Les régulateurs européens lancent un avertissement de sécurité sur le vaccin J&J sur des caillots sanguins mortels

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a changé de cap et a décidé d’émettre un avertissement de sécurité concernant l’injection de coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)] de Johnson & Johnson (J&J), qui a été liée à des caillots sanguins mortels.

Le groupe avait précédemment affirmé que le vaccin AstraZeneca-Oxford, qui provoque également des caillots sanguins mortels, est bien plus bénéfique que dangereux. Maintenant, l’EMA revient un peu en arrière en ce qui concerne le vaccin J&J, qui est également dangereux pour la même raison.

Même si le risque de développer des caillots sanguins mortels après l’injection est dit «très rare», suffisamment de gens meurent pour que le gouvernement ne puisse plus ignorer le problème ou essayer de le balayer sous le tapis. Au lieu de cela, les autorités sanitaires qualifieront discrètement les injections de dangereuses et espèrent que les gens acceptent toujours de les recevoir.

L’EMA n’envisage cependant pas de mettre la même étiquette d’avertissement sur le vaccin AstraZeneca, probablement parce que celui-ci est fabriqué en Europe et celui J&J aux États-Unis.

Le comité de sécurité de l’EMA, connu sous le nom de PRAC, a déterminé que les caillots sanguins provoqués par le vaccin se produisent à des sites inhabituels tels que dans les veines du cerveau (thrombose du sinus veineux cérébral, CVST) et dans l’abdomen (thrombose de la veine splanchnique), ainsi que dans les artères. Ces caillots sanguins sont généralement accompagnés de faibles taux de plaquettes sanguines et de saignements occasionnels.

Le comité a constaté que ces effets indésirables mortels sont similaires à ceux qui se produisent après l’injection avec le vaccin AstraZeneca-Oxford. Mais encore une fois, celui-ci n’est pas limité parce que l’Europe compte sur lui pour faire injecter la plupart des gens sur le continent.

Les caillots sanguins d’injection de coronavirus sont probablement une réponse auto-immune

Dans un communiqué, le comité a averti que les professionnels de la santé et les autres personnes qui reçoivent l’injection «devraient être conscients de la possibilité de très rares cas de caillots sanguins associés à de faibles taux de plaquettes sanguines survenant dans les trois semaines suivant la vaccination.»

Un haut responsable des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis a publié une déclaration similaire la semaine dernière lors d’une conférence de presse, liant l’injection de J&J au phénomène des caillots sanguins mortels.

Selon le PRAC, les caillots sanguins mortels sont plus que probablement le résultat du corps d’une personne injectée déclenchant une réponse auto-immune. Cette réponse reflète la réaction souvent observée chez les patients traités avec le médicament pharmaceutique héparine, un agent anticoagulant.

Les inquiétudes concernant l’injection d’AstraZeneca-Oxford provoquant des caillots sanguins mortels ont conduit les autorités américaines à interrompre l’essai de phase trois de la société pendant plus d’un mois.

Beaucoup pensent maintenant que le problème de caillot sanguin avec le vaccin AstraZeneca-Oxford et le vaccin J&J est lié au fait que les deux sont construits sur une plate-forme d’adénovirus. Il est important de noter, cependant, que des caillots sanguins encore plus mortels se produisent chez les personnes qui reçoivent les injections de virus chinois [et/ou français, américain, britannique et alliés – MIRASTNEWS] de Pfizer-BioNTech et Moderna, toutes deux basées sur une plate-forme d’ARN messager (ARNm).

Le PRAC a indiqué qu’il ferait prochainement de «nouvelles recommandations» concernant la sécurité de l’injection J&J une fois qu’il aura terminé d’accélérer son examen de sécurité. En attendant, le vaccin J&J ici aux États-Unis restera en suspens.

«De plus en plus de fissures apparaissent sur la façade de la Grande Réinitialisation, car chaque article traite désormais de vaccins défectueux et de luttes intestines entre les agences de réglementation», a écrit un commentateur de Zero Hedge.

«Mais aucun avertissement sur les vaccins à ARNm qui sont beaucoup plus meurtriers», a commenté un autre à propos de la mystérieuse absence de préoccupation réglementaire à propos de ces piqûres. « Étrange. »

Pour vous tenir au courant des dernières nouvelles sur les blessures et les décès causés par les injections de coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)]assurez-vous de consulter ChemicalViolence.com.

