L’ÉVÉNEMENT DE NIVEAU D’EXTINCTION COVID-19 + Un enfant de deux ans meurt après avoir reçu le vaccin Covid Pfizer  

L’ÉVÉNEMENT DE NIVEAU D’EXTINCTION COVID-19

Ce que le monde vit en 2021 et va de l’avant est un ÉVÉNEMENT DE NIVEAU D’EXTINCTION créé par l’homme via une série continue d’actes bioterroristes perpétrés par une conspiration génocidaire d’acteurs étatiques, de sociétés, d’ONG, de sociétés secrètes [1] et d’organisations terroristes telles que l’OTAN (aka Organisation terroriste de l’Atlantique Nord).

Ce que ces auteurs de la plandémie Covid ont mis en mouvement est un événement de niveau d’extinction irréversible (ELE) qui finira par se frayer un chemin dans toute la civilisation planétaire.

En raison des innombrables vecteurs de diffusion de l’arme biologique COVID-19, ainsi que des nombreuses méthodes de propagation de Covid, le contrôle de cette pandémie entièrement fabriquée est une fonction de la fermeture des laboratoires d’armes biologiques de qualité militaire. De même, les différents moyens de prolifération de ce «coronavirus» au sein des systèmes nationaux de santé du monde entier doivent être stoppés à la hâte afin de mettre un terme à cette ELE qui se déroule rapidement.

Maintenant que les vaccins COVID-19 dangereux et mortels ont été largement utilisés, le régime mondial en évolution rapide défini par le programme de super vaccination Covid contribuera de manière significative à l’ELE. En raison des aspects modifiant l’ARN et l’ADN des injections Covid, ces «vaccinations» ne peuvent pas être annulées. Par conséquent, ces individus vaccinés succomberont à l’ELE ou deviendront gravement incapables au point de devenir un lourd fardeau pour leurs soignants.

Éléments clés de l’ELE

Il y a cinq éléments majeurs dans cet ELE méticuleusement conçu.

• Sortie de l’arme biologique COVID-19 et des variantes fréquemment bio-ingénierie [, nous avons parlé il y a plusieurs mois déjà de SRAS-CoV-Z, Coronavirus 20XY, COVID-XY sortis des laboratoires pour entretenir la maladie et pousser à la prise de ‘vaccins’ empoisonnés par l’instauration de la peur. Ainsi le soi-disant remède devient pire que le mal. JDDM – MIRASTNEWS]

• Lancement d’armes biologiques et chimiques via la pulvérisation systématique d’aérosols Chemtrail

• Déploiement militaire d’armes à énergie 5G (et 4G)

• Administration de programmes annuels de vaccination contre la grippe en tant qu’armes biologiques hybrides

• Injection de vaccins COVID-19 issus de la bio-ingénierie comme armes biologiques furtives

Chacune de ces composantes de l’ELE soigneusement planifiée a été minutieusement mise en place pendant des décennies afin qu’elles puissent être activées en tant que programme génocidaire coordonné en 2020 et au-delà. Comme suit:

Coronavirus (COVID-19,

Onde millimétrique 5G 60 GHz,

Poussière intelligente disséminée par Chemtrail

et ARN numérisé délivré par un vaccin

Sont des armes quaternaires qui s’intensifient mutuellement

Délibérément lancé et coordonné pour

Arrêtez une ville ou une nation ciblée,

Commettre un génocide, dépeupler

et / ou déclencher un ELE

(Source: SYSTÈME D’ARME QUATERNAIRE activé avant chaque explosion de cluster de coronavirus)

Le dernier à être déployé et l’arme biologique la plus importante dans leur arsenal est le vaccin COVID-19. Parce que leur efficacité pour les deux, causer la mort et / ou une débilitation grave, les différentes injections Covid font partie intégrante de ce complot ELE, c’est pourquoi il y a une telle poussée mondiale écrasante pour vacciner chaque personne sur la planète.

Étant donné le degré d’expérimentation des vaccins extrêmement différents, il est clair que chacun est en cours de test bêta dans différents pays et dans différentes lignées. Parce que l’efficacité de chaque injection Covid pour tuer ou blesser est fonction des 4 autres composants de ce SYSTÈME D’ARME QUATERNAIRE, il est fort probable que les auteurs d’ELE évaluent sa létalité dans différentes configurations du QWS.

