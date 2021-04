Malte: Blanche Mamo, 67 ans, décédée trois semaines après l’injection d’AstraZeneca

Blanche Mamo

SWIEQI, MALTE – Une personnalité locale bien-aimée est morte alors qu’AstraZeneca continue ses crimes contre l’humanité avec des injections expérimentales.

Mme Blanche Mamo a enseigné des catéchismes catholiques à des enfants pendant de nombreuses années dans la communauté de Swieqi sur l’île européenne de Malte. Sa population totale est d’environ 510 000 habitants.

Malte est une nation catholique conformément à l’article 2, section 1 de sa Constitution. Ainsi, presque tous les enfants apprennent les catéchismes à un moment donné à Malte.

Mme Mamo et son mari, Albert, ont reçu le vecteur viral expérimental AstraZeneca le 13 mars, selon Side Street Malta. Albert se sentait bien. Mais Blanche a immédiatement eu de la fièvre et s’est sentie épuisée. Elle se sentit mieux le lendemain et mena sa vie normalement. La fièvre est revenue le 19 mars et a persisté pendant trois jours. Elle a passé un test PCR COVID-19 qui s’est avéré négatif.

La situation s’est progressivement aggravée. Mme Mamo ne pouvait plus parler clairement le 27 mars. Elle ne pouvait pas non plus manger ni boire de l’eau. La famille savait vraiment que quelque chose n’allait pas quand Albert a demandé à Blanche d’aller à l’église avec lui pour pouvoir prier. Mme Mamo est obligée. Mais elle a mis son masque facial et a failli sortir de la maison uniquement en sous-vêtements.

M. Mamo a conduit sa femme aux urgences. Les médecins lui ont diagnostiqué un caillot de sang dans le cerveau. Des milliers de personnes sont déjà mortes en Europe à cause de caillots sanguins après les injections expérimentales d’AstraZeneca. Malgré la corrélation évidente et prouvée, les médecins ont dit à M. Mamo que le vaccin n’avait rien à voir avec l’état de Mme Mamo. Son état a empiré à critique avant de mourir le dimanche de Pâques, le 4 avril.

Conséquences et réaction

Le ministre de la Santé, Chris Fearne, a déclaré au Times of Malta qu’aucun rapport d’effet indésirable n’avait été déposé concernant le décès de Mme Mamo. La chef de la santé publique de Malte, Charmaine Gauci, a dit aux gens d’ignorer les «rumeurs sur les réseaux sociaux». Gauci a également déclaré que son bureau n’avait reçu que deux rapports totaux de caillots sanguins suite à des injections expérimentales.

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a admis que le vaccin AstraZeneca est lié à une maladie «extrêmement rare» qui provoque la coagulation cérébrale. Malte continue d’utiliser l’injection mortelle d’AstraZeneca malgré toutes les preuves indiquant un danger. Le pays gère également les injections expérimentales d’ARNm Pfizer et Moderna.

Mme Mamo a laissé des impressions durables sur des milliers d’enfants et d’adultes à Malte. Elle laisse dans le deuil son mari Albert, deux filles et six petits-enfants.

Situation désastreuse

La bonne nouvelle est que de nombreux Européens commencent à voir de l’éclairage. Au moins 80% des Siciliens déclarent ne pas se faire vacciner sur AstraZeneca. Mais AstraZeneca et ses agences de publicité (par exemple, l’EMA) continuent de dire que des caillots sanguins se sont produits dans «86 cas sur 25 millions». Personne ne connaît les vrais chiffres. La plupart ne sont jamais signalés. En attendant, nous savons tous que ces «agences de santé» adorent manipuler les chiffres.

Mme Mamo pensait qu’elle faisait la bonne chose. On lui a dit que ces vaccins protégeraient les paroissiens et les enfants. Ce n’était pas un être humain stupide. Et c’est là que réside le danger dans ce programme mondial de programmation psychologique. Restez vigilant et protégez vos proches.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The COVID Blog

Emma Tandy: une éducatrice britannique décédée six semaines après le tir expérimental d’AstraZeneca

Mrs. Emma Tandy.

WOLVERHAMPTON, WEST MIDLANDS – David et Emma Tandy auraient célébré leur 10e anniversaire de mariage le 30 juillet. Cela n’est plus possible en raison des crimes contre l’humanité perpétrés par AstraZeneca.

Mme Tandy a reçu le vecteur viral expérimental AstraZeneca (maintenant appelé Vaxzevria) tiré le 20 février ou vers cette date, selon une mise à jour qu’elle a publiée sur Facebook.

Il semble qu’elle n’a eu aucun effet secondaire immédiat et a continué à rouler dans la vie. David lui a souhaité une bonne fête des mères le 14 mars. Emma a de nouveau mis à jour sa photo de profil le 19 mars. Elle comprenait l’un des deux jeunes fils du couple. Sa dernière mise à jour publique remonte au 23 mars lorsqu’elle a publié une photo de profil reconnaissant la Journée nationale de réflexion du Royaume-Uni pour les personnes perdues à cause de la COVID-19.

M. Tandy a publié le 7 avril le premier de ce qui est maintenant une série de mises à jour publiques et déchirantes sur Facebook. Il a annoncé le décès de sa femme bien-aimée.

Sa mise à jour du lendemain a non seulement clarifié sa position sur les clichés expérimentaux, mais montre également un mari et un père dévasté qui traverse une période extrêmement difficile face à la mort subite de sa femme.

M. Tandy a donné la réponse politiquement correcte en ce sens qu’il «attend l’autopsie». Mais nous savons tous ce que cette autopsie va dire. Mieux dit, nous savons exactement ce qu’il ne va PAS dire. Mme Tandy avait environ 30 ans. Nous n’avons pu confirmer son âge exact à partir d’aucune source Internet. David doit non seulement élever seul ses deux jeunes fils, Jack et Noah, mais aussi leur expliquer pourquoi maman ne rentre pas à la maison.

