L’explosion des «cas» de Covid-19 au Michigan prouve que les vaccins ne fonctionnent tout simplement pas

Les efforts du Michigan pour «vacciner» sa sortie d’un autre «pic» de coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)] échouent lamentablement alors qu’une vague de nouveaux «cas» est signalée dans tout l’État.

Malgré le port de masque et la vaccination contre le virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS], le Michigan enregistre certains des pires chiffres depuis le printemps dernier, ce qui a incité Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), à appeler à nouveau la gouverneure Gretchen Whitmer à «fermer les choses».

Même si les verrouillages n’ont jamais fonctionné en premier lieu et sont inapplicables, Walensky veut que les Michiganders restent emprisonnés pour toujours comme solution finale au problème de la grippe Kung.

Selon les médias de gauche, le nombre quotidien moyen de cas dans le Michigan a grimpé en flèche de 700% depuis février, ce qui est probablement dû aux efforts de vaccination de masse de l’État – bien que les fausses nouvelles ne le rapportent jamais.

« Lorsque vous avez une situation aiguë, un nombre extraordinaire de cas comme nous en avons au Michigan, la réponse n’est pas nécessairement de donner des vaccins – en fait, nous savons que le vaccin aura une réponse retardée », a déclaré Walensky.

«La réponse à cela est de vraiment fermer les choses, de revenir à nos bases, de revenir là où nous en étions au printemps dernier, l’été dernier… pour aplatir la courbe, pour diminuer le contact les uns avec les autres, pour tester dans la mesure où nous avons disponible, pour contacter trace.»

En d’autres termes, le suicide culturel, social et économique forcé est la solution finale de Walensky au virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS], qui ne disparaîtra apparemment jamais tant que les Américains ne seront pas partis.

«Si nous essayions de vacciner pour échapper à ce qui se passe au Michigan, nous serions déçus qu’il ait fallu si longtemps pour que le vaccin fonctionne, pour avoir réellement un impact», a ajouté Walensky.

Le Michigan veut que plus d’aiguilles chinoises soient injectées en masse chez les résidents

Cependant, les responsables de la santé du Michigan adoptent une approche vaccinale en appelant le résident Biden à augmenter l’approvisionnement en injections de l’État. En plongeant plus d’aiguilles dans les bras des Michiganders, le gouvernement espère éliminer toutes les infections.

Lundi, la Maison Blanche a indiqué son intention d’envoyer des «traitements thérapeutiques» supplémentaires au Michigan.

Le conseiller en coronavirus de la Maison Blanche, Andy Slavitt, a déclaré aux journalistes que le régime Biden travaillerait dur pour fournir encore plus que le «nombre total» des injections au Michigan pour éradiquer la «peste», également connue sous le nom de population conforme aux vaccins de l’État.

«Nous devons nous rappeler que dans les deux à six prochaines semaines, les variantes que nous avons vues… au Michigan, ces variantes sont également… présentes dans d’autres États», a déclaré Slavitt.

«Donc, notre capacité à vacciner rapidement les gens… (dans) chacun de ces États plutôt que de prendre des vaccins et de passer à Whack-a-Mole n’est pas la stratégie que les dirigeants de la santé publique et les scientifiques… ont élaborée.»

Whitmer tente désespérément d’obtenir plus d’injections de virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] pour son état, selon les rapports, mais en vain. Le père de Hunter et son équipe de traîtres veulent un verrouillage total du Michigan afin de «guérir» la maladie.

Slavitt dit que 24 millions de doses d’injection de Johnson & Johnson (J&J) sont sur le point d’être livrées au Michigan en avril, malgré des cas croissants de piqûres provoquant des caillots sanguins mortels chez les receveurs.

Si tout se passe comme prévu, J&J fabriquera les médicaments expérimentaux dans une usine de production de vaccins de Baltimore appartenant au fabricant sous contrat Emergent BioSciences Inc.

«J&J a été confronté à des retards sur les expéditions de vaccins en raison des défis de son usine Emergent, qui a ruiné 15 millions de doses ces dernières semaines en raison d’une erreur de fabrication», a rapporté Reuters.

Pour rester au courant des dernières nouvelles sur le fléau sans fin de la tyrannie gouvernementale en ce qui concerne le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)], visitez Pandemic.news.

Des documents divulgués montrent que Google et la FTC se livrent à une dissimulation criminelle depuis des décennies

L’équipe d’avocats de Google a commis une grave erreur en divulguant des documents clés demandés par un groupe de procureurs généraux.

