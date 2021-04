La Chine communiste construit près de 100 biolabs supplémentaires similaires à l’Institut de virologie de Wuhan

Le ministère de la Science et de la Technologie du Parti communiste chinois (PCC) a annoncé que la dictature [ce n’est pas la seule, car les démocraties libérales occidentales sont des dictatures obscures à l’instar des États-Unis d’Amérique lors de la dernière élection où la Cour suprême a refusé catégoriquement sans autre forme de procès de dire le droit dans le cas de Donald Trump qui dénonçait des fraudes supermassives en faveur de l’État profond et ses adversaires qui ont manœuvré habilement dans l’ombre – MIRASTNEWS] prévoyait de construire trois laboratoires de biosécurité de niveau 4 supplémentaires dans tout le pays, ainsi que 88 laboratoires de biosécurité de niveau 3 supplémentaires.

L’Institut de virologie de Wuhan (WIV), actuellement l’un des deux laboratoires de biosécurité de niveau 4 de Chine, est largement considéré comme le lieu où le coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la maladie à Coronavirus de 2019 ou Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)] a été créé et libéré. Bientôt, il y aura trois autres laboratoires de biosécurité comme celui-ci, ainsi que des dizaines d’autres d’un niveau plus bas.

«La Chine a inauguré jeudi la loi sur la biosécurité, qui devrait renforcer davantage le bouclier juridique pour la création et le fonctionnement en toute sécurité de plus de laboratoires biologiques alors que la Chine attache une plus grande importance à la biosécurité dans le cadre de la sécurité nationale», a déclaré le média chinois Global Times.

Le Global Times a en outre cité le directeur adjoint de la biosécurité de l’Université de Wuhan, qui a déclaré que les laboratoires de biosécurité supplémentaires sont «opportuns» en ce sens qu’ils «fourniront un bouclier juridique pour les projets scientifiques sur la biosécurité, y compris les maladies infectieuses».

Le vice-ministre chinois de la Science et de la Technologie, Xiang Libin, a déclaré que le pays communiste avait approuvé la construction des trois laboratoires P4 supplémentaires, ainsi que des 88 laboratoires P3. Les projets, a admis cette personne, représentent une augmentation de plus de 100% dans les laboratoires P3 et P4 existants en Chine.

«Avec la nouvelle loi, la Chine vise à améliorer le niveau de recherche en biosciences du pays et à lutter contre la prévention et le contrôle des épidémies potentielles de maladies infectieuses pour les animaux et les plantes», a ajouté Libin, contredisant les affirmations de responsables américains tels que l’ancien directeur des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Robert Redfield, qui prétend que le virus chinois s’est «échappé» de l’un des laboratoires de biosécurité P4 de Chine.

L’ambassadeur présomptif de Biden en Chine a travaillé pour le PCC

Le résident Joe Biden ne fera certainement pas obstacle au programme de la Chine communiste, vu que son ambassadeur présumé en Chine, Nick Burns, travaillait pour une société de conseil liée au PCC.

Burns est également membre du conseil d’administration d’un programme de l’Université de Harvard qui collabore directement avec l’armée chinoise et divers médias d’État chinois.

Les médias d’entreprise se réfèrent à Burns comme à un «diplomate de carrière», mais la vérité est qu’il «ressemble plus à un apparatchik de carrière du Parti communiste chinois», rapporte The National Pulse.

Avant de rejoindre l’équipe Biden, Burns a occupé le poste de «conseiller principal» au Cohen Group, une société de conseil fondée par le secrétaire à la Défense de l’ère Bill Clinton, Bill Cohen.

«Le groupe Cohen travaille en étroite collaboration avec d’anciens responsables du Parti communiste chinois [et] de nombreux consultants sont actifs dans divers groupes de lobbying chinois basés à Washington», révèle en outre le Pulse.

«De plus, le groupe a participé à un programme de conseil en collaboration avec une entité sanctionnée par le président Trump pour violations des droits humains contre les Ouïghours au Xinjiang.»

La «pratique chinoise» du groupe Cohen prétend faciliter «un engagement et une coopération constructifs entre les grandes multinationales et les entreprises chinoises du monde entier». Il affirme également qu’il soutient «les entreprises chinoises engagées dans des investissements de haute qualité à l’étranger».

Le groupe a également parrainé le dîner du 40e anniversaire du US-China Business Council, qui a honoré le psychopathe mondialiste Henry Kissinger pour ses «contributions» au monde.

Le Belfer Center de Harvard, dont le conseil d’administration revendique Burns comme l’un de ses membres, a accueilli des «groupes de travail» sur la cybersécurité aux côtés du PCC, malgré les tentatives répétées de «braconnage et piratage» de la Chine contre la technologie américaine.

Burns est également professeur dans le domaine de la pratique de la diplomatie et des relations internationales, après être apparu dans des médias d’État chinois tels que le China Global Television Network (CGTN). Il est également apparu en 2015 pour plaider en faveur d’une extension de la présence des troupes américaines en Afghanistan.