La star de «Baldwin Hills», Ashley Taylor Gerren, 30 ans, est morte après avoir reçu une injection COVID

L’actrice Ashley Taylor Gerren est décédée dimanche dans son sommeil à 4h30 du matin, a confirmé sa famille dans un communiqué lundi. Elle avait 30 ans.

Essence.com a d’abord rapporté la nouvelle de la mort prématurée de l’actrice. Elle était auparavant connue sous le nom de Gerren Taylor.

Ashley est devenue le plus jeune mannequin jamais signé par la division piste de LA Models. Elle a également signé avec l’agence de modélisation Ford et a été réservée par les designers Tracy Reese, Tommy Hilfiger et Betsey Johnson.

Bien qu’aucune cause officielle de décès n’ait été révélée, les amis d’Ashley sur Facebook et Instagram disent qu’elle a récemment pris le vaccin Covid-19 à ARNm.

« Je vous ai dit de ne pas avoir ce vxxxxxe ash f*** », a écrit un commentateur sous une photo de la star de « Baldwin Hills » lundi.

On ne sait pas quel vaccin Ashley a reçu, mais le vaccin à injection unique Johnson & Johnson a été blâmé pour de multiples incidents de caillots sanguins dans le cerveau.

Des hommages ont afflué sur les réseaux sociaux pour la beauté au visage frais qui était connue sous le nom de «It Girl».

Ray Cunningham, co-vedette d’Ashley dans la série de télé-réalité College Hill de BET en 2006, s’est tourné vers les médias sociaux et a écrit: «Je viens de recevoir la pire nouvelle. Je déteste déjà que ce soit sur Internet. RIP à ma famille @BET, mes filles Gerren (Baldwin Hills).»

Ashley laisse derrière elle une fille préadolescente.

«DÉCÈS MULTIPLES DE VACCINS» – Un expert confirme les problèmes de fertilité, de dépeuplement et des preuves accablantes

Le Dr Jane Ruby est apparu sur «Patriotically Correct» avec Stew Peters et a apporté de vraies données brutes pour soutenir la théorie du dépeuplement planifié des personnes âgées et créer des problèmes pour ceux qui choisissent de procréer. www.AmericaFirstPodcast.com

L’infirmière prévient! Restez à l’écart des zombies Vaxxed

Combien de temps les scientifiques et les médecins honnêtes et éthiques resteront-ils silencieux au sujet des meurtres de masse et de la réduction de la population?

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

L’ancien vice-président et scientifique en chef de Pfizer pour les allergies et les voies respiratoires, le Dr Michael Yeadon, continue d’accorder des entretiens publics sonnant l’alarme sur la fraude COVID et les efforts visant à réduire la population mondiale grâce à des injections COVID dangereuses.

Hier, Perspectives sur la pandémie a publié une récente interview avec le Dr Michael Yeadon sur leur chaîne YouTube.

Une grande partie de ce dont le Dr Yeadon a parlé se trouve dans les vidéos et les articles que nous avons déjà publiés avec le Dr Yeadon, mais une chose que le Dr Yeadon a partagée dans cette interview est que même s’il est l’un des rares scientifiques à parler des mensonges et de la tromperie COVID, que la plupart de ses pairs dans son domaine sont en fait d’accord avec lui.

Il a ensuite expliqué pourquoi la plupart d’entre eux ont choisi de garder le silence, car ils sont intimidés et ont peur de s’exprimer. Le Dr Yeadon parle de ce qu’il lui a coûté, jusqu’à présent, de rendre public la vérité et d’exposer les mensonges de Big Pharma sur COVID-19.

Il a été attaqué et calomnié, et cela a ruiné sa carrière de scientifique. Il n’a rien à gagner à rendre publique la vérité et a en fait subi un grand tort pour l’avoir fait.

Comme les médecins qui se sont tenus à l’écart et n’ont rien dit dans l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale alors que des expériences humaines étaient menées sur des enfants et d’autres patients sans consentement éclairé, il faut se demander combien de temps ces médecins honnêtes et éthiques qui ne font pas partie de l’arnaque COVID peuvent rester silencieux, car des milliers de personnes meurent maintenant des injections expérimentales, et beaucoup d’autres sont victimes de mauvaises politiques COVID qui ont provoqué le chômage, les suicides, la dépression mentale, etc.

Nous avons transformé cette partie de l’interview du Dr Yeadon en un court extrait où il explique pourquoi il est seul à s’exprimer et ce que cela lui a coûté. Ceci provient de notre chaîne Rumble, et devrait également être disponible prochainement sur notre chaîne Bitchute.

