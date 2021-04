Un tiers de tous les gains de richesse des milliardaires américains au cours des 30 dernières années ont eu lieu pendant la pandémie

Malgré l’impact économique de la pandémie de coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)], les milliardaires américains ont continué de s’enrichir au cours de l’année écoulée. En fait, un nouveau rapport indique qu’un tiers des gains de richesse des milliardaires au cours des trois dernières décennies sont intervenus au cours des 13 derniers mois de la pandémie.

Selon une analyse d’Americans for Tax Fairness et de l’Institute for Policy Studies, la richesse combinée des milliardaires américains a été multipliée par 19 entre 1990 et avril 2021. Ils disposaient de 240 milliards de dollars d’aujourd’hui en 1990, mais ce chiffre est passé depuis à 4560 milliards de dollars en 2021.

Une grande partie de cela est survenue pendant la pandémie de COVID-19. Ici, entre le 18 mars 2020 et le 12 avril 2021, leur richesse collective a bondi de 1620 milliards de dollars, soit 55%, passant de 2950 milliards de dollars au début de la pandémie à 4560 milliards de dollars.

Les milliardaires américains détiennent désormais plus de richesses que le reste de l’Amérique

Selon les données de la Réserve fédérale américaine, les 4560 milliards de dollars que détiennent actuellement les 719 milliardaires américains représentent plus de quatre fois plus de richesses que celles détenues par les quelque 165 millions d’américains dans la moitié inférieure de la société. Ce dernier ne représente qu’environ 1010 milliard de dollars.

Mais cette situation s’est inversée en 1990. À l’époque, les milliardaires ne valaient qu’environ 240 milliards de dollars et les 50% les plus pauvres avaient 380 milliards de dollars de richesse combinée.

Ces gains de l’ère de la pandémie surviennent au milieu de 13 mois de difficultés de la pandémie COVID-19 en cours. Pendant ce temps, 30 millions d’Américains ont attrapé la COVID-19 et 560 000 sont morts. Dans le même temps, 77 millions de personnes ont perdu leur emploi alors que les villes et les États ont verrouillé et appliqué divers mandats dans le but de ralentir la propagation de la maladie.

Pourtant, alors que les Américains souffraient, certains des plus riches parmi les riches se sont enrichis. Au 12 avril, l’Amérique comptait six «centi-milliardaires». Ce sont des personnes valant au moins 100 milliards de dollars. C’est plus important que les économies de 13 des États du pays.

Ces «centi-milliardaires» comprennent Jeff Bezos d’Amazon, qui a une valeur nette de près de 200 milliards de dollars; Elon Musk, fondateur de Tesla et SpaceX, dont la valeur nette a augmenté pendant la pandémie de 599% pour atteindre 172 milliards de dollars; Le fondateur de Microsoft, Bill Gates, qui vaut 120 milliards de dollars; et le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, dont la fortune a doublé pour atteindre 113,5 milliards de dollars au cours de ces 13 mois.

Les milliardaires sont devenus plus riches tandis que les pauvres sont devenus plus pauvres

Les milliardaires sur la liste se sont enrichis grâce à une combinaison de plusieurs tendances. Premièrement, le marché boursier a atteint des sommets record en raison des anticipations d’un fort rebond de l’économie en 2021. La plupart des milliardaires de la liste prennent souvent leur salaire en actions, plutôt qu’en salaire. En tant que tel, lorsque le marché monte, leur richesse augmente.

De plus, certaines entreprises ont profité du changement de comportement des gens pendant la pandémie. Cela inclut un passage aux achats principalement en ligne, ce qui a profité à Amazon.com de Bezos.

Dans le même temps, la pauvreté a également augmenté en raison des difficultés créées par la pandémie COVID-19. Selon une étude récente de la société de services financiers TransUnion, quatre personnes sur dix aux États-Unis affirment que le revenu de leur ménage reste touché par la crise. De plus, pour ceux qui disent que leurs revenus ont été affectés par la crise, seuls huit pour cent disent que leurs finances se sont complètement rétablies. (Connexes: la pandémie creuse le fossé entre les riches et les pauvres, selon une analyse.)

Cette augmentation de la richesse – alors même que les taux de pauvreté continuent de monter en flèche – a amené certains trimestres à demander un «impôt sur la fortune», un impôt supplémentaire qui s’ajouterait aux impôts sur le revenu et sur les plus-values ​​ordinaires.

Mais certains experts estiment qu’un impôt sur la fortune pourrait nuire aux perspectives de croissance des personnes à faible revenu au lieu de les aider. En outre, cela pourrait également inciter les ultra-riches à cacher ou à délocaliser leurs revenus dans le but de réduire la base d’imposition de leur richesse.

«Un impôt sur la fortune aurait un impact négatif sur l’économie», a déclaré l’économiste de la Tax Foundation Erica York dans un article de blog en mars. «Cela réduirait le revenu national, découragerait l’épargne et encouragerait la consommation.»

York a également évoqué les expériences d’autres pays, tels que l’Autriche, le Danemark, l’Allemagne, la Finlande, l’Islande, le Luxembourg, l’Irlande et la Suède, qui ont choisi d’abroger leurs impôts sur la fortune au cours des 30 dernières années.

Suivez Pandemic.news pour en savoir plus sur la façon dont la pandémie du COVID-19 a affecté la fortune des gens.

