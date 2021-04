Le vaccin à ARNm expérimental de Pfizer élimine la célèbre analyste juridique de CNN qui a célébré le vaccin

Un analyste juridique célèbre nommé Midwin Charles est décédé après avoir reçu le vaccin anti-Covid de Pfizer. Elle rejoint des milliers d’autres personnes qui seraient décédées dans les jours et les semaines après avoir reçu leurs vaccinations expérimentales contre la Covid-19.

Midwin Charles est décédée à l’âge de 47 ans. Elle était une contributrice régulière à CNN et MSNBC. Elle a reçu sa première dose du vaccin à ARNm expérimental de Pfizer le 1er mars et n’a pas tardé à promouvoir les vaccins sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, Charles s’est vanté de l’efficacité du processus de vaccination et a encouragé les autres à faire la queue et à faire leur part en disant: « Faisons ça! »

Nul doute que CNN rapporterait sa mort comme une «coïncidence» tout en encourageant les autres à continuer à prendre les vaccins d’euthanasie Covid.

Une jeune femme périt subitement après avoir reçu des vaccins contre la Covid

Au cours des trois premiers mois qui ont suivi le lancement des vaccins Covid, le Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) a enregistré plus de 228 cas de choc anaphylactique après l’administration des vaccins Covid. Une personne peut souffrir d’anaphylaxie en quelques secondes ou minutes après avoir été exposée à quelque chose auquel son corps est allergique. L’anaphylaxie est une réaction allergique grave, potentiellement mortelle. Beaucoup de gens n’ont aucune idée de ce à quoi leur corps est allergique ou s’ils sont allergiques à l’un des nombreux produits chimiques contenus dans un vaccin. Selon la clinique Mayo, le choc anaphylactique «provoque la libération par votre système immunitaire d’un flot de produits chimiques qui peuvent vous provoquer un état de choc – votre tension artérielle baisse soudainement et vos voies respiratoires se rétrécissent, bloquant la respiration… Si l’anaphylaxie n’est pas traitée immédiatement, cela peut être fatal.

Selon des publications sur les réseaux sociaux, Midwin Charles a emporté un EpiPen à ses rendez-vous pour le vaccin par précaution. Après avoir fait l’éloge de la vaccination, elle a admis qu’elle était mortellement allergique aux arachides. Elle a dit qu’elle avait transporté un EpiPen à la clinique de vaccination «au cas où je serais en état de choc anaphylactique (sic)». Les autorités médicales encouragent les personnes souffrant d’allergies préexistantes et de maladies auto-immunes à avoir un EpiPen sous la main pendant et après les vaccinations contre la Covid-19. Midwin Charles n’a pas subi d’attaque anaphylactique à l’avant, mais son corps a éprouvé des symptômes légers comme la fatigue et des douleurs dans le bras. Sur son compte Instagram, elle a signalé un symptôme plus grave, l’essoufflement. C’était le signe de problèmes plus graves à venir.

Les morts injustifiées causées par les vaccins Covid ne se limitent pas au choc anaphylactique

Les candidats potentiels à la vaccination sont induits en erreur et ne reçoivent PAS un consentement éclairé adéquat. On dit à de nombreuses personnes que les effets secondaires graves des vaccins sont extrêmement rares et consistent uniquement en une anaphylaxie. L’icône de la culture, Elon Musk, a récemment tweeté son soutien aux vaccins, proclamant par ignorance que toute réaction indésirable est rare et peut facilement être traitée avec un EpiPen. «Pour être clair, je soutiens les vaccins en général et les vaccins Covid en particulier», a déclaré Musk. «La science est sans équivoque. Dans de très rares cas, il y a une réaction allergique, mais cela est facilement résolu avec un EpiPen.»

La vérité est qu’il existe plus de deux douzaines de problèmes de santé graves associés à la vaccination, en particulier avec ces nouveaux programmes expérimentaux d’ARNm. Les EpiPens ne sauvent pas toujours la vie de la personne non plus. Elon Musk rejoint une longue liste de personnalités qui induisent le public en erreur sur une multitude de problèmes de santé graves associés à ces vaccins. En fait, la simple fréquence des événements indésirables associés à ces vaccins expérimentaux a incité les CDC à recommander fortement que les cliniques de vaccination gardent le matériel d’intubation à portée de main. Le CDC conseille que «du personnel formé et qualifié pour reconnaître et traiter les symptômes de l’anaphylaxie doit être disponible à tout moment dans tous les sites de vaccination».

Sur un compte, une femme du Kansas de 68 ans, Jeanie M. Evans est décédée peu de temps après avoir reçu le vaccin. La mère de cinq enfants a souffert d’une réaction anaphylactique à la clinique de vaccination. L’EpiPen n’a pas pu contrer la réaction et la femme est décédée à l’hôpital Stormont-Vail le lendemain.

