Écossais de 20 ans DÉCÈDE 12 heures après avoir été injecté avec le vaccin COVID d’ARNm de Pfizer expérimental

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Malheureusement, alors que les efforts mondiaux de vaccination de masse contre la COVID vont maintenant au-delà des centres de vie assistée, des travailleurs de la santé et des éducateurs, de plus en plus de populations générales dans le monde commencent maintenant à recevoir les injections COVID expérimentales, et malheureusement, nous commençons à voir de nombreux rapports de décès chez les jeunes dans la vingtaine et la trentaine, un groupe d’âge avec une chance presque nulle de mourir du virus [SRAS-CoV-2 de la] COVID-19.

Le Daily Mail rapporte aujourd’hui qu’un jeune homme écossais de 20 ans est décédé dans les 12 heures après avoir reçu l’injection expérimentale COVID à ARNm de Pfizer, laissant ses parents dévastés.

Une mère au cœur brisé a exigé des réponses après la mort de son fils moins de 12 heures après avoir reçu le vaccin Pfizer.

Luke Garrett, 20 ans, a subi une crise fatale provoquée par une soudaine augmentation de sa température à son domicile de Tarbolton, South Ayrshire, en février, a déclaré sa mère Tricia Garrett, 49 ans.

M. Garrett était atteint de dystrophie musculaire et avait été protégé pendant environ un an, il était donc «excité» lorsque son tour de se faire vacciner lui permettait enfin de «vivre sa vie».

Mais il est mort aux petites heures du matin le jour après avoir reçu le coup, laissant sa famille «dévastée» et désespérée de trouver des réponses.

L’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) enquête sur le décès de M. Garrett – mais il n’existe aucune preuve que le coup a provoqué des convulsions.

Mme Garrett, 49 ans, a décrit «de la mousse sortant de sa bouche» lors de sa crise – et a raconté comment elle avait donné la RCR à son fils mourant alors qu’ils attendaient l’arrivée des ambulanciers paramédicaux.

Mme Garrett, mère de deux enfants, a déclaré: «Je ne voulais pas qu’il comprenne. Luke protégeait depuis environ un an.

« Il avait des travailleurs de soutien qui venaient trois fois par semaine, il était également atteint d’autisme de haut niveau et avait besoin de soutien pour cela, mais il a tout annulé parce qu’il avait tellement peur de Covid.

« Il était ravi d’aller recevoir son vaccin Covid et de pouvoir revenir dans le monde et vivre sa vie.

«Ce n’est même pas 12 heures après son vaccin de Covid qu’il est mort.

«Tout son corps souffrait d’horribles douleurs, il avait une température très élevée; normalement avec son état, ses jambes peuvent finir par souffrir mais c’était différent.

«Avant de mourir, le bras dans lequel il a reçu l’injection était vraiment douloureux.

«Il a ensuite subi une crise, ce qui n’était jamais arrivé auparavant.

«Il a commencé à aller et il y avait de la mousse qui sortait de sa bouche.»

«J’ai téléphoné au 111 vers 1h du matin et leur ai dit que quelqu’un devait sortir. Je pensais qu’il avait besoin d’un relaxant musculaire pour soulager la terrible douleur.

«Une infirmière m’a dit qu’ils enverraient quelqu’un dans les deux heures, elle était vraiment détaillée avec tout, elle a posé des questions sur la température et les douleurs musculaires.

«Ils ont promis de rappeler dans les deux heures, mais personne n’a appelé.

«Au lieu de cela, j’ai reçu un appel à 4 heures du matin pour demander si Luke avait encore besoin d’aide. Je leur ai juste dit: «mon fils est mort».»

M. Garrett a reçu le vaccin au cabinet médical Ballochmyle peu après 15 heures le 8 février.

À minuit, il était malade. Les ambulanciers paramédicaux se sont précipités pour aider M. Garrett, mais rien ne pouvait être fait pour le sauver. Il est décédé vers 2h30 du matin.

