lorsqu’il a jeté un os aux gens et a annoncé que les pubs et les restaurants seraient exemptés des exigences. Le passeport des vaccins est vendu au public sous sa forme la plus draconienne, de sorte que les populations peuvent être lentement affaiblies pour accepter des bribes de son oppression. La tromperie et l’oppression du passeport des vaccins sont le genre d’attaque contre la liberté qui justifie des tribunaux et très probablement, une nouvelle guerre mondiale.

Eminent doc: Les médias ont censuré les options de traitement précoce de la COVID-19 qui auraient pu réduire les décès de 85%

Un médecin extrêmement qualifié, qui a été censuré par YouTube l’année dernière, s’est adressé le mois dernier au Comité de la santé et des services sociaux du Sénat du Texas pour fournir des informations détaillées sur les traitements réussis de la COVID-19, le niveau élevé actuel d’immunité collective contre la maladie, le potentiel très limité des «vaccins» et les données qui montrent qu’un traitement précoce aurait pu sauver jusqu’à 85% des «plus de 500 000 décès aux États-Unis».

(Article de Patrick Delaney republié sur LifeSiteNews.com)

Le Dr Peter McCullough, MD est interniste et cardiologue, en plus d’être professeur de médecine au Texas A&M University Health Sciences Center. Il se distingue comme la personne la plus publiée de l’histoire dans son domaine et comme un éditeur de deux grandes revues médicales.

McCullough a expliqué que depuis le début de la pandémie, il a refusé de laisser ses patients «languir à la maison sans traitement, puis être hospitalisés quand il était trop tard», ce qui était le protocole de traitement typique discuté, promu et offert dans tout l’Ouest.

Il a ainsi «constitué une équipe de médecins» pour étudier «l’utilisation hors AMM correctement prescrite de la médecine conventionnelle» pour traiter la maladie et ils ont publié leurs résultats dans l’American Journal of Medicine.

«Ce qui est intéressant, c’est que (bien que) il y avait 50 000 articles dans la littérature évaluée par les pairs sur la COVID, pas un seul ne disait au médecin comment la traiter», a-t-il déclaré. «Quand cela arrive-t-il? J’étais absolument stupéfait! Et quand cet article a été publié… il est devenu… l’article le plus cité dans pratiquement toute la médecine à cette époque dans le monde.

Avec l’aide de sa fille, le Dr McCullough a enregistré une vidéo YouTube intégrant quatre diapositives de «l’article révisé par des pairs publié dans l’une des meilleures revues médicales au monde» traitant des traitements précoces de la COVID-19. La vidéo rapidement «est devenue absolument virale. Et en environ une semaine, YouTube a déclaré « vous avez violé les conditions de la communauté »» et ils l’ont annulé.

En raison du «blocage presque total de toute information sur le traitement des patients», le sénateur Bob Johnson a organisé une audience en novembre sur ce sujet important où McCullough était le principal témoin.

Avec une suppression aussi agressive des informations sur les traitements précoces et la politique par défaut des centres de test COVID-19 de ne pas offrir de telles ressources à ceux dont le test est positif à l’infection, McCullough a déclaré: «Pas étonnant que nous ayons eu 45 000 décès au Texas. La personne moyenne au Texas pense qu’il n’y a pas de traitement!»

Et le black-out de ces informations vitales va bien au-delà de la censure flagrante des grandes entreprises technologiques. McCullough a déclaré: «Ce qui s’est passé est au-delà de toute croyance! Combien d’entre vous ont ouvert une station d’information locale ou une station d’information nationale par câble et ont déjà eu une mise à jour sur le traitement à domicile? Combien d’entre vous ont déjà eu un seul mot sur ce qu’il faut faire lorsque l’on vous remet le diagnostic de COVID-19? C’est un échec complet et total à tous les niveaux!»

«Prenons la Maison Blanche: comment se fait-il que nous n’ayons pas eu un panel de médecins affecté à tous leurs efforts pour mettre fin à ces hospitalisations? Pourquoi n’avons-nous pas de médecins qui ont réellement traité des patients qui se réunissent en groupe et nous donnent une mise à jour chaque semaine? … Pourquoi n’avons-nous pas de rapports sur le nombre de patients traités et les hospitalisations épargnées? … C’est une parodie complète et totale d’avoir une maladie mortelle et de ne pas la soigner», a-t-il déclaré.

«Alors, que peut-on faire ici, maintenant?» McCullough a proposé aux législateurs. « Que diriez-vous de demain, ayons une loi qui stipule qu’il n’y a pas un seul résultat (de test) donné sans guide de traitement, et sans ligne directe sur la façon d’entrer dans la recherche. Mettons un membre du personnel là-dessus et découvrons toutes les recherches disponibles au Texas, et ne demandons pas à une seule personne de rentrer à la maison avec un résultat de test avec son diagnostic fatal, assis à la maison dans deux semaines de désespoir avant de succomber à l’hospitalisation et à la mort. Il est inimaginable en Amérique que nous puissions avoir un angle mort aussi complet et total.

