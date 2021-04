Le Dr Sanjay Gupta embrasse maintenant la théorie de l’origine du laboratoire de coronavirus – CNN le licenciera-t-il maintenant?

Le Dr Sanjay Gupta de CNN adopte maintenant la théorie de l’origine du laboratoire de coronavirus. Dans une récente interview, Gupta a soutenu l’analyse du Dr Robert Redfield, qui postule que le SRAS-CoV-2 provenait probablement de l’Institut de virologie de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS]. Il s’agit du laboratoire chinois controversé où des recherches sur le gain de fonction des coronavirus étaient menées afin de développer de nouveaux vaccins.

Après que le Dr Redfield et le Dr Gupta aient parlé ouvertement de l’origine du laboratoire, le chef du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, s’est précipité pour contrôler les dommages. Lors de la conférence de presse de la Maison Blanche, Fauci a affirmé que «la plupart des scientifiques pensent que Covid-19 ne vient pas d’un laboratoire».

La théorie de l’origine du laboratoire de coronavirus a été exclue à la hâte et de manière suspecte au début du scandale Covid-19

Au début du scandale Covid-19, CNN, MSNBC, les censeurs de Big Tech, le Dr Fauci et les dirigeants de presque toutes les agences de réglementation américaines ont rapidement écarté la théorie de l’origine des laboratoires de coronavirus. Même si la première épidémie de SRAS-CoV-2 a été signalée à Wuhan, en Chine (non loin du controversé Institut de virologie de Wuhan), les experts chinois et américains ont rapidement dissimulé toute preuve de l’origine du laboratoire. Même si l’Institut de virologie de Wuhan s’est spécialisé dans la recherche sur les coronavirus à gain de fonction qui exploite les récepteurs sur les cellules pulmonaires humaines, les experts américains n’ont pas tardé à exclure le laboratoire de Wuhan comme cause potentielle des épidémies et de toutes les maladies graves qui en ont résulté.

Ce type de recherche controversée et contraire à l’éthique a été interdit aux États-Unis six ans auparavant, mais a ensuite été délocalisé à Wuhan par le biais des National Institutes of Health et de l’Eco Health Alliance, grâce à des subventions approuvées par le Dr Fauci lui-même, qui était l’homme de référence pour le gain de coronavirus de la recherche fonctionnelle. L’intention de cette recherche sur l’acquisition de fonctions était de développer des vaccins pour contrer les futures flambées. À vrai dire, les origines du scandale Covid-19 et toutes les souffrances et décès associés découlent en fin de compte de la recherche de vaccins et de l’ingénierie virale contraires à l’éthique. Comment une personne ayant des liens aussi étroits avec la recherche fonctionnelle sur les coronavirus peut-elle être si prompte à exclure la recherche comme étant la cause de ce scandale mondial? (Et cela ne pue-t-il pas les conflits d’intérêts?)

Un correspondant médical de CNN rejoint le Dr Robert Redfield pour soutenir la théorie de l’origine du laboratoire

Au fur et à mesure que la piste du bio-terrorisme de Covid est découverte, de plus en plus de voix seront inévitablement claires sur le potentiel très réel des origines du laboratoire du SRAS-CoV-2. Le correspondant médical en chef de CNN, le Dr Sanjay Gupta, rompt enfin avec le réseau de propagande et soutient la théorie de l’origine du laboratoire de coronavirus. Il rejoint le Dr Robert Redfield, qui voit également des preuves que le gain de la recherche fonctionnelle sur les coronavirus de chauve-souris est probablement à l’origine de Covid-19, et non d’un virus naturel.

Dans une interview du 26 mars, Redfield a déclaré: «Je ne pense pas que cela vienne d’une chauve-souris à un humain. Normalement, lorsqu’un agent pathogène passe d’une zoonot à l’homme, il lui faut un certain temps pour comprendre comment devenir de plus en plus efficace dans la transmission interhumaine.»

Gupta, qui pourrait très bien perdre son poste à CNN maintenant, soutient l’affirmation de Redfield: «C’est un virologue expérimenté. Il était également à la tête du CDC au moment où cela se passait, ce qui signifie qu’en plus de tout ce que nous savons, il avait accès à des données brutes et à des renseignements bruts qui sortaient de Chine», a déclaré Gupta.

«Ce que je veux dire, c’est que c’est une sorte de chose beaucoup plus éclairée à dire pour lui que pour quiconque peut avoir une expertise en virologie, car il a beaucoup plus de connaissances et d’informations qu’il a qu’il ne peut peut-être pas partager, mais est informant sur son opinion.»

« Je n’ai pas été aussi choqué par ce qu’il a dit que par le fait qu’il l’a dit », a ajouté Gupta. « Il y a des raisons de soupçonner que c’est là l’origine du virus. »

En savoir plus sur les origines du SRAS-CoV-2 sur Bioterrorism News.

Lance D Johnson

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News