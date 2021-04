Macron dit que Sputnik V ne peut pas être utilisé dans l’UE pour accélérer la vaccination + La Russie laisse entendre que le coronavirus est une arme biologique américaine

Macron dit que Sputnik V ne peut pas être utilisé dans l’UE pour accélérer la vaccination

Selon le dirigeant français, un certain nombre d’Etats membres de l’UE ont décidé d’entamer des discussions sur Sputnik

Le Président français Emmanuel Macron / © EPA-EFE / CHRISTIAN HARTMANN / PISCINE

WASHINGTON. Le président français Emmanuel Macron a déclaré dimanche [18 avril] qu’il ne pense pas que les vaccins russes contre le coronavirus Sputnik V peuvent désormais être utilisés dans l’Union européenne pour accélérer la vaccination car ils n’ont pas encore été certifiés par le régulateur sanitaire européen.

« En raison du fait que nous avons accéléré la production en Europe, nous rattrapons définitivement notre retard et nous serons en mesure d’atteindre nos objectifs avec ce que nous avons maintenant », a-t-il déclaré dans une interview accordée à CBS.

Selon le dirigeant français, un certain nombre d’Etats membres de l’UE ont décidé d’entamer des discussions sur Sputnik. «Mais nous avons très peu de principes simples. Premièrement, s’il n’y a pas de reconnaissance d’un vaccin par nos autorités sanitaires européennes, il n’y a aucun moyen d’utiliser ce vaccin sur notre sol. Et à ce stade, le vaccin russe n’est pas reconnu. par nos autorités», a-t-il dit.

« Je ne pense donc pas que le vaccin russe soit aujourd’hui une solution à une accélération car il faudra du temps pour avoir l’autorisation de l’agence européenne et il faudra du temps pour produire sur notre continent un tel vaccin », a-t-il ajouté.

La Russie a été le premier au monde à enregistrer un vaccin anti-coronavirus en août 2020. Le vaccin, développé par le Centre national de recherche Gamaleya pour l’épidémiologie et la microbiologie du ministère russe de la Santé, a reçu le nom de Sputnik V. Il s’agit d’un vaccin vectoriel basé sur l’adénovirus humain

Début février 2020, The Lancet, une revue médicale de renommée mondiale, a publié les résultats de la troisième phase des tests cliniques Sputnik V. Le vaccin s’est avéré être l’un des plus sûrs et des plus efficaces au monde. Ainsi, son efficacité est estimée à 91,6% et 91,8% chez les volontaires de plus de 60 ans. Quatre-vingt-dix-huit pour cent des volontaires ont développé des anticorps contre le coronavirus.

Le vaccin a été enregistré dans environ 60 pays du monde, avec une population totale de plus de 1,5 milliard d’habitants. Plus de 30 pays utilisent ce vaccin pour la vaccination de masse.

La Russie laisse entendre que le coronavirus est une arme biologique américaine

Le secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie, Nikolai Patrushev, a déclaré dans une interview jeudi que la «recherche en biologie militaire» américaine pourrait expliquer l’éruption de la pandémie de coronavirus chinois à Wuhan, dans le centre de la Chine.

Patrushev a accusé les États-Unis d’expérimenter des armes biologiques dans des régions proches des frontières de la Chine et de la Russie en réponse au journal russe Kommersant demandant un commentaire sur le fait que l’Organisation mondiale de la santé (O.M.S. n’a pas identifié une source animale du coronavirus chinois. L’OMS a envoyé une équipe à Wuhan au début de 2021 – plus d’un an après le début de l’épidémie initiale, et près d’un an après que les autorités chinoises aient admis avoir détruit des preuves clés sur l’origine du virus – pour collecter des preuves cherchant une réponse à la façon dont la pandémie a commencé. Le rapport publié après l’OMS de la visite d’experts en Chine a révélé qu’après avoir testé des dizaines de milliers d’animaux dans la province du Hubei, où se trouve Wuhan, ils n’ont pas pu trouver un seul animal porteur du coronavirus chinois, officiellement connu sous le nom de SARS-CoV-2.

Patrushev a répondu au manque de preuves que le virus est répandu dans la nature dans la région où la pandémie a commencé avec «le fait» que des laboratoires biologiques américains existent en Asie, selon une traduction de l’interview de Kommersant publiée sur Facebook par le ministère russe des Affaires étrangères.

«Veuillez noter que le nombre de laboratoires biologiques contrôlés par les États-Unis augmente à pas de géant dans le monde. Curieusement, ils sont construits près des frontières russes et chinoises», a déclaré Patrushev. [Comme de nombreuses bases militaires par ailleurs – MIRASTNEWS]. «Ils nous assurent qu’il s’agit de centres de recherche où les Américains aident les chercheurs locaux à développer de nouveaux médicaments pour lutter contre les maladies dangereuses. À vrai dire, les autorités des pays où se trouvent ces sites n’ont aucune idée de ce qui se passe derrière leurs murs.»

«Certes, nous et nos partenaires chinois avons des questions à ce sujet», a-t-il poursuivi. «On nous dit que des stations sanitaires et épidémiologiques pacifiques fonctionnent près de nos frontières, mais pour une raison quelconque, elles semblent plus évocatrices de Fort Detrick dans le Maryland où les Américains travaillent sur la recherche en biologie militaire depuis des décennies. Surtout, des flambées de maladies qui ne sont pas typiques de ces régions sont enregistrées dans les zones voisines.»

Patrushev n’a donné aucun exemple des prétendues «flambées de maladies» suspectes que son gouvernement avait documentées.

Fort Detrick, dans le Maryland, abrite un laboratoire de l’armée américaine temporairement fermé en novembre 2019 en raison d’une «panne de l’usine de stérilisation à la vapeur de Fort Detrick», selon des responsables militaires. Il a repris ses opérations en mars 2020. Le Parti communiste chinois a, pendant plus d’un an, accusé le site de Fort Detrick de déchaîner le coronavirus chinois sur le monde, affirmant à tort que les cas de lésions pulmonaires étaient liés à l’utilisation de cigarettes électroniques, ou de vapoteurs, en 2019, étaient des cas secrets de coronavirus chinois. Aucune preuve ne suggère qu’une relation entre les lésions pulmonaires et le coronavirus chinois et les lésions pulmonaires ne sont, contrairement au coronavirus chinois, pas contagieuse, ce qui signifie qu’aucun agent de santé n’a été diagnostiqué avec ces blessures après avoir traité des patients malgré le fait de ne pas utiliser le protocole des maladies infectieuses.

Kommersant a demandé à Patrushev de clarifier les prétendus sites de recherche biologique asiatiques: « Êtes-vous en train de dire que les Américains y développent des agents de guerre biologique? »

« Nous avons de bonnes raisons de croire que c’est exactement le cas », a répondu Patrushev. Le haut responsable russe n’a identifié aucun site qu’il considérait comme une source potentielle d’origine du coronavirus chinois ni expliqué comment les tests d’armes biologiques près de la frontière chinoise entraîneraient une épidémie au cœur du pays, à près de mille kilomètres de là. la frontière la plus proche, sans infecter personne en cours de route.

Patrushev a déclaré que la Russie «travaillerait avec nos partenaires… dans l’espace post-soviétique» pour résoudre le problème, ajoutant de façon inquiétante que «les Américains ont également des problèmes avec les armes chimiques».

Zhao Lijian, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères qui a d’abord lancé la théorie du complot selon laquelle la pandémie de coronavirus chinois était le produit du travail de l’armée américaine, a adopté les remarques de Patrushev lors de son point de presse régulier jeudi. Zhao, contrairement à Patrushev, a identifié l’Ukraine comme un emplacement potentiel pour des installations de recherche suspectes de l’armée américaine.

«J’ai remarqué que la Russie a récemment exprimé à nouveau son inquiétude concernant les activités bio-militaires des États-Unis sur son propre territoire, notamment à Fort Detrick et dans d’autres pays comme l’Ukraine. Cette préoccupation est en fait partagée par de nombreux autres pays», a déclaré Zhao. «Comme la Chine l’a répété à plusieurs reprises, les activités américaines pertinentes ne sont ni transparentes, ni sûres, ni justifiées.»

«Nous pouvons prendre l’Ukraine par exemple, qui a été mentionnée par la partie russe. Selon des rapports ouvertement disponibles, les États-Unis ont mis en place 16 laboratoires biologiques rien qu’en Ukraine», a déclaré Zhao. «Pourquoi a-t-il besoin de construire autant de laboratoires dans le monde? Quelles activités l’armée américaine mène-t-elle dans ces laboratoires et à la base de Fort Detrick?»

