Le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca travaille déjà sur un nouveau «vaccin» pour les «variantes» du coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la maladie à Coronavirus de 2019 ou Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)] que les médias mainstreams manipulent les Américains en les faisant croire qu’ils représentent une menace réelle.

La première injection mondiale de la soi-disant «variante» sud-africaine pourrait être prête d’ici la fin de 2021, a déclaré un responsable d’AstraZeneca en Autriche aux médias. Sarah Walters, qui gère les opérations d’AstraZeneca en Autriche, a déclaré que l’injection actuelle de son entreprise pour le virus chinois est inefficace et que davantage de vaccins sont nécessaires pour traiter les variantes futures.

« AstraZeneca et l’Université d’Oxford ont commencé à modifier le vaccin pour la variante sud-africaine et nous prévoyons qu’il sera prêt d’ici la fin de l’année, en cas de besoin », a déclaré fièrement Walters au journal Kurier.

Il est important de noter que le vaccin AstraZeneca actuel a été suspendu ou définitivement interdit dans certains pays pour avoir provoqué des caillots sanguins mortels. Cet auteur suppose que le nouveau vaccin de la société pour la variante sud-africaine sera tout aussi, sinon plus, mortel.

Walters s’est plaint qu’AstraZeneca a eu du mal à livrer des vaccins aussi rapidement qu’il le souhaiterait en raison du «processus complexe» impliqué dans le développement.

«Nous devions travailler sans garder une réserve en réserve. En conséquence, nous n’avons pas pu compenser les événements inattendus», a-t-elle déclaré. «Nous sommes convaincus que nous respecterons notre engagement de livrer cette année 300 millions de doses à l’Union européenne.»

Pour en savoir plus sur les blessures et les décès causés par les injections de coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la maladie à Coronavirus de 2019 ou Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)], visitez ChemicalViolence.com.

Dites non aux médicaments injectables du coronavirus de Wuhan (Covid-19)

Walters n’a pas abordé le scandale en cours des caillots sanguins mortels résultant de son injection actuelle, qui a été suspendue dans plus d’une douzaine de pays européens au cours des dernières semaines.

L’Union européenne a récemment apposé sur le vaccin une étiquette d’avertissement informant les receveurs que l’injection pouvait provoquer des caillots sanguins «extrêmement rares». Le Danemark, cependant, a décidé de ne pas risquer cela en imposant une interdiction totale du vaccin.

Interrogée sur les milliers de personnes en Autriche qui annulent leurs rendez-vous pour l’injection d’AstraZeneca, Walters a offert une déclaration en boîte sur la façon dont son entreprise est censée s’engager à fournir «des informations sur l’efficacité et la sécurité aux médecins afin qu’ils puissent informer adéquatement les gens» sur les risques encourus.

Actuellement, les autorités britanniques et européennes insistent sur le fait que l’injection d’AstraZeneca est parfaitement «sûre et efficace», et que les gens ne devraient pas s’inquiéter de la recevoir et de souffrir d’effets secondaires.

Pendant ce temps, AstraZeneca travaille d’arrache-pied pour dévoiler de nouveaux vaccins pour chaque nouvelle variante, qui pourrait être infinie – suggérant qu’il n’y a pas de fin à la plandémie, et pas de fin au nombre de nouveaux «vaccins» qui seront déployés et imposée aux populations comme condition d’entrée dans la «nouvelle normalité».

«Si nous avons vraiment affaire à un virus, les variantes sont innombrables et en cours, changeant à la MINUTE», a écrit un commentateur à Epoch Times. « Il n’y a aucun moyen de développer des vaccins contre chaque variante. »

«Pensez aux stupides vaccins antigrippaux qu’ils continuent de pousser. Ce sont de véritables vaccins, en ce sens qu’ils contiennent de véritables particules virales. Mais il s’agit de la souche de l’année dernière et il y a très peu de chances que cela prévienne la grippe. Selon le site Web du CDC, ils envisagent une bonne année pour une protection à 20%», a ajouté cette personne, avertissant que tous les derniers discours sur de nouvelles «variantes» effrayantes ne sont que plus alarmistes de la part de l’establishment.

«Les gens doivent PENSER puis REFUSER de se conformer», a ajouté cette même personne à propos de chaque nouveau protocole ou injection des pouvoirs qui seront déployés comme le dernier «remède» à la plandémie.

Les données gouvernementales révèlent que TOUS les «vaccins» d’autorisation d’utilisation d’urgence pour Covid-19 provoquent des caillots sanguins

Les dernières données publiées par le Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) du gouvernement fédéral montrent que tous les «vaccins» actuellement administrés pour le coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la maladie à Coronavirus de 2019 ou Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)] sous autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) de la Food and Drug Administration (FDA) provoquer des caillots sanguins.

Ceux-ci incluent non seulement les vaccins d’AstraZeneca et Johnson & Johnson (J&J), qui ont reçu le plus d’attention, mais aussi ceux offerts par Pfizer-BioNTech et Moderna – ces deux derniers contiennent la technologie de l’ARN messager (ARNm) qui modifie définitivement l’ADN d’une personne.

Sur la base de 795 rapports du dernier ensemble de données sur les caillots sanguins post-injection, VAERS a révélé que 400 d’entre eux sont attribués au vaccin de Pfizer, tandis que 337 sont attribués à celui de Moderna. Le vaccin J&J, quant à lui, était lié à 56 caillots sanguins post-injection. Ces chiffres ont été tirés du 14 décembre 2020 au 8 avril 2021.

Malgré tout cela, seul le vaccin J&J a été temporairement interrompu – ainsi que le vaccin AstraZeneca dans certaines régions d’Europe – même s’il est lié au plus petit nombre de caillots sanguins post-injection. Les vaccins de Pfizer et Moderna, quant à eux, continuent d’être injectés en masse dans le corps des Américains à la hâte.

«Le VAERS est le principal mécanisme de notification des réactions indésirables aux vaccins aux États-Unis. Les rapports soumis au VAERS nécessitent une enquête plus approfondie avant qu’une relation causale puisse être confirmée», note Megan Redshaw, J.D., écrivant pour LifeSiteNews.

«Tous les vendredis, VAERS rend publics tous les rapports de blessures dus aux vaccins reçus à une date précise, généralement environ une semaine avant la date de publication. Les données d’aujourd’hui montrent qu’entre le 14 décembre 2020 et le 8 avril, un total de 68 347 événements indésirables au total ont été signalés au VAERS, dont 2602 décès – soit une augmentation de 260 par rapport à la semaine précédente – et 8285 blessures graves, en hausse de 314 par rapport à la semaine dernière. »

Pourquoi risquer la mort par injection d’un virus dont le taux de survie est de 99,99%?

VAERS, il s’avère, n’a capturé que peut-être un pour cent de toutes les blessures et décès liés aux vaccins. Cela signifie que le nombre réel de personnes blessées par la vaccination qui ont développé des caillots sanguins post-injection ou d’autres effets indésirables ne sont pas reflétés dans les chiffres officiels.

Pourtant, les chiffres officiels montrent que des dizaines de milliers de personnes sont blessées ou tuées par les injections mortelles, soit des dizaines de milliers de trop.

À ce jour, on nous dit que tout le monde devrait porter un masque, car si cela «sauve ne serait-ce qu’une seule vie, alors cela en vaut la peine». Sur la base de cette même logique, tous les vaccins expérimentaux contre le coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la maladie à Coronavirus de 2019 ou Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)] doivent cesser d’être administrés car si la fin du programme Operation Warp Speed ​​(OWS) de Donald Trump pourrait sauver ne serait-ce qu’une seule vie, alors cela en vaut la peine.