De même, les bio-ingénieurs de DARPA-Big Pharma reformulent constamment chaque génération suivante de vaccins mortels afin d’augmenter continuellement les taux de mortalité. De plus, ils poussent désespérément un nombre croissant de rappels – AU COURS DE LA MÊME ANNÉE – ce qui est totalement inconnu avec les vaccins administrés sous «Emergency Authorization Use» uniquement aux États-Unis.

Syndrome de Covid et 5G

Compte tenu de ce système d’armes beaucoup plus complexe, qui est opérationnel à des degrés divers dans le monde, le syndrome de Covid se manifestera différemment dans chaque pays et région.

Par exemple, l’arme biologique COVID-19 qui a été libérée à Wuhan, en Chine, est différente de celles lancées à Milan, Téhéran et New York. Ce que chacune de ces grandes zones métropolitaines avait en commun était un déploiement intensif de la 5G en 2019. C’est pourquoi les grappes de coronavirus dans chacune de ces 4 villes ont explosé avec une telle prolifération spontanée d’épidémies de Covid littéralement du jour au lendemain; ils ont été déclenchés par le réseau énergétique 5G extrêmement puissant. (Les gammes de signaux EMF 5G et les transmissions micro-ondes qui ont été activées n’ont jamais été expérimentées par l’humanité.

POINT CLÉ: À quel point cette stratégie ELE planifiée depuis longtemps est-elle trompeuse et furtive? Voir: OPÉRATION COVID-19: Tentative désespérée de déployer la 5G sous le couvert du bioterrorisme Covid pour activer la matrice de contrôle globale

Ce que cela signifie vraiment, c’est que les entités mondialistes qui sont à l’origine du déploiement militaire de la 5G dans le monde avaient besoin d’une couverture à la fois pour les épidémies inévitables de grippe 5G et de syndrome 5G. La pandémie de coronavirus a fourni exactement cela, en particulier à la lumière du fait que de nombreux symptômes des deux sont assez similaires. Voir: Le «coronavirus» est-il réellement une maladie des micro-ondes due aux rayonnements 4G et 5G?

Il y a eu de nombreux signes révélateurs de la coordination étroite entre le déploiement militaire de la 5G juste avant les premières épidémies majeures de COVID-19 dans le monde. Par exemple, Wuhan a été établie en tant que première «zone de démonstration» 5G en Chine en 2019. Voir: La ville de Wuhan devrait avoir 10 000 stations de base 5G en service d’ici la fin de 2019.

Un autre indice majeur concerne les travaux très suspects menés à l’Université de Harvard. L’activation des grilles d’énergie 5G amplifie considérablement la manifestation et la gravité des symptômes de Covid. C’est pourquoi Charles M. Lieber de Harvard détient le brevet américain pour l’utilisation du rayonnement 5G pour faire vibrer les particules de virus corona à partir de conteneurs de nanotubules prédéfinis. Le président du département de chimie a été arrêté et inculpé en juin 2020.

Syndrome de Chemtrail

Lorsque le syndrome Chemtrail est ajouté au mélange, il devrait être facile de comprendre comment le système immunitaire humain sera éventuellement submergé. Combien d’agressions le corps humain peut-il subir avant qu’il ne commence à s’effondrer, en particulier pour les personnes souffrant de comorbidités graves et les personnes âgées. Voir: SYNDROME DE CHEMTRAIL: une pandémie mondiale de proportions épiques

C’est exactement pourquoi tant de personnes de plus de 70 ans sont décédées après les différentes attaques bioterroristes de Covid dans les grandes villes. Les personnes souffrant de maladies médicales multiples et de problèmes de santé chroniques affectant le système respiratoire ont également été la proie des tempêtes de cytokines incapacitantes qui ne sont exacerbées que par l’inhalation constante des toxines et des contaminants présents dans les aérosols de chemtrail. Les protéines de pointe bio-conçues dans les vaccins Covid ne font qu’ajouter à cette attaque dévastatrice pour leur système immunitaire.

La pulvérisation d’aérosols de chemtrail sur les grandes villes se poursuit secrètement depuis des décennies, de sorte que de nombreuses personnes sont déjà aux prises avec une santé considérablement compromise. Lorsqu’ils ont basculé l’interrupteur sur 5G, puis ont tiré les armes biologiques COVID-19 en utilisant différentes modalités de livraison, les toxines chemtrail sont devenues beaucoup plus dangereuses pour la santé. L’oxyde d’aluminium chimiquement mobile en aérosol est particulièrement toxique pour le cerveau lorsqu’il est autorisé à traverser la barrière hémato-encéphalique comme suit:

Jamais dans l’histoire des soins de santé américains il n’y a eu un test de prélèvement nasal aussi invasif et douloureux effectué en masse. Il est maintenant apparu que cette procédure extrêmement dangereuse a été effectuée avec une conception très ciblée – pour saper profondément la santé des voies respiratoires supérieures et la barrière hémato-encéphalique du plus grand nombre de personnes possible.

Programmes annuels de vaccination contre la grippe

Au cours des 100 dernières années, le nombre de nouvelles souches et variantes de la grippe a augmenté grâce à une conception ciblée. Encore plus suspect est le nombre de nouvelles épidémies de grippe qui sont apparues en Chine, en particulier dans les plus grandes villes côtières. Cette dure réalité a donné naissance à la population la plus vaccinée de la planète Terre: les Chinois.

Bien sûr, Big Pharma aux États-Unis a veillé à ce que les Américains soient également hautement vaccinés, tant chez les enfants que chez les adultes. Cette situation catastrophique a créé un environnement très propice pour que les autres armes du QWS aient un effet néfaste maximal sur le bio-organisme humain.

Chaque fois qu’un individu reçoit son vaccin annuel contre la grippe, il a un impact négatif sur la réponse immunitaire naturelle de son corps, ce qui le rend alors beaucoup plus vulnérable à l’ensemble des expositions aux micro-organismes pathogènes qui existent en particulier dans les villes surpeuplées et sales. Par conséquent, il existe désormais une corrélation directe entre les taux d’infection Covid et les taux annuels de vaccination contre la grippe dans les régions métropolitaines telles que Milan, New York et Wuhan.

Le vrai problème ici est que, lorsqu’il s’agit de la superposition des vaccins COVID-19, l’immunité naturelle du corps humain est maintenant tellement compromise que les gens sont extrêmement sensibles à presque toutes les maladies infectieuses ou agents pathogènes opportunistes. Par exemple, des centres médicaux en Israël ont documenté scientifiquement ce terrible résultat du vaccin Covid: la réactivation de l’herpès zoster, alias le zona, confirmée comme nouvel effet secondaire des vaccins à ARNm.

La triste réalité est que les divers vaccins Covid sont livrés à une vitesse si alarmante aux populations nationales du monde entier parce que ceux qui dirigent ce super programme de vaccination savent que plus le temps s’écoule, plus le nombre et la gravité des effets secondaires indésirables seront signalés. Cette situation inévitable ne fera que décourager les gens du monde entier de se faire piéger par une injection Covid dangereuse.

Le CDC, l’OMS, le NIH et la FDA ont déjà été informés d’un nombre énorme de décès et de blessures totalement inacceptables directement attribués aux injections Covid… mais ils restent criminellement silencieux sur la question. Comme suit:

3005 décès: les médias se taisent alors que le VAERS du CDC reconnaît les décès à la suite d’injections expérimentales de COVID plus importants en 4 mois que les 13+ années précédentes

Conclusion

Passons en revue ce qui se passe réellement ici et pourquoi ce schéma génocidaire constitue un ÉVÉNEMENT DE NIVEAU D’EXTINCTION.

