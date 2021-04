La Norvège arrête les injections expérimentales contre la COVID AstraZeneca: «Risque plus élevé associé au vaccin AstraZeneca que de la maladie COVID-19»

Par Brian Shilhavy

La Norvège est devenue le deuxième pays aujourd’hui à arrêter les injections des injections expérimentales d’AstraZeneca COVID, rejoignant le Danemark.

Une déclaration publiée par l’Institut norvégien de santé publique a déclaré ce que beaucoup d’entre nous dans les médias alternatifs déclarons depuis des mois maintenant: Le «vaccin» COVID est plus dangereux que la COVID elle-même, en particulier pour les jeunes.

Depuis que l’utilisation du vaccin AstraZeneca a été suspendue le 11 mars, l’Institut norvégien de la santé publique a envisagé de poursuivre l’utilisation du vaccin AstraZeneca en Norvège, en collaboration avec d’autres experts.

«Nous en savons désormais beaucoup plus sur l’association entre le vaccin AstraZeneca et les incidents rares mais graves avec une faible numération plaquettaire, des caillots sanguins et des hémorragies, que lorsque la Norvège a décidé de suspendre l’utilisation du vaccin AstraZeneca en mars», déclare Geir Bukholm, directeur de la Division de la lutte contre les infections et de la santé environnementale de l’Institut norvégien de santé publique.

«Sur la base de ces connaissances, nous formulons une recommandation visant à retirer le vaccin AstraZeneca du programme de vaccination contre le coronavirus en Norvège», déclare Bukholm.

Bukholm souligne que cela n’a pas été une recommandation facile à faire. Cela a une conséquence directe sur le moment où les groupes à risque peuvent recevoir un vaccin contre le coronavirus, avec une protection ultérieure, tout en ayant également un impact sur le moment où il sera possible de lever les mesures de contrôle des infections.

Risque plus élevé associé au vaccin AstraZeneca qu’à la maladie COVID-19 en Norvège

Ayant parcouru un long chemin dans la vaccination des citoyens les plus âgés, la Norvège a réduit le risque de décès pour bon nombre des personnes les plus à risque. Étant donné que la plupart des personnes âgées ont été vaccinées ou le seront bientôt, cela signifie que l’utilisation continue du vaccin se situerait principalement parmi les moins de 65 ans si nous devions utiliser ce vaccin en Norvège.

Des calculs ont été effectués sur la base des données norvégiennes où le risque de mourir de la maladie COVID-19 parmi les différents groupes d’âge est comparé au risque de mourir de la maladie grave, mais rare, avec des caillots sanguins sévères observés après la vaccination avec AstraZeneca.

«Comme il y a peu de personnes qui meurent de la COVID-19 en Norvège, le risque de mourir après la vaccination avec le vaccin AstraZeneca serait plus élevé que le risque de mourir de la maladie, en particulier pour les jeunes», déclare Bukholm.

En outre, il y a des raisons de supposer qu’il existe un scepticisme quant à l’utilisation du vaccin AstraZeneca en Norvège, et on ne sait pas combien de personnes auraient accepté une offre de ce vaccin maintenant. (Source.)

L’Institut norvégien de santé publique a également annoncé qu’il ne poursuivait pas non plus l’achat des injections COVID Johnson & Johnson (Janssen).

Déploiement reporté du vaccin Janssen L’Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé le 9 avril qu’elle avait commencé la gestion du signal pour le vaccin COVID-19 Janssen afin de déterminer s’il existe une association entre le vaccin et plusieurs cas signalés de caillots sanguins graves chez les personnes vaccinées. Janssen a annoncé une pause dans les livraisons en Europe après que la Food and Drug Administration (FDA) américaine et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) aient recommandé une pause temporaire dans l’utilisation du vaccin Janssen, à la suite de rapports faisant état de plusieurs cas de caillots sanguins graves après la vaccination aux USA. «L’utilisation du vaccin Janssen en Norvège a été suspendue jusqu’à ce que davantage d’informations soient disponibles à partir des enquêtes en cours», explique Bukholm. (Source.)

Le monde doit sa gratitude au professeur de médecine norvégien Pål Andre Holme

Le médecin norvégien et professeur de médecine à l’hôpital universitaire d’Oslo, Pål Andre Holme, est le médecin courageux qui a dit au monde le mois dernier que les injections COVID d’AstraZeneca provoquaient des caillots sanguins mortels et que les jeunes mouraient inutilement.

Son travail et sa volonté d’appeler Big Pharma sont probablement ce qui a probablement conduit la Norvège et le Danemark à arrêter ces injections expérimentales, affirmant que les injections posaient un plus grand risque pour les jeunes que le virus [SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] COVID, et son travail, j’en suis sûr, a ouvert la voie à chercheurs pour examiner des résultats similaires avec les injections expérimentales de Johnson et Johnson.

Le médecin en chef et professeur Pål Andre Holme a déclaré jeudi à des journaux norvégiens, quelques heures à peine avant que l’EMA ne soit sur le point de publier les conclusions de son «examen de sécurité» promis (qui a été mené encore plus hâtivement que les études initiales sur les vaccins), qu’il avait un nouveau théorie sur ce qui a provoqué les réactions chez les agents de santé, et malheureusement, selon Holme, le vaccin d’AstraZeneca a agi comme le déclencheur.

