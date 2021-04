Un policier australien s’est précipité à l’hôpital en raison de caillots sanguins quelques jours après avoir reçu le vaccin contre le coronavirus Pfizer + Les vaccins COVID sont une «machine à tuer parfaitement conçue»

Un policier australien s’est précipité à l’hôpital en raison de caillots sanguins quelques jours après avoir reçu le vaccin contre le coronavirus Pfizer

Un policier australien a été transporté d’urgence à l’hôpital en raison de caillots sanguins plusieurs jours après avoir reçu le vaccin Pfizer-BioNTech contre le coronavirus de Wuhan [et/ou États-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (COVID-19)].

Les officiers de l’État du Queensland, âgés de 40 ans, avaient auparavant été chargés de patrouiller dans les hôtels de quarantaine de l’État, selon le média local Nine News. Il avait reçu le vaccin contre le coronavirus de Pfizer le dimanche 18 avril. (En relation: un médecin australien «choqué» par les effets indésirables du deuxième vaccin du vaccin contre le coronavirus de Pfizer.)

Mercredi, il a été transporté d’urgence dans un hôpital de la capitale de l’État de Brisbane après avoir développé des caillots sanguins. Au moment de mettre sous presse, Nine News a rapporté que l’officier a depuis été démobilisé et est revenu au service actif.

Les autorités refusent de reconnaître la possibilité d’un lien entre le vaccin Pfizer et les caillots sanguins

Queensland Health, le principal département de la santé de l’État, enquête sur l’incident avec la Therapeutic Goods Administration (TGA), le plus haut organisme de réglementation pharmaceutique du pays.

Le vice-premier ministre du Queensland, Steven Miles, a nié le lien entre les caillots sanguins et le vaccin Pfizer, affirmant qu’il était trop tôt pour savoir s’il existe un lien.

« Ce en quoi les gens devraient être très confiants, c’est que nos autorités médicales sont déterminées à enquêter sur un tel incident et à fournir ces informations et données, au niveau national et même international », a déclaré Miles mercredi. «Il fera l’objet d’une enquête approfondie. Notre TGA est l’une des plus strictes au monde.»

Le département de la santé a évité de répondre aux questions sur l’incident. Dans une déclaration qu’il a publiée mercredi, il a détourné toutes les inquiétudes concernant la situation du policier.

«Queensland Health est au courant des rapports des médias selon lesquels une personne de 40 ans s’était présentée à un hôpital suite au vaccin contre le coronavirus», lit-on dans le communiqué du département. «Le patient présenté dans un hôpital privé n’est pas actuellement admis et toute question doit être adressée au gouvernement fédéral.»

«Dans le Queensland, tous les événements indésirables liés aux vaccins COVID-19 sont signalés à la Therapeutic Goods Administration», poursuit le communiqué. «Le TGA entreprendra ensuite une évaluation et déterminera s’il existe un lien clinique avec la vaccination.»

Le gouvernement australien limite le vaccin contre le coronavirus Pfizer aux personnes de moins de 50 ans

L’incident avec le policier est survenu juste avant que le gouvernement fédéral australien n’annonce qu’il limitait l’utilisation des vaccins COVID-19 Pfizer aux Australiens de moins de 50 ans.

Le secrétaire du ministère de la Santé, Brendan Murphy, a déclaré lors d’une conférence de presse que le vaccin Pfizer sera «limité» aux personnes de moins de 50 ans, malgré les conseils antérieurs d’experts de la santé selon lesquels il serait simplement classé comme «recommandé» pour ce groupe d’âge.

«Les gens auront toujours le choix et plus de Pfizer [vaccins] seront disponibles plus tard dans l’année», a déclaré Murphy. «À ce stade, nous ne mettrons pas Pfizer à la disposition des 50 ans et plus.» Pour les Australiens de plus de 50 ans, le gouvernement a recommandé le vaccin contre le coronavirus développé par AstraZeneca.

«Le rapport bénéfice / risque pour plus de 50 ans est largement en faveur d’être vacciné [avec AstraZeneca]», a déclaré Murphy. Ceci malgré le fait qu’au moins un Australien est déjà décédé des suites de caillots sanguins probablement liés au vaccin AstraZeneca.

Le changement des règles de vaccination contre les coronavirus en Australie a peut-être été motivé par les niveaux élevés d’hésitation à la vaccination parmi certains groupes. Beaucoup de moins de 50 ans qui se qualifient pour le vaccin contre le coronavirus, en particulier les travailleurs de la santé, ont choisi de refuser parce qu’ils étaient censés recevoir le vaccin AstraZeneca. Beaucoup s’inquiètent des caillots sanguins provoqués par ce vaccin.

«Nous espérons que les Australiens répondront à l’appel pour se faire vacciner», a déclaré Murphy.

