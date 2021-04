Étude israélienne: une variante du coronavirus peut surmonter la vaccination BioNTech / Pfizer

L’étude d’une équipe de recherche israélienne fait sensation. Selon cela, les personnes vaccinées ont un risque plus élevé de contracter la variante sud-africaine du COVID que les personnes non vaccinées. Pfizer avait précédemment annoncé les effets puissants du vaccin.

Il existe encore de nombreuses incertitudes dans la lutte contre le coronavirus. De nombreuses questions restent sans réponse avec l’apparition de la variante dite britannique B.1.1.7 et de la variante sud-africaine B.1.351. Les experts craignent que les vaccins contre ces mutations ne soient moins efficaces. Une étude israélienne semble maintenant l’avoir confirmé.

Des études en laboratoire ont déjà indiqué que la variante sud-africaine pourrait enfreindre la protection du vaccin Pfizer, mais ce n’est que lorsque l’étude sur des sujets réels a pu être clarifiée.

Une équipe de chercheurs de l’Université de Tel Aviv a cherché à savoir si les variantes britanniques et sud-africaines pouvaient briser la protection vaccinale existante. Le vaccin BNT162b2 de BioNTech / Pfizer étant principalement utilisé en Israël, aucune déclaration ne peut être faite sur l’effet d’autres vaccins.

Un rapport publié plus tôt ce mois-ci par Pfizer affirme que le vaccin avait une efficacité à cent pour cent pour prévenir le coronavirus chez les participants à l’étude en Afrique du Sud, où la mutation est répandue.

L’étude a été réalisée par l’Université de Tel Aviv en collaboration avec la plus grande compagnie d’assurance maladie légale israélienne, Clalit, qui assure environ 4,7 millions d’Israéliens. Les personnes infectées non vaccinées ont été comparées aux personnes infectées qui avaient été complètement ou partiellement vaccinées.

Plus précisément, les chercheurs ont examiné 400 personnes qui ont été testées positives pour le virus 14 jours ou plus après avoir reçu la première dose du vaccin, contre 400 personnes non vaccinées qui avaient également attrapé la couronne. Les cohortes ont été appariées par âge, industrie, sexe, etc.

Le résultat étonnant: la variante sud-africaine est plus susceptible de briser l’effet protecteur du vaccin, même après que deux doses ont été administrées et plus d’une semaine s’est écoulée. Par rapport aux personnes non vaccinées, la prévalence est huit fois plus élevée – 5,4% contre 0,7%.

« Nous avons trouvé un taux disproportionnellement élevé de la variante sud-africaine chez les personnes qui ont été vaccinées avec une deuxième dose par rapport au groupe non vacciné. Cela signifie que la variante sud-africaine est dans une certaine mesure en mesure de violer la protection du vaccin », dit Adi Stern de l’Université de Tel Aviv.

Cependant, les chercheurs ont averti que l’étude avait une valeur informative limitée en raison de la rareté de la variante sud-africaine en Israël. L’examen est apparu sur la page medRxiv. D’autres chercheurs doivent confirmer les résultats par le biais d’un examen par les pairs.

Le groupe de recherche souligne, cependant, que l’étude ne visait pas à déduire une efficacité globale du vaccin contre une variante, car elle n’a examiné que des personnes qui avaient déjà été testées positives pour COVID-19.

Pfizer n’a pas encore commenté l’étude israélienne.

