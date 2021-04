WUHAN-GATES – 36. «Accident de laboratoire SARS-CoV-2?». US Intelligence et le MIT Review ont validé la théorie du virus artificiel

« Les astuces fonctionnent parfois mais elles s’autodétruisent toujours » (Gibran Kahlil Gibran)

Par Fabio Giuseppe Carlo Carisio

Le virus SRAS-CoV-2 peut provenir d’un laboratoire. Pour l’admettre, cette fois, c’est le chef des services secrets les plus importants du monde: les américains. Mais c’est aussi une vieille connaissance de Gospa News qui, dans quatre enquêtes différentes et dans le livre WuhanGates, l’a définie comme la «prophétesse de la pandémie» pour avoir prédit une terrible maladie respiratoire à coronavirus lors d’une conférence en 2018, après avoir appelé à un «ordre mondial» (Évocateur du NWO) et ayant dirigé le forage présumé de l’événement 201, sur une contagion planétaire simulée, financé, entre autres, par Bill & Melinda Gates.

Avril Haines, directrice du renseignement national.

Le 14 avril, la directrice du renseignement national Avril Haines a révélé qu’après plus d’un an de recherches déterminées, les agences d’espionnage américaines n’avaient pas de réponses concrètes aux questions de base concernant les origines du coronavirus 2019.

«Il est absolument exact que la communauté du renseignement ne sait pas exactement où, quand ou comment le virus Covid-19 a été transmis initialement», a déclaré Haines aux membres du Comité sénatorial du renseignement. «Les composants ont fusionné autour de deux théories alternatives, ces scénarios sont-ils émergés naturellement d’un contact humain avec des animaux infectés, ou il s’agissait d’un accident de laboratoire.»

L’INTELLIGENCE ET LE VIRUS DE LABORATOIRE

Pour rendre compte des déclarations sensationnelles du chef de l’ODNI, le bureau qui coordonne l’ensemble de la communauté américaine du renseignement dont dépendent 17 agences fédérales, dont les plus puissantes du monde comme la Central Intelligence Agency CIA (contre-espionnage civil) et la National Security Agency NSA (l’armée 007) était le journaliste d’investigation allemand Kit Klarenberg dans un excellent article sur Russia Today dans lequel l’histoire de la pandémie a été reconstituée grâce à des analyses du renseignement et de la science.

L’admission, même si elle n’est qu’hypothétique de la «fuite de laboratoire» (une théorie plus modérée que celle d’une libération intentionnelle qui a émergé lors de nos 45 reportages sur le sujet), est une révélation sensationnelle pour trois raisons. Premièrement, parce que l’avocat Haines, démocrate de longue date recherché par Joseph Biden au sommet du renseignement américain et nommé par le Sénat au lendemain de l’investiture du nouveau président à la Maison Blanche, confirme les allégations du SRAS-CoV-2 construit artificiellement lancé par l’ancien président Donald Trump, immédiatement accusé de conspiration par les Démocrates eux-mêmes. (Lire la suite…)

La deuxième raison est détaillée par le même journaliste « À peu près à la même époque l’année dernière, Donald Trump a affirmé avoir vu des preuves confirmant que la Covid avait été produite en laboratoire et, tout au long de 2020, l’ancien chef du MI6 Richard Dearlove a également affirmé que le virus était « un fugitif » de l’Institut de virologie de Wuhan. L’admission publique de Haines qu’un « accident de laboratoire » est une explication possible est significative parce que les services de renseignement ont jusqu’à présent été prompt à rejeter la suggestion comme une théorie du complot chaque fois qu’elle a été diffusée en public. En réponse à la déclaration de Trump, par exemple, le bureau du directeur du renseignement national (prédécesseur de Haines) avait fermement rejeté l’idée que Covid-19 était «artificiel ou génétiquement modifié». De toute évidence, le virus n’aurait pas pu être non plus et s’est encore échappé d’un laboratoire».