Il n’était qu’à dix jours de fêter son 21e anniversaire.

Lisez l'article complet sur The Daily Mail.

Et bien que la mort tragique de M. Garrett ait eu lieu en février, nous avons vu plus de décès récemment à la suite d’injections expérimentales de COVID chez des personnes plus jeunes comme lui.

Personne de moins de 30 ans ne devrait mourir de ces injections, car personne de moins de 30 ans ne devrait en prendre car il n’y a presque AUCUN RISQUE de mourir de la COVID dans ce groupe d’âge!

Et même dans les groupes d’âge les plus susceptibles de souffrir d’effets secondaires graves de la COVID, il existe déjà des traitements existants qui ne tuent PAS le patient qui ont été utilisés avec succès par des milliers de médecins du monde entier sur des patients COVID, y compris les médicaments plus anciens, l’ivermectine et l’hydroxychloriquine, rendant inutiles ces injections expérimentales dangereuses.

Et tandis que les yeux du monde sont actuellement sur les deux injections d’adénovirus d’AstraZeneca et Johnson & Johnson qui sont liées à des caillots sanguins mortels, n’oublions pas que les injections d’ARNm ont causé beaucoup plus de décès que les injections d’adénovirus, comme le Pfizer a tiré qui a tué M. Garrett.

Voici un article sur Twitter publié aujourd’hui par un médecin du Missouri:

Comme nous pouvons le voir ici, les caillots sanguins sont également un problème avec les injections d’ARNm.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

UK Column News – 14 avril 2021 – UN SPÉCIALISTE DES VACCINS DU NHS PARLE! (32:38)

Un père de 7 enfants en bonne santé de 43 ans souffre d’un accident vasculaire cérébral et est paralysé après l’injection COVID de Johnson et Johnson

Commentaires de Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Un père de 7 enfants «jeune et en bonne santé» dans le Mississippi a subi un accident vasculaire cérébral et est paralysé et à l’hôpital dans un état critique suite à une injection du vaccin COVID expérimental de Johnson et Johnson.

Sa famille est dévastée et prie simplement pour qu’il réapprenne à parler. Ils sont reconnaissants que la FDA ait arrêté l’utilisation de cette injection COVID expérimentale.

Nouvelles locales WLOX de St. Martin rapporte cette histoire.

Un homme «jeune et en bonne santé» dans le sud du Mississippi souffre d’un AVC des heures après avoir reçu le vaccin J&J

Par Karen Abernathy

WLOX.com

Extraits:

Lorsque la nouvelle de la pause du vaccin Johnson & Johnson a été annoncée mardi, une famille de Coast vivait déjà avec une tragédie qui, selon elle, a été causée par le vaccin.

Cela a commencé comme une journée normale pour Brad Malagarie, 43 ans, de Saint-Martin. Ce père de sept enfants occupé a passé la matinée à son bureau d’Iberville avant de se diriger vers un vaccin Johnson & Johnson un peu après midi.

Il est retourné au travail et au bout de trois heures, des collègues ont remarqué qu’il ne répondait pas à son bureau.

«Ils m’ont appelé et m’ont dit qu’il avait ce vaccin et que quelque chose ne va pas, nous pensons que c’est un accident vasculaire cérébral», a déclaré Celeste Foster O’Keefe, la tante de Malagarie.

Malagarie a été transporté d’urgence à l’hôpital et diagnostiqué un accident vasculaire cérébral. Un caillot de sang s’était logé dans son artère cérébrale moyenne gauche. O’Keefe, qui est également le patron de Brad, a déclaré que la famille croyait sans aucun doute que le vaccin avait causé l’accident vasculaire cérébral.

«C’est un jeune de 43 ans en bonne santé, et j’y ai tout de suite pensé, et j’ai dit de dire aux médecins qu’il avait pris ce vaccin J & J et que c’est pour moi la cause de son accident vasculaire cérébral», a-t-elle déclaré.

