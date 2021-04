5800 Américains entièrement vaccinés ont contracté la COVID-19, 74 morts: CDC + …

Un agent de santé administre un vaccin COVID-19 à une personne à Miami Gardens, en Floride, le 14 avril 2021 (Chandan Khanna / AFP via Getty Images)

Quelque 5800 Américains ont contracté la COVID-19 alors qu’ils étaient entièrement vaccinés contre le virus qui le provoque, ont déclaré jeudi des responsables fédéraux.

Les Américains ont contracté le virus du PCC (Parti communiste chinois), qui cause la COVID-19, malgré deux injections de vaccins Pfizer ou Moderna, ou du vaccin à injection unique Johnson & Johnson, ont déclaré les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) The Epoch Times par e-mail.

Sur les 5 800 personnes entièrement vaccinées qui ont été confirmées comme des cas dits «révolutionnaires», près de 400 ont nécessité un traitement dans les hôpitaux et 74 sont décédées.

Un peu plus de 40 pour cent des infections concernaient des personnes âgées de 60 ans ou plus et 65 pour cent étaient des femmes. Le CDC a refusé de rendre disponible une ventilation État par État, bien qu’il ait développé une base de données nationale dans laquelle les enquêteurs du département de la santé de l’État peuvent saisir, stocker et gérer les données des cas relevant de leur juridiction.

Les chiffres concernaient les cas jusqu’au 13 avril.

Plus de 78 millions de personnes avaient été entièrement vaccinées aux États-Unis au 15 avril.

«À ce jour, aucun modèle inattendu n’a été identifié dans les données démographiques des cas ou les caractéristiques des vaccins», a déclaré le CDC.

«Les vaccins COVID-19 sont efficaces et constituent un outil essentiel pour maîtriser la pandémie. Tous les vaccins disponibles se sont avérés efficaces pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès. Cependant, comme c’est le cas avec d’autres vaccins, nous prévoyons que des milliers de cas de percée vaccinale se produiront même si le vaccin fonctionne comme prévu.»

La directrice du CDC, Rochelle Walensky, a déclaré jeudi lors d’une audience du Congrès que les causes des cas décisifs étaient en cours d’examen.

« Certaines de ces avancées sont, bien sûr, l’échec d’une réponse immunitaire chez l’hôte, et certaines d’entre elles, nous craignons, pourraient être liées à une variante qui circule, nous examinons donc les deux », a-t-elle déclaré.

Le nombre de cas identifiés par le CDC n’inclut pas les personnes qui ont contracté la COVID-19 moins de deux semaines après leur dernière dose, selon Walensky.

Le mois dernier, les États ont commencé à signaler les chiffres des personnes qui avaient été infectées malgré une vaccination complète. Les épidémiologistes de l’État de Washington ont identifié 217 des cas, dont cinq sont décédés. Au Michigan, 246 des cas ont été enregistrés entre le 1er janvier et le 31 mars. Trois de ces patients ont péri.

Le Texas, la Caroline du Sud et l’Oregon font partie des autres États qui ont signalé plus de 100 cas parmi les résidents.

Les gens arrivent au lieu de vaccination de masse du Javits Center dans le quartier de Manhattan à New York le 13 avril 2021 (Crédit: Carlo Allegri / Reuters)

« Trouver des preuves de cas de percée vaccinale nous rappelle que, même si vous avez été vacciné, vous devez toujours porter un masque, pratiquer la distanciation sociale et vous laver les mains pour éviter de transmettre la COVID-19 à d’autres personnes qui n’ont pas été vaccinées, » Le secrétaire à la Santé de l’État de Washington, Umair Shah, a déclaré dans un communiqué. «Nous encourageons tout le monde à se faire vacciner dès qu’il est éligible, et encourageons les amis, les proches et les collègues à faire de même.»