Enfin, cette révélation est plus importante pour ce qu’elle cache que pour ce qu’elle révèle. Ironiquement, Klarenberg, en effet, rappelle dans sa conclusion ce que les États-Unis ont alloué à ses agences d’espionnage: «On espère qu’entre l’OMS, les services de renseignement américains ont fortement surpayé (85 milliards de dollars l’année dernière) et des millions de chercheurs indépendants autour du monde, la vérité peut un jour émerger. Mais vous ne devriez pas retenir votre souffle. Lorsque des personnes puissantes ont tout intérêt à supprimer des faits inconfortables, les secrets peuvent être gardés pour toujours, et cela sans tenir compte de l’artisanat qui a émergé dédié à la stigmatisation des explications des accidents de laboratoire pour la pandémie.»

DE LA CIA À LA PROPHÉTIE DE LA PANDÉMIE

L’un des secrets sagement cachés par le directeur du renseignement national est sa connaissance incontestable des coronavirus qui l’a amenée à faire cette prophétie sur l’urgence pandémique imminente lors d’une conférence à Camdem en 2018, trois ans après la même prédiction faite par Bil Gates en la transmission TED, et un an avant celle de Biden, à l’automne 2019, en pleine campagne électorale.

Haines, en fait, était directeur adjoint de la CIA (et plus tard conseiller adjoint à la sécurité nationale à la Maison Blanche) pendant les années où l’administration Obama-Biden, avec la fondation Gates, il a financé les expériences dangereuses sur les supervirus avec des charges virales renforcées par le gain de fonction à des fins «à double usage» (vaccin et arme biologique) dans les laboratoires de l’Institut de virologie de Wuhan et de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Colline. Mais en plus, elle est une grande experte en armes biologiques, à tel point qu’elle est consultante sur ce secteur pour NTI (Nuclear Threat Initiative), une organisation à but non lucratif et bipartite (également fondée par l’ancien sénateur Dem Sam Nunn).

Une réponse à l’obscurité dans laquelle le renseignement américain tâtonne ou prétend tâtonner face à une « pandémie planifiée depuis des décennies par Gates », comme le prétend l’avocat Robert F. Kennedy, orphelin du père du même nom que le procureur général et son oncle JFK, tous deux assassinés dans des circonstances mystérieuses à l’ombre des intrigues du Deep State (potentat international entre politiciens sionistes, francs-maçons et militaires 007), un autre grand expert en contre-espionnage lui avait clairement donné.

Le lieutenant-colonel à la retraite Dr Dany Shoham, microbiologiste et expert en guerre chimique et biologique au Moyen-Orient, l’ancien analyste principal du renseignement Aman de Tsahal (Forces de défense israéliennes) et du ministère israélien de la Défense avaient en effet publié un article alarmant sur le site du Centre d’études stratégiques Begin-Sadat, où il est associé de recherche. Fort de son expérience scientifique, il a écrit des phrases sans équivoque sur le SRAS-CoV-2.

«Ce débat est très compliqué et contient le potentiel de divulgations explosives à de nombreux niveaux, mais les communautés du renseignement du monde entier sont restées largement silencieuses sur la question. C’est intriguant et sans surprise. Plusieurs pays occidentaux, ainsi que la Russie, l’Inde, le Japon et l’Australie, avaient fait des estimations du renseignement dès janvier 2020, mais ont gardé leurs conclusions cachées. La persistance même du silence des agences de renseignement implique qu’elles considèrent que la contagion initiale n’est pas naturelle. S’ils avaient conclu que la pandémie était le résultat d’une contagion naturelle, ils auraient probablement rendu cette conclusion publique.»

EXPÉRIENCES DANGEREUSES EN CHINE ET AUX ÉTATS-UNIS

Les considérations du journaliste Klarenberg procèdent sur la même longueur d’onde dans son article intrigant qui ne porte que l’omission très grave du rôle évident de Gates et de la CIA dans les expériences de recherche sur les virus.

Alors que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) n’a pas encore commenté le changement d’avis apparent de Haines, la théorie du laboratoire contraste fortement avec la position publique de longue date de l’agence. En mars, il a publié un rapport, basé sur les conclusions d’une équipe internationale de scientifiques qui ont passé quatre semaines à Wuhan à sonder les origines de Covid. Ils ont conclu que de toutes les diverses explications, une perte de laboratoire était de loin la moins probable. Pour beaucoup, cependant, le rapport a soulevé beaucoup plus de questions qu’il n’a répondu. Même le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a critiqué l’enquête de l’équipe: sa réponse à la présentation publique de leurs conclusions par une partie des scientifiques a été mesurée et encore affaibli» indique RT.