O’Keefe a déclaré que le seul problème de santé de son neveu avant le vaccin était l’hypertension artérielle, qui était contrôlée par des médicaments.

Aujourd’hui, une semaine après le vaccin, il est dans un état critique mais stable au centre médical d’Ochsner à la Nouvelle-Orléans, sa femme Cori à ses côtés. La vie de leurs familles a changé tragiquement du jour au lendemain.

«Il ne peut pas parler maintenant et il ne peut pas marcher. Il est paralysé du côté droit. Il sait qui nous sommes et il pleurera quand il nous verra», a déclaré O’Keefe.

Les médecins ne connaissent pas encore le pronostic de rétablissement de Malagarie, mais ont déclaré que cela prendrait probablement au moins un an de réadaptation après son départ de l’hôpital.

«Au moins, nous voulons qu’il soit capable de communiquer, de marcher et de parler à nouveau, même si ce n’est pas parfait», a déclaré O’Keefe.

Lisez l'article complet et regardez la vidéo sur WLOX.com.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

Une femme britannique dit que le vaccin COVID-19 AstraZeneca l’a transformée en monstre « extraterrestre » 14/04/2021

Source : BIT CHUTE

Une femme britannique dit que le vaccin COVID-19 AstraZeneca l’a transformée en monstre «extraterrestre»

Susie Forbes, 49 ans, de Lichfield, Staffordshire, a subi la défiguration quelques heures après avoir reçu sa première dose du vaccin Astrazeneca-Oxford le 18 mars.

« J’avais l’impression d’être dans ‘Alien’ parce qu’il y avait des bulles qui sortaient de mon bras, »

« Ma fille m’envoyait un texto en me suppliant d’aller à l’hôpital. Cela m’a détruit et détruit ma fille. Je vais devoir vivre avec ça car j’ai des cicatrices sur mon corps. » A-t-elle dit.

https://nypost.com/2021/04/14/uk-woman-says-covid-19-vaccine-turned-her-into-alien-monster/

Ria Heslop-Hayes: « Mon père est mort du vaccin Covid le 21 janvier 2021 »

Source : BIT CHUTE

Un homme en parfaite santé meurt subitement après le vaccin Covid-19.

« Je ne me suis pas senti assez fort jusqu’à présent pour faire ça. ⚫️ A la fin de cette vidéo, vous entendrez quelques-uns des enregistrements que j’ai de Pfizer, de médecins, d’infirmières, de l’hôpital de Colchester et de l’hôpital Broomfield Chelmsford. Veuillez partager. »

Téléchargez la vidéo:

https://dlsharefile.com/file/MDY2ZDkxMGMt

La fin des injections COVID d’adénovirus expérimentales? Le Danemark arrête définitivement les injections COVID d’AstraZeneca

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Plus tôt dans la journée, le Danemark est devenu le premier pays à interdire définitivement les injections COVID expérimentales d’adénovirus d’AstraZeneca qui ont été liées à des caillots sanguins mortels.

Rapports MarketWatch:

Le Danemark est devenu le premier pays à arrêter définitivement l’utilisation du vaccin COVID-19 d’AstraZeneca en raison de son possible lien avec de très rares cas de caillots sanguins. L’autorité sanitaire danoise a déclaré mercredi que, à la suite de son propre examen, le déploiement du vaccin dans le pays se poursuivrait sans le vaccin AstraZeneca, car il mettait en garde contre un «risque réel d’effets secondaires graves». «Sur la base des résultats scientifiques, notre évaluation globale est qu’il existe un risque réel d’effets secondaires graves associés à l’utilisation du vaccin COVID-19 d’AstraZeneca», a déclaré le directeur général du DHA Søren Brostrøm. «Nous avons donc décidé de retirer le vaccin de notre programme de vaccination», a-t-il ajouté. La semaine dernière, le comité consultatif sur la vaccination du gouvernement britannique a déclaré que les personnes de moins de 30 ans se verraient proposer un vaccin alternatif. Cela est venu après que le régulateur britannique des médicaments – la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) – ait déclaré que les avantages l’emportaient sur les risques pour la plupart des gens, mais le directeur général de la MHRA, le Dr June Raine, a déclaré que pour les jeunes, il était plus «finement équilibré.» La décision du Danemark est un autre revers à la campagne de vaccination déjà lente de l’UE, qui a été exacerbée mardi après la société pharmaceutique américaine Johnson & Johnson JNJ, + 0,28% ont déclaré qu’il retarderait le déploiement prévu de son vaccin COVID-19 à travers le bloc de 27 membres en raison de rapports de coagulation sanguine. (Source.)

