Les États-Unis prévoient de déverser 60 millions de doses de vaccins AstraZeneca sur l’Inde pour nous aider à lutter contre la COVID-19. Cependant, ces vaccins AstraZeneca ne sont pas approuvés pour une utilisation aux États-Unis et, par conséquent, le stock indésirable est déchargé sur les Indiens. De plus, cela survient à un moment où de nombreux pays européens ont arrêté ou suspendu l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca pour provoquer des caillots sanguins et lancent des poursuites contre la société.

Les États-Unis commenceront à partager l’ensemble de leur stock de vaccins COVID-19 AstraZeneca avec le monde une fois qu’ils auront approuvé les examens de sécurité fédéraux, a déclaré lundi la Maison Blanche, avec jusqu’à 60 millions de doses qui devraient être disponibles pour l’exportation dans les mois à venir.

Le vaccin AstraZeneca n’a pas encore été autorisé par la Food and Drug Administration des États-Unis.

«Étant donné le solide portefeuille de vaccins dont disposent déjà les États-Unis et qui ont été autorisés par la FDA, et étant donné que l’utilisation du vaccin AstraZeneca n’est pas autorisée aux États-Unis, nous n’avons pas besoin d’utiliser le vaccin AstraZeneca ici au cours des prochains mois», a déclaré Jeff Zients, coordinateur COVID-19 de la Maison Blanche.

«Par conséquent, les États-Unis recherchent des options pour partager les doses d’AstraZeneca avec d’autres pays au fur et à mesure qu’elles deviennent disponibles.»

De plus, les doses d’AstraZeneca aux États-Unis ont été produites dans une usine Emergent BioSolutions à Baltimore qui a fait l’objet d’un examen réglementaire et public accru après avoir bâclé des lots de vaccin J&J.

Les États-Unis ont pressé J&J de reprendre l’usine et, dans le cadre des efforts visant à garantir la qualité des vaccins nouvellement produits, ont ordonné à l’installation d’arrêter de fabriquer le vaccin AstraZeneca.

AstraZeneca cherche toujours à identifier une nouvelle installation de production aux États-Unis pour ses futures doses.

De nombreux pays européens ont suspendu ou arrêté l’utilisation des vaccins d’AstraZeneca pour provoquer des caillots sanguins et sont actuellement en train d’entamer une action en justice contre la société.

Comme rapporté par GreatGameIndia, des scientifiques allemands ont récemment découvert le processus exact en 2 étapes par lequel le vaccin COVID-19 AstraZeneca provoque des caillots sanguins chez les receveurs.

Ils décrivent une série d’événements qui doivent se produire dans le corps avant que les vaccins ne créent ces gros caillots.

«Il s’agit, à mon avis, de preuves à toute épreuve», a déclaré Andreas Greinacher, MD, directeur de l’Institut d’immunologie et de médecine transfusionnelle de l’hôpital universitaire de Greifswald, en Allemagne, qui a été parmi les premiers scientifiques au monde à lier les caillots rares à des anticorps dirigés contre une protéine clé des plaquettes.

Pour avoir largement rendu compte de la controverse sur AstraZeneca, GreatGameIndia est ciblé et accusé de diffuser de la désinformation pour la faible raison que nos tweets ont été largement partagés après la controverse.

Pendant ce temps, les CDC et la FDA des États-Unis ont levé leur pause recommandée sur l’utilisation du vaccin de Johnson & Johnson contre le coronavirus à la condition qu’il inclue désormais une étiquette de sécurité avertissant que son vaccin comporte des risques de caillots sanguins.

Vaccin J&J COVID-19 à venir avec une étiquette de sécurité avertissant qu’il peut provoquer des caillots sanguins

Le CDC américain et la FDA ont levé leur pause recommandée sur l’utilisation du vaccin de Johnson & Johnson contre le coronavirus à la condition qu’il inclura désormais une étiquette de sécurité avertissant que son vaccin comporte des risques de caillots sanguins.

Les vaccins contre J&J ont été interrompus la semaine dernière après que neuf effets secondaires rares ont été signalés. Sept des réactions ont été observées chez des femmes.

Cinq experts médicaux ont voté lors d’une réunion du comité sur l’opportunité de lever la pause sur le vaccin Covid-19 J&J.

Deux responsables américains ont suggéré que le vaccin devrait être accompagné d’un avertissement sur les effets secondaires rares.

Les responsables ont déclaré que le CDC ne recommanderait probablement pas une limite d’âge pour déterminer qui peut recevoir la vaccination J&J, mais certains membres voulaient un avertissement pour les jeunes femmes.

Le Dr Sarah Long, professeur de pédiatrie à l’Université Drexel et l’un des membres du comité, a déclaré: «Je pense que cela va presque sûrement être lié au vaccin en raison du regroupement et de la présentation et des résultats extraordinaires et inhabituels des patients qui en ont.»

Le panel a débattu de diverses possibilités, y compris la recommandation d’une utilisation restreinte du vaccin, mais a finalement voté simplement sur l’option de recommander l’utilisation du vaccin comme c’était le cas auparavant – chez tous les adultes de plus de 18 ans.

La FDA a mis à jour les fiches d’information (lire ci-dessous) accompagnant le vaccin, indiquant que les femmes de moins de 50 ans doivent être conscientes du risque d’un syndrome de coagulation sanguine rare associé au vaccin.

Voici ce que la FDA met à jour la fiche d’information sur le vaccin COVID-19 J&J:

Les rapports d’événements indésirables suite à l’utilisation du vaccin COVID-19 Janssen sous autorisation d’utilisation d’urgence suggèrent un risque accru de thrombose touchant les sinus veineux cérébraux et d’autres sites (y compris, mais sans s’y limiter, les gros vaisseaux sanguins de l’abdomen et les veines des extrémités basses) associée à une thrombocytopénie et à l’apparition des symptômes environ une à deux semaines après la vaccination.

La plupart des cas de thrombose avec thrombocytopénie signalés après le vaccin COVID-19 Janssen sont survenus chez des femmes âgées de 18 à 49 ans; certains ont été mortels.

L’évolution clinique de ces événements partage des caractéristiques avec la thrombocytopénie auto-immune induite par l’héparine.

Chez les personnes suspectées de thrombose

en cas de thrombopénie après l’administration du vaccin Janssen COVID-19, l’utilisation de l’héparine peut être nocive et des traitements alternatifs peuvent être nécessaires.

Comme rapporté par GreatGameIndia, des scientifiques allemands ont récemment découvert le processus exact en 2 étapes par lequel le vaccin COVID-19 AstraZeneca provoque des caillots sanguins chez les receveurs.

Les scientifiques pensent que le mécanisme liant le vaccin aux rares réactions de coagulation s'appliquera probablement à d'autres vaccins qui utilisent également des adénovirus pour transmettre les instructions permettant de transformer la protéine de pointe du virus en cellules.

Ils décrivent une série d’événements qui doivent se produire dans le corps avant que les vaccins ne créent ces gros caillots.

«Il s’agit, à mon avis, de preuves à toute épreuve», a déclaré Andreas Greinacher, MD, directeur de l’Institut d’immunologie et de médecine transfusionnelle de l’hôpital universitaire de Greifswald, l’Allemagne, qui a été parmi les premiers scientifiques au monde à lier les caillots rares à des anticorps dirigés contre une protéine clé des plaquettes.

Pendant ce temps, pour avoir largement rendu compte de la controverse sur les caillots sanguins, GreatGameIndia est ciblé et accusé de diffuser de la désinformation pour la faible raison que nos tweets ont été largement partagés après la controverse.