«L’équipe… a visité plusieurs laboratoires à Wuhan et a envisagé la possibilité que le virus soit entré dans la population humaine à la suite d’un accident de laboratoire. Je ne pense pas que cette évaluation était assez large – a déclaré le Directeur général de l’OMS – Plus de données et d’études seront nécessaires pour parvenir à des conclusions plus solides … cela nécessite des investigations supplémentaires, éventuellement avec des missions supplémentaires impliquant des experts spécialisés, ce que je suis prêt déployer».

«Le fait que leur enquête sur la théorie des fuites en laboratoire ait été si mal préparée est particulièrement surprenant étant donné que le seul représentant américain de l’équipe, Peter Daszak, est le président de l’EcoHealth Alliance, qui a mené un travail approfondi avec le Wuhan Institute of Virology (WIV)» note le journaliste de RT, évoquant le nom du zoologiste anglo-américain qui s’est retrouvé au centre d’au moins cinq enquêtes de Gospa News avant de se retrouver dans le collimateur de journaux internationaux tels que Daily Mail et Die Velt précisément pour son conflit d’intérêt macroscopique: comme il a été appelé à enquêter sur un Coronavirus manipulé à Wuhan comme à Chapel Hill grâce au généreux financement d’EHA, une ONG new-yorkaise parrainée entre autres par un fabricant de vaccins bien connu tel que Johson & Johnson.

Mais parmi les partenaires de l’EHA, il y a aussi la King Saudi University, la première université publique du royaume, fondée en 1957 par le roi Saud bin Abdulaziz en plein dans la capitale et dotée d’un prestigieux Collège de Pharmacie. C’est l’une des universités les plus renommées du Royaume d’Arabie saoudite, qui, à son tour, a financé le plan mondial de vaccination de l’Agenda de la sécurité sanitaire mondiale promu par Obama et Gates et a abouti au projet pilote de 12 vaccins obligatoires chez les écoliers en âge. L’Italie, grâce à laquelle la multinationale GlaxoSmithKline (également forte de sa filiale GSK Arabie Saoudite) s’est enrichie et dont l’actuel directeur adjoint de l’OMS Ranieri Guerra était l’ambassadeur scientifique du gouvernement Renzi.

LES CONFLITS D’INTÉRÊTS DU GOUROU DE LANCET

Daszak jouit d’un tel prestige dans la communauté scientifique internationale qu’il a été appelé par le magazine The Lancet pour diriger la commission semblable à l’OMS sur l’origine du virus SRAS-CoV-2 bien que ses implications avec le laboratoire de Wuhan soient connues. L’enquête de Russia Today entre dans les détails.

« D’une part, il est un ami proche et un fervent partisan de Shi Zhengli, directeur du Center for Emerging Infectious Diseases au WIV, qui a été forcé à plusieurs reprises de nier que son laboratoire était la source du coronavirus. En juin 2020, Scientific American a qualifié le couple de « collaborateurs de longue date » – Daszak a également fermement défendu son collègue, déclarant qu’elle « dirige un laboratoire de classe mondiale des normes les plus élevées » et a nié les allégations selon lesquelles elle ou son organisation l’étaient de quelque manière que ce soit le responsable de la diffusion de Covid ».

Le zoologiste anglo-américain Peter Daszak avec la batwoman chinoise Shi Zhengli

De 2014 à 2019, Daszak a travaillé avec Zhengli pour enquêter et cataloguer les coronavirus de chauves-souris à travers la Chine, une initiative financée par les National Institutes of Health (NIH) des États-Unis pour 3,7 millions de dollars. Par la suite, le chef d’EcoHealth a transféré cet effort à l’Université de Caroline du Nord, où il a commencé des recherches sur le «gain de fonction» sur les coronavirus et les chimères chez les souris humanisées. Le gain de fonction est une augmentation de la charge virale similaire au concept d’enrichissement d’uranium pour les armes atomiques.

