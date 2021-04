LE TSUNAMI COVID: LA VAGUE MORTELLE Vaccinale désormais imparable … 122 millions d’Américains sont désormais menacés par une expérience médicale dangereuse qui ne peut être annulée + L’US Army arrête le vaccin J&J

Selon la page CDC Covid Data Tracker, plus de 122 millions d’Américains ont déjà reçu au moins une dose d’un vaccin Covid. Cela représente environ 37% de la population, et elle augmente de près de 2 millions de personnes par jour aux États-Unis.

Notamment, alors que les Américains sont tués par les vaccins, les mondialistes remplacent l’électorat américain en faisant venir des vagues massives d’étrangers illégaux, dont beaucoup sont des femmes enceintes prêtes à donner naissance à des bébés ancrés. Les marxistes criminels qui ont volé les élections de 2020 poursuivent leur plan d’assassinat de masse de vrais Américains (avec des vaccins et des armes biologiques) et les remplacent par des illégaux complaisants et peu qualifiés qui voteront pour les aides socialistes et les politiques démocrates qui tuent la liberté.

Les vaccins Johnson & Johnson et AstraZeneca causent des décès par caillots sanguins, évidemment parce que l’anticorps protéique de pointe provoque des caillots sanguins qui se déplacent vers le cœur, les poumons et le cerveau, tuant les patients à cause des caillots. Hier, la FDA a ordonné l’arrêt du vaccin J&J à l’échelle nationale parce que tant de personnes étaient en train de mourir. Mais même les vaccins à ARNm créent également des protéines de pointe qui sont des coagulants, contribuant aux caillots sanguins qui peuvent être mortels.

Ce qui est scandaleusement évident à ce stade, c’est qu’une expérience de vaccin insensée a été lancée en Amérique, et il n’y a aucun moyen de l’annuler. Désormais, plus de 122 millions d’Américains seront exposés au risque de caillots sanguins, d’effets inflammatoires à moyen terme et de réactions hyperinflammatoires à de futurs agents pathogènes susceptibles d’apparaître cet automne et cet hiver. Personne ne sait avec certitude combien d’entre eux mourront, mais il semble plutôt probable que le vaccin finisse par tuer beaucoup plus de personnes que le pathogène du coronavirus.

Presque personne qui a pris le vaccin n’a la moindre idée que les vaccins n’ont jamais été soumis à des essais cliniques traditionnels à grande échelle et à long terme. Ils ignorent totalement que la FDA n’a autorisé les vaccins que sous «autorisation d’urgence», ce qui, par définition, signifie que les vaccins sont des expériences médicales. Le terme «inconscient» commence à peine à décrire le manque de connaissances choquant dont souffrent les vaccinés, même s’ils se disent qu’ils sont «intelligents» ou «en bonne santé» pour avoir participé à l’expérience mondiale de dépeuplement et d’infertilité de Big Pharma.

Surtout, une fois que le système immunitaire d’une personne est compromis par ces injections de vaccins, il n’y a aucun moyen de réparer les dommages. Ces victimes de vaccins sont maintenant endommagées à vie, et même si elles apprennent plus tard la vérité sur le programme de dépeuplement des vaccins, il n’existe aucun traitement, supplément ou technologie qui puisse restaurer leur corps à un état de pré-vaccination. Ils ont involontairement signé leurs propres mandats de mort, tout en pensant joyeusement qu’ils vont gagner leur liberté avec des passeports vaccinaux tyranniques.

Combien de millions [ou milliards – MIRASTNEWS] de personnes mourront du vaccin Covid au cours des 2-3 prochaines années? Qu’arrivera-t-il à la société lorsque la vague de mort se déclenchera?

Dans le podcast Mise à jour de la situation d’aujourd’hui, je pose la question importante de savoir combien de millions de personnes mourront du vaccin dans les prochaines années. Nous devons également considérer combien de personnes deviendront stériles (hommes et femmes, et non, il n’y a pas d’autre sexe).

Les mondialistes ont construit l’arme biologique Covid et l’ont diffusée sur le monde précisément pour faire pression pour des vaccins obligatoires qui sont délibérément conçus pour parvenir à un dépeuplement mondial. Et il semble qu’il y ait probablement 150 à 200 millions d’Américains assez stupides pour se porter volontaires pour devenir des cobayes humains dans une expérience médicale de dépeuplement mortelle qui est spécifiquement conçue pour éliminer les personnes assez stupides pour y participer.

Le podcast de mise à jour de la situation d’aujourd’hui raconte toute l’histoire:

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Un homme du New Jersey dans un état critique avec un coronavirus moins d’un mois après avoir reçu le vaccin Johnson & Johnson

Un homme du New Jersey a été hospitalisé après avoir été testé positif au coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (COVID-19)] alors qu’il avait reçu le vaccin à injection unique Johnson & Johnson moins d’un mois auparavant. Sa femme a dit qu’il était dans un état critique.

Francisco Cosme, 52 ans, a reçu le vaccin Johnson & Johnson sur le site de vaccination de masse du Javits Center à New York le 6 mars. Selon sa femme, Laura Eugene, il a commencé à se sentir malade le 1er avril. (En relation: site de vaccination de masse dans le Colorado arrêtée après que des personnes aient ressenti des effets indésirables du vaccin Johnson & Johnson.)

«Il a commencé à se sentir comme s’il avait mal à la gorge bouchée, sa toux et puis il a commencé à avoir de la fièvre, a commencé à ressentir de la fatigue», a déclaré Eugene. «Il l’obtient tous les jours – il a juste continué à avoir un symptôme.»

Eugene a immédiatement amené son mari pour qu’il se fasse tester pour COVID-19. Le test est revenu positif. Son état s’est détérioré au bout d’une semaine et il a été transporté d’urgence au centre médical John F. Kennedy à Union City, New Jersey.

Au moment de la publication, Cosme est traité pour une pneumonie. Les médecins ne savent pas si son état s’améliorera avec le temps.

«Je pense qu’il est plus préoccupé par moi, alors j’essaie de rester positif pour qu’il puisse voir que je vais bien pour qu’il puisse se battre. J’ai besoin de lui pour se battre», a déclaré Eugene. « Je veux voir à partir de maintenant s’il progresse ou s’il se détériore – ou ils ne savent tout simplement pas par où, parce qu’ils ne peuvent pas dire. »

Eugene a déclaré qu’elle et son mari étaient ravis d’apprendre qu’ils pouvaient recevoir le vaccin Johnson & Johnson parce que c’était «un et fait». En plus de son mari, Eugene a déclaré que son fils et ses petits-enfants avaient également été testés positifs à la COVID-19. Elle a dit que son fils et ses petits-enfants étaient venus chez elle après qu’elle et son mari se soient fait vacciner.

La fille de Cosme, Michelle Torres, était avec son père après qu’il se soit fait vacciner. Elle a déclaré que son père avait continué de suivre les directives de distanciation sociale après avoir reçu le vaccin, mais que son comportement était devenu erratique peu de temps après. Il a commencé à devenir «très confus» et a fait des choses qu’il ne ferait pas normalement.

«J’essaie de maintenir le cap, chaque jour vous ne savez pas ce qui se passe. Le médecin a dit qu’ils avaient fait tout ce qu’ils pouvaient et que c’était à lui de se battre et à Dieu», a déclaré Torres. «Nous avons survécu toute l’année sans [le vaccin. Nous avons fait tout ce que nous sommes censés faire – prendre des distances sociales, se laver les mains et se masquer… C’est fou et nous avons besoin de réponses.»

Écoutez cet épisode spécial de nouvelles de dernière minute du Health Ranger Report, un podcast de Mike Adams, le Health Ranger, alors qu’il explique comment les anticorps créés par le vaccin Johnson & Johnson provoquent des caillots sanguins dans le cerveau, les poumons et le cœur. Il se penche également sur la façon dont la situation causée par ce vaccin est devenue si mauvaise que même la Food and Drugs Administration a appelé à l’arrêt du vaccin Johnson & Johnson à l’échelle nationale.

Les responsables du New Jersey disent que prendre le vaccin Johnson & Johnson est toujours une bonne idée

Depuis la sortie du vaccin Johnson & Johnson, l’inoculation de la société a été truffée de controverses. Au moins quatre sites de vaccination de masse différents ont dû suspendre leurs événements après que plusieurs personnes aient eu des effets indésirables.

Le 9 avril, huit personnes ont eu des effets indésirables après avoir reçu le vaccin Johnson & Johnson lors d’un événement de vaccination de masse dans le comté de Forsyth, en Géorgie. Un autre site dans l’Iowa a dû être fermé le même jour après les rapports d’effets indésirables.

Deux autres événements de vaccination de masse, l’un au Colorado et l’autre en Caroline du Nord, ont également été arrêtés. Ils ont tous deux utilisé le vaccin Johnson & Johnson.

Le ministère de la Santé du New Jersey (NJDOH) a trouvé des excuses pour Johnson & Johnson. La commissaire à la santé Judy Persichilli a déclaré lundi lors d’un point de presse sur le coronavirus que l’État était au courant de la situation de Cosme et qu’il était possible pour les personnes vaccinées de contracter le virus.

«Cela arrivera», dit-elle. «L’efficacité pourrait être plus proche de 100%, mais il y a aussi un pourcentage de cas qui sont soit, [ils] ont contracté la COVID-19 avant d’être vaccinés ou ont été exposés par la suite et tomberont malades.»

Eddy Bresnitz, un conseiller médical du NJDOH, a fait écho à la déclaration de Persichilli selon laquelle les cas de coronavirus «révolutionnaires» sont à prévoir,

«Nous savons grâce aux essais pivots – les essais de phase III – que des vaccins comme le vaccin Moderna et Pfizer, par exemple, ils ont empêché – et le vaccin Johnson – ont évité des maladies graves, des hospitalisations et des décès», a déclaré Bresnitz. «Il y aura des cas de maladie révolutionnaire, sinon dans le New Jersey, dans tout le pays et ailleurs. Il est peu probable qu’ils soient très malades et hospitalisés.»

Le gouverneur démocrate du New Jersey, Phil Murphy, a déclaré que le cas de Cosme était une valeur aberrante et que cet incident ne devrait pas effrayer les habitants du New Jersey de se faire vacciner.

«Il y a si peu de cas à Jersey, dans le pays, dans le monde où quelqu’un a été infecté après le vaccin», a déclaré Murphy. «Je ne voudrais tout simplement pas que quiconque présume que c’est la norme, car ce n’est pas le cas. Aucune donnée ne le suggère.»

Apprenez-en davantage sur les cas révolutionnaires de COVID-19, ainsi que sur les effets indésirables que les personnes ont ressentis après avoir pris le vaccin Johnson & Johnson en lisant les derniers articles sur Vaccines.news.

Les sources comprennent:

TheEpochTimes.com

ABC7NY.com

NJ.com

Arsenio Toledo

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Le Pentagone a développé une micropuce Covid implantable – un système de surveillance sanguine utilisé pour contrôler les personnes

La Defense Advanced Research Program Agency (DARPA) a développé une nouvelle technologie de contrôle de la population pour la surveillance des maladies infectieuses chez l’homme. Cette technologie consiste en une micropuce implantable qui agit comme un système de surveillance du sang. L’implant contient un gel de type tissu et un capteur qui est conçu pour détecter les changements dans le corps sur une base continue. Si ces capteurs détectent la présence d’un coronavirus, le système alertera l’individu qu’une infection imminente se produit dans son corps. Ce capteur pourrait théoriquement relayer l’avertissement à toute autorité associée; par exemple, si l’individu est à bord d’un navire, les autorités maritimes voudraient avoir accès à ces informations corporelles. Le système est conçu pour surveiller l’infection et isoler les êtres humains avant qu’ils ne soient testés positifs pour un virus. Le système teste les personnes de manière préventive et continue, ce qui permet aux autorités d’isoler et de traiter les personnes avant qu’elles ne soient considérées comme une «menace pour la santé publique».

«Vous le mettez sous votre peau et ce que cela vous dit, c’est qu’il y a des réactions chimiques à l’intérieur du corps, et ce signal signifie que vous allez avoir des symptômes demain», a expliqué le colonel à la retraite Matt Hepburn dans une interview de 60 minutes. Une fois que la micropuce a émis un signal, la personne doit s’auto-administrer une prise de sang à partir d’une machine à proximité afin qu’elle puisse être testée immédiatement, avec des résultats fournis en aussi peu que trois minutes. «Au fur et à mesure que vous réduisez ce délai, que vous diagnostiquez et traitez, vous arrêtez l’infection dans son élan», a déclaré Hepburn. Ces appareils de prélèvement sanguin peuvent être fournis dans les zones où plusieurs personnes se rassemblent.