Premièrement, il y a le micro-organisme pathogène, qui a été intentionnellement armé dans un laboratoire militaire américain en tant qu’arme biologique ciblée sur un pool de gènes spécifique appelée COVID-19, qui a été bio-conçue pour muter pour échapper au diagnostic approprié ainsi que pour se transformer symptomatiquement pour échapper à un traitement efficace. Deuxièmement, il y a l’impact écrasant de la 5G, 4G, 3G et d’autres gammes de signaux de fréquences électromagnétiques et des transmissions micro-ondes sur les personnes vulnérables en ce qui concerne le déclenchement de la COVID-19, ainsi que le maintien et / ou l’intensification du processus de la maladie. Troisièmement, il existe un régime mondial de géo-ingénierie chimique qui pulvérise les Chemtrails, ainsi qu’un programme de super-vaccination, qui contribuent considérablement à l’état d’hypertoxicité de chaque individu qui contracte la COVID-19, dont la gravité est déterminée par leur charge toxique ou charge corporelle totale. Enfin, il existe les différents programmes de vaccination contre la COVID-19 qui sont à la fois extrêmement nocifs et / ou mortels. Le fait que les injections d’ARNm de Pfizer et Moderna contiennent littéralement de l’antigel est un ÉNORME drapeau rouge car le propylène glycol s’est avéré hautement toxique. Les autres vaccins présentent également leurs propres risques graves pour la santé humaine, tels que les caillots sanguins mortels causés par les injections de J&J et d’AstraZeneca. Cependant, ce sont les graves effets néfastes à long terme des vaccins Covid sur la santé qui seront considérablement exacerbés par l’exposition à chaque composant du système d’arme quaternaire susmentionné. (Source: SYNDROME DE CORONAVIRUS: Le système ultime d’arme biologique génocidaire)

La race humaine actuelle subit un événement inexorable de niveau d’extinction au ralenti. Cependant, il faut noter que l’ELE créée par l’homme brièvement décrite ci-dessus n’est que l’une des nombreuses autres façons dont l’humanité commet soit un suicide de masse, soit un génocide racial. Voir: Dangers extrêmes et risques croissants auxquels l’humanité est confrontée aujourd’hui

Vraiment, c’est comme si l’humanité avait un désir de mort qui a poussé la communauté mondiale des nations dans une spirale descendante sans cesse croissante de dégradation de l’environnement, d’effondrement de la société, de catastrophes de santé publique et de bellicisme incessant.

Lorsque le développement extrêmement périlleux de l’IA s’ajoute à ce mélange, en particulier la poussée démesurée vers la superintelligence autonome, il ne peut y avoir qu’une seule conclusion; il ne peut y avoir qu’un résultat malheureux.

«Quand les connaissances scientifiques et la technologie appliquée atteint un niveau critique d’avancement, sans être informé par des vérités spirituelles et guidé par la morale de l’autorité, cette civilisation planétaire cessera d’exister tel quel. Une fois certains seuils franchis dans des zones interdites de poursuite scientifique dangereuse et le développement technologique, le destin de la race humaine sera brusquement et à jamais modifiée.

~ Groupe de recherche sur la convergence cosmique

(Source: ÉNORMES changements à venir sur la planète Terre)

State of the Nation

16 avril 2021

Notes de fin

[1] Les sociétés secrètes, les collectifs Power Elite et les organisations secrètes comprennent la liste abrégée suivante:

Les Illuminati,

Noblesse noire,

Mafia khazar,

Le Kahal de la Cahilla

Couronne britannique,

La société des pèlerins,

Comité de 300,

Cabale mondialiste du NOM,

Cartel des banques centrales,

Forum économique mondial,

État (s) profond (s),

Complexe militaro-industriel mondial,

et axe zio-anglo-américain

(Source: L’ÉLITE DE PUISSANCE EST COMPLÈTEMENT FOLLE!)

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

Déchirant – Un enfant de deux ans meurt après avoir reçu le vaccin Covid Pfizer

Nous sommes désolés d’annoncer qu’une fillette de deux ans a malheureusement perdu la vie après avoir reçu le vaccin Covid à ARNm Pfizer / BioNTech.

Le décès a été signalé au Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), la version américaine du programme Yellow Card vu au Royaume-Uni. Les détails montrent que la fillette de deux ans, originaire de Virginie, a reçu une deuxième dose du vaccin expérimental de Pfizer le 25 février 2021. Mais quatre jours plus tard, le 1er mars, la fillette de deux ans a malheureusement été admise à l’hôpital car elle est tombée gravement malade en raison du vaccin.

Le rapport fait au VAERS, qui peut être trouvé ici en recherchant VAERS ID – 1074247, indique que la fillette de deux ans est malheureusement décédée deux jours plus tard, le 3 mars. Le rapport indique également clairement que le tout-petit n’avait aucune autre condition potentiellement mortelle, aucune malformation congénitale, aucune incapacité permanente et aucune condition préexistante.

