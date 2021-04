La troisième vague COVID tuera ou hospitalisera 60 à 70% des personnes qui ont pris les deux doses de vaccin, selon le modèle officiel du gouvernement britannique

Selon les projections de la plus grande agence de mannequins du Royaume-Uni, la troisième vague de pic de COVID-19 hospitalisera et tuera 60 à 70% des personnes qui ont pris les deux doses de vaccin. Le document suggère que la résurgence des hospitalisations et des décès sera dominée par ceux qui ont reçu deux doses du vaccin, représentant respectivement environ 60% et 70% de la vague.

La modélisation (lue ci-dessous dans son intégralité) a été présentée au principal organe consultatif scientifique du Royaume-Uni, Sage, par l’un de ses sous-groupes, le Scientific Pandemic Influenza Group on Modeling, Operational (SPI-M-O).

Ce comité d’universitaires a réalisé un travail de modélisation tout au long de la pandémie et s’est penché sur l’impact de la vaccination sur les hospitalisations, les infections et les décès.

Ses résultats suggèrent qu’une troisième vague est inévitable mais que la taille du pic dans les cas dépend de l’efficacité des vaccins, de la vitesse à laquelle les restrictions sont assouplies et de l’impact des nouvelles variantes sur la transmission et la maladie.

Il suggère que la résurgence des hospitalisations et des décès sera «dominée par ceux qui ont reçu deux doses du vaccin».

«Le maintien d’une forte réduction de la transmission due à ces mesures après la mise en œuvre de la quatrième étape [les plans de l’Angleterre visant à supprimer toutes les restrictions à partir du 21 juin] est presque certain de réduire l’ampleur de la résurgence ultérieure.

Cette dernière modélisation renforce cette constatation, car une moindre adhérence aux mesures de base et l’augmentation de la transmission qui en résulte pourraient conduire à un pic proche de celui observé en janvier 2021.»

Le document examine une gamme de possibilités auxquelles nous pouvons nous attendre de Covid alors que nous assouplissons les restrictions à l’entrée de l’été.

Il prend en compte une gamme de sources de différence, y compris la modélisation de l’Université de Warwick, de l’Imperial College de Londres et de la London School of Hygiene & Tropical Medicine.

«Les scénarios avec une faible réduction de la transmission après l’étape 4 [levée complète des restrictions prévue pour juin en Angleterre] ou avec des hypothèses d’efficacité vaccinale pessimistes mais plausibles peuvent entraîner une résurgence d’hospitalisations d’une ampleur similaire jusqu’en janvier 2021.»

Cela peut être attribué aux niveaux élevés de participation dans les groupes d’âge les plus à risque, de sorte que les échecs de vaccination représentent des maladies plus graves que les personnes non vaccinées.»

Résultats du scénario central du modèle Warwick, montrant l’âge et le statut vaccinal des personnes admises à l’hôpital (à gauche) ou mourantes (à droite) avec le temps. Les graphiques du haut sont des nombres absolus, les graphiques du bas sont des proportions.

Dès que le modèle a été rendu public, les Fact-Checkers ont tenté de démystifier et de minimiser le fait que 60 à 70% de ceux qui ont pris 2 doses de vaccins domineront la troisième vague.

Voici le verdict de Grace Rahman de Full Fact:

La modélisation suggère que lorsqu’une troisième vague se produit, les hospitalisations et les décès concerneront principalement ceux qui ont été vaccinés. C’est parce que tant de personnes vulnérables auront été vaccinées d’ici là, pas parce que le vaccin leur fait du mal.

Et pourtant, le vérificateur de faits insiste sur le fait que les vaccins n’ont rien à voir avec la troisième vague.

Cependant, nous laisserons nos lecteurs décider. Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous.

Voir PDF à la fin de l’article en cliquant sur la source

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Deux femmes paralysées des heures après avoir pris le vaccin Pfizer COVID-19

Deux femmes, une à Nashville et une autre à Pittsburgh aux États-Unis ont été paralysées des heures après avoir pris le vaccin Pfizer COVID-19.

Vendredi, une femme a contacté News4 en affirmant qu’elle était paralysée après avoir reçu le vaccin Pfizer. Brandy McFadden a reçu sa deuxième dose du vaccin Pfizer le 16 avril.

L’après-midi suivant, Mcfadden a déclaré qu’elle ne pouvait plus marcher et qu’elle souffrait d’atroces douleurs au cou. «Cela a commencé à empirer progressivement et j’ai commencé à hurler de douleur au sommet de mes poumons.»

Incapable de bouger du cou vers le bas, son mari l’a emmenée aux urgences du centre médical de l’université Vanderbilt. Six jours plus tard, elle est restée à l’hôpital et a déclaré qu’une tomodensitométrie, une IRM, un EMG et une prise de sang n’avaient rien rapporté d’inhabituel. Mcfadden a déclaré à News4 qu’elle était épileptique, mais a déclaré que ce n’était pas une crise.

« En ce qui concerne les réponses sur les raisons pour lesquelles cela s’est produit, ils ne le savent pas », a-t-elle déclaré.

Plus tôt, une infirmière s’est effondrée à la télévision en direct lors d’une conférence de presse peu de temps après avoir reçu le vaccin COVID-19 de Pfizer dans un hôpital du Tennessee. L’infirmière gestionnaire Tiffany Dover s’était entretenue avec les médias au sujet des premières vaccinations de la ville des agents de santé de première ligne quand elle s’est effondrée.

Selon le co-fondateur de BioNTech Dr Ugur Sahin, le vaccin COVID-19 qu’il a conçu pour Pfizer a été conçu en seulement quelques heures en une seule journée le 25 janvier 2020.

Aucun autre vaccin de l’histoire n’a été créé et fabriqué aussi rapidement. Auparavant, le vaccin le plus rapide jamais développé prenait plus de quatre ans.

Comme rapporté par GreatGameIndia, le géant pharmaceutique Pfizer a demandé aux gouvernements souverains de rançonner des demandes bizarres demandant des réserves bancaires, des bâtiments d’ambassade et des bases militaires en garantie en échange de vaccins COVID-19.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Le remdesivir n’est pas un médicament miracle et n’est pas destiné aux patients atteints de Covid-19: le directeur de l’AIIMS déclare à Patna HC

Le principal expert de la santé en Inde a révélé que le remdesivir, très recherché, n’était pas un médicament miracle et qu’il n’était pas administré à des patients atteints de Covid-19 légers ou graves. Directeur de l’AIIMS, le Dr P K Singh l’a divulgué devant la Haute Cour de Patna et a soutenu que ce médicament ou cette injection n’était pas destiné aux patients Covid-19.

«Ce n’est pas une drogue miracle. Il n’est pas non plus administré aux patients atteints de Covid-19 légers ou sévères. Il n’y a pas d’étude clinique pour prouver son efficacité dans Covid-19. Nous, à l’AIIMS, ne le donnons pas à nos patients», a déclaré le directeur de l’AIIMS, rappelant qu’il ne s’agissait ni d’un médicament salvateur ni inclus dans le protocole des patients Covid-19.

Les remarques du plus haut spécialiste de la santé du pays ont surpris les juges Mohit Kumar Shah et Chakradhari Sharan Singh de la division de la Haute Cour.

Le HC s’est demandé si ce médicament n’avait rien à voir avec les patients Covid-19, alors pourquoi le gouvernement du Bihar avait passé une commande d’achat de ce médicament d’une valeur de 6,49 Cr.

«Il n’y a pas de plan d’action. Ne cachez pas votre inefficacité», a déclaré le tribunal aux hauts responsables de la santé, y compris au directeur exécutif de la Bihar Health Society, Manoj Kumar.

#COVID19 peut être guéri à la maison. 85% n’auront que des symptômes bénins. Seulement 15% des personnes peuvent avoir besoin d’une hospitalisation.

– AIIMS, directeur

En savoir plus 👉🏽 https://t.co/fxa4jWU7yc pic.twitter.com/JEDh1qbUIr

– GreatGameIndia (@GreatGameIndia) 26 avril 2021

La Haute Cour a exprimé son mécontentement face à la mauvaise gestion de cette crise pandémique.

Le CH a demandé aux principaux départements de la santé du Bihar de soumettre un affidavit expliquant à quel point ce médicament était inefficace ou efficace et pourquoi le gouvernement avait passé une commande pour acheter l’injection.

Les fonctionnaires sont censés soumettre cet affidavit mercredi.

Le CH a également demandé au gouvernement d’expliquer si le problème de la pénurie d’oxygène dans de nombreux hôpitaux était résolu.

Le CH a demandé au gouvernement de mettre en évidence le fait de l’injection après que le directeur de l’AIIMS a révélé qu’«il y avait une crainte inutile prévalant parmi les gens ordinaires à propos de Remdesivir».

Histoire inédite de Remdesivir

Derrière l’image bénigne du fabricant de vaccins Remdesivir, Gilead Science a une sombre histoire d’allégations de bioterrorisme, notamment le fait que le Pentagone bombarde une usine concurrente sous le faux prétexte d’une association avec Al-Qaïda.

Igor Kirillov, le chef des forces russes pour les armes radiologiques, chimiques et biologiques, était d’avis qu’avec les tests Sovaldi, la société pharmaceutique Gilead Sciences testait des armes illégales pour le Pentagone.

L’Inde a été tordue pour accorder un brevet à Gilead Sciences pour le même médicament en Inde.

Gilead faisait également partie du lobby des vaccins à la demande duquel l’OMS a simulé une pandémie en 2009.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

WOW: Le chef provincial canadien admet en fait que les responsables «se sont trompés» avec des verrouillages généralisés de COVID dans des excuses en larmes

Le chef de l’une des provinces du Canada a fait honte à ses homologues politiques américains en intervenant et en assumant la responsabilité de se méprendre sur la réponse à la pandémie de la COVID-19 et de nuire aux gens dans le processus, y compris les verrouillages draconiens durables qui ont détruit économies et moyens de subsistance sans raison valable.

Doug Ford, le premier ministre de l’Ontario, qui se trouve actuellement en quarantaine auto-imposée chez sa défunte mère à Etobicoke après qu’un membre du personnel ait été testé positif pour le virus, a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il souhaitait «aborder les événements de la semaine dernière» après la mise en œuvre de nouvelles mesures que son gouvernement a mises en place à la suite de «modèles extrêmement troublants», a rapporté la SRC.

L’objectif était de freiner la mobilité, a déclaré Ford, mais ce n’était pas la bonne décision.

«Nous sommes allés trop vite», a-t-il dit, ajoutant que certaines des mesures mises en œuvre allaient trop loin pour restreindre les droits et libertés des Canadiens.

«En termes simples, nous nous sommes trompés. Nous avons fait une erreur. Ces décisions ont laissé beaucoup de gens vraiment inquiets», a déclaré Ford. «Pour cela, je suis désolé, et je m’excuse sincèrement.»

La SRC a ajouté:

Le premier ministre et certains de ses principaux ministres ont été critiqués après avoir annoncé vendredi dernier que la province fermerait les terrains de jeux et donnerait à la police des pouvoirs arbitraires, entre autres mesures supplémentaires, dans le but de freiner la troisième vague de la pandémie.

Le tollé public à l’égard des deux mouvements a été si rapide et féroce que le gouvernement a inversé le cours des deux à la fois dans les jours suivant l’annonce. Les membres de la Table consultative scientifique de l’Ontario sur la COVID-19 ont également désavoué les décisions, indiquant clairement dans les entrevues avec les médias qu’elles n’étaient pas fondées sur leurs propres recommandations au Cabinet.

Diverses sources proches du gouvernement ont déclaré à CBC News que les décisions sont survenues dans un climat de panique face au dernier modèle de la pandémie et de craintes que l’approbation de Ford parmi les électeurs ne souffre gravement s’il n’était pas vu comme agissant.

Ford a semblé verser des larmes lors de la conférence de presse de jeudi en parlant de la dureté des verrouillages pandémiques sur les entreprises, les travailleurs de la santé et les familles canadiennes.

«Je comprends votre frustration», dit-il. « Cette expérience, cette pandémie, c’est quelque chose qui a affecté chaque personne. »

Cela est sans aucun doute vrai.

De plus en plus, le Canada – connu depuis longtemps pour son style de gouvernement libéral tolérant et décontracté – est perçu par le monde extérieur comme de plus en plus autoritaire, le tout sous prétexte d’essayer de «protéger» les citoyens contre un virus qui n’est manifestement pas le monde. fin de tension, on nous a tous dit que c’était. (En relation: Stratégies de loi martiale: comment cacher votre stock de survie.)

Lors d’une émission récente, Jesse Kelly, de The First TV, a noté que dans l’ensemble, la gauche occidentale a utilisé le virus pour canaliser son Staline intérieur, et cela est également vrai des dirigeants canadiens.

«Avez-vous regardé ce genre de choses au Canada, avec ce qu’ils font avec les verrouillages de coronavirus?» Kelly a déclaré, continuant à raconter sa couverture précédente d’une église qui a été attaquée par des centaines de policiers après avoir défié les ordres de fermer.

Il a ensuite montré une séquence d’agents de police canadiens frappant à plusieurs reprises un homme âgé tout en détruisant une partie de la balustrade de son porche dans le but de l’arrêter pour une infraction.

«Regardez ce que font ces flics», dit un homme qui prend la vidéo. «Ils l’ont frappé à la tête, ils cassent son balcon. C’est un vieil homme frêle.»

«C’est un homme de 85 ans. C’est le grand-père de quelqu’un», a déclaré Kelly frustrée après le clip.

Il a ensuite désigné un groupe de Canadiens qui se tenaient récemment à la frontière face aux États-Unis tenant le drapeau de leur pays à l’envers, le signal de détresse international, tout en envoyant un «SOS» en code morse à l’aide d’une lumière.

« Comprenez-vous ce qui se passe dans le nord? » A demandé Kelly. «Je veux que vous compreniez cela. Comme, il y a dix minutes, le Canada était votre compagnon démocrate standard. C’est tout ce qu’ils étaient. Ah, il n’est pas si mal que ça! Il n’est pas un de ces radicaux! Il est parti, je le sais, mais il n’est pas si mal. C’est bon.»

«Et maintenant, ils frappent des hommes de 85 ans et attaquent des églises», a-t-il déclaré.

Voir plus de rapports comme celui-ci sur PoliceState.news.

Les sources comprennent:

CBC.ca

BizPacReview.com

MartialLaw.news

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News