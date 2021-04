6 patients israéliens développent une infection à herpès zoster comme effet secondaire du vaccin COVID-19

Des chercheurs du centre médical Carmel de Haïfa et du centre médical Sourasky de Tel Aviv ont découvert que le risque de développer une infection à herpès zoster (HZ) augmente après une vaccination COVID-19 chez les personnes atteintes de maladies rhumatismales inflammatoires auto-immunes légères (AIIRD). Cette condition est caractérisée par une éruption cutanée rouge et petite se développant sur la peau. Il peut en outre provoquer des douleurs, des lésions nerveuses et des démangeaisons prolongées sur la peau.

«Nous ne pouvons pas dire que le vaccin est la cause à ce stade», a déclaré la chercheuse principale, le Dr Victoria Furer, du département de rhumatologie de l’hôpital au Jerusalem Post. «Nous pouvons dire que cela pourrait être un élément déclencheur chez certains patients.»

La recherche a été effectuée sur 491 patients atteints d’AIIRD et 99 contrôles dans les centres médicaux. Sur ces 491 personnes, 6 personnes ont développé une infection à herpès zoster après la première dose de vaccin et une après la deuxième dose de vaccin.

Furer a déclaré que cinq des six patients qui ont développé le zona étaient jeunes, présentaient des cas bénins de maladie auto-immune et prenaient peu ou pas de médicaments, ce qui signifie qu’ils n’auraient pas dû courir un risque accru de développer le zona.

«C’est pourquoi nous en avons rendu compte», a-t-elle déclaré.

Le zona a tendance à se développer davantage chez les personnes de plus de 50 ans.

Furer a déclaré que depuis son article, qui a été publié dans la revue à comité de lecture Rheumatology le 12 avril, elle a reçu des courriels de patients du monde entier qui ont contracté le zona après le vaccin.

« Il semble que la raison en soit qu’il existe une certaine association », a déclaré Furer au Post.

Elle a déclaré que des recherches supplémentaires, y compris une étude épidémiologique plus large, seraient nécessaires pour prouver les causes et les effets.

Elle a déclaré qu’une implication pratique pourrait être de recommander que les patients de l’AIIRD soient vaccinés contre le zona avant de se faire vacciner contre la COVID-19 afin de réduire le risque.

Il y a eu de nombreux cas d’éruptions cutanées sévères après la vaccination Covid-19, comme rapporté par GreatGameIndia plus tôt.

Les médecins ont averti après qu’une étude a montré qu’une éruption cutanée sévère avec démangeaisons pourrait être un effet secondaire du vaccin COVID-19. Les patients ont vu une grosse lésion cutanée au site d’injection d’environ 10 centimètres de diamètre.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia