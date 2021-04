Enquête – Le modèle du gouvernement britannique indique que les personnes entièrement vaccinées domineront les décès dans la troisième vague et qu’ils en blâmeront les enfants et les non vaccinés

Escroquerie: comment des gens non vaccinés ou des enfants pourraient-ils contaminés des personnes immunisées par un soi-disant vaccin réalisé pour empêcher le SRAS-CoV-Q d’entrer dans l’organisme? – MIRASTNEWS

Un document produit pour le gouvernement britannique intitulé «Résumé de la modélisation supplémentaire de l’assouplissement des restrictions – Étape 2 de la feuille de route» les conseillant sur les conséquences de la réouverture du pays a déclaré qu’une troisième vague est inévitable et que ce sera la faute des enfants et des qui refusent les vaccins Covid-19 expérimentaux.

Cela décevra également des millions de membres naïfs du public britannique qui croient que la vie reviendra à la normale à partir du 21 juin 2021, que le document, préparé par le Scientific Pandemic Influenza Group on Modeling, confirme que les mesures d’atténuation à long terme et les orientations resteront en place au-delà de cette date.

Le document, qui sera sans aucun doute suivi à la lettre par le gouvernement britannique en raison de son aveu constant qu’il est «guidé par la science», utilise deux modèles pour prédire le résultat de l’assouplissement des restrictions parallèlement au programme de vaccination tout au long de l’année. L’un des modèles a été rassemblé par le tristement célèbre Imperial College, tandis que l’autre modèle a été rassemblé par l’Université de Warwick.

L’Imperial College, avec l’aide du célèbre professeur Neil Ferguson, a été celui qui a produit le modèle extrêmement exagéré utilisé par le Royaume-Uni et les États-Unis pour justifier l’imposition de restrictions draconiennes en mars 2020. Cependant, cette fois, leur modèle est légèrement plus optimiste que celui produit par l’Université de Warwick.

Mais si les chiffres et les dates diffèrent légèrement, tout le reste le même, et c’est là que les choses deviennent un peu étranges.

La section 31 du document indique que les deux modèles sont basés sur une utilisation extrêmement élevée des vaccins Covid-19 et n’ont pas pris en compte une immunité décroissante ou une «variante d’évasion» (c’est une carte pas assez jouée et nous pouvons nous attendre à la voir joué à la fin de l’été 2021). Mais les deux modèles prédisent toujours une troisième vague très dommageable malgré l’utilisation du meilleur scénario dans le modèle, et devinez qui ils vont blâmer? – Les enfants et les non-vaccinés.

Le document indique que «la résurgence est le résultat du fait que certaines personnes (principalement des enfants) ne sont pas éligibles à la vaccination; d’autres choisissent de ne pas recevoir le vaccin; et d’autres sont vaccinés mais pas parfaitement protégés.»

Que pouvons-nous en tirer? Eh bien, revenons à mars 2020, c’est à ce moment-là que les autorités ont dit aux Britanniques qu’ils n’avaient besoin que de «trois semaines pour aplatir la courbe». Treize mois plus tard et en comptant, le Royaume-Uni essaie toujours «d’aplatir la courbe», et le gouvernement britannique continue de déplacer les poteaux de but. Par exemple, regardons ce que le secrétaire à la santé Matt Hancock a dit ces derniers mois: «Le vaccin est notre voie de retour à la normale».

Maintenant que les plus vulnérables à la prétendue maladie à coronavirus sont entièrement vaccinés, jetons un coup d’œil à ce que Matt Hancock dit maintenant – «Des tests réguliers sont notre voie pour revenir à la normale». Déplacement des poteaux d’objectif.

Les autorités ont réussi à convaincre le public de tomber pour la façade du Covid-19 pendant plus d’un an, au cours de laquelle on leur a donné le pouvoir ultime sur le peuple britannique, pensez-vous honnêtement qu’ils vont y renoncer maintenant?

La prochaine question qui devrait être sur toutes les lèvres est «pourquoi les autorités veulent-elles si désespérément faire vacciner chaque homme, femme et enfant?». Les données montrent que le prétendu Covid-19 ne tue que 0,2% de ceux qu’il infecte. Il montre également que la grande majorité des décès surviennent chez des personnes âgées de plus de 85 ans et souffrant de maladies sous-jacentes. Même entre 60 et 85 ans, le risque de mourir n’est pas significatif à moins que la personne ne souffre déjà d’une maladie sous-jacente grave. Mais les données montrent également que toute personne de moins de 60 ans a si peu de chances de souffrir d’une maladie grave et de mourir que ce nombre est négligeable. Nous allons donc demander à nouveau, pourquoi les autorités sont-elles si désespérées de vacciner chaque homme, femme et enfant?

En tenant compte de tout cela et en l’appliquant à la déclaration faite dans le document selon laquelle la résurgence prévue sera «le résultat du fait que certaines personnes (principalement des enfants) ne sont pas éligibles à la vaccination; d’autres choisissent de ne pas recevoir le vaccin; et d’autres étant vaccinés mais pas parfaitement protégés», ne voyez-vous pas que c’est un stratagème qui sera utilisé pour justifier la vaccination des enfants? Même s’il n’y a presque aucun risque qu’ils développent même des symptômes de Covid-19. C’est aussi un stratagème pour justifier l’ostracisme de ceux qui refusent de participer à ce qui est une expérience humaine de masse en raison des essais de phase trois des vaccins Covid-19 qui ne se terminent pas avant 2023 au plus tôt. Il est garanti que cela servira à justifier le déploiement d’un système de «passeport vaccinal», également appelé laissez-passer de liberté.

La partie suivante du document indique à propos de la troisième vague prévue que «la résurgence des hospitalisations et des décès est dominée par ceux qui ont reçu deux doses du vaccin, représentant respectivement environ 60 à 70% de la vague».

Quelle? Cela doit être une erreur? Les hospitalisations et la mort seront dominées par ceux qui ont reçu deux doses du vaccin?

En lisant plus loin dans le document et en passant à l’article 56, nous pouvons clairement voir que ce n’était pas une erreur. Comme le Groupe scientifique de la grippe pandémique sur la modélisation fournit plusieurs illustrations sur les admissions et les décès à l’hôpital et les regroupe entre les personnes non vaccinées, celles qui ont reçu une dose et celles qui en ont reçu deux.

Les illustrations montrent clairement qu’au pic prévu de la troisième vague, il y aura environ 300 décès par jour, les vaccinés comptant environ 250 d’entre eux. Ils montrent également que les personnes entièrement vaccinées représenteront environ 60 à 70% des admissions à l’hôpital en raison de la prétendue maladie à coronavirus.

Mais comment cela peut-il être? Le document indique clairement que la troisième vague sera principalement la faute des enfants et de ceux qui ont refusé le vaccin, donc la majorité des décès devraient certainement être constatés chez ceux qui ont refusé le vaccin. Pour que ce ne soit pas le cas, ce que nous avons ici, c’est admettre que ces vaccins expérimentaux sont essentiellement redondants et ne fonctionnent pas. Mais cela nous ramène à nouveau à la question de savoir pourquoi diable les autorités sont si désespérées de vacciner chaque homme, femme et enfant.

L’une des raisons possibles est leur désespoir d’imposer une identité numérique déguisée en passeport vaccinal. Un autre est bien sûr que le gouvernement et son cercle de conseillers scientifiques sont tous prêts à faire fortune grâce au déploiement des vaccins Covid, car ils détiennent des parts importantes dans des sociétés pharmaceutiques.

Un «passeport vaccinal» garantira que des millions de personnes qui autrement diraient non aux vaccins Covid expérimentaux diront désormais oui parce qu’ils croient que cela leur rendra leur liberté. Les variantes de la carte de préoccupation verront également une augmentation des bénéfices des autorités grâce à leurs parts dans les sociétés pharmaceutiques en raison de l’exigence inévitable de recharges de vaccins annuelles, voire deux fois par an.

Il y a bien sûr plusieurs autres raisons qui pourraient expliquer pourquoi les autorités sont si désespérées de vacciner chaque homme, femme et enfant, mais nous avons besoin de preuves solides pour les étayer. (Si vous l’avez, envoyez-le à contact@theexpose.uk). Mais nous avons des preuves solides pour soutenir l’introduction d’une identité numérique déguisée en «passeports vaccinaux» et pour soutenir notre affirmation selon laquelle le gouvernement et son cercle de conseillers scientifiques détiennent des parts importantes dans les sociétés pharmaceutiques (voir ici et ici).

Nous terminerons avec notre dernier élément de preuve à l’appui de nos affirmations, cela ne prendra pas fin le 21 juin 2021. La section 51 du document «Résumé de la modélisation supplémentaire de l’assouplissement des restrictions – Étape 2 de la feuille de route» indique ce qui suit – «C’est possible qu’un été de faible prévalence puisse être suivi par des augmentations substantielles de l’incidence au cours de l’automne et de l’hiver suivants. La faible prévalence à la fin de l’été ne doit pas être considérée comme une indication que le SRAS-CoV-2 a reculé ou que la population a des niveaux d’immunité suffisamment élevés pour empêcher une nouvelle vague.»

Tout est en noir et blanc, la saisonnalité sera utilisée pour créer l’illusion d’une troisième vague dont les enfants et ceux qui ont refusé le vaccin seront blâmés, afin de justifier la vaccination des enfants et l’imposition de «passeports vaccinaux» à la société. Mais la plupart des décès surviendront chez ceux qui sont complètement vaccinés, de sorte qu’une nouvelle «variante préoccupante» sera mise en cause afin de justifier l’introduction de vaccinations annuelles ou semestrielles contre la Covid-19.

La question est pourquoi? C’est parce qu’il ne s’agit pas d’un virus, c’est une question de contrôle – n’avez-vous pas encore résolu le problème?

Une infirmière de 35 ans et mère de 2 enfants décède après des injections COVID expérimentales de Pfizer au Royaume-Uni

La presse britannique rapporte qu’une infirmière de 35 ans qui était «en forme et en bonne santé» est décédée, seule, après avoir reçu les deux injections COVID expérimentales de Pfizer.

Elle laisse derrière elle son mari et ses deux jeunes garçons.

Le Manchester Evening News rapporte:

La famille d’une jeune maman «qui avait tout pour vivre» dit qu’elle a le cœur brisé après sa mort d’une maladie cérébrale rare. Rachel McKinney, 35 ans, laisse derrière elle son mari Kevin, son beau-fils et ses deux fils âgés de 8 et 12 ans, après sa mort tragique le 3 avril. L’infirmière du foyer de soins de Stockport a commencé à développer des symptômes de confusion et des troubles de l’élocution en février de cette année. Elle avait reçu les deux doses du vaccin Pfizer en décembre et janvier et avait signalé des effets secondaires classiques, a déclaré sa sœur Gemma. Mais un mois plus tard, sa famille est devenue de plus en plus inquiète alors qu’elle montrait des signes d’un accident vasculaire cérébral, et Rachel a été conseillée par 111 de se rendre à l’hôpital Stepping Hill. En raison des restrictions de Covid, sa famille n’a pas été autorisée à accompagner Rachel et a reçu un SMS pour lui dire qu’elle avait subi une IRM qui montrait qu’elle souffrait d’une inflammation du cerveau.

La mère de deux enfants a été transférée à l’hôpital royal de Salford huit jours plus tard lorsqu’un lit est devenu disponible. Son état s’était rapidement détérioré, a déclaré Gemma. «Au cours des premiers jours, elle était mobile et a pu quitter la salle et aller s’asseoir dans la voiture avec son mari et ses fils», a-t-elle déclaré. «Ensuite, elle a perdu sa mobilité et ne pouvait plus quitter l’hôpital et ne pouvait donc voir personne. «Elle ne pouvait pas parler et a perdu tout mouvement de son corps. Elle était sur Facetime avec sa famille en train de pleurer. Après son arrivée à l’hôpital royal de Salford, Rachel a commencé à souffrir de convulsions et il a été décidé de la mettre dans le coma. Gemma affirme que les informations que sa famille a reçues de l’hôpital «n’étaient pas géniales» et a déclaré avoir reçu très peu d’informations sur son état. «Personne n’a pu la voir avant qu’elle ne tombe dans le coma – elle était seule sans famille là-bas», a déclaré Gemma. « L’hôpital a dit à son mari et à sa mère que son état était en phase terminale par téléphone et que ma mère ne pouvait même pas entendre. » Malheureusement, Rachel est décédée le 3 avril – quelques jours après que les médecins ont pris la décision d’éteindre son appareil de survie.

Les dernières statistiques de l’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé répertorient 314 décès et 132 528 blessures à la suite d’injections de Pfizer COVID au Royaume-Uni. Voir:

VOUS NE POUVEZ PAS DIRE QUE VOUS N’AVEZ PAS ÉTÉ AVERTI

Un médecin s’exprime sur les blessures horribles subies par les patients à la suite des vaccins Covid

