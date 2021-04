Institut Paul Ehrlich: Pendant ce temps, onze décès après la vaccination AstraZeneca en Allemagne

L’Île-du-Prince-Édouard rapporte 55 cas de thrombose veineuse cérébrale après une vaccination avec AstraZeneca. Onze personnes sont décédées après avoir été vaccinées. Alors que l’Île-du-Prince-Édouard n’est pas sûre d’un lien, l’EMA a déclaré la semaine dernière que la thrombose était un effet secondaire rare du vaccin.

Le nombre de cas de thrombose après une vaccination corona avec le vaccin de la société pharmaceutique AstraZeneca continue d’augmenter. L’Institut Paul Ehrlich (PEI) déclare qu’au 14 avril, 55 cas de thrombose de la veine sinusale (caillots sanguins dans une veine sinusale du cerveau) après une vaccination avec AstraZeneca avaient été signalés « dans le cadre de la détection spontanée ». Une thrombopénie (manque de plaquettes sanguines) a également été rapportée dans 30 cas. Sur un total de 55 rapports, 42 concernaient des femmes âgées de 20 à 66 ans. Les hommes touchés étaient âgés de 20 à 70 ans. Onze personnes sont mortes de la thrombose – six femmes et cinq hommes.

Le 18 mars, lorsque le ministre fédéral de la Santé, Jens Spahn, a annoncé la reprise des vaccinations avec AstraZeneca, il y a eu 13 cas de thrombose veineuse cérébrale, dont trois mortels. Au 23 mars, il y avait 16 cas de thrombose veineuse cérébrale et quatre décès. Le 30 mars, la chancelière Angela Merkel a rendu publique la recommandation de la Commission permanente de vaccination (STIKO) selon laquelle le vaccin AstraZeneca ne devrait être administré qu’aux personnes de plus de 60 ans. Au 2 avril, l’Île-du-Prince-Édouard avait signalé 42 cas de thrombose des veines sinusales et huit décès.

Avec 55 cas de thrombose veineuse cérébrale et onze décès, on peut résumer: Depuis la reprise des vaccinations AstraZeneca le 18 mars, le nombre de maladies et de décès a quadruplé. Depuis la recommandation de n’utiliser le vaccin que pour les personnes de plus de 60 ans, il y a eu au moins 13 autres cas et trois décès.

Cependant, l’Île-du-Prince-Édouard ne voit pas de lien clair entre la thrombose veineuse cérébrale et le vaccin AstraZeneca:

« L’identification de la cause possible de l’apparition de la thrombose très rare après la vaccination avec le vaccin COVID-19 d’AstraZeneca est une condition préalable à d’éventuelles options thérapeutiques futures et n’a pas encore été clarifiée. »

Néanmoins, l’Île-du-Prince-Édouard émet un avertissement clair pour les personnes vaccinées avec AstraZeneca:

« Les personnes qui ont été vaccinées doivent consulter immédiatement un médecin si elles présentent des symptômes tels qu’un essoufflement, des douleurs thoraciques, un gonflement des bras ou des jambes dans les semaines suivant la vaccination. Même les personnes qui ont de petits saignements punctiformes (pétéchies) ou des ecchymoses sur la peau les jours suivant le développement de la vaccination, le site de vaccination doit consulter immédiatement un médecin. »

Le principal symptôme, cependant, est « des maux de tête sévères ou persistants (…) qui ne répondent pas ou ne répondent que de manière inadéquate aux analgésiques habituels en vente libre ». Dans de tels cas ou « si des symptômes neurologiques supplémentaires tels qu’une hémiplégie et / ou des troubles sensoriels, des troubles de la parole ou des crises d’épilepsie se développent, d’autres diagnostics doivent être effectués immédiatement ».

Le 7 avril, l’Agence européenne des médicaments (EMA) a identifié un lien possible entre le vaccin AstraZeneca et la thrombose veineuse cérébrale. Ceux-ci devraient être inclus dans la liste des effets secondaires possibles. Cependant, comme ceux-ci ne se produiraient que très rarement, l’EMA a respecté sa recommandation de vaccination sans réserve.

