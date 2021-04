Le Pentagone abat un hélicoptère russe, tue deux forces russes et en blesse plusieurs autres

Un hélicoptère russe abattu à Homs, deux morts et des blessés ( Avia.pro)

Les troupes US qui viennent d’être ciblées ce mercredi 14 avril par des missiles de la Résistance et qui sont à bout de souffle face à une armée syrienne et une aviation russe qui frappent sans cesse les terroristes daechistes, entraînés et formés à al-Tanf, en sont-ils venus à ouvrir directement le feu sur les forces russes ? Vu les évolutions très rapides en Ukraine, la tentative de coup d’État en Biélorusse, et puis cet entassement de troupes en mer Noire, pour que la Russie soit clouée au sol au domicile et finisse comme le disait Austin, le chef du Pentagone en janvier, par « quitter le Moyen-Orient », tout est possible. D’où sans doute cette attaque effectuée à Manpad à Homs et visant l’aviation russe.

Selon Avia.pro, un hélicoptère militaire russe a été attaqué en Syrie, et il y a des victimes.

Au cours d’une autre patrouille de l’armée russe dans la zone désertique des zones vides du centre de la Syrie, des terroristes de Daech, qui masquent les officiers US ont attaqué un hélicoptère militaire russe, à la suite duquel, deux soldats russes sont morts et plusieurs autres ont été blessés. La chaîne terroriste, Amaq, affirme que l’hélicoptère russe a été attaqué immédiatement après son atterrissage. « Les terroristes de Daech ont annoncé la mort de deux militaires russes à la suite d’un affrontement dans la région désertique de la province syrienne de Homs, près de la ville d’al-Sukhnah. Comme l’a rapporté l’agence de presse “Amaq”, les terroristes ont attaqué l’hélicoptère russe immédiatement après son atterrissage », rapporte le Telegram-Community Damascus Bulletin.

C’est un tournant puisque le Pentagone se met désormais à directement viser les troupes russes. Désormais il n’y a plus aucun obstacle à ce que la Russie rende la pareille. Surtout que l’armée russe a publié une vidéo des frappes de drones Lancet kamikaze sur les positions de mercenaires turcs à Idlib. La ressource d’information Avia.pro a une vidéo des frappes du véhicule aérien sans pilote russe « Lancet » sur les positions des terroristes pro-Turquie dans l’une des régions du nord. Selon des informations préliminaires, les frappes ont été menées à l’aide de drones Lancet-3. Et bien des attaques aux drones russes n’ont plus aucune raison de rester confinées à Idlib tout comme les frappes à Iskandar qui jusqu’ici n’ont visé que les sites de contrebande du pétrole syrien par la Turquie. Il y a al -Tanf et la base illégale des troupes US. C’est faire d’une pierre de coup : liquider les occupants US et leurs mercenaires daechistes dans le même temps.

Source: Press TV français