Le vaccin expérimental de Pfizer n’a pas été autorisé pour une utilisation chez les enfants, nous ne pouvons donc que supposer qu’elle a été tragiquement proposée comme cobaye par ses parents pour participer aux essais en cours aux États-Unis sur les enfants dès l’âge de 6 mois. Comme celui qui a débuté à Stanford Medicine le 14 avril 2021, dans lequel ils ont commencé à administrer des injections du vaccin Pfizer à des enfants âgés de deux à cinq ans.

«Nous devons nous assurer que les enfants sont protégés», a déclaré le Dr Yvonne Maldonado, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques qui dirige l’essai à Stanford.

Si un enfant de deux ans qui perd la vie à cause du «vaccin» à ARNm de Pfizer s’assure que les enfants sont protégés, alors arrêtez le monde parce que nous voulons nous en sortir.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

Des enfants sur le point d’être sacrifiés aux injections d’ARNm de COVID-19 alors qu’une fille de 12 ans est paralysée pendant les essais

Vue d’artiste d’un sacrifice à Moloch dans Bible Pictures avec de brèves descriptions de Charles Foster, 1897.

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Moderna et Pfizer ont annoncé récemment qu’ils commençaient des essais sur leurs injections d’ARNm COVID sur des enfants âgés de 6 mois à 11 ans. (Source.)

Moderna a actuellement un essai en cours avec des enfants âgés de 12 à 17 ans avec environ 3000 participants, et apparemment l’un de ces participants, une fille de 12 ans nommée «Maddie», est maintenant paralysé de la taille vers le bas et serait souffrante maintenant d’une incapacité à uriner seule, d’une occlusion intestinale, de douleurs atroces, d’épisodes d’évanouissements et d’autres problèmes neurologiques.

Une femme avec une chaîne YouTube nommée «WhatsHerFace» a parlé avec des membres de la famille et l’a signalé sur sa chaîne YouTube.

Puisque les vidéos qui critiquent les vaccins disparaissent très rapidement sur YouTube, nous les avons également sur les chaînes Rumble et Bitchute.

Sacrifier des enfants pour la recherche médicale est un mal

Il ne sera trouvé parmi vous personne qui fait passer son fils ou sa fille à travers le feu, celui qui utilise la divination, celui qui pratique la sorcellerie, ou celui qui interprète les présages, ou un sorcier, ou celui qui jette un sort, ou un médium. , ou un spirite, ou celui qui appelle les morts. (Deutéronome 18: 10-11)

Le sacrifice de son enfant aux fins de pratiques occultes a existé tout au long de l’histoire de l’humanité.

Le mot anglais «sorcier» utilisé dans Deutéronome 18:10, est traduit par «pharmakos» dans la traduction grecque de l’Ancien Testament hébreu (la Septante), et ce mot grec signifie «magicien», ou celui qui utilise la médecine, les potions magiques, ou des poisons. (Dictionary of New Testament Theology Volume 2, Editor – Colin Brown, Zondervan, 1976, p.554, 558.)

L’injection de poisons à des enfants sur la base de la conviction qu’une telle injection protégera l’enfant d’un danger, comme un «virus», correspond parfaitement à cette définition, et nos mots anglais actuels tels que «pharmacie, produits pharmaceutiques, pharma, etc.» tous ont évolué vers la langue anglaise à partir de ces mots grecs (pharmakos, pharmakon, pharmakeia, etc.).

Une telle croyance est basée sur la peur, et ceux qui vendent cette peur sont les mêmes que ceux qui vendent les «médicaments» pour se protéger soi-disant de la chose redoutée.

Dans une grande partie de l’histoire, la «santé» était considérée principalement comme une question spirituelle, et si quelqu’un était «malade», il rendait visite à un «prêtre» pour trouver comment apaiser les esprits ou les dieux.

Les choses ne sont vraiment pas différentes aujourd’hui. Les «médecins» ont principalement remplacé les «prêtres», et peut-être que la grande tromperie de la COVID qui a été infligée à la plupart de la population mondiale a amené plus de gens à se réveiller et à se rendre compte que la médecine moderne a beaucoup plus à voir avec un système de croyances qui fonctionne comme une religion, qu’avec la vraie science.

En fait, le mot «science» est aujourd’hui devenu tellement corrompu qu’il est désormais presque synonyme de «religion». Cela fait vraiment référence à une classe de personnes hautement éduquées (les prêtres / médecins) qui contrôlent les masses en prétendant avoir des connaissances supérieures.

Les gens font confiance à ces autorités de la même manière que les religieux font confiance aux prêtres, aux pasteurs, aux imams ou à d’autres autorités religieuses.

Ceux qui pratiquent la vraie science et travaillent à trouver les données réelles et ce qu’elles montrent, au lieu d’écouter des «personnes importantes» qui s’habillent bien et apparaissent sur les réseaux de médias d’entreprise en disant à tout le monde ce qu’ils doivent faire, peuvent apprendre la vérité avec l’appui par les données, et prendre une décision rationnelle, par opposition à une décision occulte basée sur son système de croyance, ou le système de croyance de quelqu’un d’autre qui est mis en position d’autorité.

Et ces données indiquent clairement que quel que soit la COVID-19, il n’est PAS dangereux pour les enfants.

Ces parents ignorants qui inscrivent leurs enfants à des essais expérimentaux de «vaccin» COVID-19 suivent le même chemin que les anciens, qui écoutaient les autorités parlantes de leur époque et sacrifiaient leurs enfants aux prêtres pratiquant la sorcellerie, la magie et sorcellerie, leur faire confiance et croire qu’ils faisaient réellement quelque chose de bien pour eux-mêmes et leurs familles.

Cela semble différent aujourd’hui, et nous utilisons des termes plus «désinfectés».

Mais les résultats sont les mêmes, et ce sont les enfants qui sont sacrifiés et qui souffrent le plus.

Vous serez béni au-dessus de tous les peuples; il n’y aura ni mâle ni femelle stérile parmi vous ou parmi votre bétail. L’Eternel enlèvera de vous toute maladie; et Il ne mettra sur vous aucune des maladies néfastes de l’Égypte que vous avez connues, mais Il les imposera à tous ceux qui vous haïssent. (Deutéronome 7: 14-15) Jésus allait dans toute la Galilée, enseignant dans leurs synagogues et proclamant l’évangile du royaume, et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes de maladies parmi le peuple. La nouvelle de lui se répandit dans toute la Syrie; et ils lui amenèrent tous ceux qui étaient malades, ceux qui souffraient de diverses maladies et douleurs, les démoniaques, les épileptiques, les paralytiques; et Il les a guéris. (Matthieu 4: 23-24) Et Il a réuni les douze, et leur a donné le pouvoir et l’autorité sur tous les démons et pour guérir les maladies. Et Il les a envoyés pour proclamer le royaume de Dieu et pour accomplir la guérison. (Luc 9: 1-2)

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

Dark Outpost 19-04-2021 Les vaccinations forcées commencent

Source : BIT CHUTE

On nous a dit à plusieurs reprises que les vaccinations contre le COVID-19 ne deviendraient jamais obligatoires. Pourtant, plusieurs États ont déjà mis en place des injections forcées, des points de contrôle, des dispositifs de surveillance et la détention dans des installations militaires pour ceux qui ne se conforment pas. Joe Biden se voit toujours refuser l’accès au Pentagone vendredi dernier. Une source interne a fourni à Dark Outpost le résumé complet de la transcription du tribunal militaire d’Hillary Clinton de 2018. Et… Dr. Winnie Heartstrong découvre le PSYOP qui est le procès pour meurtre de George Floyd alors que l’affaire se dirige vers le jury. De plus… Une visite avec l’invité spécial Mel K. Quittez le monde que vous pensez connaître derrière et rejoignez-nous à l’avant-poste sombre! Regardez le spectacle complet a https://watch.darkoutpost.tv!

Alex Jones avait encore raison | Les scientifiques admettent avoir créé des hybrides humains

Source : BIT CHUTE

article – https://www.npr.org/sections/health-shots/2021/04/15/987164563/scientists-create-early-embryos-that-are-part-human-part-monkey?utm_source=twitter.com&utm_term=nprnews&utm_campaign=npr&utm_medium=social