Des parties des documents qui auraient dû être expurgés ont été laissées à la vue, révélant un comportement illégal de la part de Google en ce qui concerne son énorme monopole publicitaire.

Le marché de la publicité en ligne de Google, nous le savons maintenant, a longtemps été secrètement truqué dans le cadre d’un système connu sous le nom de « Projet Bernanke ».

Comme l’explique Matt Stoller, le programme permettait à Google d’avoir «un bras de son activité publicitaire en première ligne pour l’inventaire publicitaire», que l’entreprise utilisait pour s’accorder «des centaines de millions de dollars par an en se donnant une meilleure position dans les enchères.»

Nous savons également maintenant que Facebook était également impliqué.

« L’accord a été signé, entre autres personnes, par Philipp Schindler, vice-président principal et directeur commercial de Google, et Sheryl Sandberg, directrice des opérations de Facebook. »

Non seulement cette petite opération est illégale, mais elle est aussi criminelle. Une telle collusion et un tel truquage de l’écosystème de la publicité en ligne sont à peu près aussi illicites qu’en ce qui concerne le comportement monopolistique de Big Tech.

Le fait que tout cela se soit déroulé en secret pendant tant d’années en dit long sur l’échec de notre système de réglementation actuel à garder les entreprises sous contrôle. Stoller l’explique encore mieux:

«Aujourd’hui, les grandes entreprises américaines sont beaucoup trop secrètes, avec un fourré sans fin de règles de confidentialité, de lois sur les secrets commerciaux, et des juges et des exécutants respectueux qui pensent que révéler des informations publiques sur les grandes entreprises est une sorte de scandale», écrit-il.

«C’est tellement grave que lorsque la FDA a demandé aux sociétés pharmaceutiques où se trouvaient leurs usines de fabrication au début de la pandémie, certaines entreprises ont cité les règles relatives aux secrets commerciaux et ont refusé de divulguer les informations.»

Google et Facebook doivent tous deux être dissous

La Federal Trade Commission (FTC) aurait pu intenter une action contre Google en 2012, alors que l’on en savait déjà beaucoup sur la criminalité antitrust de l’entreprise. L’organisme de réglementation n’a cependant pas réussi à le faire, car il travaille avec Google contre Nous la Population (We the People).

Ils disent que Dieu travaille de manière mystérieuse, cependant, et l’incapacité de l’avocat de Google à couvrir son client en renversant accidentellement les haricots sert de justice poétique selon laquelle ses péchés ont tendance à le découvrir.

Dans ce cas, les péchés collectifs de Google en tant que l’une des sociétés les plus perverses du monde sont désormais pleinement visibles pour le monde. L’entreprise ne se soucie pas moins de suivre des choses comme les lois – celles-ci sont pour les paysans – et maintenant tout le monde le sait.

Stoller note qu’il y a beaucoup à apprendre sur cette erreur hilarante. Premièrement, dit-il, les juges rédigent beaucoup trop d’informations sous prétexte de protéger les «informations commerciales exclusives» alors que la réalité est que ce qu’ils suppriment sont souvent des détails incriminants sur des comportements illicites.

«Le système judiciaire est censé être une comptabilité publique», note-t-il.

Deuxièmement, les avocats, quel que soit le montant qu’ils facturent, ne sont pas des dieux et nous devrions arrêter de les regarder de cette manière. Google et d’autres grandes entreprises leur paient le gros prix afin qu’ils puissent éviter de devoir respecter les règles que nous devons respecter.

«L’industrie des services financiers est depuis longtemps le leader incontesté de l’activité criminelle – le nom de Google Bernanke pour son activité criminelle de premier plan n’était pas un hasard», a écrit l’un des commentateurs de Stoller.

« Deuxièmement, bien sûr, il y a Big Pharma, qui écrit régulièrement des chèques pour des amendes d’un milliard de dollars, mais cette fois, c’est pour tuer des gens plutôt que de simplement les voler – et Dieu merci, le gouvernement fédéral prend la note pour les vaccins. »

Vous trouverez plus d’informations sur Google sur Evil.news.

J&J, AstraZeneca Covid-19 jabs contiennent tous deux des tissus fœtaux humains avortés

Certains dirigeants de l’Église catholique romaine avertissent leurs laïcs de ne pas recevoir d’injections de produits chimiques expérimentaux du coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)] de Johnson & Johnson (J&J) ou d’AstraZeneca, car les injections contiennent des ingrédients dérivés de bébés humains avortés.

