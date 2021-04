Dr Anthony Fauci – Le parrain de la recherche sur le gain de fonction

Josh Rogin, un chroniqueur du Washington Post affirme que les scientifiques ne parlent pas des problèmes liés à la recherche du Dr Anthony Fauci. Rogin affirme également que Fauci est le «parrain» de la recherche sur le gain de fonction qui se déroulait au laboratoire de Wuhan, qui a ensuite été nommé comme le site de l’épidémie de coronavirus.

Josh Rogin est apparu sur le podcast de Megyn Kelly, où il a déclaré – «Je parle souvent à des scientifiques qui disent la même chose, qui disent: «Écoutez, nous voulons vraiment parler de cela, mais nous ne pouvons pas le faire.»

«Pourquoi ne pouvons-nous pas le faire? Eh bien, nous obtenons tout notre financement du NIH, ou NIAID, qui est géré par le Dr Fauci. Nous ne pouvons donc rien dire du genre «Oh, la recherche sur le gain de fonction pourrait être dangereuse, ou elle pourrait provenir d’un laboratoire, parce que nous allons perdre notre carrière, nous allons perdre notre financement, nous vous ne serez pas en mesure de faire le travail.»

«Les gens ne veulent pas penser au fait que notre héros de la pandémie, le Dr Fauci, pourrait également avoir été lié à cette recherche qui pourrait également avoir été liée à l'épidémie…» @JoshRogin sur ce que nous savons jusqu'à présent.

La recherche sur le gain de fonction consiste à chercher à améliorer la capacité de transmission d’agents pathogènes par des processus artificiels.

Comme indiqué précédemment par GreatGameIndia, les impôts américains ont été utilisés pour financer des recherches controversées au laboratoire de Wuhan sur le gain de fonction, qui est la capacité d’un virus à passer des animaux aux humains.

Le projet soutenu par le Dr Anthony Fauci a détourné des fonds américains pour concevoir un coronavirus au laboratoire de Wuhan via une société actuellement sous enquête fédérale.

Leur recherche a été financée par un programme international de dix ans de 200 millions de dollars appelé PREDICT.

Ce programme, à son tour, a été financé par l’Agence des États-Unis pour le développement international, avec d’autres pays.

« Le chef du financement, le chef de tout le domaine, en réalité, est Anthony Fauci », a poursuivi Rogin. «Il est le parrain de la recherche sur le gain de fonction telle que nous la connaissons.»

Cela, ce que j’ai dit juste là, est trop chaud pour la télévision, car les gens ne veulent pas penser au fait que notre héros de la pandémie … pourrait aussi avoir été lié à cette recherche, qui aurait également pu être liée à l’épidémie».

Rogin n’a pas accusé Fauci de faire quoi que ce soit d’illégal. Il pensait cependant que les recherches de Fauci auraient pu jouer un rôle dans la pandémie de COVID-19.

« Les gens ne peuvent pas comprendre, mais c’est la réalité », a déclaré Rogin sur The Megyn Kelly Show.

«Nous n’avons pas d’environnement médiatique où nous pouvons avoir ce genre de discussion.»

Robert Redfield, l’ancien chef des CDC, pense que la pandémie de COVID-19 a commencé dans un laboratoire de Wuhan. Les premiers cas de COVID-19 ont été identifiés à Wuhan, mais une cause définitive de la pandémie n’a jamais été donnée par les responsables.

De nombreux scientifiques ont critiqué la recherche de gain de fonction, qui consiste à manipuler des virus en laboratoire pour explorer leur potentiel à infecter les humains, car cela crée un risque de déclenchement d’une pandémie à partir d’une libération accidentelle.

Une recherche controversée similaire a également été menée par le virologue néerlandais Ron Fouchier, une figure controversée dans le domaine de la viroscience.

Ron Fouchier a créé la souche virale la plus meurtrière au monde et ses recherches ont déclenché une controverse mondiale pour dé-financer et arrêter de telles expériences.

