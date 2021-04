Un membre de la famille du rappeur DMX affirme que l’injection de «vaccin» COVID a précédé sa crise cardiaque fatale – pas une overdose de drogue

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

L’International Business Times, le Washington News Post et d’autres rapportent qu’un membre de la famille lié à Earl Simmons, la star du rap connue sous le nom de DMX, a affirmé que DMX avait reçu une injection COVID-19 avant d’avoir une crise cardiaque mortelle, que l’entreprise des médias accusent une overdose de drogue.

MTO News est apparemment celui qui a cassé l’histoire et a eu l’interview exclusive avec le membre anonyme de la famille.

MTO News s’est entretenu avec un membre de la famille Simmons qui croit que ce ne sont PAS des drogues qui ont causé la crise cardiaque. Dans une interview EXCLUSIVE, MTO News s’est entretenu avec un membre de la famille de DMX qui nous a dit que le rappeur avait reçu le vaccin COVID environ une semaine avant de souffrir de la crise cardiaque. Un membre de la famille de DMX a déclaré à MTO News: «[DMX] a reçu le vaccin quand ils l’ont ouvert à des personnes de plus de 50 ans. Il l’a reçu pour pouvoir voyager et se produire, des trucs comme ça.» L’État de New York a ouvert les vaccinations COVID-19 pour les personnes de plus de 50 ans à la mi-mars. Et le membre de la famille soupçonne que la crise cardiaque DMX aurait pu être une réaction au vaccin. Le membre de la famille a expliqué: «Tout le monde [dans les nouvelles] ne cesse de dire que [DMX] a eu une surdose de drogue. Comment savent-ils. Je fais partie de la famille et aucun médecin ne m’a rien dit sur une overdose.» Le membre de la famille est FURIEUX à propos des spéculations entourant l’usage de drogue DMX. Elle a déclaré à MTO News: «Oui, il avait des problèmes de drogue dans le passé. Mais personne ne sait qu’il a eu une OD. C’est f**ck up que cela soit rapporté comme ça.» Elle a déclaré à MTO News qu’elle – et sa famille – envisageaient d’intenter une action en justice contre les publications de presse, concluant prématurément que DMX avait subi une surdose de drogue. Mais ce qui est clair – selon le membre de la famille – est que DMX a pris le vaccin Covid. Les proches en deuil ont expliqué: «Il a pris ce vaccin et il a eu une crise cardiaque. Je ne dis pas que le vaccin l’a fait, mais il n’a jamais eu de crise cardiaque auparavant.» (Source.)

Les sources habituelles des «vérificateurs de faits» des organismes de surveillance des médias d’entreprise se sont précipitées pour qualifier le rapport de «faux». Mais ils le marquent «faux» simplement parce qu’ils ne peuvent pas contacter le membre de la famille et étayer l’histoire, donc ils la qualifient de «fausse» même s’ils n’ont aucune preuve du contraire.

Un avocat qui aurait représenté DMX a contacté MTO News, et MTO News a donc récemment publié une mise à jour:

MISE À JOUR DE LA RÉDACTION: Depuis la publication de cet article, un avocat qui représentait DMX a déclaré à USA Today que DMX n’avait pas reçu le vaccin Covid une semaine avant sa crise cardiaque. L’avocat a également déclaré à la publication, cependant, qu’il «n’était pas sûr que le DMX ait reçu le vaccin avant cette période». MTO News a reçu ces informations sur DMX recevant le vaccin Covid-19 d’une source liée à la famille et soutient fermement le rapport du CDC selon lequel il n’y a pas encore de lien prouvé entre le vaccin COVID -19 et la mort de quiconque.

Ainsi, bien que MTO News reste fidèle à son histoire originale, il a maintenant dû ajouter la mention légale obligatoire, apparemment, que le CDC n’a trouvé aucun lien entre les injections expérimentales de COVID et ceux qui meurent après les avoir reçues.

Comme nous l’avons déjà signalé à Health Impact News, la semaine dernière, plus de 3000 décès suite à des injections expérimentales de COVID ont été signalés au CDC au cours des quatre premiers mois depuis que la FDA a donné l’autorisation d’utilisation d’urgence à ces injections COVID expérimentales, dont l’un (le Johnson and Johnson one) a maintenant été arrêté par la FDA en raison de rapports de caillots sanguins mortels.

