DES CENTAINES DE LABORATOIRES BIOLOGIQUES MORTELS AVEC DES DOSSIERS DE SÉCURITÉ DÉSASTREUX, GÉRÉS PAR CDC ET PHARMAFIA DANS VOTRE ARRIÈRE-COUR

Pharmafia n’est pas seulement le criminel le plus condamné du capitalisme, mais aussi le criminel le plus réussi pour éviter la justice

Si vous pensez que ce n’est pas votre problème parce que vous ne vivez pas aux États-Unis, détrompez-vous:

L’INDE A INSCRIT LE CDC DES ÉTATS-UNIS POUR LE FINANCEMENT SECRET DE LA RECHERCHE DES ARMES BIOLOGIQUES DANS MANIPAL

L’ancien directeur du CDC, Robert Redfield, vient de dire sur CNN que le récit de l’OMS sur le début de la pandémie n’a aucun sens, le virus s’est probablement échappé beaucoup plus tôt d’un biolab de Wuhan, pas d’un marché de la viande. «Il n’est pas inhabituel que des virus s’échappent des laboratoires», a-t-il dit, et, mon garçon, il ne le sait pas!

Je n’ai vu aucune preuve du SRAS-COV-2, mais c’est spectaculaire de continuer à regarder chaque jour des «sources faisant autorité» qui se disputent et évoquent involontairement des choses qui ont déjà été balayées sous divers tapis. Continue comme ça!

L’enquête «Biolabs in Your Backyard» de USA TODAY Network, publiée depuis 2015, a révélé des centaines d’accidents dans des laboratoires d’entreprise, universitaires, gouvernementaux et militaires dans tout le pays. Elle a également révélé un système de surveillance fédérale fragmentée et de secret omniprésent qui masque les défaillances des installations et des régulateurs.

En janvier 2015, dans le but de déterminer l’étendue des accidents de laboratoire dans les installations de l’agence, USA TODAY a déposé une demande FOIA demandant des copies de tous les rapports d’incident dans les laboratoires des CDC d’Atlanta et de Fort Collins en 2013 et 2014. Le CDC a accepté la demande de «traitement accéléré» parce que USA TODAY a démontré un besoin public impérieux de l’information. Mais l’agence a déclaré que ce serait probablement 2018 avant la publication des enregistrements.

L’incident de 2009 récemment divulgué dans la douche de décontamination BSL-4 fait partie d’environ 4000 pages de documents que l’agence a publié fin janvier en réponse à deux demandes FOIA que USA TODAY a déposées en juin 2012. Ces demandes visaient à obtenir des informations sur les incidents liés à la circulation de l’air et aux portes de sécurité pour les 214 millions de dollars des CDC, le laboratoire des maladies infectieuses émergentes de 368 000 pieds carrés à Atlanta, communément appelé par l’agence Building 18.

La plupart de ces documents publiés – qui se concentrent sur les problèmes d’ingénierie des flux d’air dans les laboratoires – concernent un incident de 2012 que USA TODAY a signalé il y a quatre ans sur la base de documents obtenus auprès de sources. Le problème concernait de l’air provenant de l’intérieur d’un laboratoire potentiellement contaminé qui était brièvement soufflé vers l’extérieur dans un couloir «propre» où un groupe de visiteurs ne portait aucun équipement de protection. Parmi les autres incidents révélés dans les archives:

En 2011, un travailleur nourrissant des animaux dans un laboratoire de niveau de biosécurité 3 amélioré utilisé pour des études sur des souches dangereuses de grippe aviaire, n’a pas pu sortir du laboratoire après qu’un entrepreneur en construction a fermé par erreur la mauvaise vanne d’eau dans un tunnel de service. Ne sachant pas quand l’eau reviendrait, la travailleuse a enlevé son équipement de protection, a mis une combinaison de protection propre et a quitté le laboratoire sans prendre de douche. «Je l’ai escortée à travers le tunnel de service jusqu’au bâtiment (expurgé) où elle s’est connectée à notre laboratoire d’agents sélectionnés (expurgé). Elle a jeté le tyvek dans un sac biohazard, a placé ses gommages dans la corbeille à linge et a pris une douche personnelle. Le CDC a déclaré à USA TODAY que, comme le potentiel d’exposition était considéré comme à faible risque, une évaluation médicale n’était pas nécessaire.

En 2008, un réparateur non vacciné a été potentiellement exposé à un agent pathogène non divulgué lorsqu’une porte contenant des articles contaminés s’est ouverte de manière inattendue dans un appareil défectueux, appelé autoclave, utilisé pour stériliser l’équipement et d’autres articles. Les matières infectieuses à l’intérieur de l’appareil comprenaient de la literie provenant de souris infectées et du linge usagé. Alors qu’un rapport de l’incident indiquait que tout matériel qui aurait pu s’échapper par la porte côté propre qui s’était ouverte «était susceptible d’être tiré vers le haut vers l’échappement», le travailleur a été invité à prendre une douche et ses vêtements, chaussures, portefeuille, montre et d’autres objets personnels ont été désinfectés. Il a été escorté à la clinique pour évaluation. Le rapport note que l’autoclave «a été installé à l’envers pendant la construction du bâtiment» et qu’en conséquence, les commandes de commande manuelle des portes sont inversées «ce qui a finalement entraîné l’incident».

Le bâtiment 18, qui a ouvert ses portes en 2005, a connu une série de problèmes importants au fil des ans. Alors que de nombreux autres laboratoires à haut confinement et à faible sécurité du bâtiment étaient en service depuis le début, sa suite de laboratoires BSL-4 n’est pas devenue «chaude» et a commencé à travailler avec des agents pathogènes jusqu’au début de 2009. Le complexe de laboratoires a fait l’actualité en 2007 lorsque Les générateurs de secours ne fonctionnaient pas pour maintenir les systèmes de circulation d’air en état de fonctionnement pendant une panne de courant et en 2008 pour la porte du laboratoire à haut confinement qui était scellée avec du ruban adhésif. Le ruban adhésif a été appliqué après un incident en 2007 où le système de ventilation du bâtiment a mal fonctionné et a tiré de l’air potentiellement contaminé hors du laboratoire et dans un couloir «propre». Neuf travailleurs du CDC ont été testés pour une exposition potentielle à la bactérie de la fièvre Q. Aucun n’a été infecté.

La couverture complète de l’enquête de USA TODAY était auparavant hébergée sur son propre site Web distinct, biolabs.usatoday.com, mais ils l’ont supprimée, sans surprise.

Comme nous l’avons montré dans notre vidéo également, un large éventail de médias grand public ont reflété la situation au fil des ans, pas seulement USA Today, en les critiquant, mais sans presque aucun impact sur la population en général. Et bien…

DES CENTAINES DE BIOLABS MORTELS AVEC DES DOSSIERS DE SÉCURITÉ DÉSASTREUX, GÉRÉS PAR CDC ET PHARMAFIA DANS VOTRE ARRIÈRE-COUR