Selon l’Île-du-Prince-Édouard, 3 992 707 premières doses et 2 919 secondes doses du vaccin AstraZeneca avaient été inoculées le 13 avril. Pour des raisons d’image, la société pharmaceutique AstraZeneca a décidé de vendre le vaccin sous le nom de «Vaxzevria» à l’avenir:

«Pourquoi le vaccin COVID-19 d’AstraZeneca s’appelle désormais #Vaxzevria? ❗ Il est courant qu’un médicament ait son propre nom commercial. Le #vaccin reste le même, la réponse détaillée est disponible dans une nouvelle FAQ sur 👉 https://t.co/cPoU1d63tQpic.twitter.com/uh1mtOPn3v

– Institut Paul Ehrlich (@PEI_Germany) 14 avril 2021

En savoir plus sur le sujet – Merkel vaccinée: la chancelière a reçu la première dose d’AstraZeneca

Tests obligatoires dans les écoles: pression politique sur les élèves, les parents et les tribunaux

Les tests obligatoires dans les écoles mettent les parents, les enfants et les jeunes qui ne veulent pas cela en désordre. Ils sont également juridiquement discutables. Cependant, agir contre le chaos de la réglementation n’est pas si simple. Et la pression politique même sur les juges est énorme.

Source: www.globallookpress.com © Joerg Niebergall / Eibner-Pressefo / Tests dans une école de Rhénanie-Palatinat en avril 2021

Par Susan Bonath

Les écoles allemandes sont devenues des laboratoires de test non professionnels. Les enfants et les jeunes doivent se tester eux-mêmes pour le virus corona plusieurs fois par semaine devant leurs camarades de classe et sous la direction des enseignants. Dans de nombreux États fédéraux, un soi-disant «autotest» est désormais rendu obligatoire. Seul un résultat négatif vous autorise à continuer à participer aux cours de l’école statutaire. En ce qui concerne la protection des données, les droits de la personne et le manque de formation médicale des enseignants, mais aussi le mandat éducatif de l’État, une telle ordonnance est tout aussi discutable que la pratique réglementaire des États fédéraux qui la sous-tend. Cependant, engager une action en justice contre ce dernier n’est pas si simple, comme le montre une décision du tribunal administratif de Magdebourg du 13 avril.

Vous n’êtes pas prêt à tester? Ensuite, les parents devraient remplacer les enseignants de matières

Mardi, le juge administratif de Magdebourg a suspendu le test obligatoire dans les écoles de Saxe-Anhalt, qui n’était en vigueur que depuis un jour – mais seulement temporairement jusqu’à la fin de cette semaine. Le tribunal a fait valoir qu’une telle obligation n’était pas inscrite dans le règlement actuel. Parce que pour les faire respecter, le pays avait adopté un décret séparé. Cependant, selon le président du tribunal, une ordonnance ne devrait pas être étendue à volonté avec des décrets ultérieurs.

Le problème: Une nouvelle ordonnance entrera en vigueur en Saxe-Anhalt le 19 avril – incluant l’obligation pour les écoliers de réaliser des tests rapides sur eux-mêmes afin de pouvoir apprendre en classe. Les élèves et les parents concernés devraient maintenant poursuivre à nouveau contre le nouveau journal. Et cela devrait être remplacé à nouveau en mai, puis vraisemblablement par une exigence nationale.

La fréquentation obligatoire de l’établissement d’enseignement pour les étudiants qui ne veulent pas se tester en permanence a été levée. Mais alors, il n’y a pas de cours en ligne pour eux. Les enseignants ne devraient leur envoyer que les tâches sur le sujet sur lequel ils devraient travailler – seuls ou avec leurs parents. Les mères et les pères devraient remplacer tous les enseignants pour chaque matière – non rémunérés et malgré leur travail. Quiconque ne peut pas se le permettre, mais veut tout de même épargner à son enfant cette procédure, est dans une impasse. Cela ne semble pas que le mandat éducatif de l’État ait été rempli.