«La raison de l’état de nos patients a été trouvée», a annoncé aujourd’hui le médecin en chef et professeur Pål Andre Holme au journal national norvégien VG.

Il a dirigé les travaux pour découvrir pourquoi trois agents de santé de moins de 50 ans ont été hospitalisés pour des caillots sanguins graves et de faibles taux de plaquettes sanguines après avoir pris le vaccin COVID AstraZeneca. Un des agents de santé est décédé lundi.

Les experts ont travaillé sur une théorie selon laquelle c’est en fait le vaccin qui a déclenché une réponse immunitaire inattendue et puissante – une théorie qu’ils croient maintenant avoir confirmée.

«Notre théorie selon laquelle il s’agit d’une réponse immunitaire puissante, probablement causée par le vaccin, a été trouvée.

En collaboration avec des experts dans le domaine de l’hôpital universitaire de North Norway HF, nous avons trouvé des anticorps spécifiques contre les plaquettes sanguines qui peuvent provoquer ces réactions, et que nous connaissons d’autres domaines de la médecine, mais avec des médicaments comme cause de la maladie. réaction», explique le médecin-chef à VG.

Bien qu’il ait reconnu que la théorie n’était que cela – une théorie, Holme a insisté sur le fait qu’il n’y avait rien d’autre qui aurait pu déclencher une réponse immunitaire aussi intense chez les trois patients. Le vaccin était le seul facteur commun.

Lorsqu’on lui a demandé de clarifier pourquoi il dit «le plus probable» dans la citation, Holme répond avec confiance que la raison de ces rares cas de caillots sanguins a été trouvée.

«Nous avons la raison. Rien d’autre que le vaccin ne peut expliquer pourquoi ces individus ont eu cette réponse immunitaire», déclare-t-il.

VG demande également comment Holme peut savoir que la réponse immunitaire n’est pas causée par autre chose que le vaccin.

«Il n’y a rien dans l’histoire des patients de ces personnes qui puisse donner une réponse immunitaire aussi puissante. Je suis convaincu que les anticorps que nous avons trouvés en sont la cause, et je ne vois pas d’autre explication que le vaccin qui le déclenche», répond-il.

Dans une tentative d’expliquer aux lecteurs pourquoi ils devraient s’en soucier, Holme a conclu: «Nous parlons de personnes relativement jeunes qui sont tombées très malades ici et sont décédées, qui n’auraient probablement pas eu un cas aussi grave de Covid.» (Source.)

Espérons que les politiciens norvégiens de la santé réagissent à l’annonce de l’arrêt des injections COVID d’AstraZeneca mieux que la responsable de l’Agence danoise des médicaments, Tanja Erichsen, ne l’a fait hier lors d’une conférence de presse où la télévision turque a enregistré son évanouissement à la télévision en direct.

Aucune explication n’a été donnée pour son évanouissement. Elle aurait été emmenée à l’hôpital puis relâchée.

Le Danemark va partager les vaccins Covid AstraZeneca avec les pays les plus pauvres après avoir déclaré les coups trop dangereux pour les Danois – OMS

Les vaccins AstraZeneca stockés sont vus au centre de vaccination de la région Hovedstaden au Bella Center à Copenhague le 11 février 2021, au milieu de la pandémie de coronavirus Covid-19 en cours. © Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / AFP

L’Autorité sanitaire danoise envisage d’envoyer ses vaccins COVID AstraZeneca dans les pays les plus pauvres, malgré le fait que le vaccin présente un «risque réel d’effets secondaires graves», selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le directeur européen de l’OMS, Hans Kluge, a révélé le plan jeudi, un jour après que le Danemark est devenu le premier pays du continent à supprimer définitivement les vaccins de son déploiement de vaccins au milieu d’une enquête sur les effets secondaires potentiels des caillots sanguins.

Le plan de partage des vaccins avec les pays les plus pauvres n’a pas été finalisé et le Danemark n’a pas annoncé de détails spécifiques, mais Kluge a déclaré: «le ministère des affaires étrangères du Danemark est prêt à, ou étudie déjà des options» pour, distribuer les vaccins à des pays dans le besoin. [De quels besoins s’agirait-il, l’élimination physique ou blessures de leurs habitants ? – MIRASTNEWS]

Les responsables de la santé danois ont annoncé mercredi la décision de cesser d’utiliser le médicament, déclarant que cela était dû à «un lien possible entre de très rares cas de caillots sanguins inhabituels, de saignements, de faible nombre de plaquettes sanguines» et le vaccin, avertissant «il y a un réel risque d’effets secondaires graves.»

Le plan danois intervient quelques jours après que l’OMS a averti que la pandémie est à un «point critique», malgré les déploiements de vaccins dans les pays plus riches, car les cas «croissent de façon exponentielle» en raison d’un pic d’infections dans les pays plus pauvres. Exposant ses inquiétudes, la responsable de l’OMS, Maria Van Kerkhove, a blâmé l’échec de la distribution équitable des vaccins, citant le fait que les vaccins «ne sont pas encore là dans toutes les régions du monde».

L’OMS a mis en place le programme international Covax pour garantir une distribution plus équitable des doses de vaccins Covid au milieu des accusations selon lesquelles les pays plus riches se sont engagés dans le nationalisme vaccinal, prenant rapidement des coups pour un usage domestique.