Ces plus de 3000 décès enregistrés dépassent maintenant le nombre de décès enregistrés signalés au CDC suite à des vaccins au cours des 13 dernières années. Voir:

Il est irresponsable et criminel de la part du CDC d’affirmer définitivement qu’aucun de ces plus de 3000 décès enregistrés n’était lié de quelque manière que ce soit aux injections expérimentales.

Ces informations sur les décès enregistrés à la suite d’injections de COVID, tirées directement de la base de données CDC VAERS, continuent d’être censurées par les médias d’entreprise, Big Pharma, le gouvernement américain et les sociétés de médias sociaux Big Tech. Ils affirment tous qu' »aucun décès n’a encore été associé aux vaccins COVID-19. »

C’est pourquoi nous continuons de porter ces histoires à l’attention du public. La lumière de la vérité doit exposer les mauvaises actions qui se font actuellement dans les ténèbres.

LES VACCINS PFIZER ONT TUÉ 74 AUX ÉTATS-UNIS, 53 AU GIB, 23 EN NORVÈGE

ww.preparewithcw.com

Les gens meurent des vaccins et ne sont pas signalés. Les médecins et les infirmières font votre devoir!

https://brandnewtube.com/embed/U4XLED8uWVmHGq6

48 ans, décède après le vaccin Covid-19 malgré l’avertissement d’AstraZeneca 15/04/2021

BLESSURE DU VACCIN PFIZER COVID-19 – MYÉLITE TRANSVERSALE 13 avril 2021, une des maladies multiples

Dommage pour la vie après avoir pris le vaccy vaccy

Décès de la femme «probable» lié au vaccin – Non lié à l’injection de thérapie génique!

Crédit à 9 News Australia

Il y a des inquiétudes croissantes concernant le vaccin AstraZeneca COVID-19 après que la TGA a déclaré que la mort d’une femme de la côte centrale était «probablement» liée au vaccin.

Nouvelle Normalité Regardez: #187 Une autre victime d’une blessure par thérapie génique Pfizer

Source : BIT CHUTE

Une Australienne décède IMMÉDIATEMENT APRÈS le vaccin AstraZeneca – mais ne vous inquiétez pas, selon les autorités

Source : BIT CHUTE

https://brandnewtube.com/watch/australian-woman-dies-immediately-after-astrazeneca-vaccine-but-don-039-t-worry-says-authorities_PTsrpRNbkyn9pZc.html

10 MORTS EN INDE APRÈS LE COVID JAB – MAIS NE VOUS INQUIÉTEZ PAS C’ÉTAIT RIEN À FAIRE AVEC LES VACCINS

Comme d’habitude, des gens meurent partout dans le monde après avoir pris le vaccin contre la covid, mais les médecins corrompus annulent désespérément leur mort. Combien de personnes supplémentaires doivent-elles mourir avant que les gouvernements du monde n’admettent que ces vaccins sont dangereux? C’est un cas où le CURE est PLUS MORTEL que la maladie Covid.

https://brandnewtube.com/watch/10-dead-in-india-after-covid-jab-but-don-039-t-worry-it-was-nothing-to-do-with-the-vaccines_VczubqAvw6nfr6r.html

L’acteur indien de 59 ans, Vivek, est mort 2 jours après avoir été v*cciné

Source : BIT CHUTE

Entretien avec une étudiante en soins infirmiers souffrant d’une réaction neurologique due à l’injection d’AstraZeneca

Crédit à Matt Lawson Photography / Voir aussi!: Https://www.bitchute.com/video/SFcoPo9vlv2a/

Matt Lawson:

UNE INTERVIEW EXCLUSIVE

J’ai eu la chance de parler à la courageuse étudiante en sciences infirmières «Dee» de Brisbane qui a eu levaccin AZ il y a trois semaines et qui a des crises depuis.

Notre gouvernement dissimule ces réactions défavorables et les médias ne les rapporteront pas correctement, alors partagez-le partout et faites connaître son histoire.

https://t.me/mattlawsonphotography

Meurtres à domicile au Royaume-Uni: l’avocate Clare Wills-Harrison lit le témoignage d’un dénonciateur (août 2020)

Source : Health Impact News