Si le cas du policier du Queensland est confirmé, ce sera le premier cas officiel de Pfizer dans le pays à être lié à de graves caillots sanguins. Avant ce cas, au moins trois Australiens avaient reçu un diagnostic de caillots sanguins liés au vaccin AstraZeneca.

En outre, plus d’une douzaine de personnes ont déclaré avoir eu des réactions allergiques au vaccin contre le coronavirus de Pfizer, mais aucune de ces personnes n’a développé de caillots sanguins.

Apprenez-en plus sur les nombreuses personnes dans le monde qui sont tombées malades – ou pire, sont décédées – après avoir reçu les vaccins contre le coronavirus en lisant les derniers articles sur Vaccines.news.

Les sources comprennent:

DailyMail.co.uk

9News.com.au 1

9News.com.au 2

TheGuardian.com

Arsenio Toledo

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Sherri Tenpenny – Les vaccins COVID sont une «machine à tuer parfaitement conçue»

Sherri Tenpenny est une ostéopathe de l’Ohio qui a écrit quatre livres contestant le récit de la vaccination.

«Ils ne demandent pas aux personnes qui ont reçu un diagnostic de cette souche mutante:« Avez-vous eu l’un des vaccins non approuvés?» Personne ne le met ensemble.»

Source

Le Dr Sherri Tenpenny a cartographié huit mécanismes d’action sur la façon dont le vaccin à ARNm va tuer des gens.

Elle dit: «Lorsque vous injectez l’ARNm, l’ARN messager commence à coder pour la protéine de pointe … les NIH se battent maintenant avec Moderna pour les droits de brevet, car vous ne pouvez pas breveter quoi que ce soit qui soit dans la nature, ils ont donc dû manipuler le protéine de pointe, afin de pouvoir la breveter et ensuite fabriquer un anticorps contre la protéine de pointe.

«Eh bien, cet anticorps anti-protéine de pointe est mortel. C’est absolument mortel. Et les trois premiers articles que j’ai parcourus, j’ai trouvé que l’une des choses que fait la protéine de pointe est qu’elle attaque directement le tissu pulmonaire et le décompose.

«La deuxième chose qu’il fait est qu’il inhibe vos macrophages M2, qui sont vos macrophages anti-inflammatoires, de sorte que vous obtenez une tempête de cytokines et vous mourez.

«Le troisième est que lorsque cet ARN messager entre et produit un anticorps contre la protéine de pointe, il le lie de manière lâche, le transporte dans une cellule et provoque une réplication permanente. C’est donc comme avoir un bouton « Marche » sans bouton « Arrêt ». Vous faites constamment en sorte que ce petit morceau de protéine développe plus de protéines de pointe contre lui, faites plus de destruction.

«Et puis, avec cet article que j’ai lu hier soir, de cette protéine anti-spike, elle attaque les astrocytes et les oligodendrocytes, qui sont deux types de cellules différents dans votre cerveau. Deux types différents de système nerveux central [cellules]. Il attaque la membrane interne des mitochondries, selon deux mécanismes différents et il attaque cette protéine neurofilamentaire, qui sont les nerfs moteurs, qui soudainement – nous avons vu ces personnes [avec de forts tremblements], c’est parce que l’anticorps de protéine de pointe affecte leurs motoneurones et leur système nerveux central.

«Et puis le principal symptôme numéro un que les gens ont après avoir reçu ce vaccin est la fatigue débilitante, qu’ils ne peuvent même pas fonctionner dans la majeure partie de leur vie. Eh bien, c’est parce que l’anticorps de protéine de pointe attaque les mitochondries et il attaque le GAD 65, qui est l’antigène intracellulaire à l’intérieur de vos mitochondries et il peut également attaquer votre pancréas.

«Si vous êtes diabétique, cela aggravera votre diabète. Si vous n’êtes pas diabétique, cela peut vous causer du diabète, du syndrome de la personne raide, de l’ataxie cérébelleuse, ce que vous observez [tremblements massifs]; les gens ne peuvent pas marcher.

«Dans l’expérience qu’ils ont faite, ils ont pris différents antigènes tissulaires, comme la peau et les poumons et toutes ces autres choses, puis ils ont laissé tomber le sérum qui contenait l’anticorps partout. 27 des 55 types de tissus ont réagi de manière défavorable à l’anticorps de pointe.

«Donc, vous obtenez ce vaccin, vous créez cet anticorps, c’est pourquoi dans le dernier rapport VAERS qui est sorti cette semaine, 181 décès, déjà qui ont été signalés et lorsque vous commencez à les lire, vous décrivez en quelque sorte ce que ces anticorps faire, vous pouvez le voir, directement dans le rapport VAERS, ce qui est arrivé à ces personnes et c’est l’anticorps anti-spike qui les attaque et c’est pourquoi le plus grand nombre de décès est survenu environ 19 jours après l’injection, car cela prend un certain temps pour développer la réponse anticorps. Cela ne se passe pas comme ça.

«À moins que vous n’ayez une réaction anaphylactique – probablement au polyéthylène glycol – à moins que vous n’ayez une réaction immédiate, la réaction retardée va commencer – cela prend un certain temps – j’ai parlé à un groupe d’épidémiologistes en Europe et ils ont dit que cela prend environ 48 semaines pour vraiment voir les effets les plus profonds des maladies auto-immunes.

«Quand j’ai trouvé les quatre premiers mécanismes d’action, j’ai dit à quelques amis à moi: «C’est une machine à tuer parfaitement conçue.»

« Parfaitement conçu, parce que – l’autre chose est avec cette chose de réplication, parce qu’avec le vaccin, vous allez voir des mutants [de COVID]. Alors maintenant, nous parlons tous des mutants. La seule chose qu’ils ne demandent pas à ces personnes, qui ont reçu un diagnostic de cette souche mutante, c’est: «Avez-vous eu l’un des vaccins non approuvés?» Personne ne le met ensemble.

« Donc, oui, 48 semaines – donc c’est quelque part entre 48 semaines, donc c’est environ un an et 6 à 7 mois et quelques années dans le futur.

«Alors, comme vous parliez de la fille vaccinée contre la méningite? Cela va être encore pire. Alors les gens doivent prendre de sérieuses décisions spirituelles à ce sujet… Allez-vous dire: «Oh, je veux me faire vacciner pour que je puisse monter dans un avion» ou «Pour que je puisse aller manger à l’extérieur», ou je peux garder mon travail.» Cela devient un peu plus difficile. Ou «pour que je puisse continuer dans une école professionnelle», ce qui devient un peu plus difficile.

«Les gens vont devoir commencer à prendre des décisions spirituelles vraiment difficiles à ce sujet.»

Regardez la vidéo ici: https://forbiddenknowledgetv.net/8-ways-mrna-covid-vaccine-can-kill-you/

En relation – Dr Delores Cahill – Ce n’est pas un vaccin

———– 8000 morts, 330,00 blessés par Covid Vaxxes

https://www.henrymakow.com/2021/04/sherri-tenpenny-eight-ways.html?_ga=2.96049372.1919444607.1616347091-903648786.1588285733

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

De l’hôpital de Slovaquie – Les tests de PCR COVID s’avèrent être un outil de génocide

Je viens de recevoir des nouvelles très dérangeantes de Slovaquie, où le personnel d’un laboratoire hospitalier de Bratislavia a mené une étude sur les tests COVID PCR et a conclu que les écouvillons de test vous bloquent le nez jusqu’au cerveau en train d’implanter des Darpa Hydrogels dans votre corps.

Darpa est la Defense Advanced Research Projects Agency – une agence de recherche et développement du département américain de la Défense responsable du développement de technologies émergentes à l’usage des militaires. Initialement connue sous le nom d’Advanced Research Projects Agency, l’agence a été créée le 7 février 1958 par le président Dwight D. Eisenhour, États-Unis.

De l’étude «Darpa Hydrogel (référence) est une substance artificielle qui crée un convertisseur entre le signal électromagnétique et la cellule, le tissu et l’organe vivants. Convertit un signal électromagnétique d’un émetteur en un signal qu’une cellule vivante comprend et auquel répond. (voir photo du scarabée – Darpa Hydrogel a été injecté dans ces structures nerveuses et était contrôlable via une radio) »

«Darpa Hydrogel et le lithium bloquent et détruisent la glande pinéale et amènent la personne pensante à devenir un biorobot contrôlable. Un hydrogel est porteur d’une substance active, sa tâche est de faire pénétrer la substance dans le corps à un endroit préalablement souhaité.»

Ainsi, le Darpa Hydrogel est un élément clé, «ce sont en fait des nano-antennes», pour se connecter à la 5G et permettre à l’élite mondiale de contrôler littéralement des gens comme des robots beatles.

Ils citent les résultats de leurs tests qui montrent que Darpa Hydorgel est également mortel pour les cellules sanguines humaines. Lorsqu’il est utilisé en conjonction avec le lithium, qui est hautement toxique, peut détruire la glande pinéale. Le rapport déclare en outre: «D’après ces informations, il est clair que les bâtons de test sont un outil criminel de génocide dans la population slovaque. Il s’agit d’un événement mondial, réfléchi et soigneusement préparé.»

Voici un lien vers l’étude complète au format PDF.

Ce sont des trucs des archives de Science Fiction qui se produisent en ce moment.

Jai Guru Dev

Visvamitra

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News