Le pape François appelle à un nouvel ordre mondial habité par des esclaves entièrement vaccinés

Dans une lettre du 4 avril qu’il a envoyée à la réunion virtuelle du printemps 2021 de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), le pape François a officiellement appelé à un nouveau système de «gouvernance mondiale» et de «vaccins universels» pour guérir le coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 ( Covid-19)] et d’autres «problèmes» urgents.

La lettre, qui ne mentionne «Dieu» qu’une seule fois, évoque le besoin pressant de «faire face à une série de crises socio-économiques, écologiques et politiques graves et interdépendantes». Il mentionne les vaccins à trois reprises tout en entrant et sortant des sujets liés au «changement climatique».

«Nous sommes, en fait, endettés envers la nature elle-même, ainsi que les personnes et les pays touchés par la dégradation écologique et la perte de biodiversité induites par l’homme», affirme Francis.

Remplie d’un langage qui semble avoir été extrait directement des pages du manifeste «Great Reset» de Klaus Schwab, chef du Forum économique mondial (FEM ; WEF), la lettre de Francis préconise un «agenda financier vert» pour remplacer le système financier actuel.

Tout au long de son mandat de huit ans en tant que pape, François s’est adressé directement au WEF à quatre reprises. Il a également autorisé le Vatican à organiser une table ronde sur le site de la conférence annuelle suisse du WEF à Davos.

François aimerait voir «une solidarité vaccinale justement financée» – c’est-à-dire une distribution «équitable» de vaccins contre le virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] dans le monde – afin de respecter «la loi de l’amour et de la santé de tous». François mentionne également dans sa lettre la fraternité séculière exposée dans sa récente encyclique Fratelli Tutti.

«Ici, je réitère mon appel aux dirigeants gouvernementaux, aux entreprises et aux organisations internationales à travailler ensemble pour fournir des vaccins pour tous, en particulier pour les plus vulnérables et les plus nécessiteux», écrit Francis.

Le pape François veut un gouvernement mondial maintenant

Juste avant la publication de la lettre, François a lancé un appel pour un «nouvel ordre mondial», affirmant que le monde devrait fonctionner sous un système de gouvernance mondialiste unique.

«Il reste un besoin urgent d’un plan mondial qui puisse créer de nouvelles ou régénérer les institutions existantes, en particulier celles de la gouvernance mondiale, et aider à construire un nouveau réseau de relations internationales pour faire progresser le développement humain intégral de tous les peuples», affirme-t-il.

Pas une seule fois Jésus-Christ n’est mentionné dans la lettre de François, pas plus que l’Église catholique romaine. La dernière ligne de la lettre mentionne «Dieu» dans une signature informelle des autres sujets qui dominent son contenu.

Dans le cadre du «modèle de récupération» proposé par François après le virus chinois, [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] les gouvernements du monde devraient chercher à générer «des solutions nouvelles, plus inclusives et durables pour soutenir l’économie réelle… et le bien commun universel».

Le monde ne doit pas, dit François, «revenir à un modèle de vie économique et sociale inégal et insoutenable, où une infime minorité de la population mondiale possède la moitié de sa richesse».

Selon Francis, l’une des façons dont les dirigeants mondiaux peuvent y parvenir est d’éliminer le fardeau de la dette des «nations les plus pauvres» du monde.

«Alléger le fardeau de la dette de tant de pays et de communautés aujourd’hui est un geste profondément humain qui peut aider les gens à se développer, à avoir accès aux vaccins, à la santé, à l’éducation et à l’emploi», dit-il.

Selon Eric LeCompte du Jubilee USA Network, 56% de tous les pays du monde sont déjà en crise d’endettement ou en sont au bord d’une. Les pays africains souffrent le plus, avec 14 d’entre eux vulnérables au défaut de paiement et neuf autres déjà en défaut ou sur le point de l’être.

«En raison du piège de la dette et de la pandémie, nous sommes confrontés aux pires pertes de développement de ces 50 dernières années», a déclaré LeCompte.

CDC: 3 005 décès enregistrés dans le VAERS à la suite de «vaccins» expérimentaux COVID-19 – Plus que le nombre total de décès dus aux vaccins au cours des 13 dernières années et plus

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Le CDC a annoncé aujourd’hui que les décès signalés au Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), une base de données financée par le gouvernement américain qui suit les blessures et les décès causés par les vaccins, à la suite d’injections expérimentales de COVID, ont maintenant dépassé 3000 décès depuis décembre 2020, lorsque les vaccins COVID à ARNm Pfizer et Moderna ont reçu une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) par la FDA.

Cela a été rapporté sur le site Web des CDC aujourd’hui, sur leur page «Certains événements indésirables signalés après la vaccination contre la COVID-19».

Ils rapportent que 3 005 personnes sont maintenant décédées suite à des «vaccins» expérimentaux contre la COVID-19. (Remarque: tous les décès qu’ils signalent n’ont pas encore été saisis dans la base de données VAERS. Des données supplémentaires sont saisies dans VAERS tous les vendredis.)

Le CDC veut que le public pense qu’il s’agit d’un nombre insignifiant, puisque plus de 189 millions de doses d’injections d’urgence de COVID-19 ont maintenant été administrées au public.

Mais pour mettre cela en perspective, ces 3005 décès dépassent maintenant le nombre total de décès suite à TOUTES les vaccinations d’août 2007 à fin novembre 2020, juste avant le début des injections COVID expérimentales.

C’est une période de plus de 13 ans, avec 3 001 décès suite à TOUTES les vaccinations administrées pendant cette période.

Et pourtant, la position du CDC n’a pas changé. Selon le CDC, tous ces décès à la suite d’injections COVID-19 sont des «coïncidences» et n’ont rien à voir avec les injections.

Un examen des informations cliniques disponibles, y compris les certificats de décès, l’autopsie et les dossiers médicaux, n’a révélé aucune preuve que la vaccination avait contribué au décès des patients. (Soulignez la leur. Source.)

Malgré cela, plus tôt dans la journée, la FDA et le CDC ont temporairement interrompu les injections des vaccins COVID-19 Johnson et Johnson en raison de nombreux rapports de caillots sanguins dans le cerveau.

Et les caillots sanguins ne sont pas les blessures les plus courantes enregistrées après les injections COVID expérimentales où le patient meurt. Seules deux ou trois personnes sont mortes aux États-Unis de caillots sanguins après les injections de J&J.

Les décès par crise cardiaque (arrêt cardiaque), par exemple, sont beaucoup plus fréquents, avec 188 décès enregistrés à ce jour à la suite d’injections COVID (source), dont 7 décès par crise cardiaque suite à des injections de J&J. Un total de 54 décès ont été enregistrés jusqu’à présent à la suite des tirs de J&J jusqu’au 1er avril 2021, dont un seul est attribué à des caillots sanguins.

Mais ces «grappes» de caillots sanguins seraient si rares dans la population générale, en particulier dans le type de grappes observées après les injections de J&J, que presque tout le reste a été exclu, laissant les «vaccins» comme la cause la plus probable.

Cependant, ne vous attendez pas à ce que la FDA arrête définitivement les injections de J&J. Ils vont réviser les directives données aux professionnels de la santé qui administrent les injections de J&J, afin qu’ils sachent comment mieux traiter ces caillots sanguins lorsqu’ils les voient.

Puisqu’ils sont si rares et apparemment uniques aux «vaccins» adénovirus AstraZeneca et J&J, cela sera probablement considéré comme une autre opportunité pour Big Pharma de développer davantage de nouveaux médicaments pour traiter ces caillots sanguins uniques.

Et il y avait des problèmes d’approvisionnement majeurs aux États-Unis pour les doses de J&J, ce qui permettra désormais aux plans de vaccination COVID de masse américains d’utiliser davantage les injections d’ARNm expérimentales de Pfizer et Moderna.

Cependant, tout comme le Royaume-Uni a jusqu’à présent refusé d’arrêter d’injecter aux gens des injections d’AstraZeneca qui provoquent des caillots sanguins, même comme des dizaines d’autres pays l’ont fait, attendez-vous à ce que les États-Unis adoptent la même approche avec les injections de J&J et les remettent sur le marché dès que plus de doses sont produites et deviennent disponibles.

Et ces 3 005 décès que le CDC rapporte aujourd’hui ne sont pas le nombre total de décès survenus à la suite d’injections de COVID-19, car le système VAERS est un système de notification «passif», et il n’y a aucun moyen de savoir combien de décès réels se produisent et ne le sont jamais signalés. [Certains soutiennent que seulement 1% d’effets secondaires sont répertoriés – MIRASTNEWS]

Voici un article que MSNBC a réalisé en 2009 sur les limites de la base de données CDC VAERS. Ceci est de notre chaîne Rumble, et il sera également disponible sur notre chaîne Bitchute bientôt.