En référence aux traitements précoces qui ont été largement utilisés en dehors de l’Ouest avec un grand succès (avec environ 1 à 10% des taux de mortalité du premier monde), McCullough a tourné son attention vers la suppression des informations par les médias en demandant une fois de plus: «Quand était la dernière fois que vous avez allumé les nouvelles et avez déjà eu une fenêtre sur le monde extérieur? Quand avez-vous déjà eu une mise à jour sur la façon dont le reste du monde gère la COVID? Jamais. Ce qui s’est passé dans cette pandémie, c’est que le monde s’est replié sur nous.»

«Il n’y a qu’un seul médecin dont le visage est à la télévision actuellement. Un. Pas un panneau. (En tant que) médecins, nous travaillons toujours en groupe, nous avons toujours des opinions différentes. Il n’y a pas un seul médecin des médias à la télévision qui ait jamais traité un patient COVID. Pas un seul. Il n’y a pas une seule personne au sein du groupe de travail de la Maison-Blanche qui ait jamais traité un patient», a-t-il déclaré.

«Pourquoi ne faisons-nous pas quelque chose d’audacieux. Pourquoi ne pas rassembler un panel de médecins qui ont effectivement traité des patients ambulatoires de la COVID-19 et les réunir pour une réunion. Et pourquoi n’échangeons-nous pas d’idées, et pourquoi ne disons-nous pas comment nous pouvons mettre fin à la pandémie avec force.»

«N’est-ce pas incroyable?! Penses-y. Pensez à l’angle mort complet et total (concernant les traitements à domicile)», a-t-il déclaré.

Immunité et vaccination du troupeau

«Les calculs au Texas sur l’immunité des troupeaux… actuellement sans effet vaccinal (sont) de 80 pour cent», a déclaré McCullough. «Et de plus en plus de personnes développent COVID aujourd’hui. Ils vont devenir immunisés (aussi).»

«Les personnes qui développent la COVID ont une immunité complète et durable. Et (c’est) un principe très important: complet et durable. Vous ne pouvez pas battre l’immunité naturelle. Vous ne pouvez pas vacciner dessus et l’améliorer. Il n’y a aucune justification scientifique, clinique ou de sécurité pour jamais vacciner un patient récupéré par COVID. Il n’y a aucune raison de tester un patient récupéré par COVID», a-t-il poursuivi.

«Ma femme et moi sommes guéris de la COVID. Pourquoi passons-nous les tests à l’extérieur? Il n’y a absolument aucune justification (pour de tels tests).»

Compte tenu des niveaux élevés d’immunité du troupeau, McCullough a déclaré que tout impact d’une large vaccination sur la prévention de la COVID-19 ne peut être au mieux que minime.

«Il y a beaucoup de patients récupérés par COVID. Laissez-les renoncer au vaccin et laissez les gens qui le réclament l’obtenir. Mais à 80% d’immunité collective, dans les essais de vaccins, moins de 1% … dans le placebo obtiennent en fait la COVID. Moins d’un pour cent. Le vaccin aura un impact de 1% sur la santé publique. C’est ce que disent les données. Cela ne nous sauvera pas, nous sommes déjà immunisés à 80% pour le troupeau», a-t-il déclaré.

«Si nous sommes stratégiquement ciblés, nous pouvons très bien clôturer la pandémie avec le vaccin», a déclaré le cardiologue. «Mais stratégiquement ciblé. (Pour) les personnes de moins de 50 ans qui, fondamentalement, ne présentent aucun risque pour la santé, il n’existe aucune justification scientifique pour qu’elles soient jamais vaccinées.»

S’attaquant à la large «désinformation» du transfert asymptomatique de la COVID-19, qui a soutenu le besoin de verrouillage en raison de la notion que le virus peut être involontairement propagé par des personnes infectieuses et asymptomatiques, le professeur de médecine a déclaré: «L’une des erreurs que j’ai entendues aujourd’hui, comme justification de la vaccination, la dissémination asymptomatique. Et je veux être très clair à ce sujet: mon avis est qu’il y a un faible degré, le cas échéant, de propagation asymptomatique. Une personne malade le donne à une personne malade. Les Chinois ont publié une étude… [sur] 11 millions de personnes. Ils ont essayé de trouver [des preuves de] propagation asymptomatique. Vous ne pouvez pas les trouver. Et c’est, vous savez, l’un des éléments importants de désinformation.»

Enfin, McCullough a souligné l’impact de la suppression des informations sur les traitements précoces efficaces et sûrs au cours de cette dernière année. Citant deux études «très importantes», il a déclaré que «lorsque les médecins traitent précocement des patients de plus de 50 ans ayant des problèmes médicaux, avec une approche multi-médicamenteuse séquentielle… il y a une réduction de 85% des hospitalisations et des décès.»

«Nous avons plus de 500 000 morts aux États-Unis. La fraction évitable aurait pu atteindre 85% (425 000) si notre réponse à la pandémie avait été focalisée sur le problème: le patient malade juste devant nous», a-t-il conclu.