Dans une interview de décembre 2019, il a dit de manière inquiétante au virologue Vincent Racaniello que certains coronavirus peuvent « pénétrer dans les cellules humaines », peuvent être « manipulés en laboratoire assez facilement », sont incurables avec des anticorps et « ne peuvent pas être vaccinés contre eux avec un vaccin. »

Le NIH a retiré son soutien au projet EcoHealth en avril 2020 sous la pression de l’administration Trump, une décision qui a attiré l’attention des médias sur l’organisation et Daszak. La décision a été inversée en grande pompe en août et le financement d’EcoHealth a plus que doublé pour atteindre 7,5 millions de dollars. Cependant, ce qu’aucun média n’a remarqué à aucun moment, c’est que le soutien des NIH de l’organisation à but non lucratif représente une fraction négligeable des revenus du gouvernement américain. La grande majorité des revenus d’EcoHealth, s’élevant à près de 40 millions de dollars entre 2013 et 2020, provient du ministère de la Défense (DoD)».

L’AGENCE PENTAGONE ET LES SUPERVIRUS

Une fiche d’information du Département d’État sur le WIV publiée en janvier et citée par Klarenberg note que « plusieurs chercheurs » de l’Institut sont tombés malades à l’automne 2019, «avant le premier cas identifié de l’épidémie, avec des symptômes compatibles à la fois avec COVID -19 que avec des maladies saisonnières courantes», soulevant des questions sur la crédibilité des affirmations de Zhengli selon lesquelles« zéro infection »parmi le personnel et les étudiants de WIV avant la pandémie. La fiche d’information indiquait également que «des scientifiques chinois effectuaient des recherches sur les coronavirus d’origine animale dans des conditions qui augmentaient le risque d’exposition accidentelle et potentiellement non intentionnelle» et que des «projets militaires chinois secrets» pourraient avoir été menés à l’Institut depuis au moins 2017.

«Peut-être de manière prévisible, il n’a pas été question que l’armée américaine ait financé, directement ou indirectement, des projets menés au WIV. Fait intéressant, 34,6 millions de dollars du financement du DoD d’EcoHealth proviennent de la Defense Threat Reduction Agency (DTRA), une division du Pentagone qui œuvre pour «contrer et dissuader les armes de destruction massive et les réseaux de menaces de fortune»», a remarqué le journaliste sur RT.

Il ne faut pas oublier que l’agence DTRA contrôle au moins 25 laboratoires bactériologiques à travers le monde, sécrétés par l’immunité diplomatique et la CIA, notamment dans les pays de l’ex-Union soviétique comme la Géorgie et l’Ukraine où les révolutions putschistes financées par le pultarque hongrois ont pris L’américain George Soros et les États-Unis, à travers l’agence gouvernementale USAID qui est considérée comme un instrument financier de la CIA pour le changement de régime. Mais l’USAID a également financé la recherche sur le supervirus en Chine et aux États-Unis dans le cadre du projet PREDICT 2 Coronavirus d’Obama au moment même où Haines était directeur adjoint du contre-espionnage à Langley (siège de la CIA en Virginie).

L’un de ces biolabs, le Lugar Center près de Tbilissi, a été accusé par la Russie de développer des expériences d’armes bactériologiques dangereuses après un décès chez des cobayes humains lors d’essais cliniques menés sur un médicament de la société pharmaceutique multinationale Gilead, sous-traitant du Pentagone, qui a enrichi dans l’urgence Covid-19 grâce à l’anti-inflammatoire Remdesivir, dont l’Institut de virologie de Wuhan a été le premier à acquérir le brevet pour sa production en Chine.

Malgré ces intrigues derrière les supervirus chimériques, Daszak, comme le confirment les courriels, a convaincu 27 autres collègues de nier immédiatement l’origine du SRAS-CoV-2 du laboratoire, bien que Gospa News ait depuis dévoilé de nombreuses recherches sur les virus recombinants depuis 2004, créés à partir de les souches de SRAS de 2003 infectées par le VIH / SIDA, dont la présence a été identifiée dans SARSCov-2 par les études des biologistes indiens, du virologue Luc Montagnier et du bio-ingénieur Pierre Bricage.