Des milliers d’enfants déjà en quarantaine

Cependant, il n’est pas question de « tests gratuits ». Dès qu’un cas positif survient, toute la classe ou même toute l’année d’une école est menacée de mise en quarantaine. L’auteur a déjà connaissance d’enfants et d’adolescents qui ont été mis en quarantaine jusqu’à quatre fois. Cela signifie qu’ils ont été enfermés dans leurs quatre murs pendant un total de huit semaines, souvent sans air frais, sans contact avec des amis – et la plupart du temps uniquement en tant que personnes de contact cliniquement saines. Avec des tests obligatoires deux fois par semaine, cela pourrait se produire encore et encore et probablement plus nombreux.

Des tests sont en cours dans les écoles de Saxe-Anhalt depuis Pâques. Cela a déjà eu des conséquences: environ 9% des 670 écoles de cet État, en particulier au nombre de 59, étaient déjà totalement ou partiellement fermées une semaine plus tard parce que des cas positifs étaient déjà apparus lors des tests. Cela a été annoncé par Josefine Hannig, porte-parole du ministère d’État de l’Éducation, à la demande de l’auteur. Le 8 avril, environ 2700 étudiants étaient en quarantaine dans le pays, dont 364 testés positifs. Les autorités sanitaires comptaient également 430 enseignants «isolés à domicile», dont 63 avaient un test positif.

Le test n’est « pas une procédure invasive »

Pour une procédure médicale invasive, le ministère ne considère pas la procédure avant le début du cours. Parce qu’il s’agit «d’auto-tests simples à utiliser pour les profanes», Hannig a justifié l’évaluation. Le frottis est prélevé à l’avant du nez et non – comme c’est le cas avec le test PCR – à l’arrière du nez et de la gorge. Les médecins spécialistes ne sont pas nécessaires pour cela. Toute personne blessée à l’école, a poursuivi la porte-parole, y bénéficie d’une assurance accident légale. En option, les parents pourraient passer les tests à un moment précis de l’école et les emmener à la maison avec leur progéniture.

Les enfants qui ne veulent pas de tout cela « se voient confier des tâches à accomplir à la maison », a expliqué Hannig. Cependant, l’enseignement à domicile ne signifie pas seulement que les parents doivent remplacer les enseignants des matières. L’Abitur et les autres examens finaux commenceront également bientôt. Les jeunes qui refusent de passer le test sont-ils exclus du lycée ou d’autres qualifications? Comment cela devrait-il être traité, « qui est encore en discussion », a déclaré Hannig. Cependant, plusieurs diplômés du secondaire ont rapporté à l’auteur que leur lycée leur avait déjà dit: Sans test, pas d’examens.

Ministère: un résultat de test positif n’équivaut pas à une infection

En termes de protection des données, la porte-parole du ministère de l’Éducation de Saxe-Anhalt ne voit aucun problème. Parce que le test est « généralement effectué dans un environnement familier ». Hannig inclut également «les camarades de classe et les enseignants dans la classe» dans le cadre de «l’environnement familier». Elle a déclaré: « Le traitement des résultats nécessite donc une approche sensible, similaire à la gestion des notes. » Cependant, il ne fait aucun doute que les camarades de classe et les enseignants apprendront les données de santé de toutes les personnes testées. Parce que si les élèves qui ont été testés négatifs sont autorisés à aller en classe, les positifs doivent être «séparés» immédiatement et renvoyés chez eux.

Il est encore plus intéressant de savoir comment le ministère évalue les tests rapides lui-même. Hannig a déclaré:

«Un résultat de test positif ne permet pas non plus de tirer des conclusions définitives sur une infection réelle à coronavirus. Dans ce contexte, il faut discuter avec les étudiants avant que les auto-tests ne soient effectués que des résultats de test incorrects peuvent également se produire et que le les résultats sont donc particulièrement sensibles à traiter.»

Transmission de virus par des personnes cliniquement saines?

Les tests de masse dans les écoles sont basés sur la théorie selon laquelle le coronavirus peut également être transmis par des personnes cliniquement saines, dites asymptomatiques. Le ministère a même une expertise scientifique à offrir. Hannig a cité trois études destinées à prouver la théorie.