L’OMS. Le rapport, rédigé en collaboration avec des scientifiques approuvés par la Chine et fortement supervisé par les autorités liées à Pékin, a évoqué la possibilité que le virus a fui d’un laboratoire de recherche, mais l’a rejeté comme hautement improbable. Wuhan, où la pandémie a commencé, abrite l’un des centres de virologie les plus avancés au monde, l’Institut de virologie de Wuhan, qui était connu pour étudier les coronavirus au moment de l’épidémie. L’OMS a rejeté explicitement l’idée d’un accident de laboratoire et a déclaré qu’il ne traitait pas du potentiel d’une dissémination délibérée d’agents pathogènes.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l’OMS, a rejeté les propres recherches de l’agence sur la théorie des fuites en laboratoire lors d’une conférence de presse destinée à lancer le rapport.

« L’équipe a également visité plusieurs laboratoires à Wuhan et a envisagé la possibilité que le virus pénètre dans la population humaine à la suite d’un incident de laboratoire », a déclaré Tedros aux journalistes. «Cependant, je ne pense pas que cette évaluation ait été suffisamment approfondie. D’autres données et études seront nécessaires pour parvenir à des conclusions plus solides.»

Pékin, auparavant très favorable à Tedros, l’a accusé d’avoir tenté «d’apaiser Washington» à la suite de ces remarques.

Étude: les vaccins à base d’ARNm et le risque de maladie à prion

La maladie à prion est l’équivalent animal de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) ou maladie de la vache folle. Il détruit les tissus cérébraux, est dégénératif, transmissible et mortel. En tant que tels, les injections de thérapie génique ont le potentiel d’être une arme biologique mortelle. ⁃ Éditeur TN

On a constaté que les vaccins provoquaient une multitude d’événements indésirables chroniques à développement tardif. Certains événements indésirables comme le diabète de type 1 peuvent ne se produire que 3 à 4 ans après l’administration d’un vaccin [1]. Dans l’exemple du diabète de type 1, la fréquence des cas d’événements indésirables peut dépasser la fréquence des cas de maladies infectieuses graves que le vaccin a été conçu pour prévenir.

Étant donné que le diabète de type 1 n’est qu’une des nombreuses maladies à médiation immunitaire potentiellement causées par les vaccins, les événements indésirables chroniques tardifs sont un grave problème de santé publique.

L’avènement de la nouvelle technologie vaccinale crée de nouveaux mécanismes potentiels d’événements indésirables liés aux vaccins. Par exemple, le premier vaccin antipoliomyélitique tué a en fait causé la polio chez les receveurs parce que le processus de fabrication à plus grande échelle n’a pas tué efficacement le virus de la polio avant qu’il ne soit injecté aux patients. Les vaccins à base d’ARN présentent des risques particuliers d’induire des événements indésirables spécifiques.

Un tel événement indésirable potentiel est les maladies à base de prions provoquées par l’activation de protéines intrinsèques pour former des prions. Une mine de connaissances a été publiée sur une classe de protéines de liaison à l’ARN qui participent à la cause d’un certain nombre de maladies neurologiques, notamment la maladie d’Alzheimer et la SLA. TDP-43 et FUS sont parmi les mieux étudiés de ces protéines [2].

Le vaccin COVID-19 à base d’ARN de Pfizer a été approuvé par la FDA américaine en vertu d’une autorisation d’utilisation d’urgence sans données de sécurité à long terme. En raison de préoccupations concernant la sécurité de ce vaccin, une étude a été réalisée pour déterminer si le vaccin pouvait potentiellement induire une maladie à prion.

Méthodes

Le vaccin à base d’ARN de Pfizer contre le COVID-19 a été évalué pour déterminer le potentiel de conversion du TDP-43 et / ou du FUS en leurs états pathogènes à base de prions. L’ARN du vaccin a été analysé pour la présence de séquences qui peuvent activer TDP-43 et FUS. L’interaction de la protéine de pointe transcrite avec sa cible a été analysée pour déterminer si cette action pouvait également activer TDP-43 et FUS.

Résultats

L’analyse du vaccin Pfizer contre la COVID-19 a identifié deux facteurs de risque potentiels d’induction de la maladie à prion chez l’homme. La séquence d’ARN dans le vaccin [3] contient des séquences censées induire l’agrégation du TDP-43 et du FUS dans leur conformation à base de prions conduisant au développement de maladies neurodégératives courantes.

En particulier, il a été montré que les séquences ARN GGUA [4], les séquences riches en UG [5], les répétitions en tandem UG [6] et les séquences G Quadruplex [7], ont une affinité accrue pour se lier au TDP-43 et / ou FUS et peuvent provoquer TDP-43 ou FUS pour prendre leurs configurations pathologiques dans le cytoplasme. Dans l’analyse actuelle, un total de seize répétitions en tandem UG (GΨG) ont été identifiées et des séquences riches en UG (ΨG) supplémentaires ont été identifiées.

