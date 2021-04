Le chef de l’agence des médicaments du Danemark, Tanja Erichsen, s’évanouit lors d’une conférence de presse en direct en annonçant l’arrêt du vaccin AstraZeneca. Le Danemark est le premier pays européen à arrêter complètement d’utiliser le vaccin AstraZeneca pour provoquer une thrombose du sinus veineux cérébral (CVST), un caillot sanguin cérébral chez les receveurs.

Le Danemark a annoncé mercredi qu’il cesserait d’utiliser complètement le vaccin Covid-19 AstraZeneca. Il est devenu le premier pays européen à le faire en raison des effets secondaires rares soupçonnés qui sont réellement graves.

Soren Brostrom, directeur de l’autorité sanitaire danoise, a déclaré aux médias que le programme de vaccination au Danemark se poursuivrait sans l’utilisation du vaccin Covid-19 AstraZeneca , quelle que soit la recommandation de l’Organisation mondiale de la santé et du chien de garde de la médecine en Europe suggérant son utilisation.

Brostrom a également déclaré qu’il pourrait y avoir une réaction croisée entre le vaccin et une faible numération plaquettaire. Il a dit que nous savons qu’il existe un lien temporel et que cela se produit une semaine à dix jours après la vaccination.

La plupart de ces plus d’une douzaine de pays qui ont suivi les traces du Danemark ont repris l’utilisation du vaccin après que l’Agence européenne des médicaments a souligné les avantages du vaccin prétendant être sûr et efficace.

Cependant, le Danemark a arrêté l’utilisation de ce vaccin au fur et à mesure de sa propre enquête, ce qui s’est conclu par l’annonce mercredi que le Danemark n’utilisera pas ce vaccin et est devenu le premier pays européen à le faire.

Comme rapporté par GreatGameIndia, l’enquêteur en chef norvégien et médecin Pal Andre Holme, qui a examiné les trois agents de santé hospitalisés, a confirmé que c’était bien le vaccin COVID-19 AstraZeneca qui avait provoqué les rares caillots sanguins dus à une réaction immunitaire inattendue.

Pendant ce temps, le haut responsable de la santé du Danemark s’est soudainement évanoui lors d’une conférence de presse mercredi annonçant que le pays cesserait d’utiliser le vaccin AstraZeneca.

La vidéo du briefing montre Tanja Erichsen, chef de l’agence des médicaments du Danemark, debout devant des journalistes, puis s’effondrant sans avertissement.

Trois hommes se précipitent à son aide, dont un qui essaie de relever ses jambes. Les autres sont vus déplacer Erichsen à ses côtés.

Même, les autorités fédérales américaines enquêtent sur les receveurs du vaccin COVID-19 qui ont développé une thrombopénie sanguine rare, avec au moins plusieurs cas entraînant la mort.

AstraZeneca a récemment renommé et changé le nom de son vaccin COVID-19 de CoviShield à Vaxzevria. Cette décision est due au fait que la société ait du mal à convaincre les gens que le vaccin est sûr au milieu de la controverse selon laquelle le vaccin COVID-19 AstraZeneca provoque des caillots sanguins.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Le professeur russe Valery Golubkin arrêté pour avoir divulgué des fichiers d’avion hypersonique top secret à l’OTAN

Un professeur principal de l’Institut de physique et de technologie de Moscou, Valery Golubkin, a été accusé d’avoir partagé des informations classifiées avec un pays de l’OTAN et emprisonné pour trahison. Il a été arrêté pour avoir divulgué des documents top secrets relatifs à l’avion hypersonique russe vers un pays de l’OTAN non spécifié.

Il a été arrêté le 13 avril par les autorités russes. L’information était liée au développement de véhicules volants expérimentaux à grande vitesse et elle a été partagée à un pays de l’OTAN non spécifié par l’enseignant.

Cependant, son université a nié ces allégations et a affirmé que le professeur n’avait jamais eu accès aux secrets d’État et qu’il enseignait «l’aérodynamique à grande vitesse» à des étudiants de 4e année à temps partiel.

Toute fuite concernant la technologie aéronautique ne serait pas prise à la légère car les tensions avec l’Ouest ont déjà augmenté.

La Russie n’a jamais rien révélé sur la technologie des missiles hypersoniques alors qu’elle se précipite pour battre la Corée du Nord, la Chine et les États-Unis. Ces nations ont investi beaucoup d’argent dans la technologie des projectiles.

Professeur Valery Golubkin

Le président Vladimir Poutine a déclaré l’année dernière que «la course avait déjà commencé» avant l’expiration du traité Nouveau départ, le principal traité de contrôle des armes nucléaires entre la Russie et les États-Unis.

Valery peut être condamné à jusqu’à 20 ans de prison s’il est reconnu coupable. Le collègue de Golubkin, le physicien Anatoly Gubanov, a également dû faire face à la même situation et les autorités l’ont également accusé d’être un espion.

Bien que ces deux hommes co-rédigent un article scientifique et participent ensemble à la conception d’aéronefs, ils font face aux mêmes changements et leurs cas ne sont pas liés selon les rapports.

Gubanov et Golubkin « avaient des intérêts scientifiques qui se chevauchent, ils ont travaillé ensemble sur les vitesses hypersoniques », a déclaré mardi la source d’Interfax.

«Golubkin a été détenu dans le cadre de la même affaire. Il est soupçonné d’avoir transmis des informations classifiées à l’un des pays de l’OTAN», ont-ils ajouté.

Pendant ce temps, selon les derniers documents divulgués, Reuters et la BBC aux côtés de Bellingcat et des sous-traitants du renseignement ont participé au programme financé par le FCO britannique pour apporter un «changement d’attitude» en Russie et affaiblir son influence – un changement de régime secret pour renverser le président russe Vladimir Poutine.

Comme l’a rapporté GreatGameIndia plus tôt, une opération de contre-espionnage russe a arrêté Alexei Navalny en collaboration avec un agent britannique Mi6 afin de renverser le président russe Vladimir Poutine.

L’Initiative d’intégrité a également infiltré l’Amérique. Le groupe d’influence secret financé par le Royaume-Uni a proposé d’ouvrir un nouveau bureau aux États-Unis pour former une «jeune génération d’observateurs russes» et «renforcer» le rôle de l’Amérique dans la lutte contre Moscou. Les fuites montrent comment l’Initiative d’intégrité a infiltré l’Amérique et a rédigé les États-Unis pour la nouvelle guerre froide.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia