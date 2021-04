Un médecin de Chicago de 27 ans en bonne santé est mort 3 mois après des injections COVID soulevant des problèmes de sécurité à long terme

Le Dr Joshimar Henry (à gauche) avec son épouse Griselda Heather Morales (à droite). Image originaire de Facebook.

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Des milliers de décès aux États-Unis ont maintenant été enregistrés après l’injection de l’un des vaccins COVID expérimentaux non approuvés par la FDA depuis qu’ils ont reçu des autorisations d’utilisation d’urgence (EUA) à la fin de 2020 et au début de 2021.

Nous avons porté à la connaissance du public des histoires personnelles de dizaines de ces décès survenus peu de temps après avoir reçu les injections.

Maintenant, pour la première fois que nous ayons eu connaissance, un décès plus de 3 mois après la deuxième injection est survenu chez un jeune médecin de 27 ans de Chicago, ce qui soulève de très sérieuses inquiétudes quant au manque d’études à long terme dans n’importe laquelle de ces injections à ARNm expérimentales.

Si ce décès était survenu chez une personne âgée et fragile et souffrant de comorbidité, il serait difficile de soupçonner que le décès était lié de quelque manière que ce soit à l’injection.

Cependant, quand cela survient chez un médecin de 27 ans par ailleurs en bonne santé qui était athlétiquement actif jusqu’à la veille de sa mort, il serait insensé de ne pas envisager la très forte possibilité que sa mort soit liée aux injections, en particulier d’autant plus qu’aucune étude à long terme n’a été menée sur l’un de ces vaccins COVID-19 actuels.

L’histoire tragique du Dr Joshimar Henry de Chicago m’a été rapportée par un ami médecin qui vit dans l’Illinois, et Le blog COVID a également couvert son histoire.

Le Dr Joshimar Henry était médecin résident dans le programme PGY1 (pharmacie) du Humboldt Park Health à Chicago, selon sa page Facebook. Il a été parmi les premiers habitants de Chicago à recevoir la première dose d’ARNm expérimental de Pfizer le 15 décembre 2020.

La vidéo surréaliste et effrayante de l’événement présente un présentateur appelant les destinataires des photos «les plus chanceux», suivis par des applaudissements après chaque prise de vue.

Le Dr Henry a reçu sa deuxième injection le 6 janvier.

Il a déclaré dans un message sur Facebook qu’il comprenait l’hésitation des gens. Mais il a pris sa décision après «quelques recherches».

Les détails sont rares à partir de là. Mais à en juger par sa chronologie Facebook, la vie allait bien. Il était un grand fan de football et impliqué dans les questions de justice sociale. En fait, il a posté un clip vidéo de Chicago Southside Pick-Up Soccer le 2 avril.

Il était mort le 3 avril.

Le Dr Henry était marié à Griselda Heather Morales, et son père a également signalé sa mort sur Facebook.

Il est très rare qu’une personne en bonne santé et active sur le plan sportif de moins de 30 ans tombe soudainement morte.

Comme le rapporte le blog COVID:

Le Dr Henry était originaire de l’île de Sainte-Lucie dans les Caraïbes orientales. Il a obtenu son diplôme de médecine de l’Université Spartan des sciences de la santé à Sainte-Lucie. Son père était Joachim Henry, un homme politique de Sainte-Lucie. Heather Morales, également médecin, était sa femme.

Tout ce qui précède est important car des hommes jeunes et heureux en bonne santé ne tombent pas simplement morts. Peut-être qu’un décès cardiaque soudain sur 50 000 par an est une personne de moins de 35 ans, selon la clinique Mayo. Les AVC, autre cause soudaine de décès, sont extrêmement rares chez les personnes de moins de 40 ans, et encore moins de 30 ans.

Les taux de mortalité sont en corrélation positive avec la masse corporelle. Vous êtes essentiellement à l’abri du décès et de l’hospitalisation liés à la COVID-19 si vous avez moins de 40 ans et un poids santé. Le CDC a même admis que près de 80% de toutes les hospitalisations liées à la COVID-19 étaient des personnes en surpoids et obèses.

Le Dr Henry n’était ni obèse ni en surpoids. Le jeune homme roulait bien, vivant ce qui semble être une belle vie. Le seul fait incontestable est qu’il a reçu deux injections expérimentales d’ARNm trois mois avant sa mort.

Lisez l’article complet sur Le blog COVID.

Aucun avantage signalé pour les vaccins COVID pour le moment – seulement les décès et les blessures

Nous entrons maintenant dans le 3ème et 4ème mois pour certaines personnes qui sont complètement «vaccinées» contre la COVID-19, et jusqu’à présent, il n’y a pas d’avantages enregistrés pour les vaccins, seulement des rapports de décès, de blessures et des rapports de personnes entièrement vaccinées ayant encore contracté COVID.

