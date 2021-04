Variantes post-vaccinales: l’Inde découvre une nouvelle souche de coronavirus Wuhan «double mutant»

Des scientifiques indiens ont découvert une «double souche mutante» du coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (COVID-19)] dans leur pays. Un virologue indien a déclaré que la variante avait sonné l’alarme car elle pourrait contourner le système immunitaire et devenir plus infectieuse.

La variante présente deux mutations qui se rejoignent dans le même virus. S’adressant à la BBC, le virologue de l’Université Ashoka, le Dr Shahid Jameel, explique que cette double mutation dans des zones clés de la protéine de pointe «peut augmenter les risques [d’infection grave] et permettre au virus de s’échapper du système immunitaire». Jameel avertit également que les mutations peuvent amener la nouvelle variante à échapper aux anticorps et à rendre les vaccins moins efficaces.

La double souche mutante du virus SRAS-CoV-2 – l'agent pathogène à l'origine de la COVID-19 – a été retracée dans l'État de Maharashtra, dans l'ouest de l'Inde, le deuxième État le plus peuplé du pays. Les scientifiques du Consortium indien SARS-COV-2 sur la génomique (INSACOG), un groupe de 10 laboratoires nationaux dépendant du ministère indien de la Santé et du Bien-être familial, l'ont identifié aux côtés de 770 autres souches en utilisant le séquençage génomique.

Sur plus de 10 000 échantillons collectés dans 18 États indiens, 736 ont montré la variante B117 du Royaume-Uni identifiée pour la première fois en décembre 2020. La variante sud-africaine B1351 est apparue dans 34 échantillons, tandis que la variante P1 de la ville de Manaus au Brésil est apparue dans un échantillon.

Selon les scientifiques de l’INSACOG, aucune des variantes ne semble circuler suffisamment largement pour provoquer une augmentation du nombre de cas. Leurs commentaires font suite à une augmentation des cas de COVID-19 en Inde, après que le pays ait réussi à réduire considérablement le nombre de cas plus tôt. Sur la base des données de l’Université Johns Hopkins, l’Inde compte actuellement 11,8 millions de cas de COVID-19, avec 160 949 décès et 11,2 millions de guérisons.

Néanmoins, l’INSACOG a déclaré qu’il surveillerait la nouvelle variante à double mutant. Le consortium a également appelé les autorités indiennes à intensifier les efforts de test et à garantir que les nouveaux cas causés par la variante à double mutant soient rapidement mis en quarantaine. Le gouvernement a ensuite mis en place des restrictions supplémentaires, parallèlement à une campagne de vaccination en cours, pour freiner la propagation du coronavirus.

La nouvelle souche double mutant est un autre défi dans la lutte de l’Inde contre le coronavirus

Le ministère de la Santé et du Bien-être familial a déclaré dans un communiqué du 24 mars que les échantillons prélevés dans l’État du Maharashtra reflétaient «une augmentation de la fraction d’échantillons avec les mutations E484Q et L452R». Il a ajouté que «de telles [doubles] mutations confèrent une fuite immunitaire et une infectivité accrue».

Mais le ministère de la Santé a nié que la double souche mutante soit responsable de l’augmentation du nombre de cas en Inde. «Bien que [des variantes préoccupantes] et une nouvelle variante à double mutant aient été trouvées en Inde, elles n’ont pas été détectées en nombre suffisant pour… expliquer l’augmentation rapide des cas dans certains États [indiens]», ajoute le communiqué. (Connexes: l’Inde découvre la première souche COVID «double mutant» alors que de nouveaux cas augmentent.)

Jameel a avancé qu’il pourrait y avoir une « lignée distincte se développant en Inde » qui a fusionné les mutations E484Q et L452R en une seule. À ce titre, il a appelé à une vigilance accrue pour s’assurer que les mutations ne circulent pas.

«Nous devons constamment surveiller et nous assurer qu’aucune des variantes préoccupantes ne se propage dans la population. Le fait que cela ne se produise pas maintenant ne signifie pas que cela ne se produira pas à l’avenir », a-t-il déclaré au correspondant de BBC News Soutik Biswas plus tôt en mars.

La dernière vague de COVID-19 qui a débuté en mars survient au milieu d'une «phase délicate» pour l'Inde. Le système de santé du pays était épuisé après avoir mené une bataille d'un an contre l'agent pathogène. Compte tenu de cela, les États ont déjà commencé à réintroduire diverses restrictions – y compris des couvre-feux et des verrouillages intermittents – pour arrêter le coronavirus dans son élan.

Les villes de Delhi et Mumbai ont également ordonné des tests antigéniques rapides aléatoires dans les centres de transport tels que les aéroports et les gares. Les centres commerciaux et autres zones surpeuplées sont également mandatés pour tester les personnes pour le coronavirus à l’aide de kits de test d’antigène. Mais malgré ces restrictions, les Indiens les avaient comme dernière chose à l’esprit lors des célébrations d’une semaine à Holi – qui commémorent le début du printemps.

Visitez Pandemic.news pour en savoir plus sur les différentes souches du coronavirus circulant dans le monde.

