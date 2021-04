Une étude montre que Pfizer et Moderna 30 FOIS PLUS MORTELS que le vaccin AstraZeneca

Une maladie de la coagulation sanguine potentiellement mortelle est 30 fois plus fréquente chez les personnes ayant reçu les vaccins Covid-19 produits par Moderna et Pfizer que chez celles ayant reçu le vaccin AstraZeneca en difficulté, ont découvert les chercheurs.

Une équipe de scientifiques de l’Université d’Oxford a découvert qu’après la vaccination, les receveurs de Vaxzevria (anciennement vaccin AstraZeneca Covid-19) étaient moins susceptibles de souffrir de thrombose de la veine porte (PVT) – caillots sanguins dans l’artère des intestins au foie.

Pour les receveurs du vaccin à vecteur viral Vaxzevria, le taux d’incidence de la thrombose splanchnique – coagulation dans la veine porte et dans d’autres veines abdominales – est de 1,6 par million de personnes, selon les données du régulateur européen des médicaments, l’Agence européenne des médicaments (EMA). En revanche, quelque 44,9 cas de PVT par million de personnes ont été observés parmi ceux qui avaient reçu des injections de vaccins à ARNm fabriqués par Moderna et Pfizer, selon l’étude d’Oxford, publiée jeudi.

L’Université d’Oxford a publié une étude importante basée sur plus de 489 000 receveurs de vaccins à ARNm qui montre que le risque de thrombose de la veine porte semble être 30 fois plus élevé avec les vaccins à ARNm (Pfizer et Moderna) qu’avec AstraZeneca. pic.twitter.com/boxPFjAOO4 – Sputnik V (@sputnikvaccine) 16 avril 2021

Les vaccins ARNM agissent en apprenant au corps à produire une partie de la protéine de pointe Covid afin de générer une réponse immunitaire pour combattre le virus.

Les vaccins à vecteur viral, y compris le vaccin Covid-19 fabriqué par Johnson & Johnson, fonctionnent plutôt en introduisant une forme bénigne du virus pour inciter le corps à produire des anticorps.

La recherche d’Oxford intervient après des semaines d’incertitude pour le vaccin d’AstraZeneca après que l’EMA ait conclu que les caillots sanguins inhabituels avec des plaquettes sanguines basses devraient être répertoriés comme «effets secondaires très rares» du vaccin.

Parmi les autres conclusions de l’équipe d’Oxford, on peut citer que la contraction du Covid-19 expose les personnes à un risque «environ 100 fois plus élevé» que la normale de souffrir d’un autre type de coagulation appelé thrombose veineuse cérébrale (TVC).

Le risque de la maladie rare, qui empêche le sang de s’écouler du cerveau, a un taux d’incidence de 4,1 par million de personnes pour ceux qui avaient reçu un vaccin ARNm et de 5,0 par million de personnes parmi ceux qui ont reçu le vaccin AstraZeneca, les chercheurs ont dit.

Cependant, les auteurs principaux de l’étude, le professeur Paul Harrison et le Dr Maxime Taquet, du Département de psychiatrie de l’Université et du NIHR Oxford Health Biomedical Research Center, ont appelé à la «prudence» sur les résultats.

« Ces données doivent être interprétées avec prudence, d’autant plus que les données sur le vaccin Oxford-AstraZeneca proviennent de la surveillance de l’EMA, alors que les autres données utilisent le réseau de dossiers de santé électroniques TriNetX », a déclaré Taquet.

Les préoccupations mondiales concernant la coagulation du sang concernant le vaccin d’AstraZeneca ont persisté à la suite de l’examen des rapports par l’EMA, qui a révélé que la plupart des cas concernaient des femmes de moins de 60 ans.

Le commentateur politique Anthony Webber a déclaré à RT que le déploiement du vaccin devrait être «suspendu» jusqu’à ce que son efficacité et son innocuité puissent être correctement évaluées. Il a noté que les rapports liant les injections à des effets indésirables ne devraient pas surprendre car les vaccins n’ont reçu qu’une approbation d’urgence et sont toujours en cours d’essais, un fait dont le public devrait être plus conscient.

«Nous devons nous rappeler que tous ces vaccins sont expérimentaux. Ils sont officiellement expérimentaux jusqu’en 2023 environ. Si les vaccins Covid n’avaient pas été précipités, nous aurions eu plus de temps pour l’expérimentation», a-t-il déclaré.

De nombreux pays ont depuis imposé des restrictions d’âge minimum pour les personnes recevant le vaccin, notamment la France, les Pays-Bas et l’Allemagne.

Maintenant, malgré toutes ces statistiques, la question que vous devez vous poser est la suivante: pourquoi exactement AstraZeneca est-il acculé et diffamé dans l’ensemble des médias? Pourquoi? Pas assez de morts ??? Comme vous pouvez le voir dans ces graphiques ci-dessous, Pfizer est de loin le tueur numéro 1, mais vous n’entendez pas les médias grand public dénigrer Pfizer, non vous les entendez dénigrer AstraZeneca et Johnson & Johnson à la place. La question est, pourquoi? Quels intérêts et pots-de-vin sont en jeu ici ?? Hmmm?? rechercher

Source

Traduction : MIRASTNEWS

Source : THE EUROPEAN UNION TIMES

Les vaccins COVID-19 tuent OFFICIELLEMENT 10 000 en Europe et aux États-Unis, le coupable numéro 1 de Pfizer mais [seulement] AstraZeneca est persécuté

Radislav Krstic, le général serbe de Bosnie, est un cas moderne définissant le génocide. Krstic, l’ancien président serbe et de la République de Yougoslavie Slobodan Milosevic, le colonel-général Ratko Mladic et consorts, ont été accusés de crimes de guerre pour leurs actes pendant les guerres de Yougoslavie dans les années 1990. Milosevic est mort en prison avant la fin de son procès. Mais les deux autres établissent des précédents intéressants.

