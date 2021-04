ÉCHÉANCIER: L’histoire corrompue du CDC révélée alors qu’elle pousse l’hystérie de masse à vendre des vaccins sales

Comment se fait-il que nous ne puissions pas faire confiance au CDC? Comment un pays si fort et si efficace pourrait-il avoir une agence de réglementation pour le contrôle et la prévention des maladies si insidieuse que tout ce dont il se soucie aujourd’hui est de contrôler la population en propageant réellement la maladie? Tout est toujours une question d’argent et de contrôle, et nous avons une chronologie complète des actes néfastes de cruauté et de cupidité des CDC, et cette chronologie remonte au début de la fondation du Center for Damaged Credibility, alias le CDC. Des pandémies de canular aux vaccins sales et à la guerre biologique, les Centers for Disease Control aux États-Unis ont une longue liste de crimes horribles, y compris la fraude, les crimes et les meurtres, remontant à sa fondation à Atlanta en 1946.

Un regard intérieur sur le CDC diabolique, à partir de 1946

Le CDC est une société à but lucratif cotée sur Dun and Bradstreet. Ils soutiennent plusieurs industries corrompues datant de 1946. Le CDC est censé concentrer son attention sur les agents pathogènes d’origine alimentaire, la santé environnementale et les maladies non infectieuses comme l’obésité et le diabète. Par coïncidence, il n’y avait pas beaucoup de cas de cancer ou de diabète à proprement parler aux États-Unis avant la création du CDC. Fondé juste après la Seconde Guerre mondiale à la fin des années 1940, le CDC a d’abord été nommé «Centre des maladies transmissibles» et était occupé à lutter contre les moustiques en pulvérisant du DDT cancérigène sur six millions de foyers américains, le tout au nom de la lutte contre la «pandémie» temps. Le CDC a-t-il effectué des tests de sécurité sur le DDT pour l’environnement, les humains, les femmes enceintes, les aliments, quoi que ce soit? Bien sûr, ils ne l’ont pas fait ou ils ne l’auraient pas utilisé.

En 1957, le Center for Damaged Credibility a plongé sa mèche dans la lutte contre les MST (maladies sexuellement transmissibles) et a élargi ses efforts pour mieux comprendre les malformations congénitales, E. coli et la guerre biologique (oui, ils le savaient à l’époque). Au lieu de s’engager dans des mesures préventives utilisant la nutrition, les suppléments et les aides naturelles du système immunitaire, le CDC a commencé ce que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de gestion des soins chroniques, ce qui signifie traiter les symptômes mais ne jamais prévenir ni vaincre la maladie. C’est ainsi que les vaccins sont entrés en jeu.

Le CDC sait que le mercure contenu dans les vaccins est mortel depuis le début

Des cas mortels d’empoisonnement au mercure ont été signalés dès 1865. Il a été prouvé peu de temps après que le mercure élémentaire et le méthyl-mercure sont toxiques pour le SNC (système nerveux central) et les systèmes nerveux périphériques. La simple inhalation de vapeurs de mercure peut s’avérer fatale, montrant de graves dommages au fonctionnement normal des systèmes humains, y compris les nerfs, la digestion et l’immunité. Voici le hic.

Le CDC et l’EPA conviennent tous deux que ne pas consommer plus de 0,1 microgramme de mercure pour chaque kilogramme de votre poids corporel est sans danger. Cela équivaut à un homme adulte, de taille et de poids moyens, consommant 8 microgrammes (mcg) de mercure chaque jour. Pourtant, le thimérosal, qui contient 50% de mercure, est utilisé dans les vaccins multi-doses contre la grippe, comme agent de conservation, à 25 mcg de mercure.

Alors, que se passe-t-il lorsque vous donnez cette surdose grave à un nourrisson ou à une femme enceinte? Le CDC sait exactement ce qui se passe. Ils ont aidé à construire des centres pour cela, appelés «Planned Parenthood» (également connus sous le nom de centres de contrôle de la population noire). Le CDC promeut également l’utilisation de formaldéhyde (liquide d’embaumement), de MSG et d’aluminium dans les vaccins prévus pour les enfants en développement. L’aluminium aide le mercure à traverser la barrière hémato-encéphalique, rendant le mercure encore PLUS mortel qu’il ne l’est déjà. Cela met à rude épreuve vos organes de nettoyage et votre système nerveux central, et tout cela grâce au CDC.

1955 – 1970: scandales CDC, mensonges, dissimulations et manque de recherche sur la sécurité

Le CDC insidieux fait toujours la promotion du mensonge du vaccin contre la polio aujourd’hui. En 1955, le Dr Jonas Salk, un virologue américain, a prélevé les reins de singes rhésus et incubé ces cellules avec trois souches différentes du virus de la poliomyélite. Puis il l’a endormi avec des produits chimiques. Puis il l’a injecté à des souris, des lapins et des singes. Les cas de poliomyélite étaient déjà en baisse massive en raison des progrès de l’hygiène et de la plomberie, le moment était donc parfait. Le CDC et Salk l’annoncent au monde: le remède contre la polio.

Tout le monde célèbre en sortant et en se faisant vacciner! Ils l’ont injecté à des millions d’enfants, sans aucune preuve que cela a même fonctionné. Et c’est ainsi que le «miracle des vaccins» de la médecine moderne est né. Une pandémie guérie en un mois seulement. Alléluia!

Canular de la grippe porcine de 1976, puis DE NOUVEAU en 2008

Avec quelle facilité les Américains oublient, tous dopés au mercure, à la margarine et à l’huile de canola, que le canular de la grippe porcine est apparu pour la première fois en 1976 et a été catalysé par MASS HYSTERIA fouetté par des scientifiques du CDC avides de contrôle physique et mental de la population. Le CDC et le Congrès ont travaillé en tandem pour vacciner 45 millions de moutons, inutilement, avec un vaccin contre une maladie qui avait déjà disparu au moment où les vaccins sont sortis du laboratoire. Oops. «Mieux vaut prévenir que guérir», disent-ils toujours après d’énormes erreurs. Ce vaccin sale a entraîné cas après cas de syndrome de Guillain-Barré, ce qui entraîne une faiblesse musculaire et souvent une paralysie.

La grippe porcine, tout comme Covid-19, s’est avérée être un virus saisonnier normal, comme la grippe, hyped comme le porc, afin de vendre à des millions de personnes des vaccins sales. Il s’avère que la grippe porcine n’était même pas aussi dangereuse que la grippe saisonnière, de sorte que la pandémie a également été planifiée et créée par les CDC. Le tout s’est déroulé sous les yeux de tout le monde, mais tout le monde a oublié, deux fois. C’était un canular.

Puis, en 1999, le CDC a gaspillé 22 millions de dollars pour le «syndrome de fatigue chronique» et détourné 13 millions de dollars pour faire de la «recherche sur l’hépatite C». Le CDC est devenu un voyou et a commencé à fonctionner sans le Congrès, s’appropriant ses propres fonds là où il le voulait. Pouvez-vous deviner à quoi cela mène?

2014: le budget des CDC approche les 7 milliards de dollars, employant 15 000 personnes

Ajoutez environ 6 000 entrepreneurs et 150 professions différentes et vous obtenez le monstre des agences bureaucratiques qui ne font rien. Des informaticiens aux statisticiens et toxicologues, le CDC dépense des milliards et des milliards de dollars pour dire aux Américains de tirer du mercure dans leurs veines et de porter des masques toute la journée et la nuit pour empêcher la maladie de se propager.

Après tout cela, l’année suivante, 2015, le CDC admet à la télévision nationale que le vaccin contre la grippe ne fonctionne même pas. C’est la même période où le plus grand scientifique du CDC, le Dr William Thompson, a dénoncé le vaccin frauduleux ROR-II.

Thompson a avoué tout en protégeant sa vie avec son avocat et a déclaré au monde entier que le CDC avait enterré les preuves du vaccin ROR-II causant des taux d’autisme nettement plus élevés chez les garçons noirs de moins de trois ans. Ils l’ont su pendant 10 ans avant que Thompson ne cède à l’éthique et siffle.

Aussi 2014: Le CDC importe le virus Ebola à Atlanta et à New York, exprès

Comme les idiots maladroits de la comédie télévisée «Three Stooges», le CDC a exposé tout le pays au virus Ebola mortel, une maladie sans remède qui vous ronge vivant de l’intérieur. Le CDC a dit à une infirmière Ebola, Amber Jay Vinson, d’aller de l’avant et de s’envoler pour le Texas parce que, comprenez-le, sa fièvre était en dessous de la marque officielle que le CDC vient de faire de 100,4 degrés.

C’étaient des directives erronées pour Ebola, tout comme Covid maintenant. C’était en octobre 2014. Il s’est avéré que l’infirmière était atteinte d’Ebola, et elle était l’infirmière pour le cas d’Ebola «Ground Zero» d’Ebola aux États-Unis, M. Thomas Eric Duncan aujourd’hui décédé.

Le CDC a transporté l’infirmière du patient qui venait de mourir d’Ebola, de l’Ohio au Texas, afin de propager la maladie, tout comme ils propagent Covid au Texas en utilisant maintenant des immigrants illégaux infectés. Les avions eux-mêmes sont des catapultes pour déclencher des pandémies mondiales et un excellent véhicule pour le CDC à utiliser comme arme biologique contre le peuple américain. La tendance se poursuit.

Voici le «rapport de préparation» (avertissement inquiétant) du CDC sur le voyage d’Ebola à New York: «New York City (NYC) est un point d’entrée fréquent pour les voyageurs d’Afrique de l’Ouest, où vivent des communautés d’immigrants ouest-africains qui retournent dans leur pays d’origine et un foyer pour les agents de santé qui se rendent en Afrique de l’Ouest pour soigner les patients atteints d’Ebola.»

Pourtant, le CDC a déclaré à un médecin exposé à des patients infectés par Ebola qu’il pouvait aller boire de la bière au bowling, à condition qu’il n’entre en contact avec personne. Avec quelle facilité nous oublions les mensonges et la propagande flagrants du CDC.

Février 2016 – Le virus Zika étant détecté au Brésil, la Maison Blanche soumet au Congrès 1,9 milliard de dollars d’argent d’urgence pour «se préparer» à la propagation de Zika aux États-Unis

Oh oui, ils l’ont fait. Le syndrome insidieux de la «tête de bébé rétrécie» arrive bientôt, tout le monde court! Faites-vous vacciner ou la tête de votre nouveau-né aura la taille d’une balle de tennis, pour toujours. Alors que le virus Zika se propageait dans 18 des 26 États du Brésil, les scientifiques en coulisse ont découvert que les bébés nés avec la tête rétrécie venaient tous du même district où des millions de gallons de pesticide chimique avaient été déversés dans / près de l’eau potable de ces habitants.

Les femmes enceintes ont été les plus touchées et les bébés ont présenté cette déformation spécifique, n’ayant RIEN à voir avec le virus Zika, à l’exception du faux récit des médias aux États-Unis. Toutes les tactiques effrayantes pour convaincre tout le monde de se faire vacciner, et cela a fonctionné à l’époque, et cela fonctionne actuellement avec Covid-19 et la série de vaccins mortels à ARNm.

Soit dit en passant, le CDC a reçu 800 millions de dollars pour rechercher les «schémas cliniques» des effets secondaires du syndrome de la tête de bébé rétrécie de Zika, et ils n’ont jamais pris la peine de discréditer le mythe. Juste de la pure propagande et la mise en scène de pandémies de maladies qui vous sont présentées par nul autre que le CDC. Vous vous souvenez du Zika Bowl Sunday, le Super Bowl pendant la pandémie de Zika?

Réglez votre fréquence Internet sur CDC.news pour des mises à jour quotidiennes sur le Center for Damaged Credibility en utilisant des agents pathogènes pour détruire les États rouges afin que l’ensemble des États-Unis puisse devenir communiste. Oui, la CDC est «in» sur le plan; en fait, ils sont le noyau de la «cellule» – la cellule de terreur.

Les sources de cet article incluent:

RealClearPolitics.com

TruthWiki.org

NaturalNews.com

CDC.news

NaturalNews.com

WashingtonExaminer.com

S.D. puits

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Cornell abandonne les exemptions de vaccin antigrippal fondées sur la race pour les «personnes de couleur» juste avant de rendre obligatoire les vaccins Covid-19 pour tous les étudiants

En prévision de son prochain semestre d’automne «nouveau normal», l’Université Cornell déploie un tout nouvel ensemble d’exigences pour l’apprentissage sur le campus qui comprend le port de masque permanent et l’injection obligatoire du coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)] pour tous les étudiants, y compris ceux à peau brune et noire.

