MEURTRE DE MASSE: 3486 DÉCÈS aux États-Unis après des injections COVID en 4 mois: plus de décès par vaccin enregistrés que les 15 dernières années combinées

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Le CDC a annoncé cette semaine que les décès signalés au Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), une base de données financée par le gouvernement américain qui suit les blessures et les décès causés par les vaccins, à la suite d’injections expérimentales de COVID, ont maintenant enregistré 3486 décès depuis décembre 2020, lorsque le Les injections COVID d’ARNm de Pfizer et Moderna ont reçu une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) de la FDA.

Pour avoir une perspective sur l’ampleur des décès suite à des injections COVID qui sont signalées au CDC, il n’y a eu que 3445 décès signalés au CDC après tous les vaccins du 1/1/2005 au 30/11/2020, la période de 15 ans avant que la FDA n’émette des autorisations d’utilisation d’urgence pour les injections expérimentales de COVID en décembre 2020.

Sur les 3486 décès signalés à la suite d’injections COVID, 3186 ont été inclus dans la base de données d’aujourd’hui dans le VAERS, qui comprenait également 86 080 blessures avec 1 217 incapacités permanentes, 12 374 visites à l’urgence / chez le médecin, 6 282 hospitalisés et 1 906 blessures mettant la vie en danger.

La répartition des décès par injection d’EUA est la suivante.

Pfizer / Biontech – 1476 décès (Source.)

Moderna – 1540 décès (Source.)

Janssen – 155 décès (Source.)

Selon la COVID Vaccine Tracker du CDC, les dernières statistiques sur le nombre de doses de chaque injection de COVID injectées dans la population sont les suivantes.

Pfizer / Biontech – 116 754 631 doses

Moderna – 97 353 734 doses

Janssen – 8 040 727 doses

Le vaccin de J&J Janssen a le pourcentage le plus élevé de décès enregistrés, avec Moderna deuxième.

Le tir Janssen est actuellement interrompu par la FDA en raison de rapports de caillots sanguins «rares». Selon le CDC, ces rapports n’existent qu’avec 8 personnes, toutes des femmes.

Cependant, les cas spécifiques de caillots sanguins sont définis de manière très étroite par la FDA et le CDC, à la recherche uniquement de «thrombose du sinus veineux cérébral associée à une thrombocytopénie». (Caillots sanguins dans le cerveau associés à de faibles plaquettes sanguines.)

Mais de nombreux autres types de caillots sanguins après des injections ont également été signalés, dont beaucoup sont mortels, en plus de la simple «thrombose du sinus veineux cérébral».

Si nous recherchons des décès dus à tout type de «thrombose», les chiffres augmentent. Voici les résultats de la recherche pour «décès» et tous les cas de «thrombose» (caillots sanguins.)

Il est clair que des décès associés à des caillots sanguins sont signalés avec les trois injections EUA, mais le pourcentage de coups administrés avec les décès et les caillots sanguins est considérablement plus élevé avec le vaccin J&J.

Une autre chose à noter est la tranche d’âge de ces décès et caillots sanguins à chaque injection.

Sur les 27 décès avec caillots sanguins chez les patients Pfizer, un seul est survenu avant l’âge de 65 ans.

Avec les 19 décès avec caillots sanguins chez les patients Moderna, 5 sont survenus avant l’âge de 65 ans.

Avec les 13 décès avec caillots sanguins parmi les patients atteints de J&J, 8 (62%) d’entre eux étaient parmi ceux âgés de moins de 65 ans, dont un âgé de 17 à 44 ans.

Ainsi, le coup de feu de J&J affecte les jeunes, qui ont peu ou pas de risque de mourir de la COVID-19, bien plus que les deux autres vaccins.

Et pourtant, les reportages d’aujourd’hui indiquent que le CDC et la FDA se préparent à reprendre les tirs de J&J. (Source.)

Vaccins COVID: meurtre de masse et armes biologiques

La décision de continuer à autoriser ou non l’autorisation d’utilisation d’urgence pour le vaccin J&J, ou pour l’un ou l’autre des deux autres injections, est en grande partie prise par quelques médecins et scientifiques sélectionnés, tous employés par le gouvernement américain et ayant des liens étroits avec le secteur de l’industrie pharmaceutique.

D’autres médecins et scientifiques qui ne sont pas employés par un gouvernement ou une société pharmaceutique qui produit et vend des vaccins, ne sont pas du tout d’accord avec les bureaucrates de la santé du gouvernement, et nous en avons présenté beaucoup ici à Health Impact News.

Non seulement il y a désaccord sur la question de savoir si ces injections expérimentales sont sûres ou efficaces, mais beaucoup affirment maintenant que ces injections sont délibérément conçues pour infecter et tuer des personnes dans le cadre d’un plan mondial de réduction de la population mondiale.

Le fait que des scientifiques et des médecins très connus disent cela, comme le Dr Michael Yeadon, ancien vice-président et scientifique en chef pour les allergies et les voies respiratoires chez Pfizer, devrait faire la une des journaux, même si leurs opinions ne sont pas largement acceptées par d’autres.

Mais au lieu de cela, ils sont attaqués et censurés par les médias d’entreprise qui sont principalement financés par Big Pharma et ne font pas du tout de journalisme d’investigation en matière de vaccins, mais agissent simplement en tant qu’agences de marketing pour Big Pharma.

J. Bart Classen, MD, un immunologiste, vient de publier un article dans la revue Microbiology & Infectious Diseases, intitulé:

Vaccins COVID-19 à base d’ARN et risque de maladie à prion

Extrait:

Il y a un vieil adage en médecine selon lequel «le remède peut être pire que la maladie». La phrase peut être appliquée aux vaccins. Dans l’article actuel, on s’inquiète du fait que les vaccins COVID à base d’ARN ont le potentiel de provoquer plus de maladies que l’épidémie de COVID-19. Cet article se concentre sur un nouveau mécanisme potentiel d’événement indésirable provoquant une maladie à prion qui pourrait être encore plus courante et débilitante que l’infection virale que le vaccin est conçu pour prévenir. Bien que cet article se concentre sur un événement indésirable potentiel, il existe plusieurs autres événements indésirables potentiellement mortels, comme indiqué ci-dessous. Au cours des deux dernières décennies, certains scientifiques se sont inquiétés du fait que les prions pourraient être utilisés comme armes biologiques. Plus récemment, on a craint que des molécules intracellulaires omniprésentes puissent être activées pour provoquer une maladie à prion, y compris la maladie d’Alzheimer, la SLA et d’autres maladies neurodégénératives. Cette préoccupation est due au potentiel d’utilisation abusive des données de recherche sur les mécanismes par lesquels certaines protéines de liaison à l’ARN comme le TDP-43, le FUS et d’autres peuvent être activées pour former des prions pathogènes. Le fait que cette recherche, qui pourrait être utilisée pour le développement d’armes biologiques, soit financée par des organisations privées telles que la Fondation Bill et Melinda Gates et Ellison Medical Foundation [2] sans contrôle national / international est également une préoccupation. (Étude complète.)

La réduction de la population mondiale ne peut plus être considérée comme une «théorie» du complot, car les mondialistes eux-mêmes, comme Bill Gates, ont publiquement déclaré que nous devons réduire la population mondiale, généralement au nom du changement climatique et de «sauver la terre.»

Comme mentionné au début de cet article, il y a désormais plus de décès enregistrés suite aux injections expérimentales COVID au cours des quatre premiers mois de mise sur le marché, puis de décès enregistrés suite à tous les vaccins depuis 15 ans!

Et pourtant, la position officielle du CDC est toujours:

Un examen des informations cliniques disponibles, y compris les certificats de décès, l’autopsie et les dossiers médicaux, n’a révélé aucune preuve que la vaccination avait contribué au décès des patients. (Soulignez la leur. Source.)

Pour quelqu’un qui observe objectivement les données, qui incluent désormais des déclarations soumises aux médias d’entreprise par le CDC expliquant que des milliers de personnes qui sont complètement vaccinées continuent de souffrir d’infections COVID et de mourir, il faut évidemment BEAUCOUP plus de foi pour croire que celles-ci les injections sont à notre avantage, car il ne le fait de croire que ces injections ne profitent qu’à Big Pharma et peuvent causer des dommages et blessures graves, et doivent être évitées complètement.

Quand plus de gens parmi le public commenceront à se rendre compte qu’il y a des motifs pervers derrière ces injections expérimentales, les politiciens et les directeurs des compagnies pharmaceutiques seront-ils tenus pour responsables des meurtres de masse, comme les médecins allemands l’ont été lors des procès de Nuremberg?

La plupart de ces médecins ont été exécutés après avoir été condamnés lors des procès, et si les mêmes principes moraux et juridiques s’appliquent encore aujourd’hui, ne devrait-il pas se produire la même chose?

Pour que cela se produise, cependant, les Américains doivent reprendre le contrôle du système judiciaire, sujet d’un prochain article que j’espère publier prochainement.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