Vous trouverez plus d’informations sur le coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la maladie à Coronavirus de 2019 ou Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)] et ses origines communistes chinoises sur Pandemic.news.

L’Amérique a littéralement maintenant deux systèmes de justice étant donné que le DoJ refuse d’inculper un officier de la police du Capitole qui a tiré sur le manifestant pro-Trump non armé Ashli Babbitt

La tendance est à cela depuis des années et est devenue particulièrement prononcée pendant l’ère Trump et la présidence, mais maintenant c’est ouvert et flagrant: l’Amérique a officiellement deux systèmes de justice, un pour les élites et un pour le reste d’entre nous.

Au cours du cycle de la campagne présidentielle de 2016, des rapports ont révélé qu’Hillary Clinton a non seulement abusé de son autorité en tant que secrétaire d’État de Barack Obama en installant et en utilisant un serveur de messagerie privé contre les réglementations (dont Obama était au courant), mais elle a été complètement libérée malgré le fait qu’à de nombreuses reprises, elle:

– a partagé et ainsi exposé des informations classifiées sur un système ouvert non sécurisé, piratable;

– Elle a supprimé des dizaines de milliers de courriels qui étaient censés être conservés parce qu’ils faisaient l’objet d’une assignation au Congrès;

– Elle a fait détruire physiquement des dizaines de serveurs et d’autres appareils afin d’empêcher quiconque d’accéder aux documents qu’ils contenaient (que l’on croyait a) classifiés; et b) documenter les activités illégales).

Hillary n’a jamais fait face à une seule accusation. Pendant ce temps, le premier conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, Michael Flynn, a été directement visé par le ministère de la Justice d’Obama et le FBI, tout comme toute la campagne de Trump, via l’utilisation de mandats FISA obtenus illégalement.

La seule punition était une gifle au poignet pour un ancien avocat du FBI, Kevin Clinesmith.

Maintenant ceci: le DoJ a choisi de ne pas porter plainte contre un officier de police du Capitole, qui n’est toujours pas identifié, bien qu’il ait tiré et tué le 6 janvier le manifestant anti-émeute du Capitole et ancien vétéran de l’armée de l’air Ashli ​​Babbitt, même si elle n’était pas armée et l’officier en question ne lui a jamais donné un ordre ou émis un avertissement.

Vous avez probablement vu la vidéo virale de Babbitt semblant ramper à travers une fenêtre cassée dans un ensemble de portes qui menaient à la chambre de la maison ce jour fatidique. Elle faisait partie des manifestations, sans aucun doute; les manifestations, pour la plupart, consistaient en une émeute (et non en une «insurrection» comme le prétendent les menteurs du Parti démocrate et leurs médias). Mais elle n’était pas armée et mesurant 5 pi 2 po et pesant peut-être un dix élégant, elle ne représentait certainement pas une menace physique pour l’officier qui lui avait tiré dessus.

Mais il l’a quand même fait, et maintenant il s’en est sorti.

«Le bureau du procureur américain pour le district de Columbia et la division des droits civiques du département américain de la justice ne porteront pas d’accusation pénale contre l’officier de police du Capitole américain impliqué dans la fusillade mortelle d’Ashli ​​Babbitt, 35 ans», a annoncé le DoJ 14 avril.

«Les responsables ont examiné les séquences vidéo publiées sur les réseaux sociaux, les déclarations de l’agent impliqué et d’autres agents et témoins des événements, les preuves matérielles de la scène de la fusillade et les résultats d’une autopsie. Sur la base de cette enquête, les responsables ont déterminé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour justifier une poursuite pénale», poursuit le communiqué.

Pendant ce temps, les policiers de tout le pays sont inculpés et poursuivis pour beaucoup moins et, dans la plupart des cas, simplement pour se défendre ou pour avoir suivi des protocoles départementaux. Ceux qui sont poursuivis sont également généralement licenciés.

Mais pas ce policier du Capitole qui a pris la vie d’un citoyen américain qui ne semblait pas être une menace pour lui d’une manière qui justifiait de tirer son arme et de la tuer.

L’avocat de la famille Babbitt était indigné, et à juste titre.

« La fusillade d’Ashli ​​Babbitt le 6 janvier 2021 par un officier de police du Capitole américain non identifié était un usage injustifié de la force meurtrière qui violait ses droits constitutionnels« , a déclaré l’avocat Terrell N. Roberts III.

«Il est clair d’après les séquences vidéo qu’Ashli ​​ne représentait aucun danger pour l’officier, ni pour toute autre personne, lorsqu’elle a été abattue. Ashli ​​n’était pas armée. Elle n’a agressé personne. Elle n’a menacé de nuire à personne. Il n’y avait aucune excuse pour lui prendre la vie», a-t-il ajouté.

Encore une fois, aux États-Unis, si ce n’était pas évident pour vous auparavant, cela devrait l’être maintenant: nous avons deux systèmes de justice, et sous Biden, cela ne fera qu’empirer.