Levant une politique antérieure qui semblait exempter les «personnes de couleur» des vaccins obligatoires contre la grippe et d’autres interventions médicales «inconfortables», Cornell exige maintenant que tous les étudiants, quelle que soit leur race ou leur couleur de peau, se font piquer avec une aiguille à virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] pour être sous campus cet automne.

La dernière politique «réveillée» de Cornell supprime les termes qui offraient auparavant des exemptions aux étudiants à la peau plus foncée en raison d’un «racisme systémique de longue date». Parce que la médecine occidentale fait que certaines «personnes de couleur» se sentent «préoccupées» par le fait que les médecins pourraient essayer de les exterminer avec des poisons déguisés en «médicaments», Cornell avait une politique spéciale en place pour exempter les «communautés minoritaires» de sa politique de vaccination obligatoire.

Les choses ont changé, cependant, et Cornell a renié cette ancienne politique. Désormais, tous les étudiants noirs, «autochtones» et autres étudiants de couleur seront forcés de se faire piéger ou de renoncer à toute éducation future dans l’établissement.

«Les révisions clandestines révèlent le champ de mines culturel dans lequel les établissements d’enseignement supérieur sont en train de naviguer alors qu’ils envisagent de rendre obligatoire les vaccins COVID-19 pour les étudiants, le personnel et les professeurs comme condition de l’apprentissage et de l’emploi sur le campus», écrit Greg Piper pour Just the News.

Les étudiants du Collège doivent simplement s’identifier comme «membres du personnel» ou «professeurs» pour éviter l’injection obligatoire

Tout a commencé en mars, lorsque l’Université Rutgers est devenue la première institution «d’enseignement supérieur» à annoncer que les injections de virus chinois seraient nécessaires pour tous les étudiants, à l’exception de ceux bénéficiant d’exemptions médicales ou religieuses, souhaitant suivre des cours sur le campus cet automne.

Cornell et plusieurs autres écoles ont presque immédiatement emboîté le pas, bien que certaines d’entre elles, y compris le Fort Lewis College de Durango, au Col., semblent ne pas honorer les exemptions, sauf pour les professeurs et le personnel, qui, pour une raison quelconque, peuvent décider de ne pas être poignardés. pour les germes chinois.

Au Texas, il est interdit aux institutions privées qui reçoivent un financement public de refuser des services sur la base du refus de montrer leur statut vaccinal, ceci grâce au gouverneur Greg Abbott qui a interdit les «passeports vaccinaux» dans le Lone Star State.

Pourtant, les collèges et universités du Texas prévoient de limiter l’accès des opposants aux vaccins aux salles de classe, aux résidences universitaires et à d’autres installations sur le campus en guise de punition pour avoir refusé le vaccin.

Jusque-là, quiconque s’identifiait comme «noir» ou «autochtone» avait échappé à l’injection obligatoire à Cornell. Être une «minorité» à l’école signifiait que vous aviez accès à des privilèges spéciaux que les «blancs» n’avaient pas le droit de recevoir, principalement des interventions médicales forcées.

Maintenant que cela a changé, les étudiants de Cornell qui souhaitent éviter l’injection peuvent devoir trouver une nouvelle tactique telle que «s’identifier» comme «faculté» ou «personnel» afin d’échapper à la nouvelle politique flagrante. Puisque seuls les étudiants sont vraisemblablement tenus de se faire piéger à Cornell, pourquoi ne pas «vivre votre vérité» en prétendant être un «trans-professeur» exempté de la politique?

Les Américains qui souhaitent être «libres» pour aller de l’avant vont devoir commencer à faire preuve de créativité s’ils veulent continuer à vivre dans cet enfer cauchemardesque sans que leur ADN soit définitivement modifié avec une aiguille de thérapie génique expérimentale complimentée d’Anthony Fauci et de la Chine communiste.

Une autre option consiste peut-être à démarrer une entreprise de falsification de cartes de vaccin contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)] qui fabrique de faux passeports de vaccins pour les non-piégés. Une telle opération pourrait être nécessaire pour vous protéger, vous et votre famille, contre cette agression génétique et chimique irréversible contre l’humanité.

Vous trouverez plus d’informations sur l’hystérie virale chinoise [et/ou américaine, française, britannique et des alliés – MIRASTNEWS]sur FalseFlag.news.

Les sources de cet article incluent:

JustTheNews.com

NaturalNews.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News