Traduction : MIRASTNEWS

Les femmes ont eu la deuxième photo du vaccin Moderna, 15 minutes plus tard – tremblements et convulsions !! 22/04/2021

Les femmes ont eu la deuxième prise de vue du vaccin Moderna, 15 minutes plus tard, tremblements et convulsions du corps entier, hospitalisées !!

Kim Nguyen – AUJOURD’HUI JE DOIS PARTAGER MON EXPÉRIENCE ET MA RÉACTION AU SECOND VACCIN COVID. IL ÉTAIT 9H00 HIER QUAND J’AI OBTENU LE DEUXIÈME VACCIN MODERNA AU CENTRE D’ACTIVITÉ TONEY BURGER À AUSTIN, TX. LE DÉBUT D’ENGOURDISSEMENTS ET DE TREMBLEMENTS A COMMENCÉ À 9H15 TANT QUE JE ME PRÉPARAIS À QUITTER LE SITE DE VACCINATION. LES SYMPTÔMES S’AGRANDIRENT ET DEVINRENT PIRE EN QUELQUES MINUTES AVEC DES CONVULSIONS SUR TOUT LE CORPS ………

Je ne sais vraiment pas à quel point je peux souffrir davantage pour regarder / lire !!

Les gens affluent toujours pour ces injections meurtrières de masse

ATTENTION: RÉACTIONS INDÉSIRABLES MASSIVES ET DÉCÈS PAR GÉNOCIDE DE HOAXID VACCINAL DANS LE MONDE !!!!

Le vaccin impopulaire d’AstraZeneca en France se retrouve à la poubelle alors qu’elle tente de convaincre les célébrités d’en faire la promotion

Les remèdes naturels COVID INTERDITS car le DOJ et la FTC cherchent à faire taire les médecins promouvant la vitamine D, C, le zinc, etc.

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Lorsque des personnes en Europe ont commencé à mourir de caillots sanguins mortels peu de temps après avoir reçu des injections COVID expérimentales le mois dernier (mars 2021), certains pays ont ouvert des enquêtes criminelles sur ces décès, notamment l’Italie qui a lancé une enquête pour homicide involontaire coupable après la mort de plusieurs personnes à la suite des injections.

Ici aux États-Unis, à compter de cette semaine, le CDC déclare avoir reçu 3486 rapports de personnes décédant à la suite des injections COVID expérimentales.

Alors, quelle est la réponse du gouvernement américain à tous ces décès signalés? Les enquêtent-ils pour voir si les sociétés pharmaceutiques agissent de manière criminelle?

Non, la semaine dernière, le ministère de la Justice a annoncé qu’il allait commencer à appliquer un nouveau projet de loi signé en décembre par le président d’alors Donald Trump, ce qui interdit à quiconque de promouvoir des produits non pharmaceutiques en tant que traitements de la COVID-19.

La loi est appelée «COVID-19 Consumer Protection Act».

Le nom est mal étiqueté, cependant, car il ne protège pas les consommateurs contre les produits dangereux qui peuvent leur nuire ou les tuer, tels que les «vaccins» COVID expérimentaux, mais il protège plutôt l’industrie pharmaceutique, en éliminant la liberté d’expression pour les remèdes non pharmaceutiques pour COVID-19.

Cette loi devrait vraiment s’appeler «COVID-19 Pharmaceutical Protection Act».

Et la première victime à souffrir en vertu de cette nouvelle loi est un chiropraticien de Saint-Louis qui recommandait des suppléments de vitamine D et de zinc à ses clients, et est maintenant accusé de criminel.

Tel est l’état du «droit» aujourd’hui aux États-Unis, où le système fédéral de justice pénale, ainsi que le Congrès, protègent les criminels, les grandes sociétés pharmaceutiques avec des feuilles de rap plus longues que tout opérateur de cartel de la drogue mexicain, et attaque les citoyens respectueux des lois pour pratiquer leurs droits constitutionnels, tels que la liberté d’expression sur les remèdes de santé alternatifs, qui constituent clairement une menace pour les grandes entreprises pharmaceutiques.

Sinon, pourquoi consacreraient-ils autant de temps et de ressources à s’attaquer aux praticiens de soins alternatifs, qui ne font de mal à personne, mais qui sont plutôt «coupables» de guérir ou de prévenir la maladie indépendamment des médicaments des Big Pharma?

Personne ne meurt de vitamine C, de vitamine D, de suppléments de zinc ou d’autres remèdes naturels, et pourtant, si l’on encourage ces remèdes, ils sont désormais traités comme des criminels.

Feds On Vitamins and COVID: Shut Up or Pay Up!

Par Alliance for Natural Health

Une plus grande folie du gouvernement fédéral menace les médecins d’amendes de 10 000 dollars s’ils vous disent la science sur la façon dont les vitamines et les minéraux peuvent aider avec la COVID. Alerte d’action!

Le ministère de la Justice (DoJ) a récemment annoncé la première action coercitive contre le «marketing trompeur» des traitements COVID. L’affaire concerne un chiropraticien du Missouri qui aurait annoncé qu’un supplément de vitamine D et de zinc pouvait prévenir ou traiter la COVID, affirmations bien étayées dans la littérature scientifique. Il s’agit d’une escalade inquiétante et scandaleuse des actions du gouvernement fédéral contre les médecins et les professionnels de la santé qui informent le public sur les moyens naturels de rester en bonne santé pendant la pandémie, ce qui souligne la nécessité de modifier la loi pour permettre la libre circulation de l’information sur les aliments et les suppléments.

Auparavant, la FDA et la FTC ont envoyé des centaines de lettres d’avertissement aux médecins et aux cliniques pour discuter du rôle des médicaments naturels dans la promotion de la santé publique pendant la pandémie. Ensuite, une stratégie a été mise en place pour permettre à la FTC de s’en prendre à ces professionnels de la santé avec plus de force. La COVID-19 Consumer Protection Act a été présenté le 20 décembre à la Chambre et au Sénat, puis ajouté à un projet de loi de crédits le 21 décembre. Le 27 décembre, il a été promulgué.

C’est vrai: juste avant les vacances de Noël, alors que le gouvernement savait que l’attention serait ailleurs, cette loi a été introduite, enfouie dans un projet de loi de dépenses pour la dissimuler davantage, et promulguée – le tout dans un délai de sept jours.

La loi «interdit les actes ou pratiques trompeurs associés au traitement, à la guérison, à la prévention, à l’atténuation ou au diagnostic de la COVID-19», dont la violation peut entraîner des sanctions civiles. La loi autorise la FTC à évaluer 10 000 $ pour chaque violation; plusieurs amendes peuvent être attribuées sur la base d’une seule réclamation. Les lois nationales sur la protection des consommateurs pourraient également entrer en vigueur, autorisant d’éventuelles actions collectives.

Ceci est un avertissement clair pour les professionnels de la santé naturelle: soit pousser les vaccins et les médicaments contre la COVID-19, soit garder la bouche fermée.

Les actions du DoJ sont stupéfiantes. D’une part, nous sommes au milieu d’une pandémie et n’avons pas le temps d’attendre les ECR en cours – qui peuvent prendre des années – lorsque des preuves cliniques solides montrent que des suppléments à faible risque peuvent être utiles. Et les preuves que nous avons de choses comme la vitamine D et le zinc sont solides. Nous avons récemment examiné les preuves du rôle de la vitamine D dans la COVID, notant que les dizaines d’études qui montrent que les patients COVID avec une vitamine D plus élevée ont de meilleurs résultats, sans parler du rôle clé de la vitamine D dans la fonction immunitaire. Il existe également des essais cliniques confirmant la capacité de la vitamine D à prévenir les infections des voies respiratoires supérieures.

Le zinc est également extrêmement important pour la fonction immunitaire. Bien que plus courant dans les pays en développement, on estime que 12% des Américains sont à risque de carence en zinc. Nous savons que la fonction immunitaire est compromise par une carence en zinc; en effet, ceux qui ont de faibles niveaux de zinc courent un risque beaucoup plus élevé d’être hospitalisés et de souffrir d’une grave maladie COVID. Il existe de plus en plus de preuves du rôle du zinc dans la réduction de la gravité de la maladie COVID-19 et également dans la prévention de la COVID.

Il est incroyablement irresponsable de la part du gouvernement fédéral de cibler les professionnels de la santé qui diffusent des informations sur ces nutriments essentiels. Nous pouvons aider à corriger ce problème grâce à notre législation qui permet la libre circulation des informations sur les suppléments.

Alerte d’action! Écrivez au Congrès et exhortez-les à soutenir la législation qui permet la libre circulation des informations sur les suppléments. Veuillez envoyer votre message immédiatement.

