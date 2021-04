Les actionnaires de Johnson & Johnson sont invités à rejeter le salaire de 30 millions de dollars du PDG après une année de poursuites judiciaires

Johnson & Johnson fait l’objet d’un examen attentif de la part des investisseurs au sujet de la rémunération du PDG Alex Gorsky, les critiques se plaignant que la société de soins de santé protège les dirigeants des frais juridiques liés à leurs mauvaises décisions commerciales.

Dans le calcul des attributions d’actions aux hauts dirigeants, la société a exclu les coûts liés à certaines des principales poursuites judiciaires dans lesquelles Johnson & Johnson a été impliqué récemment, dont un affirmant que la société a alimenté la crise des opioïdes aux États-Unis et un autre impliquant des personnes atteintes d’un cancer à cause de l’amiante contenu dans sa poudre de talc pour bébé. Y compris ces frais juridiques, qui s’élèvent à environ 9 milliards de dollars, auraient pesé sur la rémunération de Gorsky, qui a augmenté de 17% par rapport à 2019 pour atteindre 29,6 millions de dollars en 2020.

Bien que Johnson & Johnson ait déclaré qu’il excluait toujours certains frais de litige ponctuels dans le calcul des attributions d’actions des dirigeants, le conseiller en vote, Glass Lewis, a déclaré que les actionnaires devraient voter contre l’ensemble de la rémunération lorsqu’une résolution non contraignante est soumise à un vote à l’assemblée générale annuelle de Johnson & Johnson ce mois-ci.

Glass Lewis a déclaré: «À notre avis, les ajustements liés à des actions en justice bien documentées protègent essentiellement la rémunération des dirigeants de l’impact préjudiciable de leurs décisions pour l’entreprise.»

L’actionnaire institutionnel sert (ISS) a rejoint ses rivaux Glass Lewis pour recommander le rejet de l’accord de rémunération. Selon ISS, la gouvernance d’entreprise de Johnson & Johnson est médiocre. Ils l’ont noté à 7 sur une échelle où 10 est le pire et 1 est le meilleur. Ils leur ont également attribué une note de 9, qui est proche de la note la plus basse possible, sur la seule rémunération.

Pendant ce temps, l’État de l’Illinois, plusieurs organisations religieuses et l’organisation caritative Oxfam ont tous déposé des lettres auprès de la Securities and Exchange Commission pour s’opposer à la rémunération de Gorsky. Les lettres font écho à l’appel lancé par Glass Lewis pour que les actionnaires votent contre le salaire.

L’État de l’Illinois détient des actions de Johnson & Jonson dans son fonds de retraite municipal. Ils demandent à l’entreprise de réduire la rémunération du PDG d’au moins 2 millions de dollars.

L’une des rares «victoires» de l’entreprise ces dernières années, le développement d’un vaccin COVID-19 qui a obtenu l’approbation de la FDA pour une utilisation d’urgence, s’est également avéré être une catastrophe, le vaccin étant mis en attente tandis que le lien avec le sang sérieux les caillots sont étudiés.

J&J est frappé par des milliers de poursuites, alors pourquoi leur PDG est-il récompensé?

Gorsky a été responsable de la société pendant la crise des opioïdes, qui, selon le CDC, a coûté la vie à près de 450 000 Américains de 1999 à 2018; 50 000 personnes sont décédées de surdoses liées aux opioïdes rien qu’en 2019. Johnson & Johnson a déboursé 4 milliards de dollars pour son rôle dans l’épidémie d’opioïdes. La société était l’un des nombreux fabricants de médicaments contre la douleur à base d’opioïdes, bien qu’elle ait nié tout acte répréhensible dans les décès par surdose.

Ils ont également mis de côté 4 milliards de dollars supplémentaires pour des litiges liés à des allégations selon lesquelles l’amiante dans sa poudre de talc populaire a causé le cancer. Ils sont toujours confrontés à un nombre croissant de poursuites pour blessures liées à la poudre pour bébé; le nombre de poursuites était de 25 000 en janvier. Il est apparu en 2018 que l’entreprise savait depuis des années que sa poudre pour bébé contenait de l’amiante, un cancérigène humain connu. Une exposition de Reuters a provoqué une vente d’actions qui a vu la valeur marchande de la société chuter d’environ 40 milliards de dollars en un jour.

Le talc est souvent extrait à proximité de l’amiante, et la société aurait été au courant du potentiel d’amiante dans les années 1970, mais elle a continué à commercialiser et à vendre le produit. En fait, ils n’ont cessé de le vendre aux États-Unis et au Canada jusqu’en mai 2020. Johnson & Johnson fait également appel d’un verdict de la Cour d’appel du Missouri qui a demandé à l’entreprise de payer 2,1 milliards de dollars à un groupe de femmes qui a déclaré que la poudre avait causé leur cancer de l’ovaire.

Il est épouvantable de penser qu’une personne peut diriger une entreprise qui agit de manière si malhonnête – en vendant des produits qu’elle savait dangereux et en profitant des bénéfices obtenus en contribuant à une épidémie de surdose mortelle – et en étant récompensée par une forte augmentation de salaire.

