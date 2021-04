Un médecin londonien décrit un niveau de maladie «sans précédent» après l’injection COVID

Le médecin et consultant a écrit qu’elle «avait du mal» à comprendre «le fait de ne pas rapporter la réalité de la morbidité causée par notre programme de vaccination actuel au sein du service de santé et du personnel.»

LONDRES, Royaume-Uni, 7 avril 2021 (LifeSiteNews) –– Dans une lettre fortement rédigée au British Medical Journal, un consultant basé à Londres a souligné des niveaux «sans précédent» de maladie du personnel suite aux injections COVID-19, décrivant la «coercition et imposer» l’injection comme rappelant une « dystopie nazie ».

Publiée le 2 avril dans le prestigieux British Medical Journal (BMJ), la lettre est venue du Dr K. Polyakova, consultant à Londres, en réponse à un article du BMJ intitulé «Les médecins doivent-ils se faire vacciner contre la COVID-19?» Le journal n’a pas fourni d’autres informations sur Polyakova.

L’article original plaçait fermement en faveur de l’adoption généralisée des injections par le personnel médical, déclarant qu’il y avait un devoir moral de le faire afin de protéger la santé publique, ainsi que minimiser les préoccupations qui pourraient être soulevées quant à l’efficacité ou à l’innocuité de l’injection.

Le ton blême de l’article du BMJ et les opinions uniformes des quatre médecins cités ont soulevé des inquiétudes pour le Dr Polyakova. Elle a écrit qu’elle «avait du mal» à comprendre «le fait de ne pas rapporter la réalité de la morbidité causée par notre programme de vaccination actuel au sein du service de santé et de la population du personnel.»

«Les niveaux de maladie après la vaccination sont [sic] sans précédent et le personnel devient très malade et certains présentent des symptômes neurologiques qui ont un impact énorme sur la fonction des services de santé. Même les jeunes et en bonne santé sont en congé pendant des jours, certains pendant des semaines et certains nécessitent un traitement médical. Des équipes entières sont éliminées alors qu’elles sont allées se faire vacciner ensemble.»

Polyakova a défendu cette position en révélant l’expérience qu’elle avait eue ces derniers mois, en gérant un service de santé pendant les périodes de COVID et en déclarant avoir «plus de vaccins dans ma vie que la plupart des gens».

Bien que ce ne soit clairement pas ce qui a été communément appelé un «anti-vaxxer», Polyakova a écrit que les injections coercitives seraient dangereuses et contraires aux principes éthiques du service de santé: «La vaccination obligatoire dans ce cas est stupide, contraire à l’éthique et irresponsable en matière de protection de notre personnel et la santé publique.»

«Nous sommes dans la phase volontaire de la vaccination, et nous encourageons le personnel à prendre un produit non homologué qui a un impact sur leur santé immédiate, et j’ai une expérience directe du personnel contractant Covid APRÈS la vaccination et probablement le transmettant. En fait, il est clairement indiqué que ces produits vaccinaux n’offrent pas d’immunité et n’empêchent pas la transmission. Dans quel cas [,] pourquoi le faisons-nous?»

Poursuivant, le consultant évoque également le manque indéniable de données sur les injections développées à la hâte, s’interrogeant sur les effets à long terme qu’elles auraient, notamment sur le service de santé: «Il n’y a pas de données longitudinales de sécurité (quelques mois de données d’essais à best) disponibles et ces produits sont uniquement sous licence d’urgence. Qui peut dire qu’il n’y a pas d’effets indésirables longitudinaux auxquels nous pourrions être confrontés et qui pourraient mettre en danger l’ensemble du secteur de la santé?»

Soulignant la grippe saisonnière, qui est un «tueur annuel massif», qui «inonde le système de santé», Polyakova a fait remarquer que les vaccins antigrippaux sont non seulement volontaires, mais servent également à se protéger contre d’autres maladies des «plus graves conséquences».

«La coercition et l’imposition de traitements médicaux sur notre personnel, des membres du public en particulier lorsque les traitements sont encore en phase expérimentale, sont fermement dans les domaines d’une dystopie totalitaire nazie et tombent bien en dehors de nos valeurs éthiques en tant que gardiens de la santé.»

Révélant que «moi et toute ma famille» avions COVID-19, ainsi que pleurer la mort d’un «membre de la famille relativement jeune» souffrant de maladies sous-jacentes, qui souffrait d’insuffisance cardiaque liée à une pneumonie provoquée par la COVID, Polyakova a néanmoins maintenu une opposition fervente aux injections forcées.

«Malgré cela, je ne me rabaisserai jamais et accepterai que nous devrions abandonner nos principes libéraux et la position internationale sur la souveraineté corporelle, le libre choix éclairé et les droits de l’homme et soutenir la coercition sans précédent des professionnels, des patients et des personnes pour avoir des traitements expérimentaux avec une sécurité limitée des données. Ceci et les politiques qui vont avec sont plus un danger pour notre société que tout ce à quoi nous avons été confrontés au cours de l’année dernière.»

Utilisant la phrase populaire utilisée par les défenseurs de l’avortement, Polyakova s’est demandé: «Qu’est-il arrivé à «mon corps, mon choix?»»

«Qu’est-il arrivé au débat scientifique et ouvert? Si je ne prescris pas d’antibiotique à un patient qui n’en a pas besoin car il est en bonne santé, suis-je anti-antibiotique? Ou un denier antibiotique? N’est-il pas temps que les gens réfléchissent vraiment à ce qui nous arrive et où tout cela nous mène?

Les avertissements du Dr Polyakova concernant les niveaux «sans précédent» de maladie après les injections sont étayés par des données fournies par le gouvernement britannique, documentant le nombre toujours croissant de réactions indésirables et de décès à la suite des injections.

Au 21 mars, plus de 494 114 effets secondaires indésirables avaient été signalés au Royaume-Uni après l’injection. De ce nombre, il y a eu 5 230 troubles cardiaques, 103 arrêts cardiaques, 140 cas de paralysie et 704 décès.

76 autres personnes sont devenues aveugles, 45 avortements spontanés ont eu lieu et 8 552 troubles psychiatriques ont été enregistrés.

En effet, comme le montrent les données du US Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), 2249 personnes sont décédées suite aux injections aux États-Unis. Ce nombre représente plus de 20% du total des décès documentés par le VAERS suite à tous les vaccins depuis le début des registres en 1990.

Malgré cela, les injections continuent d’être encouragées, le Premier ministre Boris Johnson et le secrétaire à la Santé Matt Hancock prévoyant de faire appliquer les injections obligatoires pour le personnel des centres de soins et des services sociaux. Le journal britannique The Telegraph a révélé que les deux hommes avaient travaillé ensemble pour effectuer un changement de loi, ce qui imposerait les injections.

Les détails complets du plan n’ont pas encore été correctement publiés, mais dans l’intervalle, le Royaume-Uni semble prêt à imposer efficacement les injections alors qu’il poursuit rapidement ses projets de mise en service des passeports vaccinaux.