Les expéditions de vaccins contre le coronavirus J&J ont été interrompues en raison du mélange d’ingrédients pendant la production

Quinze millions de doses du vaccin Johnson & Johnson contre le coronavirus ont été ruinées à la suite de l'ajout d'un mauvais ingrédient pendant la production. L'incident s'est produit dans une usine de l'ouest de Baltimore que les autorités fédérales ont signalé pour de multiples violations. En raison de l'incident, des retards ont été prévus dans le déploiement des vaccins par le gouvernement fédéral.

Un responsable du gouvernement a déclaré que le ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) avait découvert qu’Emergent BioSolutions avait ruiné les 15 millions de doses en ajoutant le mauvais ingrédient. L’usine Bayview de la société à Baltimore produit également des vaccins AstraZeneca. Malheureusement, les travailleurs d’Emergent ont accidentellement inclus un ingrédient destiné aux injections d’AstraZeneca dans un lot de vaccins J&J.

Le responsable du HHS a déclaré à POLITICO: « Ce n’était un secret pour personne qu’Emergent ne disposait pas d’un banc d’experts en fabrication pharmaceutique. »

J&J a reconnu la gaffe le 31 mars, affirmant que le lot affecté était inutilisable et devait être jeté.

Le vaccin de J&J a été considéré comme un jalon pour les programmes de vaccination contre la COVID-19 dans le monde entier. Le vaccin à dose unique peut être expédié et stocké à des températures de réfrigération standard. D’autre part, les vaccins à ARNm à deux doses de Pfizer / BioNTech et Moderna nécessitent des températures inférieures à zéro pour le stockage et l’expédition. Les 15 millions de doses perdues auraient suffi à vacciner complètement 15 millions de citoyens.

Le géant pharmaceutique a attribué l’incident à une erreur humaine et a ajouté qu’un lot précédent n’avait pas été affecté par l’accident. Le dernier envoi composé de 11 millions de doses provenait d’une installation aux Pays-Bas. La dernière livraison de doses de vaccin a atteint l’objectif de J&J de fournir au gouvernement américain 20 millions de vaccins d’ici la fin du mois de mars 2021.

Les responsables de la Maison Blanche ont déclaré au New York Times que l’accident du vaccin J&J n’empêchera pas les États-Unis d’atteindre leurs objectifs de vaccination contre le COVID-19. Le président Joe Biden s’est engagé à disposer de doses de vaccin suffisantes pour tous les adultes américains d’ici la fin mai 2021.

Il s'était précédemment engagé à faire vacciner 100 millions d'Américains contre le coronavirus au cours de ses 100 premiers jours en fonction, ce qui a été réalisé avec six semaines à perdre.

Emergent signalé à plusieurs reprises par la FDA pour ne pas avoir respecté les normes de fabrication

Emergent et J&J ont uni leurs forces pour la première fois en avril 2020 pour produire le vaccin COVID-19 à une dose. Le fabricant de médicaments a même salué l’entreprise moins connue dans un communiqué en tant que partenaire important pour son objectif de fournir plus d’un milliard de doses d’ici la fin de 2021.

Cependant, la Food and Drug Administration (FDA) a décrit l’usine Emergent de Bayview comme un laboratoire d’analyse qui «ne fabriquait pas de produits». L’établissement avait besoin de mise à niveau technologique et de personnel avant de pouvoir produire des vaccins.

Une inspection de la FDA à l’usine de Bayview au moment où J&J a annoncé son partenariat avec Emergent a révélé plus de squelettes dans le placard. L’enquêteur principal de l’agence, Marcellinus Dordunoo, a déclaré que l’entreprise n’avait pas formé les employés à leurs rôles respectifs «dans le cadre de leur fonction et des bonnes pratiques de fabrication actuelles». Il a également signalé l’incapacité de l’usine de Bayview à protéger les «données électroniques générées pendant les tests analytiques» contre une éventuelle suppression ou manipulation. Dordunoo a noté dans son rapport qu’Emergent ne répondait pas aux «problèmes d’intégrité des données».

Avant cette inspection, la FDA avait déjà signalé un certain nombre de problèmes avec Emergent. Une inspection de décembre 2017 de l'usine de la société à Canton, dans le Massachusetts, a révélé qu'elle n'y avait pas corrigé la présence de «isolats de moisissure et de levure de faible niveau». Les agents de la FDA ont également remis en question la «politique non écrite d'Emergent consistant à ne pas effectuer d'audits de routine» dans l'usine distincte de Camden, également située à Baltimore.

Les vaccins anti-anthrax sont introduits dans des flacons à l’usine Emergent de Camden, tandis que le sérum vaccinal pour les injections de J&J est produit à l’usine de Bayview. Une usine située dans l’Indiana et détenue par Catalent, basé dans le New Jersey, gère le processus de «remplissage et de finition» consistant à mettre le sérum vaccinal dans des flacons.

J&J a déclaré qu’il ajouterait plus d’experts en fabrication et en qualité pour superviser la production de vaccins dans l’usine de Bayview. Cette décision est conforme à l’instruction de l’administration Biden de superviser directement le processus de production de vaccins d’Emergent à l’avenir. Emergent a refusé de commenter la question.

Visitez Vaccines.news pour lire plus d'articles sur la production inappropriée de vaccin COVID-19.

