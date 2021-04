EXPOSÉ: Site indépendant de vérification des faits COVID de Facebook FactCheck.org financé par 1,9 milliard de dollars du Lobby des vaccins

Un soi-disant site Web indépendant de vérification des faits FactCheck.org est exposé à être financé par le même groupe de pression sur les vaccins de 1,9 milliard de dollars qu’il est censé vérifier. Le site est un partenaire Facebook dont les articles sont utilisés pour censurer les voix critiques sur la plateforme de médias sociaux. Il est dirigé par l’ancien directeur du CDC, ce qui est à nouveau un conflit d’intérêts.

Un membre du Congrès américain Thomas Massie a souligné un fait qu’un projet de «vérification des faits» de vaccination COVID-19 mené par un site Web partenaire de Facebook est en fait financé par un groupe qui détient 1,9 milliard de dollars d’actions Johnson & Johnson. Le groupe est dirigé par l’ancien directeur du CDC.

Le représentant américain Thomas Massie du Kentucky a tweeté samedi: «RIEN À VOIR ICI… L’ancien directeur du CDC est maintenant PDG de la fondation qui finance le programme de vérification des faits sur les vaccins de FACTCHECK.org. Environ 15% des actifs de ladite fondation sont des actions de J&J.»

«Bénissez votre cœur si vous pensez que factcheck.org est une source impartiale d’informations sur les vaccins», a-t-il poursuivi.

Dans une capture d’écran de Factcheck.org jointe par Massie, on peut voir que le site explique qu’il s’agit de SciCheck «Le projet COVID-19/Vaccination est rendu possible grâce à une subvention de la Fondation Robert Wood Johnson», dont il révèle une valeur de 53 501 $.

SciCheck est une section du site Web FactCheck qui dit « se concentre exclusivement sur les affirmations scientifiques fausses et trompeuses qui sont faites par des partisans pour influencer les politiques publiques. »

«Les vaccins profitent à ceux qui ont eu le COVID-19, contrairement aux publications virales», est le titre d’un autre article récent de SciCheck.

La branche SciCheck du site FactCheck.org est financée par le groupe nommé Robert Wood Johnson Foundation (RWJF).

Le PDG et président de RWJF est Richard E. Besser. Besser dirige le RWJF depuis avril 2017. La biographie de Besser sur le site Web du RWJF indique: «Besser est l’ancien directeur par intérim des Centers for Disease Control and Prevention.»

La biographie de Besser explique en outre qu’il a travaillé comme directeur du «Bureau de coordination pour la préparation au terrorisme et l’intervention d’urgence» au CDC, puis il a rejoint ABC News en 2009, où il était le directeur médical et sanitaire en chef.

« Il a également été directeur par intérim du CDC de janvier à juin 2009, période pendant laquelle il a dirigé la réponse du CDC à la pandémie de grippe H1N1. »

Les lecteurs de GreatGameIndia se souviendraient comment l’OMS a simulé la pandémie H1N1 il y a dix ans au nom du lobby des vaccins.

Fait intéressant, alors que Factcheck.org a directement nié l’accusation de partialité du représentant Massie dans l’article «SciCheck et notre engagement pour la transparence», il ignore la possibilité de partialité découlant du rôle antérieur de Besser au CDC.

FactCheck.org s’est défendu contre l’accusation de partialité du représentant Massie en déclarant: «Contrairement à la suggestion de Massie, la Fondation Robert Wood Johnson – comme c’est le cas avec tous nos bailleurs de fonds – n’a aucun contrôle sur notre contenu éditorial. Période. Arrêt complet.»

Cependant, Massie ne dit nulle part que RWJF a un «contrôle» sur le contenu éditorial de FactCheck.org. Il est communément admis que des parties extérieures peuvent exercer une influence sur une organisation de manière plus indirecte, par exemple par des échanges de contrepartie.

Il est également à noter que FactCheck.org s’est associé à Facebook «peu de temps après le 2016», prétendument dans le but de «démystifier les canulars et les mensonges malveillants publiés sur le site de médias sociaux», selon l’Université de Pennsylvanie Almanac.

