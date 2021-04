Les scientifiques découvrent le processus exact en 2 étapes sur la façon dont le vaccin AstraZeneca provoque des caillots sanguins

Des scientifiques allemands ont découvert le processus exact en 2 étapes par lequel le vaccin COVID-19 AstraZeneca provoque des caillots sanguins chez les receveurs. Ils décrivent une série d’événements qui doivent se produire dans le corps avant que les vaccins ne créent ces gros caillots.

Des scientifiques allemands affirment avoir mis au point le mécanisme en deux étapes par lequel le vaccin AstraZeneca provoque des caillots sanguins rares mais dévastateurs qui engloutissent l’approvisionnement en plaquettes du corps.

«Il s’agit, à mon avis, de preuves à toute épreuve», a déclaré Andreas Greinacher, MD, directeur de l’Institut d’immunologie et de médecine transfusionnelle de l’hôpital universitaire de Greifswald, l’Allemagne, qui a été parmi les premiers scientifiques au monde à lier les caillots rares à des anticorps dirigés contre une protéine clé des plaquettes.

«C’est ce que les scientifiques pensent généralement être une preuve confirmative», a-t-il déclaré lors d’un appel aux journalistes quelques heures après la publication de son étude (lire ci-dessous) sous forme de pré-impression avant l’examen par les pairs sur le serveur Research Square.

Greinacher a déclaré qu’il pensait que le mécanisme liant le vaccin aux rares réactions de coagulation s’appliquera probablement à d’autres vaccins qui utilisent également des adénovirus pour transmettre les instructions permettant de transformer la protéine de pointe du virus dans les cellules.

Dans sa nouvelle étude, Greinacher et ses collègues décrivent une série d’événements qui doivent se produire dans le corps avant que les vaccins ne créent ces gros caillots.

Il a expliqué que si tout le monde possède la machinerie immunitaire de base qui conduit aux caillots inhabituels, elle est presque toujours maintenue en équilibre. Le corps utilise une série de contrôles pour éviter que toute étape du processus ne devienne incontrôlable.

Processus en 2 étapes comment le vaccin AstraZeneca provoque des caillots sanguins

Premier pas

Dans un premier temps, l’enveloppe d’adénovirus du vaccin, ainsi que les protéines des cellules où le vaccin est cultivé, entrent en contact avec les plaquettes du sang.

Les plaquettes sont surtout connues sous le nom de fragments cellulaires incolores qui se précipitent sur le site d’une infection ou d’une blessure, aidant le sang à se congeler pour arrêter le saignement; ils jouent également un rôle clé dans la réponse immunitaire du corps.

Lorsqu’ils sont activés, ils entourent les envahisseurs comme des bactéries et changent de forme pour libérer des signaux chimiques qu’ils stockent dans des granules.

Lorsque les plaquettes sont activées en masse, comme cela peut arriver rarement après qu’une personne ait pris l’héparine anticoagulante ou ait reçu le vaccin AstraZeneca, elles libèrent un flot de ces signaux, a expliqué Greinacher.

Ces signaux retentissants recrutent une branche ancienne et difficile à contrôler de la réponse immunitaire.

«Imaginez que cela ressemble à un dragon dans la grotte qui dormait depuis longtemps [mais] qui a maintenant été alerté par quelqu’un qui lui a jeté une pierre», a-t-il déclaré.

Les signaux chimiques réveillent les cellules B qui produisent ensuite des quantités massives d’anticorps contre la protéine du facteur 4 plaquettaire, ce qui aide à coordonner la coagulation sanguine.

Le corps pense à tort qu’il réagit à des quantités massives d’agents pathogènes dans le corps, de sorte que le système immunitaire dépasse.

Les anticorps se lient aux plaquettes, les plaquettes recrutent les globules blancs, et «alors tout explose», a-t-il dit.

Deuxième étape

La deuxième étape clé de ces réactions est causée par l’EDTA, un agent liant le calcium et un stabilisant qui est ajouté au vaccin AstraZeneca.

L’EDTA ouvre des jonctions entre les cellules qui forment les parois des vaisseaux sanguins, les faisant fuir. Cela permet aux complexes géants formés par les protéines et les plaquettes d’entrer dans la circulation sanguine, où ils déclenchent – en de très rares occasions – cette alarme à l’échelle du corps.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait qu’il y avait quelque chose à faire pour rendre le vaccin plus sûr, Greinacher a déclaré que sa première pensée serait d’essayer de se débarrasser de l’EDTA, ce qui est à l’origine de la deuxième étape du processus.

Mais il a dit qu’il n’était pas un développeur de vaccins et qu’il ne savait pas à quel point cela pouvait être important pour sa formulation.

Il a noté que les femmes pourraient être légèrement plus sensibles à cause des hormones et parce que les femmes sont plus susceptibles de développer des maladies auto-immunes, mais que le risque était probablement plus équilibré entre les hommes et les femmes qu’il n’y paraissait.

Pendant ce temps, une nouvelle étude biaisée accuse à tort GreatGameIndia de diffuser de la désinformation pour avoir tweeté sur la controverse AstraZeneca. L’étude a révélé que la propagation de nos tweets après le début de la controverse avait considérablement augmenté.

La seule chose sur laquelle l’étude s’est penchée était l’augmentation du nombre de retweets sur une durée spécifiée. Les tweets analysés incluent ceux de la période avant et après les rapports de caillot sanguin.

Il est ridicule et malveillant de marquer une organisation de presse comme diffusant des informations incorrectes en fonction d’un nombre accru de retweets sur une durée spécifique.

Au contraire, pourquoi ces informations cruciales sur la santé et la sécurité publiques ne se sont-elles pas propagées dans les médias traditionnels comme elles le devraient comme toutes les autres informations?

Pourquoi cet aspect très important de l’étude a-t-il été ignoré par les chercheurs?

VOIR PDF en cliquant sur la source en bas de l’article

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GeatGameIndia

L’Étude

Récemment, une étude (lire ci-dessous) a été menée par des chercheurs de l’université polonaise de Kozminski intitulée «#AstraZeneca vaccin désinformation sur Twitter».

On pourrait supposer que l’étude a identifié la propagation de la désinformation et sa source sur la base du titre trompeur.

Cependant, ce n’est pas le cas.

Voici ce que GreatGameIndia a dit à ThePrint à ce sujet.

Ce document de recherche a identifié, sur la base de leur méthodologie, la diffusion d’informations sur Twitter concernant la controverse sur AstraZeneca.

Les médias liés aux tweets ont été retweetés plus de 10 fois après la controverse sur AstraZeneca

Les médias liés aux tweets ont été retweetés plus de 10 fois après la controverse sur AstraZeneca

Plus précisément, les reportages «liés à des tweets ont été retweetés plus de 10 fois avant et après l’annonce de caillots sanguins présumés».

Il était ridicule et malveillant de marquer une organisation de presse comme diffusant des informations incorrectes en fonction d’un nombre accru de retweets sur une durée spécifique.

Conclusions biaisées de l’étude

Bien que le titre trompeur de l’étude suggère d’identifier des informations erronées sur la controverse d’AstraZeneca sur Twitter, ce n’est pas ce que l’étude a identifié ni son objectif.

La seule chose sur laquelle l’étude s’est penchée était l’augmentation du nombre de retweets sur une durée spécifiée. Les tweets analysés incluent ceux de la période avant et après les rapports de caillot sanguin.

En fait, l’un des chercheurs a même déclaré à ThePrint par courrier électronique que la conclusion de l’étude:

«Ne signifie pas automatiquement que les sites diffusaient de fausses informations sur AstraZeneca. Il y avait «aussi de vraies informations».

«Nous disons qu’il y a peut-être eu des efforts de coordination visant à semer la peur.»

Étant donné que les chercheurs eux-mêmes ne sont pas clairs sur l’étude, nous fournissons ci-dessous à nos lecteurs une perspective correcte pour aborder le sujet.

Exercice de relations publiques pour AstraZeneca?

Le principe de base de l’étude était d’identifier une multiplication par 10 des retweets sur Twitter après le début de la controverse sur AstraZeneca.

Maintenant, il existe deux façons d’interpréter ces données.

La première interprétation est la façon dont les chercheurs l’ont vu – une activité accrue après qu’il a été révélé que les vaccins AstraZeneca provoquaient des caillots sanguins.

Pour avoir une vue d’ensemble, nous devons également tenir compte de l’autre côté de l’argument que les données nous disent.

La deuxième interprétation est la suivante: pourquoi cette information cruciale sur la santé et la sécurité publiques ne s’est-elle pas propagée dans les médias traditionnels comme elle le devrait, comme toutes les autres informations?

Pourquoi cet aspect très important de l’étude a-t-il été ignoré par les chercheurs?