En seulement trois mois, le vaccin à ARNm de Pfizer a été à lui seul responsable de 28 046 blessures signalées, dont 1 131 décès après injection. Au lieu de s’attaquer à cette crise de santé publique et au génocide de masse induits par les vaccins, le gouvernement et les agences de réglementation aident les fabricants de vaccins à tester les vaccins sur les enfants et à se préparer à des politiques de vaccination obligatoires (illégales) dans les écoles du pays.

Robert F. Kennedy Jr. AVERTISSEMENT: Ne prenez de vaccin COVID-19 en aucune circonstance

Si vous envisagez simplement de vous faire vacciner contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (COVID-19)], Robert F. Kennedy Jr. a un message pour vous: ne le faites pas!

Le neveu de l’ancien président John F.Kennedy a récemment publié une déclaration publique exhortant les gens du monde entier à éviter à tout prix le vaccin COVID-19 car il contient une nouvelle technologie non testée connue sous le nom d’ARNm, dont les effets secondaires à long terme sont complètement inconnus.

L’ARNm modifie directement le matériel génétique de ceux qui le reçoivent, un peu comme ce qui se passe lorsque des «scientifiques» génétiquement modifiés (OGM) des cultures vivrières comme le soja ou le maïs pour les rendre résistantes aux insectes ou à la sécheresse.

«Cette intervention peut être comparée aux aliments génétiquement modifiés, qui sont également très controversés», dit Kennedy.

Contrairement à tous les autres vaccins, dont les dommages génétiques ne sont pas nécessairement permanents, les dommages génétiques de l’ARNm sont «irréversibles et irréparables», note Kennedy.

«Même si les médias et les politiciens banalisent actuellement le problème et appellent même bêtement [ou malicieusement – MIRASTNEWS] à un nouveau type de vaccin pour revenir à la normale, cette vaccination est problématique en termes de santé, de moralité et d’éthique, mais aussi en termes de dommages génétiques», Kennedy dit.

KENNEDY: LES VACCINS CONTRE LA COVID-19 SONT UN «CRIME CONTRE L’HUMANITÉ»

Contrairement aux vaccins plus anciens, dont beaucoup peuvent être «détoxifiés» après l’injection, les vaccins à ARNm COVID-19 vivent à perpétuité à l’intérieur du corps. Les dommages qu’ils causent, en d’autres termes, sont éternels.

«Vous devrez vivre avec les conséquences parce que vous ne pourrez plus être guéri simplement en éliminant les toxines du corps humain», explique Kennedy, comparant les dommages génétiques au type qui cause le syndrome de Down ou la fibrose kystique.

L’ARNm est presque comme un «moteur» de vaccin continu qui vaccine à plusieurs reprises une personne pour le reste de sa vie. Pour cette raison, il n’y a aucun moyen de «résoudre» ou de «guérir» les problèmes qui surviennent.

« Cela signifie clairement: si un symptôme de vaccination se développe après une vaccination par ARNm, ni moi ni aucun autre thérapeute ne pourra vous aider, car les dommages causés par cette vaccination seront génétiquement irréversibles », prévient Kennedy.

Depuis l’Holocauste actuel, quelque chose d’aussi pervers n’a été imposée au monde au nom de la «santé publique». Les vaccins COVID-19 ne sont pas seulement dangereux, soutient Kennedy, mais ils représentent un «crime contre l’humanité qui n’a jamais été commis d’une manière aussi importante dans l’histoire».

« Comme le Dr Wolfgang Wodarg, médecin expérimenté, a déclaré: En fait, ce « vaccin prometteur » pour la grande majorité des gens devrait être interdit car il s’agit du génie génétique! ».

En d’autres termes, se faire vacciner contre la COVID-19 signifie qu’une personne deviendra un zombie OGM, en quelque sorte, sans possibilité de revenir à son ancien moi. Cela ressemble beaucoup à la marque de la bête du livre de l’Apocalypse, n’êtes-vous pas d’accord?

Dans le passé, Kennedy, qui est considéré par beaucoup comme le meilleur Kennedy, a averti que les vaccins traditionnels sont déjà suffisamment mauvais, causant de graves lésions cérébrales qui pour beaucoup sont irréversibles. Et les vaccins contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (COVID-19)] sont bien pires que cela, dit-il, c’est pourquoi personne ne devrait en aucun cas les prendre.

«Étudiez l’histoire de la vaccination, de Jenner à Pasteur en passant par Polk», a écrit un commentateur de Strange Sounds. « Il n’y a aucune preuve qu’ils font autre chose que vous injecter (dans le meilleur des cas) une partie du virus. »

« Un virus est simplement un morceau d’ADN ou d’ARN et parce qu’il n’est PAS une forme de vie cellulaire, il n’est pas désactivé ou mort », a ajouté ce même commentateur. «La théorie est que vous devez éduquer ou exercer votre système immunitaire. Erreur. La médecine moderne peut simplement être décrite par le film Frankenstein.

