Dans cette interview exclusive avec Alex Newman, rédacteur en chef du magazine The New American, le microbiologiste germano-thaïlandais de renommée mondiale, le Dr Sucharit Bhakdi, avertit que l’hystérie COVID est basée sur des mensonges et que les «vaccins» COVID sont sur le point de provoquer une catastrophe mondiale et une décimation de la population humaine. Pour commencer, il explique que le test PCR a été abusé pour produire de la peur d’une manière non scientifique. Ensuite, il explique ce que les vaccins à ARNm vont faire au corps humain en termes et en utilisant des analogies que tout le monde peut comprendre. Entre autres préoccupations, il s’attend à une coagulation mortelle massive ainsi qu’à des réponses du système immunitaire qui détruiront le corps humain. Enfin, Bhakdi, qui a mis en garde contre une «catastrophe» imminente lors d’une interview de Fox News devenue virale, appelle à des poursuites pénales contre les personnes responsables et à l’arrêt immédiat de cette expérience mondiale.

À propos du livre « Corona unmasked » https://www.goldegg-verlag.com/titel/corona-unmasked/ LIEN DIRECT pour télécharger le chapitre (pdf) en anglais: https://bit.ly/corona-unmasked-engl

Message reflété du site Web du New American https://thenewamerican.com/covid-shots-to-decimate-world-population-warns-dr-bhakdi/ et de Rumble https://rumble.com/vfpgoh-dr.-bhakdi -interview.html

Robert F. Kennedy Jr. et Del Bigtree –

Tous les animaux sont morts lors d’essais antérieurs sur le vaccin contre le coronavirus

Les vaccins sont-ils la réponse à l’épidémie de coronavirus? Robert F. Kennedy Jr. et Del Bigtree sont à la table sur le sujet des vaccinations et la vérité derrière leur utilisation prévue contre COVID-19.

Première diffusion en 2020

Une femme NSW, 48 ans, décède après le vaccin Covid-19 malgré l’avertissement d’AstraZeneca 15/04/2021

La réalité est qu’il y a des centaines et des milliers, sinon plus de millions de décès et de blessures graves causés par ces vaccins expérimentaux dans le monde qui sont sévèrement censurés. Ce n’est rien de moins que le GENOCIDE.

Il reste à se demander pourquoi une femme de 48 ans décédée après avoir reçu le vaccin AstraZeneca a reçu le vaccin un jour après que les autorités sanitaires ont recommandé de ne pas l’utiliser pour les moins de 50 ans.

La femme, de la côte centrale de la Nouvelle-Galles du Sud, a reçu le vaccin AstraZeneca le 9 avril, a développé des caillots sanguins majeurs le lendemain et est décédée le 14 avril.

La société Sanitarium Health Food Company, basée sur la côte centrale de la Nouvelle-Galles du Sud, a confirmé que la femme faisait partie de ses 800 employés.

«Nous comprenons que cette affaire fait l’objet d’une enquête de la part du coroner et du département de la santé», a déclaré une porte-parole au Daily Mail Australia.

«L’entreprise est attristée par la perte d’un employé très aimé et nous offrons nos sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses collègues de travail.»

