Comment les vaccins militaires expérimentaux ont tué des millions de personnes pendant la grippe espagnole de 1918

L’histoire nous apprend que la grippe espagnole de 1918 a tué entre 50 et 100 millions de personnes. Elle était considérée comme la maladie la plus horrible par les sources médicales et pharmaceutiques. C’est un mythe de la guerre qui se perpétue encore pour dissimuler les vaccins militaires expérimentaux qui ont tué des millions de personnes pendant la grippe espagnole.

Eleanor McBean, PhD, N.D., l’auteur de ‘Vaccination Condemned’, décrit en détail ses expériences personnelles et familiales lors de la pandémie de grippe espagnole de 1918 dans son livre.

La couverture par McBean qui est un survivant non vacciné vous permettra de revisiter cet événement historique. McBean fournit la preuve que les événements historiques de la «grippe espagnole» de 1918 ont été compromis.

La même chose a été faite avec les épidémies de poliomyélite et de grippe porcine et cela se fait également maintenant.

Mythe de la grippe espagnole

L’Espagne étant neutre pendant la Première Guerre mondiale, elle n’hésite pas à signaler l’épidémie de grippe de 1918, contrairement aux pays combattants.

Ainsi, l’Espagne a été «bouc émissaire» comme source et, par conséquent, le nom de «grippe espagnole» a été inventé.

Une vaste expérience de vaccination militaire a été menée à Fort Riley, Kansas – où le premier cas de «grippe espagnole» a été signalé.

Pour la première fois, l’industrie pharmaceutique a obtenu l’approvisionnement en sujets humains, qui a été parrainé par le Rockefeller Institute for Medical Research.

L’armée américaine a fourni un pool de 6 millions d’hommes comme sujets de test pour les expériences de vaccination.

Les soldats américains de la Première Guerre mondiale ont reçu 14 à 25 vaccins expérimentaux non testés à quelques jours d’intervalle, ce qui a déclenché une intensification des cas de TOUTES les maladies à la fois.

Les médecins ont appelé cela une nouvelle maladie et ont procédé à la suppression des symptômes avec des médicaments ou des vaccins supplémentaires.

L’autopsie faite après la guerre a prouvé que la grippe de 1918 n’était pas une «grippe». C’était plutôt la maladie causée par le «vaccin contre la méningite bactérienne» expérimental qui a été administré à la population.

Cette maladie imite les symptômes tout comme la grippe. Un grand nombre de soldats vaccinés ont été tués par ce vaccin expérimental et ceux qui n’ont pas été vaccinés n’ont pas été touchés.

Mais qu’en est-il des civils?

D’énormes quantités de vaccins expérimentaux inutilisés ont été laissées inutilisées alors que la Première Guerre mondiale s’est terminée brusquement.

Le gouvernement américain a lancé une campagne pour répandre la peur parmi les civils en disant que lorsque les soldats retourneront dans leurs familles, la maladie se propagera également aux membres de la famille.

Et ce faisant, ils ont réussi à utiliser des dizaines de millions de civils comme sujets de test pour des vaccins expérimentaux. En conséquence, des millions de civils sont morts après la guerre, tout comme les soldats.

Par conséquent, au lieu de réduire le risque, elle a intensifié la situation et elle a été qualifiée de grande «grippe espagnole de 1918» dans laquelle seuls les vaccinés sont morts.

«Sept hommes sont morts dans le cabinet d’un médecin après avoir été vaccinés. Des lettres ont été envoyées à leurs familles indiquant qu’elles avaient été tuées au combat.»

– Eleanor McBean, répertoire du bien-être du Minnesota

Récemment, de la même manière, le vaccin oral de l’OMS a déclenché une flambée de poliomyélite en Afrique.

Une semaine après que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que sa campagne de vaccination d’une décennie en Afrique avait été couronnée de succès, son propre vaccin oral a lui-même déclenché une nouvelle flambée de poliomyélite sur le continent. L’épidémie a été causée par une mutation de la souche du vaccin.

Le récit COVID

Neil Ferguson, est le scientifique britannique et professeur à l’Imperial College, qui a développé des modèles informatiques mathématiques de pandémie pour le Covid-19 sur la base desquels les politiques nationales ont été rédigées.

Cependant, tous les modèles fournis par Neil Ferguson se sont révélés trompeurs et le monde suit toujours son modèle COVID-19.

Par exemple, selon le modèle de Ferguson, la Suède connaîtrait 100 000 décès d’ici juin 2020, mais la Suède n’a culminé qu’à 2854 décès au total jusqu’à présent (au moment de la rédaction de cet article).

Le cas de la Suède est intéressant parce que les verrouillages stricts prescrits par l’OMS n’ont pas été mis en œuvre par le gouvernement suédois. Le modèle suédois a prouvé l’inefficacité des politiques COVID de l’OMS.

Il y a aussi le cas de l’Allemagne où le ministre fédéral a embauché des scientifiques pour développer un faux modèle de coronavirus pour justifier les verrouillages de strick.

Après un combat acharné de militants et d’avocats, le tribunal allemand, dans une décision historique, a déclaré que les verrouillages COVID19 imposés par le gouvernement étaient inconstitutionnels.

Les politiques de l’OMS sur le type de médicament pour le traitement de la COVID-19 ont également été exposées à être influencées par de fausses données par une star du porno et un écrivain de science-fiction.

Les faux modèles corona étaient en outre complétés par des protocoles de test défectueux.

Comme GreatGameIndia l’a signalé plus tôt, les tests standard de coronavirus ont généré un grand nombre de cas positifs chaque jour. Ces tests sont effectués sur la base de protocoles OMS défectueux conçus pour inclure également les cas de faux positifs.

Ce n’est qu’un an plus tard, lorsque la pandémie a déjà été déclarée des verrouillages stricts imposés dans le monde entier que l’OMS a admis son erreur et a changé ses critères de test RT-PCR.

L’année dernière, une cour d’appel portugaise avait jugé que les tests PCR n’étaient pas fiables et qu’il était illégal de mettre des personnes en quarantaine uniquement sur la base d’un test PCR.

Les cycles seuils utilisés dans les tests PCR en Inde sont compris entre 37 et 40, ce qui rend la fiabilité du test PCR inférieure à 3% et le taux de faux positifs aussi élevé que 97%.

Auparavant, le protocole de test de l’OMS avait même été remis en question par l’autorité nationale de la santé finlandaise. L’OMS a appelé les pays à tester autant de patients que possible pour le coronavirus.

Dans une révélation surprenante, le chef de la sécurité sanitaire de la Finlande, Mika Salminen, a rejeté l’avis de l’OMS affirmant que l’OMS ne comprend pas les pandémies et que son protocole de test de coronavirus est illogique et ne fonctionne pas.

Ainsi, si les protocoles de test de l’OMS sont effectivement fondés sur les technologies et les méthodologies de recherche les plus fiables, précises et les plus fiables disponibles dans le monde, n’auraient-ils pas dû connaître son efficacité négligeable et son impact dans la panique et le chaos?

En effet, l’OMS sait que cela ne fonctionne pas et de plus, ce n’est pas la première fois que de telles critiques sont formulées.

Dans le passé en 2010, l’OMS a été surprise en train de simuler une pandémie et a été forcée d’admettre que sa méthodologie de mesure de la viralité ou de la propagation de la maladie, au lieu de sa gravité, était incorrecte.

