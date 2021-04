6 662 DÉCÈS ET 299 065 Blessures: base de données européenne sur les effets indésirables des médicaments contre les «vaccins» COVID-19 + 847 décès 626 087 blessures enregistrées au Royaume-Uni

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

La base de données européenne des rapports de réactions médicamenteuses suspectées est EudraVigilance, qui suit également les rapports de blessures et de décès suite aux «vaccins» COVID-19 expérimentaux.

Voici ce qu’EudraVigilance déclare à propos de sa base de données:

Ce site Web a été lancé par l’Agence européenne des médicaments en 2012 pour fournir un accès public aux rapports d’effets secondaires suspectés (également connus sous le nom de réactions indésirables aux médicaments). Ces rapports sont soumis par voie électronique à EudraVigilance par les autorités nationales de réglementation des médicaments et par les sociétés pharmaceutiques détenant des autorisations de mise sur le marché (licences) pour les médicaments. EudraVigilance est un système conçu pour collecter les rapports d’effets secondaires suspectés. Ces rapports servent à évaluer les bénéfices et les risques des médicaments au cours de leur développement et à contrôler leur innocuité suite à leur autorisation dans l’Espace économique européen (EEE). EudraVigilance est utilisé depuis décembre 2001. Ce site Web a été lancé pour se conformer à la politique d’accès EudraVigilance, qui a été développée pour améliorer la santé publique en soutenant le contrôle de la sécurité des médicaments et pour accroître la transparence pour les parties prenantes, y compris le grand public. Le conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments a approuvé pour la première fois la politique d’accès à EudraVigilance en décembre 2010. Une révision a été adoptée par le conseil en décembre 2015 sur la base de la législation de 2010 sur la pharmacovigilance. La politique vise à fournir aux parties prenantes telles que les autorités nationales de réglementation des médicaments dans l’EEE, la Commission européenne, les professionnels de la santé, les patients et les consommateurs, ainsi que l’industrie pharmaceutique et les organismes de recherche, un accès aux rapports sur les effets secondaires suspectés. La transparence est un principe directeur clé de l’Agence et est essentielle pour instaurer la confiance dans le processus de réglementation. En augmentant la transparence, l’Agence est mieux en mesure de répondre au besoin croissant des parties prenantes, y compris du grand public, d’accéder à l’information. (Source.)

Leur rapport jusqu’au 10 avril 2021 répertorie 6662 décès et 299 065 blessures à la suite d’injections de quatre piqûres COVID-19 expérimentales :

Un abonné de Health Impact News en Europe a publié les rapports pour chacun des quatre plans COVID-19 que nous incluons ici. Cet abonné s’est porté volontaire pour le faire, et c’est beaucoup de travail de classer chaque réaction avec des blessures et des décès, car il n’y a pas de place sur le système EudraVigilance que nous avons trouvé qui compile tous les résultats.

Voici les données récapitulatives jusqu’au 10 avril 2021.

Total des réactions pour le vaccin expérimental à ARNm Tozinameran (code BNT162b2, Comirnaty) de BioNTech / Pfizer: 3 760 décès et 134 606 blessures au 10/04/2021

10 021 Troubles sanguins et du système lymphatique incl. 31 décès

6413 Troubles cardiaques, y compris 442 décès

44 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques incl. 2 morts

3620 Troubles de l’oreille et du labyrinthe incl. 2 morts

93 Troubles endocriniens

3 997 Troubles oculaires incl. 5 morts

30 091 Troubles gastro-intestinaux incl. 196 morts

93 635 Troubles généraux et conditions au site d’administration incl. 1279 décès

171 Troubles hépatobiliaires incl. 14 morts

2 808 Troubles du système immunitaire incl. 15 morts

8 451 Infections et infestations incl. 380 morts

3 210 Blessures, intoxications et complications liées aux procédures incl. 66 décès

6 560 Enquêtes incl. 147 décès

2 207 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 79 morts

48 571 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 40 morts

109 Néoplasmes bénins, malins et non spécifiés (y compris kystes et polypes) incl. 7 morts

59 021 Troubles du système nerveux incl. 335 décès

152 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatale incl. 6 morts

70 Problèmes de produit

5 208 Troubles psychiatriques incl. 52 décès

807 Troubles rénaux et urinaires incl. 57 décès

806 Troubles de l’appareil reproducteur et des seins incl. 1 mort

12 075 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 432 décès

14 257 Troubles de la peau et des tissus sous-cutanés incl. 31 décès

352 Circonstances sociales incl. 5 morts

101 actes chirurgicaux et médicaux dont 5 décès

6 996 Troubles vasculaires incl. 131 décès

Total des réactions pour le vaccin expérimental ARNm ARNm-1273 (CX-024414) de Moderna: 1801 décès et 13 426 blessures au 10/04/2021

631 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 12 morts

1 Troubles cardiaques incl. 180 morts

5 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques incl. 1 mort

267 Troubles de l’oreille et du labyrinthe

18 Troubles endocriniens

415 Troubles oculaires incl. 2 morts

2 987 Troubles gastro-intestinaux incl. 60 morts

9 634 Troubles généraux et conditions au site d’administration incl. 795 décès

56 Troubles hépatobiliaires incl. 2 morts

379 Troubles du système immunitaire incl. 1 mort

1075 Infections et infestations incl. 93 morts

568 Lésions, intoxications et complications liées aux procédures incl. 36 morts

862 Enquêtes incl. 52 décès

382 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 33 morts

4443 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 37 décès

38 Néoplasmes bénins, malins et non spécifiés (y compris kystes et polypes) incl. 5 morts

5 738 Troubles du système nerveux incl. 193 décès

37 Grossesse, puerpéralité et affections périnatales

7 Problèmes de produit

641 Troubles psychiatriques incl. 28 décès

218 Troubles rénaux et urinaires incl. 18 morts

83 Troubles de l’appareil reproducteur et des seins incl. 1 mort

1 657 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 158 décès

1625 Troubles de la peau et du tissu sous-cutané incl. 19 morts

121 Circonstances sociales incl. 5 morts

88 Procédures chirurgicales et médicales incl. 10 morts

839 Troubles vasculaires incl. 60 morts

Total des réactions pour le vaccin expérimental AZD1222 (CHADOX1 NCOV-19) d’Oxford / AstraZeneca: 1 086 décès et 150 863 blessés au 10/04/2021

4 092 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 44 décès

5 911 Troubles cardiaques incl. 140 morts

52 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques incl. 1 mort

3886 Troubles de l’oreille et du labyrinthe

112 Troubles endocriniens incl. 2 morts

5 994 Troubles oculaires incl. 4 morts

47 881 Troubles gastro-intestinaux incl. 40 morts

117 802 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 363 décès

162 Troubles hépatobiliaires incl. 6 morts

1499 Troubles du système immunitaire incl. 5 morts

8 809 Infections et infestations incl. 84 décès

3 095 Lésions, intoxications et complications liées aux procédures incl. 11 morts

7 336 Enquêtes incl. 14 morts

6 078 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 10 morts

68 519 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 7 morts

97 Néoplasmes bénins, malins et non spécifiés (y compris kystes et polypes) incl. 3 morts

92 586 Troubles du système nerveux incl. 154 morts

71 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatale

39 Problèmes de produit

7 934 Troubles psychiatriques incl. 9 morts

1446 Troubles rénaux et urinaires incl. 8 morts

1328 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein

1249 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 109 morts

19 069 Troubles de la peau et des tissus sous-cutanés incl. 6 morts

256 Circonstances sociales incl. 3 morts

322 Procédures chirurgicales et médicales incl. 7 morts

6 136 Troubles vasculaires incl. 56 morts

Total des réactions pour le vaccin expérimental COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) de Johnson & Johnson: 15 décès et 170 blessés au 10/04/2021

(Pas encore de graphique)

3 Troubles du système sanguin et lymphatique

20 Troubles cardiaques incl. 5 morts

11 Troubles de l’oreille et du labyrinthe

1 Troubles endocriniens

9 Troubles oculaires

39 Troubles gastro-intestinaux

109 Troubles généraux et conditions au site d’administration incl. 7 morts

2 Troubles hépatobiliaires

8 Troubles du système immunitaire

17 Infections et infestations

9 Lésions, intoxications et complications liées aux procédures

33 Enquêtes

7 Troubles du métabolisme et de la nutrition

37 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif

88 Troubles du système nerveux incl. 1 mort

1 Problèmes de produit

18 Troubles psychiatriques

5 Troubles rénaux et urinaires

4 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein

30 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux dont 1 décès

19 Troubles de la peau et du tissu sous-cutané

4 Circonstances sociales

1 Procédures chirurgicales et médicales

28 Troubles vasculaires incl. 1 mort

Il s’agit d’informations publiques financées par l’Agence européenne des médicaments (EMA), et tout le monde peut utiliser le système EudraVigilance et vérifier ces données.

Ce sont des chiffres sérieux, et pourtant nous ne connaissons pas une seule organisation de presse, que ce soit des médias d’entreprise ou des médias alternatifs, qui ait publié quoi que ce soit à ce sujet en dehors de Health Impact News.

Merci de partager ces informations partout, et n’hésitez pas à copier et republier tout ce qui se trouve dans ce rapport.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

847 décès 626 087 blessures enregistrées au Royaume-Uni pendant 4 mois de «vaccins» COVID expérimentaux

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Le système de notification des effets indésirables du vaccin COVID du gouvernement britannique par l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé a publié son dernier rapport aujourd’hui, 15 avril 2021.

Le rapport couvre les données collectées du 9 décembre 2020 au 9 avril 2021 pour les deux vaccins COVID expérimentaux actuellement utilisés au Royaume-Uni auprès de Pfizer et AstraZeneca.

Ils rapportent un total de 847 décès et 626 087 blessés enregistrés suite aux vaccins expérimentaux.

521 des 847 décès ont suivi des injections COVID d’AstraZeneca, et 492 105 des 626 087 blessures ont suivi des injections COVID d’AstraZeneca.