Deux séquences GGΨA ont été trouvées. G Des séquences quadruplex sont peut-être présentes mais des programmes informatiques sophistiqués sont nécessaires pour les vérifier.

La protéine de pointe codée par le vaccin se lie à l’enzyme de conversion 2 de l’angiotensine (ACE2), une enzyme qui contient des molécules de zinc [8]. La liaison de la protéine de pointe à ACE2 a le potentiel de libérer la molécule de zinc, un ion qui amène le TDP-43 à assumer sa transformation de prion pathologique [9].

Discussion

Il y a un vieil adage en médecine selon lequel «le remède peut être pire que la maladie». La phrase peut être appliquée aux vaccins. Dans le présent article, on craint que les vaccins COVID à base d’ARN aient le potentiel de provoquer plus de maladies que l’épidémie de COVID-19.

Cet article se concentre sur un nouveau mécanisme potentiel d’événement indésirable provoquant une maladie à prion qui pourrait être encore plus courante et débilitante que l’infection virale que le vaccin est conçu pour prévenir. Bien que cet article se concentre sur un événement indésirable potentiel, il existe plusieurs autres événements indésirables potentiellement mortels, comme indiqué ci-dessous.

Au cours des deux dernières décennies, certains scientifiques se sont inquiétés du fait que les prions pourraient être utilisés comme armes biologiques. Plus récemment, on a craint que des molécules intracellulaires omniprésentes puissent être activées pour provoquer une maladie à prion, y compris la maladie d’Alzheimer, la SLA et d’autres maladies neurodégénératives.

Cette préoccupation est due au potentiel d’utilisation abusive des données de recherche sur les mécanismes par lesquels certaines protéines de liaison à l’ARN comme le TDP-43, le FUS et d’autres peuvent être activées pour former des prions pathogènes. Le fait que cette recherche, qui pourrait être utilisée pour le développement d’armes biologiques, soit financée par des organisations privées telles que la Fondation Bill et Melinda Gates et Ellison Medical Foundation [2] sans contrôle national / international est également une préoccupation.

Par le passé, par exemple, il était interdit de publier des informations relatives à la construction de bombes nucléaires.

Les données publiées ont montré qu’il existe plusieurs facteurs différents qui peuvent contribuer à la conversion de certaines protéines de liaison à l’ARN, notamment le TDP-43, le FUS et les molécules apparentées, à leurs états pathologiques. Ces protéines de liaison à l’ARN ont de nombreuses fonctions et se trouvent à la fois dans le noyau et dans le cytoplasme. Ces protéines de liaison ont des régions d’acides aminés, des motifs de liaison qui se lient à des séquences d’ARN spécifiques.

20 employés de l’ambassade tchèque à Moscou déclarés personae non grata

Ils doivent quitter la Russie avant la fin de la journée le 19 avril, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères.

Ministère des affaires étrangères de la Russie / © Valery Sharifulin / TASS

MOSCOU. Vingt employés de l’ambassade tchèque à Moscou ont été déclarés personae non grata en réponse à l’expulsion de 18 diplomates russes de ce pays, a annoncé dimanche le ministère russe des Affaires étrangères.

« [L’ambassadeur tchèque] Vitezslav Pivonka a été informé que vingt employés de l’ambassade tchèque à Moscou sont déclarés personae non grata. Ils doivent quitter le territoire de notre pays d’ici la fin de la journée le 19 avril 2021 », a-t-il indiqué. « Il a également été exigé que la partie tchèque ramène le nombre d’employés locaux à égalité avec le nombre d’employés de la même catégorie dans l’ambassade de Russie en République tchèque. Une note correspondante a été remise à l’ambassadeur. »

Le Premier ministre tchèque Andrej Babis et le premier vice-Premier ministre Jan Hamacek ont ​​annoncé samedi l’expulsion de 18 employés de l’ambassade de Russie à Prague, qui seraient des « officiers des services spéciaux russes ».

Cette décision est intervenue dans le contexte des circonstances nouvellement nivelées de l’explosion de 2014 au dépôt de munitions du village de Vrbetice. Selon certaines informations, «des officiers du renseignement militaire russe» auraient été impliqués dans cet incident.

Le ministère russe des Affaires étrangères a exprimé une vive protestation contre cette mesure prise « sous des prétextes inventés et non fondés » et des mesures de réponse promises suivraient.