Nos pensées et nos prières accompagnent M. Tandy et les garçons.

AstraZeneca sera-t-il un jour tenu responsable?

Le blog COVID a été mis en ligne début janvier. Depuis, nous avons écrit près de 100 histoires. Celui-ci était extrêmement difficile à écrire. Une famille a été détruite à cause de cette campagne mondiale de manipulation psychologique. Les gens croient vraiment qu’ils font du bien, qu’ils font ce qu’il faut, en se faisant injecter des vecteurs viraux expérimentaux et des injections d’ARNm. Beaucoup ne voient toujours pas la lumière après des événements comme celui-ci. Au moins, M. Tandy semble comprendre ce qui s’est passé et ne s’en sert pas.

Les États-Unis protègent spécifiquement ces grandes sociétés pharmaceutiques de toute responsabilité. La Grande-Bretagne a des protections similaires pour les fabricants de médicaments expérimentaux. Mais l’objectif de la grande industrie pharmaceutique est de présenter ce «choix» bien cadré au public. Même sans les protections statutaires, il est extrêmement difficile / impossible de tenir quelqu’un d’autre responsable d’un choix que vous faites. C’est habile et malin, tout à la fois. Tout ce que vous pouvez faire, c’est rester vigilant et essayer de protéger vos amis et vos proches.

Source : The COVID Blog

Tabatha McDonald: une infirmière texane de 24 ans a des convulsions, un anévrisme cérébral deux heures après l’injection expérimental de Johnson & Johnson

Ms. Tabatha McDonald.

MURPHY, TEXAS – Une infirmière de 24 ans et mère de deux enfants rentre de l’hôpital après ce qu’elle a décrit comme «les moments les plus effrayants de [sa] vie».

Mme Tabatha McDonald a reçu le vecteur viral expérimental de Johnson & Johnson le mercredi 7 avril, selon son profil Facebook. Ce message a depuis été supprimé. Elle a immédiatement ressenti une douleur au bras, suivie d’un essoufflement, de douleurs thoraciques et d’une fièvre à 102 degrés. Cela a été suivi d’un voyage aux urgences et de trois crises. Elle a été transportée à Baylor Scott & White Health, où elle travaille comme assistante médicale certifiée.

Mme McDonald a publié une vidéo de mise à jour sur TikTok. Les médecins ont découvert un anévrisme cérébral pendant son traitement.

https://www.bitchute.com/embed/2i5FYf8nHzL7/

Elle a de nouveau mis à jour son Facebook le vendredi 9 avril en disant qu’elle était à la maison et en convalescence. Mme McDonald a également clairement indiqué qu’elle obtiendrait à nouveau les clichés expérimentaux. Elle a également déclaré qu’elle «ne déconseillait en aucune manière, condition ou forme» de se faire vacciner.

Injections expérimentales COVID-19 et anévrismes cérébraux

Nous avons beaucoup appris sur les anévrismes cérébraux après l’histoire de Sara Stickles. Les anévrismes cérébraux sont des renflements en forme de ballon dans les vaisseaux sanguins du cerveau. Mme McDonald a insinué qu’elle avait déjà un anévrisme avant l’injection. Cela pourrait être vrai. Les anévrismes cérébraux se trouvent chez plus de 1% des personnes à l’autopsie, selon MedicineNet.com.

L’injection de Johnson & Johnson est essentiellement la même chose que l’injection d’Oxford-AstraZeneca et l’injection du Sputnik V russe. Tous sont des vecteurs viraux qui fournissent de l’ADN synthétique à votre corps. Nous savons avec certitude que l’injection d’AstraZeneca est liée à la coagulation du sang et à de nombreux décès en Europe.

Les caillots sanguins entraînent des accidents vasculaires cérébraux ischémiques, mais ne provoquent pas nécessairement la rupture des anévrismes cérébraux. Un accident vasculaire cérébral hémorragique est très similaire à un anévrisme cérébral rompu. Le précédent est quand un vaisseau sanguin éclate et répand du sang dans tout le cerveau. Ce dernier cas survient lorsqu’un renflement dans un vaisseau sanguin éclate, provoquant un déversement de sang dans le cerveau.

Quoi qu’il en soit, vous serez en mauvaise posture si l’un ou l’autre se produit. Environ 80% des patients souffrant d’un anévrisme cérébral rompu meurent en quelques heures ou quelques mois, même avec un traitement. Les AVC ont divers degrés de taux de survie. Les accidents vasculaires cérébraux ischémiques (caillots sanguins dans le cerveau) ont un tout petit peu meilleur pronostic que les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques.

Des vecteurs viraux plus dangereux que l’ARNm?

En fin de compte, vous faites du bénévolat en tant que participant à un essai clinique si vous obtenez l’un de ces vaccins. Peut-être que Pfizer et Moderna ont de meilleures relations publiques et des policiers sur Internet pour nettoyer la toile des histoires de réactions indésirables. Mais l’injection de Johnson & Johnson est en passe de devenir l’AstraZeneca des États-Unis.

La jeune Tabatha est l’un de ces types romantiques sans espoir, d’après ses publications sur Facebook. Elle veut l’amour, le mariage et la famille. Ces clichés expérimentaux lui ont presque coûté cette chance. Elle encourage également d’autres personnes à se faire vacciner malgré son expérience. Il est difficile d’imaginer pourquoi tant de familles et de victimes se sentent ainsi par la suite. C’est peut-être un déni. Mais vous avez toujours la responsabilité d’informer vos amis et vos proches de la vérité sur ces clichés. Restez vigilant.

Source : The COVID Blog