Un homme du Mississippi a eu un caillot sanguin et un accident vasculaire cérébral à peine quatre heures après avoir reçu le vaccin à dose unique de Johnson & Johnson contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)]. Sa famille pense que le vaccin est responsable de son calvaire.

Brad Malagarie, 43 ans, de Saint-Martin, Mississippi, a été admis dans un hôpital de Louisiane à la suite d’un accident vasculaire cérébral. (Connexes: un homme du New Jersey dans un état critique avec un coronavirus moins d’un mois après avoir reçu le vaccin Johnson & Johnson.)

«[Sa famille] m’a appelé et m’a dit qu’il avait reçu ce vaccin et que quelque chose ne va pas, nous pensons que c’est un accident vasculaire cérébral», a déclaré la tante de Malagarie, Celeste Foster O’Keefe. Selon elle, Malagarie, père de sept enfants, était un homme jeune et en bonne santé. Il prenait des médicaments contre l’hypertension, mais n’avait aucun autre problème de santé important qui pourrait expliquer l’AVC.

«Il ne peut pas parler. Il ne sait pas lire. Il ne peut pas écrire. Il ne peut pas encore tout mettre en place.»

O’Keefe a déclaré que Malagarie avait subi des effets indésirables pour la première fois alors qu’il était au travail. Il a informé son collègue que son bras lui faisait mal, mais cela a été ignoré comme un symptôme normal après la vaccination.

Environ une heure après cela, il est tombé inconscient et a été transporté d’urgence à l’hôpital.

O’Keefe et d’autres membres de la famille de Malagarie sont convaincus que le vaccin Johnson & Johnson a causé son accident vasculaire cérébral.

«Il n’a pas sauté d’avion ce jour-là. Il n’a rien mangé de différent. Il a pris le vaccin», a déclaré O’Keefe. «C’est ce que je pense avoir été le facteur qui a contribué à lui avoir subi un AVC.»

«Nous voulons qu’il puisse communiquer, pouvoir marcher et parler à nouveau, même si ce n’est pas parfait», a-t-elle ajouté.

O’Keefe a signalé l’accident vasculaire cérébral de Malagarie au système de notification des événements indésirables liés aux vaccins. Son médecin n’a pas exclu la possibilité que le vaccin Johnson & Johnson contre le coronavirus ait causé l’accident vasculaire cérébral.

Au moment de la publication, Malagarie était stable mais toujours dans un état critique dans l’unité de soins intensifs neurologiques de l’Ochsner Medical Center à la Nouvelle-Orléans.

Il est paralysé du côté droit mais est capable de manger et de boire avec du soutien. Sa famille dit qu’il a besoin d’au moins un an de thérapie et de rééducation avant de pouvoir retrouver son ancien moi.

Les autorités sanitaires nient que l’AVC était lié au vaccin Johnson & Johnson

Selon le département de la santé de l’État du Mississippi (MSDH), le cas de Malagarie est différent des autres incidents de coagulation sanguine liés au vaccin Johnson & Johnson contre le coronavirus.

«Le Département de la Santé de l’État du Mississippi est attristé d’apprendre la récente maladie de M. Malagarie et lui souhaite bonne chance», a écrit Liz Sharlot, porte-parole du MSDH. «L’Agence enquête certainement sur la situation. Il est difficile, voire impossible, d’attribuer la cause et l’effet à l’heure actuelle.»

Sharlot a souligné que les accidents vasculaires cérébraux ne sont pas associés au vaccin Johnson & Johnson. Elle a ajouté que les réactions indésirables graves au vaccin surviennent généralement entre six et 13 jours après son administration, et non en quelques heures.

«Sur les six cas notés [de coagulation sanguine], tous sont des femmes âgées de 18 à 38 ans», a poursuivi Sharlot. «Hier, le département de la Santé de l’État du Mississippi a suspendu toute administration du vaccin [Johnson & Johnson] jusqu’à ce que la [Food and Drugs Administration] reçoive de nouvelles directives.»

Lundi 12 avril, près de 7 millions de doses du vaccin Johnson & Johnson contre le coronavirus ont été administrées aux États-Unis. Les responsables de la santé ont souligné à plusieurs reprises que le risque de développer des caillots sanguins était très faible. Ces déclarations ont frustré O’Keefe.

« Donc, c’est vraiment bouleversant de les entendre dire que cela n’arrive qu’à quelques personnes », a déclaré O’Keefe. « Ouais, ce sont quelques personnes, jusqu’à ce que ça arrive à ta propre famille. »

Le «vaccin» à base de plantes utilise des herbes pour activer le système immunitaire contre le coronavirus, sans risque de caillot sanguin

La société canadienne Medicago a développé un vaccin à base de plantes contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)]. Le vaccin à deux doses utilise des particules de type virus (VLP) cultivées dans un arbuste de tabac pour conférer une immunité contre le [SRAS-CoV-2 de la] COVID-19.

Les VLP sont des molécules qui ressemblent étroitement à un virus. Ils ne sont pas infectieux car ils ne contiennent pas de matériel génétique. Les vaccins qui utilisent des VLP entraînent le système immunitaire à reconnaître un virus et à lancer une attaque si une personne est infectée.

Le vaccin de Medicago est différent de tous les vaccins COVID-19 autorisés. Alors que d’autres vaccins ne ciblent que la protéine de pointe, la molécule utilisée par le coronavirus pour infecter les cellules hôtes, le vaccin à base de plantes utilise des VLP qui ressemblent à la structure globale du coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS].

Une petite étude de phase 1 montre que les receveurs du vaccin produisent 10 fois plus d’anticorps que les personnes qui ont eu le [SRAS-CoV-2 de la] COVID-19. Les données n’indiquent également aucun lien avec des caillots sanguins, qui ont été signalés chez des personnes inoculées avec les vaccins Johnson & Johnson et AstraZeneca.

«Jusqu’à présent, le profil de sécurité des données précliniques de Medicago ainsi que les données de phase 1 et de phase 2 n’ont rien identifié concernant la coagulation sanguine ou tout autre signal de sécurité», Dr Mark Carlson, chercheur principal pour Be Well Clinical Des études, le bras Nebraska de l’essai, ont déclaré à KETV.

Le vaccin peut être distribué facilement car il ne doit pas être conservé à des températures de congélation. En outre, il peut être fabriqué rapidement pour moins que le coût des autres vaccins, selon le Dr Matthew Hong de Wake Research en Caroline du Nord, qui mène également des essais pour Medicago.

« Tout ce que vous avez à faire est d’extraire la protéine de pointe de la plante des feuilles, et vous avez le vaccin », a déclaré Hong à ABC News 11. « Vous n’avez pas besoin de tout le contexte et de tous les autres systèmes de soutien. »

L’entreprise recrute actuellement 30 000 volontaires pour un essai de stade avancé. Pour être éligibles, les volontaires doivent être âgés de 18 ans ou plus et n’avoir pas eu ou été vaccinés contre la COVID-19. Cela est de plus en plus difficile car environ 50,7 pour cent de la population américaine adulte a reçu au moins une dose.

«Notre bassin de sujets potentiels diminue chaque jour, et Medicago essaie donc d’amplifier cet essai le plus rapidement possible», a déclaré Carlson. La firme espère avoir les résultats d’ici l’automne pour soumission aux régulateurs américains des médicaments. (En relation: l’Amérique n’a AUCUN PLAN pour le coronavirus autre qu’un vaccin – qu’en est-il de la nutrition et des herbes?)

Herbes pour traiter le coronavirus

Les chercheurs étudient également les herbes pour traiter la COVID-19. En Thaïlande, les prestataires de soins de santé utilisent un extrait de la plante asiatique fah talai jone pour traiter les infections légères à asymptomatiques. Plusieurs patients se sont rétablis de la maladie après avoir pris l’extrait d’herbes pendant seulement cinq jours.

Aussi connue sous le nom de chiretta verte ou Andrographis paniculata, l’herbe est utilisée depuis des siècles dans l’Ayurveda et la médecine traditionnelle chinoise pour traiter les infections pulmonaires. Ses propriétés antivirales sont attribuées au composé andrographolide, qui possède également des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et anticancéreuses.

Dans une étude en avril dernier, des chercheurs thaïlandais ont traité six patients atteints de COVID-19 avec 180 milligrammes d’andrographolide. Tous les participants présentaient des symptômes bénins, tels que maux de gorge, maux de tête, toux et écoulement nasal.

L’état de chaque participant s’est amélioré après trois jours et leurs symptômes ont disparu après cinq jours. De plus, aucun des participants n’a ressenti d’effets secondaires.

«Nous sommes convaincus que le fah talai jone peut guérir les patients atteints de COVID-19 qui présentent des symptômes légers et sont asymptomatiques», a déclaré le Dr Kwanchai Wisitthanon, directeur général du Département de médecine traditionnelle et alternative thaïlandaise, qui a dirigé l’étude.

En décembre dernier, le ministère thaïlandais de la Santé publique a approuvé l’utilisation de l’extrait pour traiter les premiers stades de la COVID-19. L’utilisation du traitement à base de plantes était sur une base volontaire et n’était disponible que pour les personnes âgées de 18 à 60 ans qui présentaient des symptômes mineurs. Il devrait être administré dans les trois jours suivant la confirmation d’une infection, a déclaré le ministère.

