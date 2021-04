Biologie synthétique – Morgellons – Brevet US20030141189 – Séquençage dangereux de l’ARN et de l’ADN – Brevet US20100090180A1 – Matériaux auto-réplicatifs – Système d’exploitation à l’intérieur des nanomachines – US20030138777 – Activation par fréquence et 5G

Biologie synthétique La biologie synthétique est un domaine de la science qui implique la refonte des organismes à des fins utiles en les concevant pour avoir de nouvelles capacités.

Morgellon est une combinaison de cristal piézoélectrique, de virus, de champignons, de plantes, d’insectes

Les morgellons sont distribués avec de nombreux types de virus, de champignons et de bactéries. C’est une combinaison de matériaux organiques et inorganiques génétiquement combinés pour créer une vie artificielle. Les morgellons sont une combinaison de cristaux piézoélectriques, de virus, de champignons, de plantes et d’insectes génétiquement modifiés. Ils peuvent être séchés à l’aide de borax, plus d’informations à ce sujet et d’autres possibilités seront présentées dans le prochain article.

Les morgellons sont chargés par ondes radio

Les morgellons sont activés par photoionisation (lumière du soleil) et sont chargés par les ondes radio dans l’environnement. Ils utilisent la technologie Tesla pour obtenir de l’énergie de leur environnement, du corps humain. C’est un parasite synthétique aux tendances prédatrices. Les morgellons forment un circuit d’antenne vivant dans le corps de l’hôte. Les morgellons sont très sensibles à presque toutes les ondes radio, ondes micro-ondes, y compris HAARP, 3G, 4G ou 5G.

Morgellons et nanotechnologie

Tout autour de nous, il y a de la nanopoussière, des fréquences non harmoniques provenant des micro-ondes et des radiations radio. C’est pourquoi nous sommes tous similaires aux «circuits imprimés». Tout ce qui est inférieur à 50 nanomètres pénètre à la surface de la peau des aliments, des humains… C’est un terreau fertile pour les morgellons. Les morgellons font partie de la nanotechnologie mal utilisée.

Tu es ce que tu manges. Il y a de la nanopoussière partout autour de nous. Nous sommes maintenant tous similaires aux «circuits imprimés». Tout ce qui est inférieur à la taille de 50 nanomètres pénètre à la surface de la peau des aliments.

Brevet US20030138777 – Compositions de nanomachine et méthodes d’utilisation (2001)

L’invention propose un système d’exploitation génétique de base pour une nanomachine prototrophe autonome (capacité à synthétiser des composés) ayant un génome de nanomachine codant pour un ensemble de gènes minimal suffisant pour la viabilité.

Plusieurs versions du système d’exploitation Nano

L’invention porte également sur un système d’exploitation génétique de base pour une nanomachine auxotrophe autonome (incapacité à synthétiser des composés) ayant un génome de nanomachine codant pour un ensemble de gènes minimal suffisant pour la viabilité en présence d’une biomolécule auxotrophe (technologie ARN et ADN recombinants – ApiJect – Vaccins avec RFID micropuce et nanotechnologie – GPS – Surveillance du traçage des contacts – Bill Gates – 5G BioBigData).

Système d’exploitation à l’intérieur des nanomachines

L’ensemble de gènes minimal codé par le système d’exploitation génétique de base peut contenir les catégories fonctionnelles de transcription, traduction, métabolisme aérobie, voies glycolyse / pyruvate déshydrogénase / pentose phosphate, métabolisme des glucides, métabolisme intermédiaire central, métabolisme nucléotidique, protéines de transport et de liaison, et entretien ménager fonctions (Moderna – système d’exploitation ARNm).