Le week-end dernier, Anthony Fauci a déclaré publiquement que les personnes entièrement vaccinées ne peuvent toujours pas manger et boire avec d’autres à l’intérieur, car «les cas sont toujours élevés».

Et aujourd’hui, Epoch Times rapporte qu’une nouvelle étude en Israël a révélé qu’une variante sud-africaine du virus COVID-19 affecte plus les personnes vaccinées avec le vaccin Pfizer que les personnes non vaccinées.

Cela va de pair avec ce que nous avons précédemment signalé que les personnes entièrement vaccinées contractent maintenant le [SRAS-CoV-2 de la (maladie) – MIRASTNEWS] COVID-19 dans ce que les médias d’entreprise appellent des «cas révolutionnaires».

La semaine dernière, rien qu’au Michigan, 246 personnes «entièrement vaccinées» ont attrapé la COVID-19, et trois d’entre elles sont décédées.

Alors, où sont les avantages de ces injections COVID-19 expérimentales?

Il semble qu’il n’y en ait aucun, seulement des risques de blessures et de décès, et la mort du Dr Henry, trois mois complets après les injections, pourrait être une catastrophe pour de nombreux Américains entièrement vaccinés, ce que les médecins et les scientifiques dissidents ont toujours dit pourrait arriver.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

L’armée dévoile la prochaine étape des vaccins COVID en 60 minutes: micropuces implantables

Vidéo: DARPA travaille sur le vaccin COVID, une micropuce implantable pour détecter le virus

Par Steve Watson

Summit News

La DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) du Pentagone travaille sur un vaccin COVID qui fonctionnera sur toutes les variantes et a développé une micropuce implantable qui, selon elle, surveillera en permanence le corps humain à la recherche de signes du virus.

Le colonel à la retraite Matt Hepburn, médecin spécialiste des maladies infectieuses de l’armée à la tête de la réponse de la DARPA à la pandémie, est apparu sur 60 Minutes pour faire une démonstration de la technologie.

Tenant un flacon de gel ressemblant à un tissu vert, qui contient la puce, Hepburn a proclamé:

«Vous le mettez sous votre peau et ce que cela vous dit, c’est qu’il y a des réactions chimiques à l’intérieur du corps, et ce signal signifie que vous allez avoir des symptômes demain.» «C’est comme un voyant de contrôle du moteur», a ajouté Hepburn, notant que ceux qui possédaient la puce «recevraient le signal, puis s’auto-administreraient une prise de sang et se testeraient sur place.» «Nous pouvons avoir ces informations en trois à cinq minutes», a poursuivi Hepburn, ajoutant: «Au fur et à mesure que vous réduisez ce délai, au fur et à mesure que vous diagnostiquez et traitez, vous arrêtez l’infection dans son élan.»

Regarder:

Hepburn a également déclaré que DARPA a développé un filtre pour éliminer le virus du sang via une machine de dialyse, et que la FDA l’a approuvé, et qu’il a déjà été utilisé sur 300 patients.

Le rapport 60 Minitues souligne également comment le pentagone possède des centaines d’échantillons de tissus provenant de soldats et de marins infectés par des agents pathogènes du monde entier, y compris la grippe espagnole de 1918 qui a tué des millions de personnes dans le monde.

Le scientifique du Pentagone, le Dr Kayvon Modjarrad, a également souligné que l’armée est en train de développer un vaccin à taille unique pour la COVID, commentant: «Ce n’est pas de la science-fiction, c’est un fait scientifique.»

«Nous avons les outils, nous avons la technologie, pour tout faire maintenant», a-t-il dit, expliquant que l’objectif est de vacciner les gens contre des virus potentiellement mortels qui ne sont même pas encore apparus.

«Des virus tueurs que nous n’avons pas vus ni même imaginés, nous serons protégés contre», a déclaré Modjarrad.

Il a été récemment révélé qu’un tiers des membres du service actif ont choisi de ne pas prendre le vaccin COVID, des sources affirmant que le chiffre réel est probablement plus proche de la moitié.

Cette découverte a incité TIME à déclarer que «l’hésitation à la vaccination» menace la sécurité nationale, et que si «ces troupes peuvent ne pas être cooptées par des terroristes nationaux, mais elles sont clairement influencées par les théoriciens du complot en ligne et elles ne le font tout simplement pas faites confiance à la science fondamentale.»

L’annonce par la DARPA d’une technologie de micropuce implantable liée au virus et d’un vaccin ne servira probablement qu’à renforcer les préoccupations que les médias qualifient continuellement de «théories du complot».

Lisez l’article complet sur Summit News.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News