Le massacre de Srebrenica est décrit par de nombreux historiens comme le pire crime sur le sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Plus de 8 000 hommes et garçons musulmans de Bosnie ont été massacrés en quelques jours, en juillet 1995.

Le Tribunal pénal international de l’ex-Yougoslavie a inculpé Krstic et Mladic pour leur rôle dans le massacre. Mladic a été reconnu coupable de génocide en 2017. Krstic a été reconnu coupable de génocide en 2001. Mais une cour d’appel a réduit sa condamnation à l’aide et à l’encouragement au génocide. Ainsi, un tribunal international pour les crimes de guerre a défini le génocide comme le fait de tuer 8 000 personnes aussi récemment qu’en 2017. Il n’est pas nécessaire qu’il y en ait des centaines de milliers (et qu’il soit ignoré dans le monde) comme au Rwanda pour être qualifié de génocide. Faites attention Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, et al.

Crimes contre l’humanité

Un total de 9667 décès après des injections de COVID-19 ont été signalés à EudraVigilance et au Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), selon Health Impact News. Ces bases de données en ligne facilitent la déclaration des effets indésirables des injections expérimentales de COVID-19 en Europe et aux États-Unis, respectivement. Tout cela est officiel, non officiel, qui sait, mais il y en a certainement plus.

Il n’existe pas de moyen simple de tabuler les résultats dans EudraVigilance. Ainsi, Health Impact News a effectué les tâches fastidieuses de compilation manuelle des données. La piqûre de Pfizer / BioNTech a causé 3 760 décès signalés au 10 avril. Moderna est responsable de 1 801 décès, tandis qu’AstraZeneca compte 1 086 décès. Johnson & Johnson n’est pas largement utilisé en Europe. Mais il est responsable de 15 morts. Tous les coups sont également responsables de près de 300 000 blessures au total.

Pendant ce temps, VAERS a reçu 3 005 rapports de décès à la suite de vaccins expérimentaux contre la COVID-19 jusqu’au 12 avril. Health Impact News a constaté que les 3 005 décès dus au vaccin COVID-19 au cours des quatre derniers mois sont plus que tous les décès par vaccin au cours des 13 années précédentes.

Le psyop global continue

Gardez à l’esprit que ces décès ne sont que les décès signalés. La plupart des gens ne prennent pas la peine d’utiliser ces bases de données. Les deux sont difficiles à naviguer et peu conviviaux. En outre, le CDC déclare toujours ce qui suit sur son site Web:

À ce jour, le Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) n’a pas détecté de modèles de cause de décès qui indiqueraient un problème de sécurité avec les vaccins COVID-19.

Recherchez « Quelqu’un est-il mort des suites de vaccins » dans Google. Tous les résultats sont des articles de «vérification des faits» affirmant à tort que personne n’est mort ou que les coups de feu n’ont pas causé les décès présumés. Il devient douloureusement évident que le nombre de décès n’a pas d’importance pour une population manipulée psychologiquement.

Les gens aspirent littéralement à ces coups comme de l’argent, comme le sexe, comme un travail de rêve, etc. En conséquence, les sociétés pharmaceutiques ont une couche de protection supplémentaire. La plupart des récipiendaires des vaccins se portent volontaires et célèbrent même lorsqu’ils reçoivent les vaccins. Le génocide peut-il être volontaire? Tout cela est assez surréaliste. Mais si la norme internationale est de 8000 morts, le programme de tir expérimental de la COVID-19 est clairement un génocide et de nombreux dirigeants pharmaceutiques doivent être tenus pour responsables.

Tout ce que nous voyons maintenant, ce sont les effets à court terme de ces clichés. L’humanité ne sera pas seulement très différente dans cinq ans, mais elle sera également beaucoup moins nombreuse. Revenez ici dans deux ans. Des millions de femmes et de couples se plaindront d’infertilité et d’incapacité à concevoir. Cela fait également partie du plan. Restez vigilant et continuez à répandre la vérité autant que possible.

Total des réactions pour le vaccin expérimental à ARNm Tozinameran (code BNT162b2, Comirnaty) de BioNTech / Pfizer: 3 760 décès et 134 606 blessures au 10/04/2021

Total des réactions pour le vaccin expérimental à ARNm ARNm-1273 (CX-024414) de Moderna: 1801 décès et 13 426 blessures au 10/04/2021

Total des réactions pour le vaccin expérimental AZD1222 (CHADOX1 NCOV-19) d’Oxford / AstraZeneca: 1 086 décès et 150 863 blessés au 10/04/2021

Maintenant, malgré toutes ces statistiques, la question que vous devez vous poser est, pourquoi exactement AstraZeneca est-il acculé et diffamé dans l’ensemble des médias? Pourquoi? Pas assez de morts ??? Comme vous pouvez le voir dans ces graphiques ci-dessous, Pfizer est de loin le tueur numéro 1, mais vous n’entendez pas les médias grand public dénigrer Pfizer, non vous les entendez dénigrer AstraZeneca et Johnson & Johnson à la place. La question est, pourquoi? Quels intérêts et pots-de-vin sont en jeu ici ?? Hmmm?? rechercher

Source

Traduction : MIRASTNEWS

Source : THE EUROPEAN UNION TIMES