La première étude qu’elle cite a été publiée par un chercheur chinois en avril 2020. Cependant, les scientifiques soupçonnent seulement que les humains pourraient jouer un rôle essentiel dans la transmission avant que les symptômes de la maladie n’apparaissent. «Notre étude a plusieurs limites», disent-ils. Par exemple, ils n’ont enquêté que sur les cas dans lesquels les sujets testés devaient ultérieurement être traités dans une clinique présentant des symptômes sévères, ce qui est très rarement le cas chez les enfants. Il se pourrait aussi, selon les auteurs, que l’une des raisons pour lesquelles on surestime le temps d’incubation « gonfle artificiellement la proportion de transmission présymptomatique ».

La deuxième analyse présentée est également basée sur des observations et des estimations basées sur des ensembles de données de Singapour et de Chine de janvier à février 2020. Il ne s’agit également que d’une transmission possible par des personnes qui sont tombées malades un peu plus tard, et non par des personnes qui ne sont pas du tout tombées malades.

Pas de données sur les enfants

Enfin, la porte-parole a cité une autre analyse de septembre 2020, dans laquelle les chercheurs ont examiné plusieurs études de sept pays qui ont suivi un total de 663 sujets testés positifs, dont 111 sans symptômes.

Il déclare: « Nos estimations de la prévalence des cas asymptomatiques de COVID-19 et des taux de transmission asymptomatique sont plus faibles que dans de nombreuses études qui sont devenues publiques, mais encore suffisantes pour justifier une attention politique. » Mais des preuves plus fiables sont nécessaires. Par exemple, le matériel disponible ne fournit aucune donnée fiable sur le rôle des enfants. Mais c’est précisément ce que sont les tests obligatoires dans les écoles.

Et finalement, il existe également des analyses contraires qui suggèrent au moins que les personnes qui ne ressentent aucun signe de maladie ont peu de chances d’avoir des effets sur la propagation du virus. Il s’agit notamment de l’étude de masse à Wuhan, en Chine, sur près de dix millions d’habitants, qui a été publiée en novembre 2020. Il dit que les infections de personnes saines mais positives n’ont pas pu être trouvées. Il n’était pas non plus possible de faire pousser des cultures de virus à partir d’échantillons de ces personnes.

Pression politique sur le pouvoir judiciaire

L’hypothèse de base selon laquelle le virus se propage de manière significative chez les enfants cliniquement sains est donc incertaine. Mais c’est précisément sur cela que reposent les tests obligatoires prescrits dans les écoles. Il reste à se demander si un nombre important de tribunaux traiteront de cette question en détail. Un juge de district de Weimar qui avait temporairement ordonné dans une procédure de protection de l’enfance de s’abstenir de l’obligation d’utiliser des masques de protection, des distances minimales et des tests corona dans les écoles est actuellement sévèrement attaqué.

L’État de Thuringe n’a pas seulement déposé une plainte contre la décision et a annoncé que l’arrêt n’aura aucun effet sur la pratique dans l’État libre. Le parquet d’Erfurt a même reçu plusieurs accusations pénales contre le juge pour « suspicion de perversion à la loi », comme le rapporte le MDR, entre autres. La New Judges Association (NRV) considère donc que l’ordonnance de Weimar « dépasse le niveau de l’acceptable » comme « dépassée ». La décision était, dit-il à partir de là, juridiquement intenable car elle méconnaissait les réglementations juridiques fondamentales et niait également les connaissances essentielles de la science. Cependant, la VNR n’expliquait pas de quoi il s’agissait.

Cela pourrait sensiblement ralentir le courage naissant des tribunaux de rendre des jugements politiquement indésirables. Quel juge veut se retrouver au pilori public et peut-être même devant le cadre pour cette raison? On pourrait aussi appeler cette influence politique.

Plus d’informations sur le sujet – Tribunal de district de Weimar: plus d’exigences de masque et plus de tests corona obligatoires pour les écoliers

