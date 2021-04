Microbiologiste allemand: «Ils tuent des gens avec ces vaccins COVID» pour réduire la population mondiale

Par The New American

Dans cette interview exclusive avec Alex Newman, rédacteur en chef du magazine The New American, le microbiologiste germano-thaïlandais de renommée mondiale, le Dr Sucharit Bhakdi, avertit que l’hystérie COVID est basée sur des mensonges et que les «vaccins» COVID sont sur le point de provoquer une catastrophe mondiale et une décimation de la population humaine.

Pour commencer, il explique que le test PCR a été abusé pour produire de la peur d’une manière non scientifique.

Ensuite, il explique ce que les vaccins à ARNm vont faire au corps humain en termes et en utilisant des analogies que tout le monde peut comprendre.

Entre autres préoccupations, il s’attend à une coagulation mortelle massive ainsi qu’à des réponses du système immunitaire qui détruiront le corps humain.

Enfin, Bhakdi, qui a mis en garde contre une «catastrophe» imminente lors d’une interview de Fox News devenue virale, appelle à des poursuites pénales contre les personnes responsables et à l’arrêt immédiat de cette expérience mondiale. Cela vient de notre chaîne Rumble. Il devrait bientôt être disponible sur notre chaîne Bitchute également.

Source Originale

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News