Selon les autorités américaines de réglementation des médicaments, le vaccin de Pfizer est efficace à 95% pour prévenir l’infection par le virus du PCC. Un essai clinique a montré que Moderna était efficace à 94,1%, tandis que celui de Johnson & Johnson était efficace à 66,9%. Le troisième vaccin a été testé lorsque des variantes circulaient, contrairement aux autres.

Les pourcentages sont pour deux semaines après la vaccination finale.

Le pourcentage de percées vaccinales dans une population dépend de plusieurs facteurs, notamment l’efficacité du vaccin, la quantité de virus en circulation et le temps écoulé depuis la vaccination, selon Natalie Dean, professeure adjointe de biostatistique à l’Université de Floride.

«J’aime voir de petits nombres autant que quiconque, mais sachez que des chiffres comme celui-ci ne peuvent pas être directement interprétés comme une mesure de l’efficacité du vaccin (même si j’ai le sentiment qu’ils le seront). Nous ne pouvons les interpréter que par rapport à un taux de base chez les personnes non vaccinées», a écrit Dean sur Twitter.

«De même, «la plupart des percées ont eu lieu chez des adultes âgés» ne doit pas être lu car le vaccin est moins efficace chez les adultes âgés. La majorité des vaccinations (et la plus longue période de suivi) ont été menées chez des adultes âgés. Encore une fois, nous avons besoin de plus d’informations pour interpréter.»

Le Dr Anthony Fauci, directeur de longue date de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré lors d’un briefing la semaine dernière que les cas de rupture ne sont pas préoccupants.

«Je pense que l’important est de regarder quel est le dénominateur des personnes vaccinées, car il est très probable – et ce que nous entendons au moins indirectement, et nous allons certainement le confirmer – que ce nombre de personnes qui étaient des infections révolutionnaires n’est pas du tout incompatible avec une efficacité vaccinale de plus de 90%», a-t-il déclaré.

« Donc, je ne pense pas qu’il y ait lieu de s’inquiéter d’un changement ou d’un changement dans l’efficacité du vaccin. »

IMPORTANT: les gens qui sont entièrement vaccinés sont encore en train de contracter la COVID-19 (84) et certains sont en train de mourir !!!

Source : BIT CHUTE

Il n’y a maintenant absolument aucune bonne raison pour laquelle un être humain pensant rationnellement devrait prendre le «vaccin» expérimental Covid-19 (84), car le risque de le faire FAR dépasse le risque de contracter ce virus qui a une récupération à un taux de 99,97%!! Plus de 5 800 personnes aux États-Unis seulement ont contracté le virus APRÈS avoir été complètement vaccinées, certaines sont tombées gravement malades et 74 personnes sont décédées !!! Dans cette vidéo, Dan Dicks de Press For Truth couvre les dernières nouvelles de Covid-19 (84) sur les vaccins, l’état de peur perpétuelle provenant des médias grand public et surtout ce que vous pouvez faire en tant qu’individu!

https://www.charlotteobserver.com/news/coronavirus/article250674834.html

https://www.startribune.com/minnesota-reports-89-covid-19-cases-in-vaccinated-individuals/600038033/?refresh=true

https://kfoxtv.com/news/local/752-el-pasoans-test-positive-for-covid-19-after-getting-vaccinated

https://www.fox2detroit.com/news/nearly-250-fully-vaccinated-people-in-michigan-have-tested-positive-for-covid-19

https://katv.com/news/local/some-fully-vaccinated-arkansans-are-still-getting-covid-19

https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/cdc-reports-5-800-covid-19-infections-in-fully-vaccinated-americans-1.5388245

15 avril 2021: les vaccins tuent les Américains tandis que les étrangers illégaux les REMPLACENT

Si vous voulez connaître le véritable plan pour les vaccins obligatoires et l’ouverture des frontières, ce n’est pas si difficile à comprendre, vraiment: les vaccins sont conçus pour tuer les Américains tandis que les frontières ouvertes sont conçues pour permettre à un flot de clandestins obéissants du tiers monde de les remplacer.