Dans une autre annonce en dehors de l’Europe plus tôt dans la journée, la Commission de l’Union européenne (UE) a annoncé qu’elle avait décidé de ne pas renouveler les contrats de vaccin Covid-19 l’année prochaine avec AstraZeneca et Johnson & Johnson, les deux sociétés pharmaceutiques fournissent actuellement des vaccins anti-adénovirus COVID «vecteur viral».

Rapports Business Standard:

La Commission de l’Union européenne (UE) a décidé de ne pas renouveler l’année prochaine les contrats de vaccin Covid-19 avec AstraZeneca et Johnson & Johnson (J&J), a rapporté mercredi le quotidien italien La Stampa, citant une source du ministère italien de la Santé. «La Commission européenne, en accord avec les dirigeants de nombreux pays (de l’UE), a décidé que les contrats avec les entreprises qui produisent des vaccins (vecteur viral) valables pour l’année en cours ne seront pas renouvelés à leur expiration», indique le journal signalé.

Cela pourrait-il être principalement une décision basée sur les bénéfices financiers et la politique en coulisse des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde en lice pour une position sur le nouveau marché lucratif des «vaccins» COVID? Il semblerait que la poussée va maintenant être pour le type d’ARNm des injections COVID.

Il a ajouté que Bruxelles préférerait se concentrer sur les vaccins Covid-19 utilisant la technologie de l’ARN messager (ARNm), tels que ceux de Pfizer et Moderna. Un porte-parole de la Commission européenne a déclaré qu’elle gardait toutes les options ouvertes pour se préparer aux prochaines étapes de la pandémie, pour 2022 et au-delà. «Nous ne pouvons cependant pas commenter les questions contractuelles», a ajouté le porte-parole. Plus tard mercredi, le président de la Commission européenne a déclaré que l’UE était en pourparlers avec Pfizer et BionTech pour un nouveau contrat pour 1,8 milliard de doses, confirmant un rapport de Reuters de la semaine dernière. «Nous devons nous concentrer sur les technologies qui ont fait leurs preuves. Les vaccins à ARNm en sont un exemple clair », a-t-elle ajouté. (Source.)

Un autre indice selon lequel la politique en coulisse et la concurrence pour la part de marché parmi les nouveaux «vaccins» COVID-19 pourraient être plus en jeu ici que l’inquiétude concernant la santé du public et les inquiétudes quant à la sécurité des vaccins expérimentaux est la déclaration de Donald Trump plus tôt ce. semaine concernant l’arrêt des injections COVID de Johnson et Johnson par la FDA en raison de caillots sanguins.

Cela aurait été envoyé par e-mail depuis son Save America PAC (Source):