Ce que nous savons, c’est qu’environ un décès sur quatre causé par des injections de virus chinois [français, américain, britannique et alliés – MIRASTNEWS] survient dans les 48 heures suivant la vaccination. Environ un décès sur cinq survient dans les 24 heures suivant la vaccination. Près de la moitié de toutes les personnes qui tombent malades après l’injection le font dans les 48 heures suivant la vaccination.

Selon les dernières données VAERS, 19 pour cent de tous les décès liés aux vaccins impliquent des troubles cardiaques. La plupart des décès surviennent chez des hommes et l’âge médiatique de la mort est de 77 ans. Le décès le plus jeune signalé après la vaccination est survenu chez un jeune de 18 ans.

Au 8 avril, 408 femmes enceintes ont signalé des événements indésirables graves liés au vaccin contre la grippe de Wuhan, tandis que 114 ont signalé une fausse couche ou une naissance prématurée. Il y a également eu 678 cas signalés de paralysie de Bell, dont 59 pour cent sont liés à l’injection de Pfizer-BioNTech.

77 autres cas de syndrome de Guillain-Barré (SGB) ont été signalés, également principalement à cause du vaccin Pfizer-BioNTech. Un énorme 20 021 rapports d’anaphylaxie ont également été signalés après la vaccination.

«Personne ne sait rien de l’impact de cette thérapie génique sur les gens à long terme», a noté un commentateur de LifeSiteNews à propos des événements indésirables futurs.

Pour vous tenir au courant des dernières nouvelles sur les blessures et les décès causés par les injections de virus chinois, assurez-vous de consulter ChemicalViolence.com.

L'infirmière fait semblant de piquer Anthony Hopkins puis gicle le vaccin par la fenêtre

CELA PREUVE QU'ILS SAVENT QU'ILS DÉTRUISENT DES PERSONNES ET QUE TOUTES NE DOIVENT PAS ÊTRE DÉTRUITES

Dieu, je déteste ces gens. Nous avons maintenant la preuve irréfutable que les «bonnes personnes» ne se font PAS vacciner. Ils avaient besoin d'un flacon vide pour «prouver» que le coup avait été donné, et il s'est bien vidé !!!

Il ajoute cette vidéo pour votre divertissement….

Si vous voulez voir les 2 minutes de vidéo les plus inestimables de votre vie qui expliquent la politique de gauche, c'est celle-ci:

La police a fière allure dans ce clip, qui montre la femme blanche de gauche la plus programmée que vous verrez jamais. Elle est totalement ancrée dans son B.S. et les flics étaient géniaux. Regardez et appréciez. NE PAS SAUTER CECI.

LE MONDE SE PRÉPARE AUX VICTIMES DE MASSE / À LA MORT PAR VACCINS CONTRE LA COVID-19 – VENDRE LEURS ÂMES AU DIABLE

Dans les 4 à 14 mois après avoir été vaccinés, des dizaines de millions de personnes seront soudainement affligées par ce que les médecins et les scientifiques disent maintenant être une mort ou une blessure si horrible que cela sera inimaginable pour l’esprit humain. Les anévrismes cérébraux, le cancer, les maladies cardiaques et d’autres afflictions inouïes vont soudainement exploser dans le ciel. Les hôpitaux seront envahis contrairement aux hôpitaux d’aujourd’hui qui sont totalement vides, même si les menteurs sur les nouvelles mainstream vous racontent une histoire différente et c’est exactement ce que c’est ….. une histoire inventée.

Mais bien sûr, les criminels impliqués comme Gates et Fauci l’appelleront Covid-20 ou Covid-21.

Ces observateurs des médias de CNN et grand public feront l’expérience de ce que seule la marque de la bête peut faire: retirer votre âme.

Une infirmière américaine exprime ses inquiétudes concernant la sécurité et les effets secondaires de l’inoculation Covid

& l’embouchure de clown qui joue le docteur et mérite très bien d’être de retour dans une école primaire pour apprendre les principes et la morale.