Deux pays, la Norvège et le Danemark, ont maintenant complètement arrêté les injections de vaccins COVID par AstraZeneca, l’Institut norvégien de santé publique déclarant que les injections expérimentales AstraZeneca sont associées à un risque plus élevé de blessures et de décès que le virus COVID-19. Voir:

La Norvège arrête les injections expérimentales contre la COVID AstraZeneca: «Risque plus élevé associé au vaccin AstraZeneca que de la maladie COVID-19»

D’autres pays européens ont également temporairement interrompu les injections d’AstraZeneca pendant qu’ils examinent les données de sécurité, mais le Royaume-Uni n’a jamais cessé d’injecter des personnes avec le vaccin causant des caillots sanguins mortels, et les événements signalés de décès et de blessures suite aux injections d’AstraZeneca au Royaume-Uni semblent suggérer peut-être ils auraient dû l’arrêter maintenant.

Le dernier rapport d’analyse du vaccin UK COVID-19 à ARNm Pfizer-BioNTech:

4210 Troubles sanguins dont 1 décès

1675 Troubles cardiaques dont 46 décès

12 Troubles congénitaux

1374 Troubles de l’oreille

28 Troubles endocriniens

2034 Troubles oculaires

14 140 Troubles gastro-intestinaux dont 15 décès

38 968 Troubles généraux dont 130 décès

35 Troubles hépatiques

723 Troubles du système immunitaire dont 1 décès

3070 infections dont 57 décès

847 blessures dont 2 décès

1525 enquêtes dont 1 décès

821 Troubles métaboliques dont 1 décès

17 756 Troubles musculaires et tissulaires, dont 60 néoplasmes dont 1 décès

24 917 Troubles du système nerveux dont 23 décès

63 Conditions de grossesse dont 3 décès

2115 Troubles psychiatriques

340 Troubles rénaux et urinaires dont 2 décès

768 Troubles de la reproduction et du sein

5537 Troubles respiratoires dont 26 décès

9622 Troubles cutanés dont 1 décès

35 Circonstances sociales

100 procédures chirurgicales et médicales

1724 Troubles vasculaires dont 4 décès

Total des réactions pour le vaccin COVID-19 à ARNm Pfizer-BioNTech: 314 décès et 132 528 blessures

Le dernier rapport d’analyse du vaccin britannique COVID-19 Oxford University / AstraZeneca:

3681 Troubles sanguins dont 3 décès

4867 Troubles cardiaques dont 64 décès

57 Troubles congénitaux

3856 Troubles de l’oreille

96 Troubles endocriniens

6357 Troubles oculaires

51 326 Troubles gastro-intestinaux dont 7 décès

167 736 Troubles généraux dont 221 décès

137 Troubles hépatiques dont 1 décès

1495 Troubles du système immunitaire dont 1 décès

9794 infections dont 53 décès

3305 blessures dont 1 décès

5878 Enquêtes

5891 Troubles métaboliques dont 3 décès

61 025 Troubles musculaires et tissulaires

116 néoplasmes dont 2 décès

105 996 Troubles du système nerveux dont 76 décès

66 Conditions de grossesse

9124 Troubles psychiatriques dont 1 décès

1396 Troubles rénaux et urinaires dont 1 décès

1465 Troubles de la reproduction et du sein

14 344 Troubles respiratoires dont 55 décès

28 397 Troubles cutanés dont 1 décès

123 Circonstances sociales dont 1 décès

359 actes chirurgicaux et médicaux dont 1 décès

5153 Troubles vasculaires dont 29 décès

Total des réactions pour le vaccin COVID-19 Université d’Oxford / vaccin AstraZenec: 521 décès et 492 105 blessures.

Pour l’analyse non spécifiée de la marque de vaccin COVID-19, ils rapportent:

13 troubles sanguins dont 3 décès

10 troubles cardiaques dont 2 décès

14 Troubles de l’oreille

23 Troubles oculaires

148 Troubles gastro-intestinaux

485 Troubles généraux dont 4 décès

2 Troubles hépatiques

6 Troubles du système immunitaire

28 infections dont 1 décès

14 Blessures

20 Enquêtes

35 Troubles métaboliques

160 Troubles musculaires et tissulaires

307 Troubles du système nerveux

35 Troubles psychiatriques

10 Troubles rénaux et urinaires

6 Troubles de la reproduction et du sein

36 Troubles respiratoires dont 2 décès

88 Troubles cutanés

1 Circonstance sociale

13 Troubles vasculaires

Total des réactions pour les vaccins non spécifiés de marque de vaccin COVID-19: 12 décès et 1454 blessures.

L’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé conclut:

Les vaccins sont le meilleur moyen de protéger les gens du Covid-19 et ont déjà sauvé des milliers de vies. Tout le monde devrait continuer à se faire vacciner lorsqu’on lui demande de le faire, sauf avis contraire.

Comme pour tous les vaccins et médicaments, la sécurité des vaccins COVID-19 est surveillée en permanence.

Les cas d’un type spécifique extrêmement rare de caillot sanguin avec un faible taux de plaquettes sanguines continuent à être étudiés.