Les démocrates aiment que les illégaux affluent des pays du tiers monde à tendance socialiste parce que ces illégaux sont mal éduqués et faciles à manipuler par une fausse autorité. Et parce que beaucoup de ces illégaux ont grandi sous des États-providence socialistes, c’est tout ce qu’ils savent, et leur loyauté envers les démocrates peut être achetée avec rien de plus que quelques dons.

C’est pourquoi le CDC fait pression pour que les Américains soient complètement vaccinés sans rien dire sur la vaccination des clandestins qui affluent dans le pays. Si la sécurité publique était vraiment importante – et si les vaccins fonctionnaient réellement – le CDC hurlerait pour vacciner en masse tous les illégaux à la frontière. Mais dans de nombreux cas, ces clandestins – qui sont tous des contrevenants à la loi, d’ailleurs – ne sont même pas soumis à des tests de dépistage de maladies infectieuses. En effet, le véritable objectif n’est pas de protéger la santé publique, mais plutôt de remplacer les électeurs américains par des illégaux obéissants qui sont autorisés et même encouragés à voter illégalement aux élections américaines par les démocrates en veillant à ce que les lois sur l’identité des électeurs soient écrasées à chaque occasion. (D’où l’hystérie actuelle concoctée à propos des lois géorgiennes d’identification des électeurs.)

Le podcast de la mise à jour de la situation d’aujourd’hui raconte toute l’histoire de ce complot odieux visant à tuer des Américains et à les remplacer par des clandestins obéissants du tiers monde. Votre vote se dilue chaque jour, et les estimations actuelles indiquent que 1,2 million de clandestins sont sur le point d’entrer aux États-Unis dans les prochains mois. C’est vraiment une stratégie «d’inonder la zone» pour que les démocrates parviennent à un régime totalitaire permanent sur les États-Unis.

6 caillots sanguins? Que diriez-vous de plus de 400 décès dans une journée suivant la prise du vaccin?

Source : BIT CHUTE

Ma théorie est que l’injection de merde J & J fonctionne trop bien et qu’ils doivent le ralentir pour que plus de moutons aient peur du Covid et non du vaccin. Ils veulent nous tuer mais pas trop vite. J’espère que je me trompe mais j’en doute.

Une femme en Virginie est peut-être décédée des suites du vaccin Johnson & Johnson COVID-19

Source : BIT CHUTE

Réaction indésirable prise en vidéo au Texas à la clinique au volant suite à «L’INJECTION»… Moderna

Source : BIT CHUTE

Imaginez si vous voulez, cet homme conduisant sur l’autoroute quand il a vécu cet événement indésirable.

Dans les 5 minutes suivant le premier tour du vaccin Moderna (voir l’encadré de description pour le contexte)

Voici un commentaire publié dans Telegram, qui semble provenir de la personne qui a filmé la vidéo, assis à deux voitures. Je donne juste le commentaire ici tel qu’il a été publié. Faites-en ce que vous voulez.

Moins de 5 minutes après avoir reçu Dieu sait ce qui a injecté en eux les deux personnes à ma gauche ont commencé à avoir des crises. D’abord, les messieurs dans la voiture rouge regardaient en état de choc le conducteur à côté de lui faire une crise. Il ne savait pas qu’il en aurait un juste après lui. J’ai appelé les médecins pour l’aider. Ils ont une procédure où, après avoir reçu l’injection, vous devez attendre dans la voiture pendant 15 minutes et si quelque chose ne va pas, klaxonner et quelqu’un se présentera. Eh bien, ces gens à ma gauche se sont évanouis dans des crises d’épilepsie sans avertissement. Si quelqu’un ne le remarquait pas (dans ce cas, c’était moi), ces gens continueraient simplement à avoir des crises. Cette politique doit changer. J’ai dit aux (femmes) responsables qu’elle m’ignorait. J’ai dit à un autre homme qu’il m’avait renvoyé aux femmes au pouvoir comme s’il ne pouvait rien faire. Smh

Les gens, cela s’est produit dans les 5 minutes qui ont suivi la première dose de Moderna!

C’est autre chose pour les gens. Ne vous injectez pas dessus avec ça sur quelque chose qui a un taux de récupération de 99,8%. Regardez ce qui est arrivé à ces gars! Devant mes yeux, vous tous. J’AI TÉMOIGNÉ TOUT PEUT ARRIVER! (Dieu m’a planté là-bas ce matin) pour que je voie ça pour vous montrer!

C’était juste une minute d’une situation de 10 minutes. Je n’ai filmé la fin qu’après l’arrivée des médecins!

Le début a été beaucoup plus chaotique. C’était comme une vague de saisies sautant de voiture en voiture et la mienne était la suivante! Je n’ai jamais rien vu de tel! J’étais comme si j’espérais qu’ils ne se transforment pas en zombies car un de mes copains forcé par sa (mère) de se faire injecter était sur la banquette arrière et il s’est fait injecter dessus avec ce truc. Je l’ai conduit aller-retour. Je n’ai pas eu la piqûre et je ne l’ai jamais eu

J’étais comme bro me regarde dans mes yeux, asseyez-vous là où je peux garder mes yeux sur vous. Lol sérieusement tho

Tout le temps j’étais comme ça, c’est ça. L’apocalypse zombie. Ces gens de Qanon avaient raison tout au long de lol

Les gens ne se font pas ça

Ne le fais pas!

Vous voyez, nous ne savons pas ce que 5 mois 5 ans ce que cela fait pour vous … si cela peut amener de jeunes hommes en bonne santé à des crises instantanées …

Comme toujours

The Messenger (Le Messager)

Accessoire d’aiguille de seringue de cascade (c’est ce que l’élite fait pour tromper les imbéciles)

Source : BIT CHUTE

Tout ce qu’ils vous montrent est faux. Tout ce qu’ils disent est un mensonge. Ils donnent au mouton le « coup de pop » et ils prennent le « coup de-prop » … Ouais.

Vérité sur le VACCIN COVID (thérapie génique) – Dr Sherri Tenpenny

Vérité sur le vaccin C19 (thérapie génique ARNm) – Dr Sherri Tenpenny

MEURTRE PAR INJECTION (VACCINS COVID-19): LE PROGRAMME DE RÉDUCTION DE LA DÉPOPULATION DES ILLUMINATIS EXPOSÉ

Source : BIT CHUTE

Vaccins COVID-19 pour la réduction de la population! Apprenez comment les élites aristocratiques, les ILLUMINATIS (les Illuminés, également connus en occulte sous le nom de « Moriah Conquering Wind ») mettent maintenant en œuvre un programme de réduction de la population mondiale grâce aux vaccins COVID-19! Apprenez ce que sera bientôt le sort de la race humaine. Tout cela est conçu, scénarisé et mis en scène pour conduire l’humanité dans son «Nouvel Ordre Mondial» satanique. Si l’humanité ne se réveille pas et ne résiste pas bientôt à leurs agendas, l’humanité est condamnée!

La vérité mortelle sur les vaccins

Source : BIT CHUTE

Je ne sais pas qui a mis cela ensemble, mais c’est un aperçu rapide de certains des ingrédients horribles que vous obtenez dans les vaccins et de leurs effets sur les gens. Tout est très … macabre et un bon rappel de ce qui vous prend quand vous retroussez vos manches !!

Décès après la vaccination Covid: suivi des événements indésirables, des hospitalisations

Une présentation a été faite au Comité national des effets indésirables consécutifs à l’immunisation (MAPI) lors d’une réunion tenue le 31 mars sur le nombre de décès, d’hospitalisations pour MAPI et de MAPI post-vaccination sévères contre le coronavirus dans le pays. Cependant, les données ne reflètent pas si les décès ont été causés par le vaccin. Dans cette vidéo, nous avons pris des données de divers rapports médiatiques publiés le 9 avril. Regardez la vidéo pour en savoir plus.

Source: Réactions indésirables à la nouvelle norme