L’administration Biden a rendu un très mauvais service aux gens du monde entier en permettant à la FDA et au CDC de mettre un terme à l’utilisation du vaccin Johnson & Johnson COVID-19. Les résultats de ce vaccin ont été extraordinaires, mais sa réputation sera désormais remise en question en permanence. Les personnes qui ont déjà pris le vaccin vont prendre les armes, et peut-être que tout cela a été fait pour la politique ou peut-être l’amour de la FDA pour Pfizer. La FDA, en particulier avec les bureaucrates de longue date à l’intérieur, doit être contrôlée. Ils ne devraient pas être en mesure de faire de tels dommages pour des raisons probablement politiques, ou peut-être parce que leurs amis de Pfizer l’ont suggéré. Ils feront des choses comme celle-ci pour se faire une place importante. N’oubliez pas que c’est la FDA qui travaille avec Pfizer, qui a annoncé l’approbation du vaccin deux jours après l’élection présidentielle de 2020. Ils ne m’aimaient pas beaucoup parce que je les poussais extrêmement fort. Mais si je ne l’ai pas fait, vous n’auriez pas de vaccin pendant 3 à 5 ans, ou peut-être pas du tout. Il leur faut des années pour agir! Faites vos tests, nettoyez le dossier et remettez le vaccin Johnson & Johnson en ligne rapidement. La seule façon de vaincre le virus chinois est d’utiliser nos excellents vaccins!

Cette déclaration ne traite pas du tout des problèmes de sécurité, et il n’y a aucun remords pour ceux qui ont souffert et sont morts à la suite de ces injections expérimentales.

L’ancien président Donald Trump était le président le plus pro-vaccin de l’histoire des États-Unis, transférant des milliards de dollars de la richesse américaine à Big Pharma et à ses copains milliardaires de Wall Street avec son programme «Operation Warp Speed» pour développer des vaccins COVID. Voir:

Trump est-il le président le plus pro-pharmaceutique de l’histoire? QAnons continue de perdre sa crédibilité

Ces milliardaires et banquiers de Wall Street ne sont pas préoccupés par la santé publique, mais par qui va contrôler l’économie mondiale et la direction de Big Pharma et de leurs méga-profits sur la plandémie COVID.

Traduction : MIRASTNEWS

Le Danemark devient le premier pays d’Europe à abandonner le vaccin COVID d’AstraZeneca 14/04/2021

Source : BIT CHUTE

Le Danemark est devenu le premier pays d’Europe à abandonner le vaccin COVID d’AstraZeneca.

La décision a été prise en raison du lien du vaccin avec de très rares cas de caillots sanguins, a déclaré l’agence de santé du pays.

« Dans l’ensemble, nous devons dire que les résultats montrent qu’il existe un signal d’effet secondaire réel et sérieux dans le vaccin d’AstraZeneca », a déclaré Brostrøm dans un communiqué.

« Sur la base d’une considération globale, nous avons donc choisi de poursuivre le programme de vaccination pour tous les groupes cibles sans ce vaccin. »

Environ 150 000 personnes ont reçu le vaccin AstraZeneca au Danemark et deux patients ont souffert de caillots sanguins graves, dont l’un était mortel.

Santé Canada signale le premier caillot sanguin lié à AstraZeneca 14/04/2021

Source : BIT CHUTE

Santé Canada signale le premier caillot sanguin lié à AstraZeneca

Source : Health Impact News

Le Danemark, les Pays-Bas et la Suède n’utilisent pas le vaccin de Johnson & Johnson pour le moment

Le Danemark, les Pays-Bas et la Suède ont annoncé mercredi qu’ils se passeraient pour le moment du vaccin corona du fabricant américain Johnson & Johnson. Comme avec AstraZeneca, les rapports de thrombose veineuse cérébrale soulèvent des inquiétudes.

Source: Gettyimages.ru © Michael Ciaglo / Image d’icône

Premièrement, il faut en savoir plus sur une éventuelle thrombose, a déclaré mercredi à La Haye le ministre néerlandais de la Santé Hugo de Jonge. Les Pays-Bas ont reçu jusqu’à présent 80 000 doses du vaccin. La Suède attend également pour le moment: l’autorité nationale de la santé a déclaré qu’elle attendait également les résultats de l’Agence européenne des médicaments (EMA) et des informations en provenance des États-Unis.

Les États-Unis avaient suspendu les vaccinations avec le médicament après certains cas de caillots sanguins dans les veines cérébrales. Il y a actuellement six cas connus sur près de sept millions de vaccinations.