Modification de la fonction de la nanomachine dans le temps

Les catégories fonctionnelles peuvent être organisées dans un ordre physique ou temporel prédéterminé. Un système d’exploitation génétique de base prototrophique suffisant pour une viabilité autonome peut contenir un ensemble de gènes minimal d’environ 152 gènes fondamentaux ou moins, des orthologues, un ADN complémentaire ou clone ou des déplacements non orthorologues de ceux-ci. Un système d’exploitation génétique de base auxotrophe suffisant pour une viabilité autonome en présence d’une biomolécule auxotrophe peut contenir environ 151 gènes fondamentaux ou moins, orthologues ou déplacements nonothorologues de celui-ci. L’invention porte également sur un système d’exploitation génétique de base suffisant pour une viabilité prototrophique ou auxotrophe autonome qui peut avoir une région de contrôle d’expression pour la production d’une biomolécule. Des nanomachines prototrophes et auxotrophes autonomes viables sont également fournies (Smart Dust – Neural Dust – Digital Dust – Nanobots – Nanosondes – Nanorobots – nanoids – Nanomites – Smart Grid).

Brevet US20030141189 – Séquençage d’ADN et d’ARN par lecture à l’échelle nanométrique par électrophorèse programmable et détection de tunnel et diélectrique par nanoélectrode (2002)

L’invention concerne un appareil et un procédé pour effectuer un séquençage d’acide nucléique (ADN et / ou ARN) sur une seule molécule. Les informations de séquence génétique sont obtenues en sondant à travers une molécule d’ADN ou d’ARN base par base à l’échelle nanométrique, comme si on regardait à travers une bande de film. Ce séquençage est dangereux car il ne fonctionne pas avec 100% d’ADN mais seulement avec 2-5% d’ADN (Une autre compréhension du modèle d’analyse théorique du code génétique) Le modèle d’ADN actuel a 50 ans et ne traite pas des ondes holographiques. , propriétés linguistiques et électromagnétiques de l’ADN (Covid-21 – Le virus apparaît et disparaît – Propriétés ondulatoires et holographiques de l’ADN – Séquences numériques dans le coronavirus – Malentendu en science occidentale).

Brevet WO2015143497A1 – Fibres de carbone issues de matières premières bio-polymères (2015)

Procédé de production de fibre de carbone, le procédé comprenant les étapes de

filer des filaments de fibres précurseurs à partir d’une solution ou d’une dispersion comprenant des fibrilles de nanocellulose d’un diamètre inférieur à 50 nm et un solvant; et

(b) carboniser la fibre précurseur par pyrolyse à une température élevée pour obtenir la fibre de carbone.

Brevet US20100090180A1 – Matériaux auto-réplicatifs (2007)

L’invention propose des particules à l’échelle micronique et submicronique conçues pour se reconnaître et interagir de manière sélective les unes avec les autres en exploitant la reconnaissance et la spécificité permises par les revêtements codés par séquence d’ADN. Ces matériaux possèdent suffisamment d’informations codées dans leurs interactions chimiques et physiques pour s’auto-assembler et s’auto-répliquer.

Réplication du micro à la taille réelle

L’invention propose en outre des procédés d’utilisation de tels matériaux pour créer des matériaux auto-réplicatifs et d’organisation. Les copies répliquées sont liées en permanence, puis isolées thermiquement, ce qui les libère pour servir de modèles pour une croissance ultérieure. Cette nouvelle classe de systèmes à matière condensée permet de concevoir et de contrôler la structure et la fonction des matériaux et des machines, du microscopique à la taille réelle.

Dangers de la biologie synthétique et des nouveaux matériaux toxiques

L’invention propose en outre de nouveaux procédés de synthèse et des matériaux générés par une telle synthèse qui peuvent être utilisés dans une variété d’applications, y compris la microélectronique.

Les nanoparticules peuvent être contrôlées via la fréquence et la 5G

La nature des nanostructures est de se regrouper en unités plus grandes. Lorsque les conditions sont réunies, la particule peut s’assembler pour se réparer (similaire à notre ADN). Les nanoparticules peuvent être contrôlées via des fréquences. La plupart des nanomatériaux sont toxiques pour la vie humaine, bien que de plus grosses particules des mêmes matériaux puissent ne pas être nocives (voir le nano-aluminium se dépose dans votre cellule et le micro-aluminium traverse votre corps).

