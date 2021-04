Étudiant de 21 ans de l’Université de Cincinnati MORT 24 heures après l’injection COVID de Johnson & Johnson

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

L’injection COVID expérimentale de Johnson and Johnson a été interrompue par la FDA et le CDC ici aux États-Unis, apparemment parce que des caillots sanguins «rares» ont été observés chez six femmes après des injections, entraînant un décès.

Cependant, les rapports qui arrivent maintenant montrent que le problème est probablement beaucoup plus répandu que ce que rapportent la FDA et le CDC.

Comme nous l’avons signalé hier, WLOX de Saint-Martin, Mississippi, a fait état d’un père de 7 enfants «jeune et en bonne santé» dans le Mississippi qui a subi un accident vasculaire cérébral et est paralysé et à l’hôpital dans un état critique suite à une injection du vaccin COVID de l’expérimentation Johnson & Johnson.

Aujourd’hui, le blog COVID rapporte le décès d’un jeune étudiant de 21 ans en pré-médecine de l’Université de Cincinnati, décédé dans les 24 heures suivant l’injection COVID de Johnson and Johnson.

M. John Francis Foley était un étudiant pré-médical de la National Honor Society à l’Université de Cincinnati. Il a fait la liste du doyen chaque semestre et a fait du bénévolat pour plusieurs organisations pendant son temps libre.

M. John Francis Foley a reçu volontairement le vecteur viral expérimental de Johnson & Johnson le samedi matin 10 avril – deux jours avant la pause du CDC / FDA. Il s’est senti mal ce soir-là, selon des comptes sur Facebook.

Le jeune universitaire de 21 ans s’est endormi, espérant qu’il se sentirait mieux après une bonne nuit de sommeil.

Mais il ne s’est jamais réveillé.

Le jeune M. Foley est mort paisiblement dans son sommeil cette nuit-là, selon sa mère, Mary Beth Foley.

Jennifer Snyder Benedict, mère de l’amie de John, Maddie Benedict, a également annoncé sa mort et l’injection J&J sur Facebook. La mort de M. Foley a également été confirmée par sa tante.

L’avocat des communications de crise, Mark R. Weaver, a publié une déclaration au nom de la famille.

Lisez l’article complet sur le blog COVID.

La pause de la FDA sur les injections COVID J&J se poursuit

FiercePharma rapporte aujourd’hui que la FDA poursuivra l’arrêt des injections COVID de J&J à mesure qu’ils collecteront plus de données.

Les experts américains en matière de vaccins ont identifié trois options potentielles pour le vaccin COVID-19 de Johnson & Johnson aux États-Unis à l’avenir. Mais pendant qu’ils attendent plus de données, la pause nationale de l’injection se poursuivra. À l’avenir, les États-Unis pourraient continuer à utiliser le vaccin avec un avertissement de sécurité, ou ils pourraient imposer des restrictions d’âge et de sexe au produit. Les responsables pourraient également cesser totalement d’utiliser le vaccin, ont déclaré des experts du Comité consultatif des CDC sur les pratiques de vaccination lors d’une réunion de mercredi. Pour l’instant, cependant, le groupe a décidé de se prononcer sur toutes les décisions et de collecter plus de données. Le groupe prévoit de se réunir dans environ une semaine pour une nouvelle session. Cela indique que la pause du coup durera plus longtemps que celle indiquée par la FDA mardi, lorsque la commissaire par intérim Janet Woodcock a déclaré qu’elle s’attendait à ce que cela dure «quelques jours». Avec Pfizer et Moderna fournissant 14 millions de doses de vaccin combinées chaque semaine aux États-Unis, il est moins urgent de résoudre le problème de la sécurité du vaccin J&J, a déclaré mercredi Sara Oliver du CDC. La réunion de mercredi est intervenue après que les responsables américains ont recommandé mardi une pause dans le déploiement du tir après des caillots sanguins rares mais graves chez six personnes après la vaccination. L’un est mort et l’autre était dans un état critique, ont déclaré mardi des responsables. Environ 7 millions de personnes avaient été vaccinées avant la pause. Sur les six cas de CVST aux États-Unis, tous étaient des femmes blanches âgées de 18 à 48 ans. Les caillots se sont produits entre 6 et 13 jours après la vaccination. Plus de cas pourraient faire surface car environ la moitié des doses de J&J administrées l’ont été au cours des deux dernières semaines, ont déclaré des responsables. (Source.)

Il sera intéressant de voir si Brad Malagarie, 43 ans, du Mississippi, maintenant paralysé par le tir de J&J, et John Francis Foley, 21 ans, maintenant décédé suite au tir de J&J, seront inclus dans leur analyse.

La FDA étudie une maladie très rare dans laquelle des caillots sanguins se produisent en combinaison avec des plaquettes sanguines basses.

Mais que se passe-t-il si des caillots sanguins se produisent sans «faible taux de plaquettes sanguines»? Ces décès et blessures seront-ils alors simplement expliqués comme une «coïncidence»?

Qu’en est-il de tous les autres décès signalés suite aux injections COVID expérimentales qui sont beaucoup plus fréquentes que les décès par caillots sanguins mortels?

Comme nous l’avons déjà signalé, il y a beaucoup plus de décès après les injections d’ARNm de Pfizer et Moderna que les injections de J&J, et pourtant, pour une raison quelconque, seuls les tirs de J&J sont mis en pause.

Quels sont les facteurs déterminants pour que la FDA et le CDC prennent la décision d’arrêter les injections COVID expérimentales où maintenant plus de 3000 décès ont été enregistrés à la suite des injections COVID expérimentales, plus de décès que ce qui a été enregistré après les vaccins au cours des 13 dernières années? Voir:

CDC: 3 005 décès enregistrés dans le VAERS à la suite de «vaccins» COVID-19 expérimentaux – Plus que le nombre total de décès dus aux vaccins au cours des 13 dernières années et plus

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News