L’EMA a annoncé qu’elle accélérait l’examen des dossiers. L’autorité veut présenter un avis la semaine prochaine. Cependant, elle maintient toujours que les avantages du vaccin dans la prévention de la COVID-19 devraient être évalués plus haut que les risques d’effets secondaires.

Le vaccin du fabricant américain Johnson & Johnson est le seul vaccin corona approuvé dans l’UE dans lequel une seule dose est injectée.

En savoir plus sur le sujet – Le Danemark se passe complètement du vaccin corona d’AstraZeneca

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Le développeur du vaccin pionnier Sputnik V Covid-19 en Russie affirme qu’aucun cas de caillots sanguins n’a été rencontré lors des essais et de l’utilisation du VACCIN

Un travailleur médical pose pour une photo tout en tenant un flacon de vaccin Sputnik V (Gam-COVID-Vac) contre le coronavirus. © Reuters / Pavel Mikheyev

Après des rapports selon lesquels les injections Covid-19 Johnson & Johnson et AstraZeneca provoquant des caillots sanguins dans de rares cas, le développeur du Sputnik V russe a déclaré mercredi que l’utilisation de son vaccin ne semble pas provoquer d’effets secondaires similaires.

En outre, l’institut de recherche Gamaleya, basé à Moscou, a proposé de partager ses technologies pour aider d’autres producteurs à résoudre leurs problèmes.

« Une analyse complète des événements indésirables au cours des essais cliniques et au cours des vaccinations de masse avec le vaccin Sputnik V a montré qu’il n’y avait pas de cas de thrombose du sinus veineux cérébral (CVST) », indique un communiqué

L’annonce est intervenue un jour après que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a recommandé de «suspendre» les inoculations avec le vaccin américain Johnson & Johnson (J&J) contre Covid-19 après que six de ses receveurs aient développé un «type rare et grave de caillot sanguin».» Ou CVST. Auparavant, les mêmes effets secondaires avaient incité plusieurs pays à mettre un terme à l’utilisation du vaccin anglo-suédois AstraZeneca, tandis que d’autres lui imposaient des limites d’âge. Mercredi, le Danemark est devenu le premier pays de l’Union européenne à suspendre complètement le vaccin en raison de ces inquiétudes.

L’Institut de recherche Gamaleya a souligné «qu’il n’y a aucune raison et aucune justification d’extrapoler les données de sécurité» des vaccins J&J et AstraZeneca au Sputnik V, qui revendique une efficacité de plus de 91%. Les trois immunisations pourraient être basées sur des plates-formes de vecteurs adénoviraux, mais elles sont toutes « différentes et pas directement comparables » en ce qui concerne leur structure et les technologies utilisées, a-t-il ajouté.

L’une des raisons pour lesquelles le vaccin russe ne provoque pas de caillots sanguins et d’autres complications graves est qu’il est fabriqué avec la lignée cellulaire HEK293 qui « a longtemps été utilisée en toute sécurité pour la production de produits biotechnologiques », indique le communiqué. Les scientifiques à l’origine des vaccins J&J et AstraZeneca ont opté pour d’autres plates-formes et lignées cellulaires adénovirales.

Le développeur de Sputnik V a également évoqué une étude récente, publiée dans le New England Journal of Medicine, qui établissait un lien entre les caillots sanguins des personnes inoculées et une purification insuffisante des vaccins.

«Contrairement à d’autres vaccins», le vaccin russe passe par un processus de purification en quatre étapes, composé de deux étapes de chromatographie et de deux étapes de filtration à flux tangentiel, ce qui garantit sa «qualité et sa sécurité», indique le communiqué.

L’Institut Gamaleya a conclu en déclarant qu’il était « prêt à partager sa technologie de purification avec d’autres producteurs de vaccins afin de les aider à minimiser le risque d’effets indésirables lors de la vaccination ».

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT