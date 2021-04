Naomi Wolf dit que Bill Gates détruit la liberté occidentale et inaugure un «État de biosécurité»

L’auteure libérale Naomi Wolf s’est entretenue l’autre jour avec l’animateur d’une émission de radio conservatrice Eric Metaxas au sujet de l’eugéniste milliardaire Bill Gates, qui, selon elle, conduit le monde entier dans la tyrannie de la police médicale.

Gates, le Forum économique mondial (FEM ; WEF) et la Chine communiste font tous partie d’un «amalgame infernal», dit Wolf, qui émet une «directive» aux gouvernements du monde entier pour garder tout le monde en verrouillage le plus longtemps possible.

Gates, en particulier, pousse ce qu’elle décrit comme un «État de biosécurité dans lequel les indépendances et les libertés de l’Occident seront suspendues». Pendant ce temps, les médias traditionnels et de nombreux dirigeants gouvernementaux affirment toujours que Gates n’est qu’un «donateur bienveillant» et un «influenceur mondial». [Il apparaît donc comme un élément utilisé par eux pour atteindre les mêmes objectifs macabres – MIRASTNEWS].

Contrairement à ce qu’il se présente, Gates est à peu près aussi digne de confiance que le nain de jardin Anthony Fauci. Les deux trolls ont à l’esprit le dépeuplement mondial, et Gates en particulier, grâce à ses milliards de gains mal acquis, fait activement progresser son programme d’eugénisme via la plandémie du coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)].

«Quand il y a une vraie pandémie, elle n’a pas besoin de relations publiques», note Wolf à propos du simulacre. «Il y a de faux récits à différents points d’inflexion dans tout le château de cartes.»

Wolf dit que les décès présumés associés au virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] sont largement sur-gonflés dans tout le pays. Pendant ce temps, les décès causés par les vaccins contre la grippe de Wuhan sont systématiquement ignorés ou dissimulés.

Une grande partie de cette tromperie peut être directement attribuée à Gates, dit Wolf.

«Malheureusement, la Fondation Bill et Melinda Gates finance nos principaux médias», aurait-elle déclaré.

«Le New York Times a obtenu des millions de dollars de financement; le Guardian a reçu des millions de dollars de financement; la fondation CDC reçoit 12 à 17 millions de dollars par an de la Fondation Bill & Melinda Gates; le Telegraph en reçoit des millions, NPR en reçoit des millions.»

Bill Gates est un tyran milliardaire

Wolf a passé beaucoup de temps à rassembler ces informations à partir des sources disponibles. Sa propre enquête personnelle sur les dossiers financiers de la Fondation Gates révèle une histoire sordide de flux d’argent de Gates vers principalement les médias, mais aussi vers l’éducation de la maternelle à la 12e année.

Gates est également fortement investi dans les injections de coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)], les «passeports» et autres accessoires plandémiques qu’il pousse de manière agressive depuis que tout cela a commencé au début de 2020.

«C’est un cercle complètement fermé», dit Wolf à propos de l’empire de la finance et de l’influence des Gates.

« Ainsi, le CDC fait ce que Bill Gates veut, le New York Times fait ce que Bill Gates veut, The Guardian fait ce que Bill Gates veut. »

Ce système de «portée et d’influence globales», prévient Wolf, permet à Gates et aux nombreux groupes qu’il finance «d’attaquer» des gens comme elle et d’autres «influenceurs indépendants essayant de dire simplement la vérité sur ce qui se passe, ou même d’avoir un discussion à ce sujet.

Gardez à l’esprit que Wolf n’est pas un conservateur. Elle avait l’habitude de fournir des consultations politiques pour les campagnes présidentielles de Bill Clinton et d’Al Gore. Wolf est, cependant, une personne extrêmement consciente qui voit tout ce qui se passe et n’est pas d’accord avec cela.

C’est une erreur, dit-elle, de regarder Gates et d’autres leaders mondiaux mondialistes comme des gens normaux avec un cœur et une âme parce qu’«ils ne pensent pas comme nous».

«Ils veulent coloniser l’environnement, ils veulent coloniser le corps humain en tant que business models, et ainsi la pandémie et tout ce rachat d’influenceurs leur permet d’être la source des mises à jour et des boosters dont ce vaccin aura besoin, selon Le site de Moderna», prévient Wolf.

«Ce n’est pas de la science-fiction; c’est juste du capitalisme. Mais quand vous demandez qui est derrière cela, ce n’est pas quelqu’un qui pense: «Peut-être que je ne supprimerai pas le libre arbitre et la créativité humaine des êtres humains et ne masquerai pas leurs enfants pour toujours parce que c’est une chose cruelle à faire.» C’est juste une sorte de genre de psychopathe d’Asperger avec trop de pouvoir.

Plus d’informations sur Bill et Melinda Gates peuvent être trouvées sur Evil.news.

Les sources de cet article incluent:

LifeSiteNews.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News