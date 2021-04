BOMBE TROUVÉE SUR LE SITE OFFICIEL DU GOUVERNEMENT AUSTRALIEN

Le vaccin Covid est un poison et ils le SAVENT, et ce qui suit est l’autorisation d’administrer ce poison.

Cliquez sur la capture ci-dessous pour la page réelle, puis faites défiler la barre d’adresse. Ce n’est pas seulement une page que quelqu’un a éditée, le nom de la page lui-même dit ce que c’est.

S’ils modifient cette page, trop tard, elle est déjà capturée et ils ne seront pas réveillés pendant un certain temps pour changer cela au moment de cette publication. HA HA HA, un chapeau blanc devait avoir fait cette surface.

Cela prouve qu’ils savent très bien ce qu’ils font avec l’arnaque Covid et le «vaccin» pour accompagner cette arnaque.

Il semble qu’un chapeau blanc ait changé les autorisations sur cette page pour la rendre visible au grand public, et cela a été fait juste avant le début des travaux afin de rester visible pendant une journée entière.

http://www.jimstone.is

http://82.221.129.208/.uo5.html

Source : Tap News

Comment Bill Gates a créé Bharat Biotech – le fabricant indien pour le vaccin COVID-19 «Swadeshi»

Contrairement à la croyance populaire, Bharat Biotech, fabricant indien de COVID-19 pour le vaccin COVID-19 «Swadeshi», a été soutenu depuis sa création par Bill Gates et le lobby pharmaceutique international. Bharat Biotech est la première entreprise indienne à recevoir des subventions massives de la Fondation Bill & Melinda Gates pour un vaccin contre le rotavirus appelé Rotavac. Le vaccin a reçu le feu vert des autorités avant même que ses essais ne soient terminés et son efficacité est embourbée dans la controverse jusqu’à aujourd’hui avec des affaires en instance devant la Cour suprême.

Comment Bill Gates a créé Bharat Biotech – le fabricant indien pour le vaccin COVID-19 «Swadeshi»

Naissance de la Fondation Bill & Melinda Gates

Comme le raconte l’histoire, en 1996, Bill Gates a lu un article dans le New York Times qui a suscité sa passion pour la santé. Ce moment a été l’un des facteurs qui l’ont amené à co-fonder la Fondation Gates avec sa femme, Melinda

L’histoire portait sur une maladie dont il n’avait jamais entendu parler: le rotavirus.

Ainsi, au cours des vingt prochaines années, Bill Gates a versé des fonds massifs dans une énorme collaboration internationale entre scientifiques et décideurs du monde entier pour créer un vaccin contre le rotavirus.

Le vaccin de Bill Gates contre le rotavirus s’appelait Rotavac.

Le vaccin Rotavac a fait des vagues en tant qu’étude de cas pour des solutions de santé mondiale créées avec l’aide d’un réseau de puissances internationales. Il a été créé en Inde.

Naissance de «Swadeshi» Bharat Biotech

Le personnage central de l’histoire de Rotavac est Duncan Steele, un virologue qui a passé la majeure partie de sa carrière de 35 ans à étudier le rotavirus. Il a passé du temps à travailler à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et à un autre organisme de santé mondial financé par Bill Gates, PATH, qui a coordonné le développement de Rotavac. Il travaille maintenant dans le développement de vaccins à la Fondation Gates.

Duncan Steele, un chercheur de longue date sur le rotavirus qui a travaillé sur Rotavac à travers des rôles à l’Organisation mondiale de la santé, PATH et la Fondation Gates.

Steele a collaboré avec des scientifiques de l’Institut indien des sciences médicales (AIIMS) à New Delhi pour rechercher un remède contre le rotavirus.

Ils ont trouvé une souche chez les enfants à AIIMS qui agissait comme un vaccin naturel.

À la fin des années 1990, dans le cadre du programme d’action indo-américain pour les vaccins (VAP), un groupe de scientifiques des National Institutes of Health aux États-Unis a modifié cette souche de rotavirus afin qu’elle puisse être utilisée comme base d’un vaccin.

Le seul problème maintenant était la fabrication à grande échelle de Rotavac. L’Inde était la cible principale du nouveau vaccin, mais aucun fabricant de vaccins ne pouvait faire le travail.

