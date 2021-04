Protéines de pointe dans les vaccins Covid-19 Pfizer et Moderna liées aux caillots sanguins mortels, à l’inflammation cérébrale et aux crises cardiaques

Les médias accordent un temps d’antenne considérable au problème des caillots sanguins mortels avec les injections de coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)] d’AstraZeneca et Johnson & Johnson (J&J), qui sont tous deux fabriqués à l’aide de la technologie des adénovirus. De nouvelles preuves, cependant, montrent que les injections d’ARN messager (ARNm) de Pfizer-BioNTech et Moderna peuvent causer les mêmes problèmes et plus encore.

Le Dr J.Patrick Whelan, un rhumatologue pédiatrique, avait averti la Food and Drug Administration (FDA) en décembre que les injections d’ARNm pouvaient causer des lésions microvasculaires au cerveau, au cœur, au foie et aux reins – et d’une manière qui n’était même pas évalués lors des essais de sécurité.

Le 8 décembre, le Comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques associés de la FDA (VRBPAC) a publié une soumission publique de Whelan qui répondait à la demande de commentaires de l’agence concernant les soi-disant «vaccins» pour le virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS]. Cela s’est produit en prévision d’une réunion du 10 décembre au cours de laquelle le comité devait examiner l’injection Pfizer-BioNTech pour l’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA).

Dans sa soumission publique, Whelan, un médecin vétéran avec des décennies d’expérience dans son domaine, a alerté la FDA sur ces blessures potentielles liées aux vaccins, notant que la composante protéique de pointe des injections est un déclencheur potentiel de blessures graves.

Whelan a expliqué que la technologie expérimentale d’ARNm a «le potentiel de provoquer des lésions microvasculaires (inflammation et petits caillots sanguins appelés microthrombi) au cerveau, au cœur, au foie et aux reins d’une manière qui n’a pas été évaluée dans les essais de sécurité.

Nulle part dans son alerte Whelan n’a suggéré que les «vaccins» pourraient ne pas fonctionner pour arrêter rapidement la propagation du virus, mais il a plutôt averti que «ce serait bien pire si des centaines de millions de personnes souffraient de façon durable ou même permanente des dommages à leur cerveau ou à leur microvascularisation cardiaque en raison de ne pas apprécier à court terme un effet involontaire des vaccins à base de protéines de pointe sur toute la longueur sur d’autres organes.»

Protéines de pointe «vaccin» d’ARNm qui traversent la barrière hémato-encéphalique

Whelan a fourni une pléthore de preuves et d’informations pertinentes pour étayer son avertissement, ce que la FDA a manifestement ignoré. Au lieu de cela, la FDA a choisi de s’appuyer sur des données d’essais cliniques très limitées fournies par les fabricants de vaccins comme «preuve» qu’ils sont suffisamment «sûrs et efficaces» pour justifier une désignation EUA.

Le lendemain, en fait, la FDA a émis un EUA à Pfizer-BioNTech, giflant efficacement Whelan au visage, ainsi que le reste de l’Amérique. La FDA était résolue à faire distribuer le plus rapidement possible les injections «Operation Warp Speed» de Donald Trump, et rien n’allait y faire obstacle.

Quelques jours après que Whelan ait soumis sa lettre à la FDA, la revue Nature Neuroscience a déterminé que les protéines de pointe (S1) du coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)] obtenues dans le commerce et trouvées dans les vaccins traversaient facilement la barrière hémato-encéphalique. Ces protéines de pointe ont été trouvées dans les 11 régions du cerveau qui ont été examinées, y compris l’espace cérébral parenchymateux où se trouve le tissu fonctionnel.

Cette entrée facile des protéines de pointe de vaccin dans le cerveau pourrait expliquer les divers effets neurologiques qui ont été observés en conjonction avec les piqûres. Ces effets comprennent l’encéphalite, les difficultés respiratoires et l’anosmie, ou la perte d’odorat. Les chercheurs ont également trouvé des protéines de pointe de vaccin dans les tissus pulmonaires, spléniques, rénaux et hépatiques de souris.

Une deuxième étude publiée peu de temps après dans la revue Neurobiology of Disease a révélé que les protéines de pointe du virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] ont un impact négatif direct sur les cellules endothéliales. Ceci, selon l’équipe de recherche, fournit des «explications plausibles» pour les conséquences neurologiques observées chez certains patients dont le test est «positif» pour le coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)].

Tout cela et plus encore est la raison pour laquelle Whelan a exprimé des inquiétudes à la FDA au sujet des protéines de pointe artificielles utilisées dans les injections d’ARNm, qui ont le potentiel d’endommager les principaux organes corporels.

Plus d’informations sur les injections de décès liées au coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)] peuvent être trouvées sur ChemicalViolence.com.