La nouvelle puce Covid affirme un contrôle physiologique préventif sur les personnes

La DARPA justifie sa recherche invasive et autoritaire parce qu’elle travaille à «protéger la santé publique». Au cours de la plandémie du covid-19, plus de 1000 personnes à bord de l’USS Theodore Roosevelt ont simultanément été testées positives pour la covid-19. Au lieu d’enquêter sur l’exactitude des tests, de déterminer leur charge virale individuelle et de confirmer que les cas positifs étaient de vrais cas de maladie, les autorités ont plutôt mis en quarantaine l’ensemble du navire, privant chacun de ses droits à une procédure régulière tout en déclarant des scores de faux positifs non infectieux comme des «cas asymptomatiques de Covid-19» qui «mettent la santé publique en danger».

Il n’y a aucune preuve scientifique que les tests PCR à cycle élevé utilisés pour diagnostiquer la Covid-19 sont même précis à 4%. Les débris viraux non infectieux sont facilement détectés par ces tests PCR à seuil de cycle élevé, qui ne différencient pas les maladies graves. De même, le système de surveillance du sang de la DARPA ne fera pas non plus la différence entre les maladies graves et la charge virale élevée, et soumettra par inadvertance des dizaines de personnes en bonne santé à un isolement inutile, à une privation de droits et à un traitement indigne. Même si une charge virale élevée est le véritable facteur de différence dans la transmission du virus, ces quarantaines autoritaires traitent tous ceux qui ne sont pas malades ou légèrement malades comme s’ils propageaient une maladie dangereuse.

Jamais auparavant dans l’histoire des virus (l’humanité) les malades n’avaient été isolés d’une manière aussi dégradante; et encore moins les personnes en bonne santé ont-elles été traitées comme si elles représentaient un danger pour leurs semblables. Cette prise de pouvoir continue et croissante a ouvertement permis à la DARPA de faire progresser un système de surveillance du sang par micropuce pour affirmer une autorité préventive et physiologique sur les personnes et leur vie.

La surveillance du sang humain et le contrôle des populations ne sont pas l’objectif final

Surveiller et isoler les gens à tout moment n’est pas non plus l’objectif final. La technologie de DARPA comprend également un système entier destiné à remplacer le système immunitaire humain naturel. La DARPA a construit un filtre pour éliminer les virus en circulation du sang des personnes. Une fois que la micropuce a détecté le virus dans le sang, un individu est censé être isolé et traité par ce filtre. L’individu est attaché à la dialyse car le filtre DARPA élimine le virus de son sang. L’immunité naturelle n’est pas autorisée, car les gens sont formés à se soumettre aux autorités et à dépendre de leur technologie.

Ces coronavirus, en constante évolution et en constante variation, peuvent être cultivés à partir de populations et correctement séquencés pour aider les fabricants de vaccins à développer de nouveaux vaccins à ARNm. Ces nouveaux vaccins à ARNm sont utilisés pour le contrôle de la population pour injecter des instructions spécifiques pour la synthèse protéique des propriétés virales dans les cellules humaines. Cette programmation du système immunitaire humain est une forme de contrôle. Ces vaccins à ARNm seront mis à jour de façon saisonnière pour promettre aux populations un contrôle préventif sur les nouvelles souches de coronavirus. Tout cela est fait, selon les scientifiques de la DARPA, pour le «plus grand bien», pour «perturber les épidémies» et «mettre fin aux pandémies pour toujours».

Pour en savoir plus sur la surveillance corporelle et l’esclavage humain, lisez Surveillance.news.

Les sources comprennent:

GreatGameIndia.com

NaturalNews.com

NaturalNews.com

CBSNews.com

Lance D Johnson

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

L’armée américaine arrête l’utilisation du vaccin Johnson & Johnson au milieu des rapports sur les caillots sanguins

Le ministère de la Défense a cessé d’administrer le vaccin contre le coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (COVID-19)] de Johnson & Johnson (J&J) aux militaires le mardi 13 avril. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et la Food and Drug Administration (FDA) ont recommandé le déménagez plus tôt dans la journée, citant des rapports de caillots sanguins chez les personnes qui ont reçu le vaccin.

« Sur recommandation de la FDA et du CDC, le ministère de la Défense suspend immédiatement l’utilisation du vaccin J&J », a déclaré le secrétaire de presse du DoD, John Kirby, dans un communiqué. «La sécurité de nos forces et de leurs familles est une priorité absolue pour le ministère.»

Kirby a déclaré que le DoD communiquait la pause à tous les établissements de santé militaires. Le ministère était également en train de revoir sa distribution mondiale de vaccins pour s’assurer que les soldats au pays et à l’étranger seraient vaccinés.