«La publication de la lettre était très significative, car elle cimentait publiquement l’idée d’un consensus scientifique sur les origines de Covid. Ce « consensus » est apparu peu de temps après la publication d’une sélection génomique du nouveau coronavirus SRAS-CoV-2 pour analyse», se souvient Russia Today.

LE MIT ÉCRIT SUR LE VIRUS ARTIFICIEL

Comme Charles Schmidt l’a noté le 18 mars dans le Technology Review of MIT (Massachusetts Institute of Technology à Cambridge), de nombreux scientifiques qui avaient commencé à étudier le projet ont été surpris par ce qu’ils ont découvert. Parmi eux, Nikolai Petrovsky, professeur très respecté à l’Université Flinders en Australie et président de Vaxine, une société qui développe des vaccins contre les maladies infectieuses, qui a reçu des millions de financements du NIH depuis 2005.

«[La modélisation informatique] a généré un résultat surprenant: les protéines de pointe qui se lient au SARS-CoV-2 se lient plus étroitement à leur récepteur cellulaire humain, une protéine appelée ACE2, que les récepteurs cibles de toute autre espèce évaluée. En d’autres termes, le SRAS-CoV-2 était étonnamment bien adapté à sa proie humaine, ce qui est inhabituel pour un agent pathogène émergent», rapporte le Technology Review. Petrovsky et ses collaborateurs ont immédiatement commencé à rédiger un article spéculatif demandant si le virus était « complètement naturel » ou s’il provenait « d’un événement de recombinaison survenu par inadvertance ou intentionnellement dans un laboratoire traitant des coronavirus ». Comme le note Technology Review, cependant, il était devenu « un suicide professionnel pour les scientifiques d’exprimer des soupçons sur une éventuelle fuite du laboratoire » et la communauté était « réticente à contester l’orthodoxie » en conséquence …

Petrovsky a eu du mal à trouver un éditeur, avec au moins une archive en libre accès rejetant carrément son travail. Ce n’est qu’en mai 2020 que le document a finalement été publié, et à ce moment-là, les indices d’une fuite du laboratoire avaient été complètement discrédités, notamment à cause des déclarations de Trump sur la question qui le rendaient politique. À son tour, il était pratiquement impossible pour les journalistes d’écrire des articles crédibles remettant en question les origines de Covid sans être qualifiés d’apologistes de Trump, de théoriciens du complot ou pire», conclut Klarenberg.

Maintenant, le prophète de la pandémie Avril Haines, chef de la communauté américaine du renseignement, a également commencé à admettre timidement que le SRAS-CoV-2 a pu être créé dans un laboratoire. Mais sur la base de son passé à la CIA, tôt ou tard, il devra expliquer ce qu’il sait d’une pandémie prévue depuis des décennies qui a contribué au succès électoral du président Biden, financé par Pfizer, parmi les premiers à produire l’anti-Covid vaccin, qui est entré dans le cartel Big Pharma créé par la Fondation Bill & Melinda Gates le 30 septembre pour soutenir le plan de vaccination de l’OMS dans les pays pauvres appelé COVAX, géré par l’ONG Gavi di Gates et administré par un ancien directeur de GSK, un multinationale qui contrôle le réseau de vente pharmaceutique de Pfizer. Il n’est donc pas étonnant de savoir que Biden a financé COVAX avec 4 millions de dollars, revenant ainsi à la Big Pharma de Gates encore bien plus que ce qu’il a reçu en campagne électorale …

Pour connaître tout le contexte, achetez le livre WuhanGates …

Fabio Giuseppe Carlo Carisio

© COPYRIGHT GOSPA NEWS

interdiction de reproduction sans autorisation

SOURCES PRINCIPALES

GOSPA NEWS – RAPPORT DE WUHANGATES

GOSPA NEWS – ENQUÊTES SUR LE VIRUS CORONA

RUSSIA TODAY – INTELLIGENCE AMÉRICAINE SUR LA THÉORIE DU VIRUS DE L’HOMME

DÉPARTEMENT D’ÉTAT DES ÉTATS-UNIS – FICHE TECHNIQUE SUR COVID

EXAMEN TECHNOLOGIQUE DU MIT – LE CORONAVIRUS A-T-IL FUIT D’UN LABORATOIRE?

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GOSPA NEWS