Par conséquent, un financement massif a été versé par le réseau des puissances internationales pour créer une société indienne de vaccins «Swadeshi» – bien nommée Bharat Biotech.

Le Dr Krishna Ella, biologiste moléculaire sans expérience dans le développement de vaccins ou le traitement de virus, a fondé Bharat Biotech.

Le Dr Krishna Ella, un biologiste moléculaire sans expérience dans le développement de vaccins ou le traitement de virus, a été impliqué. Malgré son manque d’expertise dans le domaine ou peut-être à cause de cela, le lobby pharmaceutique pensait qu’il était la bonne personne pour le poste.

Bharat Biotech avait son siège social dans une zone à l’extérieur d’Hyderabad connue sous le nom de Snake Valley. Aujourd’hui, la région est connue sous le nom de Genome Valley et abrite désormais des laboratoires et des bureaux de sociétés pharmaceutiques mondiales telles que Merck, Roche, Johnson & Johnson et même Monsanto.

Rotavac – Le vaccin controversé

Des années avant la fin de l’essai de phase 3, Bill Gates et le Dr Krishna Ella ont signé un contrat acceptant de fixer le prix de Rotavac à 1 $ la dose. Peut-être, parce que les résultats de ces essais n’ont jamais été rendus publics ou sont encore controversés.

Le vaccin Rotavac n’a montré qu’une efficacité de 56% dans l’essai clinique de phase III et pourtant il a reçu le feu vert des autorités. Jacob Puliyel, chef du département de pédiatrie, St. Stephen’s Hospital, Tis Hazari, Delhi a fait part de ses graves préoccupations au sujet de la controverse sur Rotavac:

«Connaissez-vous un autre vaccin avec une efficacité de 50% qui est utilisé pour les programmes de santé publique? C’est un jeu d’enfant si le vaccin fonctionne pour vous. Si 100% [de la] population est vaccinée, cela réduira de 50% [des] décès dus au rotavirus. Quels sont les nombres nécessaires pour traiter [pour éviter un décès]?»

«Je pense que le fait que ce [vaccin] ait été annoncé avant l’examen par les pairs, [signifie] qu’il ne sera jamais correctement examiné. C’est l’histoire qui doit sortir.»

En fait, l’annonce du gouvernement est survenue avant même que l’étude ne soit officiellement terminée. Selon le registre des essais cliniques, la date estimée d’achèvement de l’étude est avril 2014, avec une date d’achèvement primaire estimée en décembre 2013, dans les deux mois.

Un PIL déposé à la Cour suprême par S Srinivasan de LOCOST, une société basée à Vadodara qui produit des médicaments à bas prix pour les pauvres, a demandé la publication des données séparées du procès Rotavac. Le PIL a déclaré:

«La dissimulation de ces données vitales fait une grave injustice aux milliers de nourrissons qui ont participé à cette étude, aux chercheurs qui ont minutieusement mené les essais et à la communauté médicale / scientifique qui dépend de ces données pour leur travail.»

Cette affaire est toujours pendante. Pendant ce temps, le vaccin continue d’être utilisé sans que les vaccinés soient informés des risques – une violation flagrante de l’éthique de base.

Le manque de transparence des données dans le cas du vaccin antirotavirus se résume aux motivations de faire des profits avec les vaccins. La fausse représentation des résultats de la recherche, la sélection des données et la dissimulation des événements indésirables dans les essais cliniques sont devenues plus courantes et sont des pratiques presque incontestées à cette fin.

Bailleurs internationaux de Bharat Biotech

Bharat Biotech est devenue la première entreprise indienne à recevoir deux subventions de la Fondation Bill & Melinda Gates dans le cadre du Programme de technologie appropriée en santé (PATH) pour développer de nouveaux vaccins contre le paludisme et le rotavirus.

La Fondation Gates, encore jeune philanthropie, s’est engagée à financer le développement de Rotavac et a finalement investi près de 65 millions de dollars dans le projet.

Encore une fois, en 2015, la Fondation Bill et Melinda Gates a versé une subvention de 18 500 000 $ à Bharat Biotech «pour soutenir la construction d’une usine de fabrication éligible à la préqualification de l’Organisation mondiale de la Santé, garantissant ainsi la disponibilité et l’accès au vaccin antirotavirus liquide de deuxième génération pour l’Inde et les pays éligibles à Gavi.»

En 2012, Bharat Biotech a reçu 4 millions USD de «Strategic Translation Award» du British Wellcome Trust pour le développement clinique d’un nouveau vaccin conjugué salvateur contre les salmonelles non typhoïdales invasives (iNTS).

La recherche de Bharat Biotech pour le vaccin contre la fièvre typhoïde appelé Typbar TCV a été soutenue par la Fondation Bill et Melinda Gates, la Clinton Health Access Initiative, le Wellcome Trust et d’autres donateurs.

Vaccin Swadeshi vs Videshi COVID-19

Il y a un argument ridicule délibérément lancé par des intérêts particuliers opposant le soi-disant «vaccin Swadeshi» au «vaccin Videshi». Le fait est que ces deux vaccins et leurs fabricants sont financés par le même lobby pharmaceutique. La seule raison pour laquelle ils sont vantés comme «fabriqués en Inde» est que l’Inde est leur principale cible.

GAVI, dirigé par le Royaume-Uni, a réussi à infiltrer l’élaboration des politiques de santé en Inde, gagnant ainsi une position stratégique pour dicter la réponse de l’Inde au coronavirus.

GAVI est largement financé par le gouvernement britannique et Bill Gates. Si le Royaume-Uni est le plus grand bailleur de fonds de GAVI, sa mise en œuvre suit ce que l’on appelle «l’approche Gates». Connus sous le nom de cartel des vaccins ou cartel pharmaceutique par les critiques, ses vaccins ont été accusés d’avoir causé au moins 38 millions de décès prématurés dans le monde.

Il n’y a actuellement aucune loi en Inde qui protégerait les victimes des effets secondaires du vaccin COVID-19 selon des experts juridiques. Il n’y a pas de loi pour l’indemnisation des vaccins en Inde.

De plus, les gouvernements ont signé des accords secrets avec les fabricants de vaccins contre les coronavirus selon lesquels les sociétés pharmaceutiques ne peuvent pas être tenues légalement en cas de réaction indésirable au vaccin ou, dans le pire des cas, si un patient meurt des suites du vaccin.

En revanche, le gouvernement américain a versé plus de 57 millions de dollars d’indemnisation pour les blessures et les décès dus aux vaccins jusqu’en mars 2020 seulement.

La vérité du cartel pharmaceutique

Le lobby pharmaceutique derrière ces vaccins COVID-19 est directement lié au British Eugenics Movement. Le Wellcome Trust, GAVI et le Galton Institute ont des liens directs de longue date avec le mouvement eugénique britannique.

Cette dernière organisation, nommée en l’honneur du «père de l’eugénisme» Francis Galton, est rebaptisée UK Eugenics Society, un groupe connu pour sa promotion de la pseudoscience raciste et ses efforts visant à «améliorer le stock racial» en réduisant la population de ceux jugés inférieurs pour sur un siècle.

La nouvelle «définition plus large de l’eugénisme», a déclaré Galton, «couvrirait les méthodes de régulation des effectifs de population ainsi que l’amélioration de la qualité du génome par insémination artificielle sélective par donneur, thérapie génique ou manipulation génique de cellules germinales.»

Ces vaccins sont créés pour le monde en développement, en particulier l’Inde – les mêmes domaines que le lobby pharmaceutique a appelé à réduire la croissance démographique.

Le contrôle de la population est une politique britannique visant à réduire la population d’anciennes colonies comme l’Inde à travers divers projets de stérilisation et d’autres politiques mises en œuvre par le biais des Nations Unies et popularisées par Hollywood pour maintenir efficacement les nations sous l’orbite anglo-américaine.

Pour les dernières mises à jour sur l’épidémie, consultez notre couverture contre les coronavirus.

Envoyez vos conseils et soumissions en remplissant ce formulaire ou écrivez-nous directement à l’adresse e-mail fournie. Rejoignez-nous sur WhatsApp pour plus d’informations et de mises à jour.

GreatGameIndia est une revue sur la géopolitique et les relations internationales. Apprenez à connaître les menaces géopolitiques auxquelles l’Inde est confrontée dans notre livre exclusif India in Cognitive Dissonance.

Un médecin canadien défie l’ordre du bâillon et raconte au public comment les injections de Moderna COVID ont tué et invalidé de façon permanente des peuples autochtones dans sa communauté

Commentaires de Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Charles Hoffe est médecin depuis 28 ans dans la petite ville rurale de Lytton en Colombie-Britannique, au Canada. La ville est composée de nombreux groupes autochtones et des «Premières Nations».

Lorsque le Dr Hoffe a reçu 900 doses des injections COVID-19 expérimentales de Moderna, il a administré les doses par l’intermédiaire de la clinique médicale Lytton à ceux qui les voulaient.

Il a choisi de ne pas s’injecter.

Le Dr Hoffe rapporte que l’injection de 900 personnes dans la communauté autochtone des Premières Nations a eu pour résultat que 2 personnes ont subi un choc anaphylactique, une personne est décédée et plusieurs autres ont souffert de ce qui semble être une incapacité permanente. Il raconte comment une de ses patientes souffre tellement maintenant qu’elle préfère la mort à la vie.

En revanche, personne dans la communauté n’est mort ou n’est devenu invalide de façon permanente à cause du virus COVID-19 au cours de l’année écoulée.

Le Dr Hoffe a signalé ces effets indésirables par courrier électronique au personnel médical de sa communauté qui était responsable du déploiement des vaccins Moderna, qui comprenait des pharmaciens, des infirmières et des médecins de sa région, soit un total d’environ 18 personnes, dit-il.

Son e-mail exprimait une grave inquiétude quant aux effets secondaires qu’il voyait et il a demandé s’ils devraient peut-être interrompre les injections pendant un certain temps.

Il rapporte que dans les 48 heures, il a reçu une réprimande très sévère de la part de ses supérieurs de l’Intérieur Health Authority, l’accusant de causer une «hésitation à la vaccination» et qu’ils allaient le signaler au BC College of Physicians and Surgeons.

Ils lui ont interdit de dire quoi que ce soit de négatif sur les injections de Moderna en émettant un ordre de bâillon contre lui.

Le Dr Hoffe explique qu’il s’agit d’une méthode d’intimidation qui est utilisée contre d’autres médecins qui ont trop peur de s’exprimer, car le Collège des médecins et chirurgiens a une grande autorité pour interrompre la carrière des médecins ou leur infliger une lourde amende.

Alors qu’il continuait à voir plus de blessures la semaine suivante, il est devenu très en colère contre son ordre de bâillon. On lui a dit que s’il avait des inquiétudes concernant les injections, il devait contacter le médecin hygiéniste chargé du déploiement de Moderna.

Il l’a fait, mais comme il n’a pas reçu de réponse, il a décidé d’écrire une lettre ouverte directement au Dr Bonnie Henry, agent de santé provincial de la Colombie-Britannique, au mépris direct de son bâillon depuis qu’il l’a rendue publique.

Voici une copie de la lettre.

Dr Charles D. Hoffe, BSc, MB, BCh, LMCC

Clinique médicale Lytton

Lytton BC V0K 1Z0

5 avril 2021

Dr Bonnie Henry,

Agent de santé provincial de la Colombie-Britannique

Ministère de la Santé

1515, rue Blanchard

Victoria, Colombie-Britannique, V8W 3C9

Cher Dr Henry,

La première dose du vaccin Moderna a maintenant été administrée à certains de mes patients dans la communauté de Lytton, en Colombie-Britannique. Cela a commencé avec les membres des Premières Nations de notre communauté à la mi-janvier 2021. 900 doses ont maintenant été administrées.

J’ai été assez alarmé par le taux élevé d’effets secondaires graves de ce nouveau traitement.

De ce nombre relativement restreint de personnes vaccinées jusqu’à présent, nous avons eu:

Nombreuses réactions allergiques, avec deux cas d’anaphylaxie.

Un vaccin (présumé) a provoqué une mort subite (chez un patient de 72 ans atteint de BPCO. Ce patient se plaignait d’être plus essoufflé continuellement après avoir reçu le vaccin et est décédé très soudainement et de manière inattendue le 24e jour, après le vaccin. aucun antécédent de maladie cardiovasculaire).

Trois personnes avec des déficits neurologiques persistants et invalidants, avec une douleur chronique associée, persistant pendant plus de 10 semaines après leur premier vaccin. Ces déficits neurologiques comprennent: des étourdissements persistants et invalidants, une faiblesse neuromusculaire généralisée ou localisée, avec ou sans perte sensorielle. La douleur chronique chez ces patients est soit généralisée, soit régionale, avec ou sans maux de tête.

Bref, dans notre petite communauté de Lytton, en Colombie-Britannique, nous avons une personne décédée et trois personnes qui semblent être définitivement handicapées après leur première dose du vaccin Moderna. L’âge des personnes touchées varie de 38 à 82 ans.

J’ai donc quelques questions et commentaires:

Sont-ils considérés comme des effets secondaires à long terme normaux et acceptables pour la thérapie de modification génique? À en juger par les rapports médicaux du monde entier, notre expérience Lytton n’est pas inhabituelle. Avez-vous une idée des processus pathologiques qui ont pu être initiés pour produire ces symptômes neurologiques continus? Avez-vous des suggestions sur la façon de traiter la faiblesse neurologique induite par le vaccin, les étourdissements, la perte sensorielle et les syndromes de douleur chronique chez ces personnes, ou devraient-elles être simplement référées à un neurologue? Je prévois que beaucoup d’autres suivront au fur et à mesure que le vaccin sera déployé. Ce n’était que la première phase et la première dose. Contrairement aux effets délétères de ce vaccin dans notre communauté, nous n’avons pas eu à donner de soins médicaux quoi que ce soit, à toute personne atteinte de Covid-19. Donc, dans notre expérience limitée, ce vaccin est clairement plus dangereux que Covid-19. Je me rends compte que chaque thérapie médicale a un rapport bénéfice/risque, et qu’une maladie grave nécessite une médecine sérieuse. Mais on sait maintenant que le taux de récupération du Covid-19, est similaire à celui de la grippe saisonnière, dans toutes les catégories d’âge. De plus, il est bien connu que les effets secondaires après un deuxième coup, sont nettement pires que le premier. Le pire est donc à venir. Il faut souligner que ces personnes n’étaient pas des personnes malades, traitées pour une maladie dévastatrice. C’étaient des personnes auparavant en bonne santé, à qui on a proposé une thérapie expérimentale, avec des effets secondaires à long terme inconnus, pour les protéger contre une maladie qui a le même taux de mortalité que la grippe. Malheureusement, leurs vies ont maintenant été ruinées. Il est normalement considéré comme un principe fondamental de l’éthique médicale d’interrompre un essai clinique si un préjudice important est démontré par le traitement faisant l’objet de l’enquête. Ma dernière question est donc la suivante: est-il médicalement éthique de continuer ce déploiement de vaccin, compte tenu de la gravité de ces effets secondaires qui altèrent la vie, après seulement le premier vaccin? À Lytton, en Colombie-Britannique, nous avons une incidence de 1 sur 225 d’effets secondaires graves altérant la vie, de cette thérapie de modification génique expérimentale.

J’ai également remarqué que ces effets secondaires induits par les vaccins ne sont presque pas signalés par les responsables du déploiement du vaccin. Je suis conscient que c’est souvent un problème, avec les vaccins en général, et que les effets secondaires retardés après les vaccins sont parfois qualifiés de «coïncidences», car la causalité est souvent difficile à prouver. Cependant, étant donné qu’il s’agit d’un traitement expérimental, sans données de sécurité à long terme, je pense que cette question devrait peut-être également être abordée.

De plus, j’ai remarqué que le formulaire provincial de déclaration des blessures dues aux vaccins, qui était clairement conçu pour les vaccins conventionnels, n’a même pas de place pour signaler les blessures causées par les vaccins de la nature et de la gravité que nous constatons avec cette nouvelle thérapie à l’ARNm.

Il est maintenant clairement évident, avec des preuves médicales du monde entier, que les profils d’effets secondaires des différentes thérapies de modification génique contre Covid-19 ont été largement sous-estimés par leurs fabricants, qui étaient désireux de prouver leur sécurité.

Merci pour l’attention portée à cette question de santé publique d’une urgence critique.

Cordialement,

Dr Charles Hoffe

L’IH (Interior Health) a répondu publiquement à sa lettre et elle a été publiée dans le Ashcroft Cache Creek Journal alors qu’ils tentaient de «contrôler les dégâts» et d’attaquer le Dr Hoffe.

IH déclare que les vaccins COVID-19 sont sûrs malgré les affirmations du médecin de Lytton

Un médecin fait des allégations non fondées sur les effets secondaires graves du vaccin Moderna

Par BARBARA RODEN

Interior Health (IH) rassure Lytton et les habitants de la région sur la sécurité des vaccins COVID-19, après qu’un médecin de cette communauté a partagé une lettre dans laquelle il affirmait que le décès d’un résident de Lytton était lié au vaccin Moderna.

Dans une lettre adressée à l’administrateur provincial de la santé, la Dre Bonnie Henry, datée du 5 avril, le Dr Charles Hoffe a affirmé qu’il y avait eu de «nombreuses» réactions allergiques – y compris deux cas d’anaphylaxie – chez des personnes de Lytton et de la région qui avaient reçu le vaccin Moderna. Il a également affirmé que trois personnes présentaient des déficits neurologiques «permanents et invalidants».

Hoffe a également affirmé que le décès d’un patient de 72 ans atteint de BPCO, 24 jours après la vaccination de l’homme, était «présumé» provoqué par le vaccin. Le médecin n’a produit aucune preuve prouvant que l’un des événements résultait du vaccin.

«Cela a été un défi pour nous d’enquêter sur cette question de manière approfondie et de prendre les rapports au sérieux», déclare le Dr Carol Fenton, médecin hygiéniste chez IH. Dans une déclaration écrite publiée le 14 avril, Fenton a déclaré: «Il n’y a eu aucun décès ni effet indésirable durable lié aux vaccins Moderna / Pfizer, ou à tout vaccin COVID-19, à Lytton, Interior Health ou en Colombie-Britannique. en ce moment. »

La déclaration ajoute qu’IH sait sans équivoque que les vaccins sont plus sûrs que la COVID-19 elle-même, et que les vaccins se sont avérés sûrs et efficaces à tous les niveaux des essais cliniques.

«Il existe un processus détaillé pour examiner tous les effets indésirables après la vaccination, et tous les événements graves sont enregistrés et signalés aux niveaux provincial et national pour surveiller les signaux de sécurité qui pourraient être manqués au niveau local. Avec les informations que nous avons sur le déploiement du vaccin jusqu’à présent, les vaccins COVID-19 sont très sûrs.»

Fenton dit au Journal que s’il y aura toujours des variations entre les médecins, en ce qui concerne la sécurité des vaccins, il est important d’examiner les rapports consensuels de ceux qui sont formés sur le terrain.

«Ces personnes sont les experts des experts», dit-elle. «Je peux répondre à la plupart des questions sur les vaccins, mais je ne me considère pas comme un expert en vaccins. Les décisions et analyses sont définies par des personnes ayant les compétences et l’expertise nécessaires pour analyser les informations dont nous disposons.»

Les cliniques de vaccination gérées par IH ont formé des vaccinateurs sur place pour surveiller et répondre aux réactions allergiques et anaphylactiques, qui sont rares, mais peuvent survenir avec n’importe quel vaccin ou médicament.

«La sécurité des habitants des nations de Lytton, Nlaka’pamux et du Nord St’at’imc et de toutes les communautés est la priorité absolue, et notre recommandation est que toutes les personnes devraient se faire vacciner lorsqu’elles sont éligibles», indique le communiqué. (Article complet ici.)

Donc, fondamentalement, la même chose que ce que nous voyons dans le reste du monde lorsque des médecins honnêtes se manifestent et rapportent la vérité.

Les autorités sanitaires mentent. Pas de science, pas de statistiques, juste un appel à l’autorité. « Nous savons de quoi nous parlons, mais ce médecin ne le sait pas. »

Une animatrice locale et indépendante de talk-shows au Canada, Laura-Lynn Tyler Thompson, a retrouvé et interviewé le Dr Hoffe. L’émission originale dure une heure et est sur sa page Facebook, ainsi que sur sa chaîne Bitchute.

Nous avons extrait l’interview de 30 minutes avec le Dr Hoffe, et elle est sur notre chaîne Rumble, et sera également sur notre chaîne Bitchute.

Le Dr Hoffe a servi les membres de sa communauté pendant 28 ans et il avait une excellente réputation parmi ses patients, avec des critiques élogieuses en ligne.

Il est maintenant rapporté sur certains sites de médias sociaux que ses patients se font dire qu’il n’est plus disponible pour les rencontrer.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News