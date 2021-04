Le shérif du comté de LA rentre chez lui pour injecter de force des adultes et des enfants handicapés avec des vaccins COVID-19 contre leur volonté

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Le 7 janvier 2021, le shérif du comté de Los Angeles, Alex Villanueva, a mis en branle «Operation Homebound».

Il s’agit prétendument d’un programme conçu pour vacciner «les résidents handicapés les plus sous-représentés, confinés chez eux et mal desservis dans nos communautés, y compris ceux qui sont sans abri».

Le programme est actuellement suspendu en raison des injections de J&J, les seuls «vaccins» COVID-19 à «dose unique» disponibles, interrompues temporairement par la FDA en raison de caillots sanguins mortels.

Une vidéo inquiétante a fait surface du programme en action, où des adultes et des enfants handicapés mentaux tentent de résister aux injections, mais sont quand même retenus et injectés de force.

Ceci provient de notre chaîne Rumble et sera également disponible sur notre chaîne Bitchute.

Ce sont des injections non approuvées par la FDA et délivrées uniquement avec une autorisation d’utilisation d’urgence, avec un taux d’effets secondaires et de décès plus élevé que la normale.

Les directives de la FDA pour ces injections expérimentales indiquent clairement qu’ils sont volontaires.

Alors, comment ce qui s’est passé et continuera probablement de se produire dans le comté de LA et probablement dans d’autres communautés aux États-Unis est différent de ce que les médecins allemands nazis ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale en utilisant des médicaments expérimentaux sur des personnes sans défense sans leur consentement, comme les handicapé?

Ces médecins ont été reconnus coupables de crimes de guerre lors des procès de Nuremberg, et nombre d’entre eux ont été exécutés.

Le département du shérif du comté de LA déclare sur sa page «Operation Homebound»:

Nous administrons le vaccin Johnson & Johnson (1 injection seulement) en utilisant notre personnel de shérif adjoint qui sont des ambulanciers certifiés et des techniciens médicaux d’urgence.

Si ces shérifs adjoints sont certifiés en tant que techniciens médicaux d’urgence, alors pourquoi se présentent-ils dans des résidences entièrement armés et portant des uniformes de type militaire?

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : Tap News