Système d’arme COVID 5G NANO

La nanotechnologie dans le corps humain est activée par des fréquences spéciales via les réseaux 5G. Les réseaux 5G sont des réseaux définis par logiciel (CN106063203B, US10705808B2) et peuvent être modifiés au fil du temps si nécessaire. COVID 5G NANO est un système d’arme très puissant.

Ce système d’arme a le potentiel de transmettre des instructions aux individus et aux groupes qui génèrent des idées et suscitent des réactions émotionnelles. Les systèmes 5G avec des modèles cognitifs US20180082207A1 et des puces neuromorphiques (US20190228287A1) sont capables de limiter la capacité d’évaluer logiquement des situations et de créer des solutions alternatives aux problèmes (Brevets – De PsyOps à MindWars – Surveillance d’un patient à l’aide d’un réseau mondial, par exemple, réseaux téléphoniques, Internet – Guerre neurologique).

LA TECHNOLOGIE NANO SE RÉPOND, SE GUÉRIT ET SE RÉPARE AU SEIN DE NOS CORPS, COMME NOTRE ADN

Les nanotubes de carbone dans le plat se sont assemblés en un nanodrot en quelques secondes sous l’influence de la propre bobine de Tesla créée par des chercheurs de l’Université Rice.

Les nanotubes s’assemblent! Rice introduit la Teslaphorèse

Trois phases de développement menant à un grand contrôle intelligent de la vie humaine

Ce programme comporte trois phases – exposition, remplacement et activation.

L’exposition se fait via les chemtrails, le glyphosate, la nanotechnologie, le rayonnement micro-ondes non harmonique, la fréquence, les vaccins.

Le remplacement se produit en réécrivant votre ADN

Activation via ondes radio, réseaux 5G, HAARP, satellites.

Conséquences: problèmes mentaux, physiques, mort

Une fois que la nanotechnologie, les fréquences non harmoniques, l’ARNm pénètrent dans notre corps et nos cellules, ils commencent à reprogrammer ou à modifier vos cellules saines. Cela peut facilement charger d’autres informations dans votre code génétique.

Une fois que les informations sont complètement chargées, elles peuvent être activées par fréquences. La 5G représente des réseaux définis par logiciel qui ont un réseau d’antennes de phase numérique. Ce réseau d’antennes à phase numérique peut déplacer la fréquence vers le haut et vers le bas par logiciel. Juste en divisant par deux ou en multipliant par deux la longueur de la fréquence. Vous obtenez une demi-onde ou une double onde. Cela change la fréquence très rapidement en temps réel. Vous pouvez provoquer n’importe quelle maladie avec des fréquences non harmoniques.

Morgellon est une combinaison de cristal piézoélectrique, virus, champignons, plantes, insectes – Les morgellons sont chargés par ondes radio – Morgellons et nanotechnologie – Brevet US20030138777 – Compositions de nanomachine et méthodes d’utilisation (2001) – Plusieurs versions du système d’exploitation nano – Système d’exploitation inside Nanomachines – Modification de la fonction de la nanomachine dans le temps – Brevet US20030141189 – Séquençage d’ADN et d’ARN par lecture nanométrique par électrophorèse programmable et détection de tunnel et diélectrique par nanoélectrode (2002) – Brevet WO2015143497A1 – Fibres de carbone issues de charges bio-polymères (2015) ) – Brevet US20100090180A1 – Matériaux auto-réplicatifs (2007) – Réplication de la taille micro à la taille réelle – Dangers de la biologie synthétique et des nouveaux matériaux toxiques – Les nanoparticules peuvent être contrôlées via la fréquence et la 5G – Système d’arme COVID 5G NANO

Traduction : MIRASTNEWS

Source : STOP 5G