Étant donné que ces projets ont été fermés à l’ouest en raison de vives critiques, ils ont été exportés vers d’autres pays comme la Chine et l’Inde.

La Chine mène des expériences hybrides homme-animal secrètes à la Frankenstein, créant des super virus, des hybrides humains-singes, des greffes de têtes humaines sur des singes et des porcs, des bébés éditant de gènes, des super soldats, etc.

L’Inde avait en fait inscrit le CDC sur la liste noire pour avoir secrètement financé la recherche sur les armes biologiques en Inde illégalement sans autorisation.

Le CDC a été surpris en train de financer le Manipal Center for Virus Research (MCVR) du Karnataka pour avoir secrètement mené des recherches sur le virus mortel Nipah – un agent pathogène considéré comme une arme biologique potentielle.

Le fait qu’un laboratoire privé sous-qualifié manipule secrètement un virus dangereux sous le nez du gouvernement à la demande d’une agence étrangère a soulevé des préoccupations majeures au sein de l’appareil du ministère de la Santé.

La question était plus compliquée du fait que le CDC a une histoire mouvementée en Inde.

L’establishment indien de la défense estime que les CDC ont été impliqués dans l’épidémie de peste dans la ville de Surat, dans l’ouest de l’Inde, en 1994, qu’ils considèrent comme un cas de bioterrorisme.

Plus tôt en février de l’année dernière, le gouvernement indien a lancé une enquête sur une autre recherche secrète menée sur des chasseurs de chauves-souris dans l’État indien du Nagaland, dans l’est de l’Inde, financée par le département américain de la Défense en collaboration avec l’Institut de virologie de Wuhan et la Fondation Bill et Melinda Gates.

Les experts ont fait part de leurs préoccupations juridiques selon lesquelles de telles expériences pourraient non seulement conduire à une pandémie mondiale, mais pourraient également conduire au bioterrorisme.

L’ambassadeur indien de la santé et l’acteur tamoul Vivek décède un jour après avoir pris le vaccin COVID

L’acteur indien bien connu et ambassadeur de l’État du Tamil Nadu pour la création de messages de santé publique est décédé un jour après avoir reçu le vaccin COVID-19.

L’acteur et comédien tamoul populaire Vivekh est décédé ce matin à l’hôpital quelques heures après avoir été admis après un arrêt cardiaque.

L’homme de 59 ans aurait été critique dans un hôpital de Chennai après un arrêt cardiaque jeudi matin. Il a été conduit inconscient à 11 heures du matin, a été réanimé, puis a subi une angiographie coronarienne puis une angioplastie.

Un bulletin médical a déclaré qu’il était dans critique sur le soutien de l’ECMO, qui pompe et oxygène le sang à l’extérieur du corps, mais est décédé à 4 h 35 aujourd’hui.

Jeudi, l’acteur a été déclaré ambassadeur de l’État pour la création de messages de santé publique en présence du secrétaire à la Santé du Tamil Nadu pour promouvoir la vaccination.

Il a pris le vaccin COVID-19 Covaxin à l’hôpital multi super spécialisé du gouvernement du Tamil Nadu à Chennai et a exhorté de nombreux autres à se présenter pour prendre le vaccin.

Sa vaccination a eu lieu lors d’un événement public avec des chaînes de télévision portant des photos de lui prenant la photo. L’arrêt cardiaque étant survenu moins de 24 heures après l’inoculation, des questions ont été soulevées quant à son décès en raison des effets secondaires du vaccin.

Les autorités ont cependant déclaré que sa mort n’était pas liée au vaccin.

L’hôpital a déclaré qu’il souffrait d’un syndrome coronarien aigu avec choc cardiogénique. Il y avait un blocage à 100% dans un vaisseau et son arrêt cardiaque n’est peut-être pas dû à la vaccination.

Cependant, comme rapporté plus tôt par GreatGameIndia, après avoir analysé les cas de décès après la vaccination COVID-19, il a été constaté que la plupart des vaccinés hospitalisés souffraient de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral après avoir reçu le vaccin, ce qui a conduit à leur mort.