L’archevêque Allen H. Vigneron et une coalition de six autres dirigeants catholiques de l’État du Michigan affirment que de nombreuses personnes ne savent même pas que les soi-disant «vaccins» contiennent des tissus fœtaux avortés parce que les responsables de la santé publique ne sont pas honnêtes et transparents à ce sujet.

«Ils ont utilisé dans la conception, la production, le développement et les tests de confirmation une lignée cellulaire provenant de tissus prélevés sur un bébé avorté», mettent en garde les dirigeants catholiques au sujet des deux injections de J&J et d’AstraZeneca. «Ces vaccins ne peuvent être reçus que s’il n’y a pas d’autres alternatives.

Pour en savoir plus sur les dangers et l’inefficacité des vaccins fabriqués à partir de tissu foetal humain avorté, visitez ChemicalViolence.com.

Les dirigeants catholiques disent qu’il est «moralement permis» de devenir un humain OGM avec les vaccin Pfizer, Moderna

Quant aux injections d’ARN messager (ARNm) plus largement administrées par Pfizer-BioNTech et Moderna, les dirigeants catholiques disent qu’elles sont préférables car aucune d’elles ne contient de lignées cellulaires provenant de tissus prélevés sur des bébés avortés.

«Il est moralement permis de recevoir les vaccins développés par Pfizer et Moderna», ont-ils déclaré.

Même si les deux injections Pfizer-BioNTech et Moderna ont été testées en utilisant des lignées cellulaires de tissu fœtal avorté, les dirigeants catholiques affirment que ce «lien avec l’avortement est très lointain», et donc moralement acceptable aux yeux du dieu du catholicisme romain.

«… Il est important de garder à l’esprit qu’il existe différents niveaux de responsabilité», prétendent-ils pour justifier la raison pour laquelle une paire de vaccins est «meilleure» que l’autre paire.

«Une plus grande responsabilité morale incombe aux chercheurs qu’à ceux qui reçoivent le vaccin.»

Parce que J&J et AstraZeneca ont directement synthétisé des parties du corps de bébé avortées dans leurs formules de vaccin au lieu d’utiliser simplement le tissu à des fins de test comme Pfizer-BioNTech et Moderna l’ont fait, les injections de ces dernières sociétés sont ce que les catholiques devraient opter si possible, disent les dirigeants. .

«Les vaccins développés par Johnson & Johnson et AstraZeneca sont plus moralement problématiques.

Big Tech censure les rapports personnels sur les dommages à la santé causés par les injections de Covid-19

Quant à la litanie de risques pour la santé associés à toutes ces injections, les dirigeants catholiques n’ont averti leurs laïcs d’aucun d’entre eux, choisissant plutôt de se concentrer sur «l’immoralité» de choisir J&J ou AstraZeneca plutôt que Pfizer-BioNTech ou Moderna.

Cela pourrait être dû au fait que les rapports sur les événements indésirables graves causés par les injections sont réduits au silence sur tous les médias sociaux, y compris sur Facebook, où les rapports personnels des utilisateurs sur les effets secondaires sont «vérifiés» ou censurés.

Selon certaines informations, Facebook a «vérifié les faits» sur la publication d’une femme sur les effets indésirables graves qu’elle a subis immédiatement après l’injection. Une semaine plus tard, elle est décédée.

Le 10 mars, Denise Penrod a écrit sur les multiples effets secondaires dont elle a souffert après avoir été piquée:

«Le vaccin me tue aujourd’hui. Mon bras me fait mal, au-delà de l’épuisement, des maux de tête, des crampes d’estomac et des maux d’oreilles. Plusieurs personnes m’ont dit que j’avais l’air pâle aujourd’hui. Hier, j’allais bien, mais aujourd’hui, cela me fait des ravages.»

Facebook a rapidement mis en garde contre le message de Penrod déclarant que «les vaccins COVID-19 subissent de nombreux tests d’innocuité et d’efficacité avant d’être approuvés. Source: Organisation mondiale de la Santé. »

Quelques jours plus tard, l’injection de vaccin «sûre et efficace» de Penrod l’a tuée, défiant l’affirmation de Facebook selon laquelle cela est impossible en raison de tous les «tests de sécurité et d’efficacité» que son vaccin aurait subi avant d’être plongé dans son bras.

Selon la notice nécrologique de Penrod, elle est décédée «de façon inattendue» le 17 mars, une semaine après son injection. Elle n’avait que 25 ans.