L’arrêt de l’utilisation du vaccin COVID-19 J&J porte un coup particulier aux efforts de l’armée pour vacciner rapidement le reste de ses forces. Les exigences de dosage et de réfrigération plus souples du vaccin J&J ont facilité sa distribution dans le monde entier, en particulier aux troupes dans les régions éloignées.

Les CDC et la FDA appellent à une pause dans le déploiement au milieu des rapports sur les caillots sanguins

Le CDC et la FDA ont recommandé de suspendre l’utilisation du vaccin J&J au milieu des rapports de caillots sanguins chez six receveurs du vaccin. Tous les six étaient des femmes âgées de 18 à 48 ans, qui ont toutes développé la maladie dans les une à trois semaines suivant la vaccination. Une femme en Virginie est décédée tandis qu’une autre dans le Nebraska était dans un état critique.

«Nous recommandons une pause dans l’utilisation de ce vaccin par prudence», ont déclaré le Dr Peter Marks, directeur du Center for Biologics Evaluation and Research de la FDA, et le Dr Anne Schuchat, directrice adjointe principale du CDC qui ont fait une déclaration commune. «À l’heure actuelle, ces événements indésirables semblent extrêmement rares.»

Le déploiement du vaccin était maintenant gelé dans pratiquement tous les États-Unis, tous les États, le district de Columbia et Porto Rico ayant interrompu ou recommandé de suspendre les injections d’ici mardi soir. (Connexes: le site de vaccination de masse du Colorado a fermé ses portes après que des personnes aient ressenti des effets indésirables du vaccin Johnson & Johnson.)

J&J a également déclaré que cela retarderait le déploiement du vaccin en Europe. Cela est arrivé une semaine après que l’Agence européenne des médicaments, qui a approuvé le vaccin il y a plus d’un mois, a annoncé qu’elle enquêtait sur quatre cas de caillots sanguins chez des Américains vaccinés par le vaccin.

Marks a noté qu’il était «manifestement évident» que les cas J&J étaient similaires à ceux impliquant le vaccin COVID-19 AstraZeneca-Oxford. Au cours du mois dernier, plusieurs cas de caillots sanguins chez des personnes ayant reçu le vaccin sont apparus dans divers pays, dont la Norvège et le Danemark.

Après un examen préliminaire, l’EMA a déterminé que le jab était sûr et que ses avantages l’emportaient sur ses risques. Mais dans son annonce du 4 avril, le régulateur a conclu que les caillots sanguins et les faibles taux de plaquettes sanguines devraient être répertoriés comme «effets secondaires rares» du vaccin. Il a également averti que ces conditions pourraient survenir dans les deux semaines suivant la vaccination.

Un lot de vaccin J&J a été contaminé

Cela s’est produit des semaines après qu’un lot de vaccin J&J a été trouvé contaminé. Le mois dernier, le géant pharmaceutique a déclaré qu’un lot d’un ingrédient clé du vaccin fabriqué dans une installation de Baltimore ne répondait pas aux normes de qualité. La firme a déclaré que le lot avait été jeté, mettant au rebut ce qui aurait pu être 15 millions de doses.

«Ce lot n’a jamais été avancé jusqu’aux étapes de remplissage et de finition de notre processus de fabrication», a déclaré J&J dans un communiqué.

Un haut fonctionnaire fédéral a révélé que le lot était contaminé par des ingrédients du vaccin AstraZeneca-Oxford, que l’usine de Baltimore fabriquait également jusqu’au début du mois. L’installation, qui n’avait pas encore été autorisée à distribuer les doses de J&J qu’elle produisait, a reçu l’ordre de cesser de faire le vaccin d’AstraZeneca en raison de l’incident de contamination.

Un rapport du New York Times a révélé que l’installation, qui appartient à Emergent BioSolutions, a souvent bafoué les normes de base de l’industrie, ignoré les faux pas et à plusieurs reprises manquait à la désinfection des zones. Le rapport indiquait également qu’Emergent avait jeté cinq lots du vaccin AstraZeneca-Oxford entre octobre dernier et janvier en raison d’une contamination ou d’une contamination présumée.

En savoir plus sur les dangers des vaccins non éprouvés contre le coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] sur VaccineInjuryNews.com.

Les sources comprennent:

TheEpochTimes.com

Military.com

NYTimes.com 1

EMA.Europa.eu

NBCNews.com

NYTimes.com 2

Virgilio Marin

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Max Igan: Tout est fait pour votre protection

Max Igan – The Crowhouse 12 avril 2021

Source : Tap News